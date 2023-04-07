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MEB'in sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Başvuruları 24- 30 Mart tarihleri arasında alınan MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) personel alımının yerleştirme sonuçları açıklandı. Farklı branşlarda yapılacak alımların sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edildi. Adaylar, sonuç duyurusu için sık sık ÖSYM duyurular ekranını ziyaret ediyor.

MEB'in sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı - 1

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 24-30 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

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MEB'in sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı - 2

SONUÇLAR AÇIKLANDI 

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

MEB'in sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı - 3

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

MEB'in sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı - 4

BRANŞ DAĞILIMI

Bakanlık, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.

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