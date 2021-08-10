Cambridge Üniversitesi, demans (bunama) hastalığını erkenden tespit edebilen bir yapay zeka geliştirdi

Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zoe Kourtzi, "Erken teşhis, erken tedavi demektir. Bu şekilde hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir ve aynı zamanda daha fazla hasarı önüne geçebiliriz. Çünkü Demans semptomları hastalığın başlamasından çok daha sonra ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Bununla birlikte, Kourtzi'nin yapay zeka sistemi, demansı olabileceğinden endişelenenlerin beyin taramalarını binlerce demans hastasının beyin taramaları ve ilgili tıbbi kayıtlarıyla karşılaştırıyor. Algoritma, uzman nörologların bile göremediği taramalardaki kalıpları tanımlayabilir ve bunları veritabanındaki hasta sonuçlarıyla eşleştiriyor.