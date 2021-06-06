10 Haziran 2021 19 derece İkizler Güneş tutulması

Güneş bu tutulmada zor durumda



Haziran ayının en önemli olaylarının başında elbette 19 derece ikizlerde gerçekleşecek olan Güneş tutulması olacak. Bir ay boyunca da etkilerini hissettirecek olan bu tutulmaya Merkür retro hareketiyle kavuşarak, Neptün ise sert açısıyla karşılayarak gerçekleşecek.



Bu tutulma o nedenle biraz hayal kırkılıklarına açık bir tutulma olacak yine aynı zamanlarda bir başka önemli gökyüzü olayı olan Venüs’ün yaralı şifacı olarak adlandırdığımız asteroid olan Şiron ile yapacağı sert açı sağlık, aşk ve para konusunda bu tutulmayla birlikte bizi hayli zorlayacak gibi görünmekte.



Bu yılın en zor tutulmalarından biri olan İkizler burcundaki Güneş tutulması çok belli hepimizin hayatında maddi, manevi bir defteri kapatıp diğerini açacağı aşikâr.



Bu Güneş tutulması Türkiye haritasında ; Hastaneler, gizli olan her şey, gizli düşmanlar, gizli topluluklar, cezaevleri, yıkıcı faaliyetler, gizlilik, suçlar, sabotajcı ve casusluk gibi pek de sevimli olmayan konuları içeren alanda gerçekleşecek ve söz konusu Neptün Hükümet, iktidardaki sınıf, Ulusal prestij, seçimler, ,petrol, ilaç, uyuşturucu, dolandırıcılık, sihir, umut, idealizm, sosyalizm, skandallar ve sinema gibi temalarda bu tutulmayı ciddi ciddi zorlayacak gibi görünmekte.



O nedenle Haziran ayında Türkiye’de sağlık konusunda zor zamanlar bizi bekliyor gibi durmakta. Keza ünlü bir politikacı veya sanatçının da ölüm haberlerini duymamız muhtemel. Ve bu tutulmada ne yazık ki terör meseleleri sahne alacakmış gibi de durmakta. Bunun yanında artık ikinci turunu yapan Uranüs, Satürn arasındaki gerilim bu tutulmayla deprem ve suikastlara neden olabilir. Ayrıca borsa, dolar, kripto parada tuhaf iniş çıkışları da getirebilir. Lütfen temkinli olun. Umarım bütün bu saydıklarım boşa çıkar ve hiçbiri gerçekleşmez.



(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)



10 Haziran 2021 19 derece İkizler Güneş Tutulmasının burçlara olan etkileri.



