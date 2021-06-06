10 Haziran 2021 19 derece İkizler Güneş tutulması

06.06.2021 - 15:06 | Son Güncelleme : 06.06.2021 - 17:24
Güneş bu tutulmada zor durumda
Haziran ayının en önemli olaylarının başında elbette 19 derece ikizlerde gerçekleşecek olan Güneş tutulması olacak. Bir ay boyunca da etkilerini hissettirecek olan bu tutulmaya Merkür retro hareketiyle kavuşarak, Neptün ise sert açısıyla karşılayarak gerçekleşecek.
Bu tutulma o nedenle biraz hayal kırkılıklarına açık bir tutulma olacak yine aynı zamanlarda bir başka önemli gökyüzü olayı olan Venüs’ün yaralı şifacı olarak adlandırdığımız asteroid olan Şiron ile yapacağı sert açı sağlık, aşk ve para konusunda bu tutulmayla birlikte bizi hayli zorlayacak gibi görünmekte.
Bu yılın en zor tutulmalarından biri olan İkizler burcundaki Güneş tutulması çok belli hepimizin hayatında maddi, manevi bir defteri kapatıp diğerini açacağı aşikâr.
Bu Güneş tutulması Türkiye haritasında ; Hastaneler, gizli olan her şey, gizli düşmanlar, gizli topluluklar, cezaevleri, yıkıcı faaliyetler, gizlilik, suçlar, sabotajcı ve casusluk gibi pek de sevimli olmayan konuları içeren alanda gerçekleşecek ve söz konusu Neptün Hükümet, iktidardaki sınıf, Ulusal prestij, seçimler, ,petrol, ilaç, uyuşturucu, dolandırıcılık, sihir, umut, idealizm, sosyalizm, skandallar ve sinema gibi temalarda bu tutulmayı ciddi ciddi zorlayacak gibi görünmekte.
O nedenle Haziran ayında Türkiye’de sağlık konusunda zor zamanlar bizi bekliyor gibi durmakta. Keza ünlü bir politikacı veya sanatçının da ölüm haberlerini duymamız muhtemel. Ve bu tutulmada ne yazık ki terör meseleleri sahne alacakmış gibi de durmakta. Bunun yanında artık ikinci turunu yapan Uranüs, Satürn arasındaki gerilim bu tutulmayla deprem ve suikastlara neden olabilir. Ayrıca borsa, dolar, kripto parada tuhaf iniş çıkışları da getirebilir. Lütfen temkinli olun. Umarım bütün bu saydıklarım boşa çıkar ve hiçbiri gerçekleşmez.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
10 Haziran 2021 19 derece İkizler Güneş Tutulmasının burçlara olan etkileri.
Koç
İkizler burcundaki bu tutulma sizi öncelikle kardeş, arkadaş, iletişim, kısa vadeli planlarınız konusunda sınayabilir. O nedenle bu başlıklarda açıkçası şimdiye kadar olmamış, gitmeyen konular varsa bu tutulma sizi onlarla vedalaşmaya kadar götürebilir. Olayları yaşarken soğuk kanlı olun derim.
Boğa
Maddi konularda artık gitmeyen bir şeyler varsa bu Güneş tutulması sizi bu anlamda etkileyecekmiş gibi duruyor. O nedenle “nerede ne yanlış yaptım, nerede güzel kazandım şimdi ne yapacağım? “ sorularını bu tutulma size fazlasıyla sorduracak gibi görünüyor.
İkizler
Burcunuzda gerçekleşecek olan bu tutulma sizi çok ciddi bir biçimde sudan çıkmış balığa çevirebilir. Kariyer ve para konularının havada uçuşacağı bu tutulmada, özellikle paranıza sahip çıkmanızı ve iş görüşmelerinizi tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Diğer yandan da bu tutulma size eğer doğru planlama yaparsanız “işinize çok yarayacak” da diyebiliriz.
Yengeç
Bu Güneş tutulması yengeçleri en çok ruhsal ve manevi dünyanız, inançlarınız konusunda değiştirebilir veya değişime davet edebilir. Ve ayrıca sizin, kariyer konusunda da kendinizi toparlamak ve planlama yapmanız için önayak olacak gibi duruyor. Ne olursa olsun değişime direnç göstermeyin derim.
Aslan
Tutulma öncelikle sizin kariyerden kazandığınız para ile ilgili olan konuları etkileyecek ve sosyal hayatınızdaki etkilerini tekrar tekrar sorgulamanıza neden olabilir. Şimdiye kadar inandığınız ve emin olduğunuz her konu tekrar önünüze ev ödevi gibi gelebilir. Otorite figürleriyle tersleşmeyin derim. Konuyu tespit edin ve sonra gündeme getirin.
Başak
Bu tutulma sizi özellikle kariyer ve ortaklıklar konusunda bazı bitişlere götürebilir. Ve ayrıca evlilik ve mahkeme konuları da yine bu tutulmayla birlikte gün yüzüne çıkacak olabilir. O nedenle sırtınızda kambur olmuş meselelerden de sıyrılmak için bir fırsat olarakta bu tutulmayı düşünebilirsiniz.
Terazi
Bu tutulma sizi yurtdışı meseleleriniz veya akademik bir hayatınız varsa bu konu başlıklarında öncelikle etkileyecek gibi durmakta. Keza, sağlık ve ikili ilişkilere de bu tutulma dönemi içinde dikkat etmenizde fayda var. Tansiyon, kolesterol, şeker… kan ve kanla ilgili kronik bir rahatsızlığınız varsa iki kere daha dikkatli davranın olur mu?
Akrep
Bu tutulma sizi daha çok büyük firmalar, devlet ve ortak kazanımlar konusunda zorlayabilir. Venüs ün etkisi sizi sağlık konusunda dikkatli olmaya davet ediyor ve elbette özel hayatınızı da ciddi bir biçimde sorgulayabilirsiniz. Ayrılıklar veya tekrar barışmalar, bir araya gelişler bu Ay söz sahibi olabilir.
Yay
Bu Güneş tutulması sizin uzun süreli ilişkiler alanında gerçekleşecek ve size “tamam mı devam mı ?” diye sordurtacak farkındalıklar yaşatabilir. O nedenle temkinli olmanızda fayda var. Bunun yanında aile büyüklerinizle, toprak meselesi ile ilgili gelişmelerde olabilir. Soğuk kanlılığınızı mutlaka koruyun derim.
Oğlak
Bu tutulma sizin sağlık, çalışma, gündelik hayat, servis verip aldığınız alanları öncelikle ilgilendirmekte. Ayrıca yakın çevrenizle olan ilişkinizi bir daha gözden geçirerek kendinizi sorgulamanız çok mümkün. Her şeyi bir kenara koyarsak yine de sağlığın altını çiziyorum. Hele kronik sağlık problemleriniz varsa her zamankinden çok daha dikkatli olun derim.
Kova
Bu tutulma sizi öncelikle aşk ve ilişkiler konusunda etkileyecekmiş gibi görünmekte ve tabi Neptün ün sert etkisi ise ne yazık ki para evinden gelecek. Bu da bize sizin aşk, şans, ilişkiler konusunun yanında parada da artık değişim içine gireceğinizi söylemekte. Maddi anlamda hayat size “artık değiş!” diyorsa bu söylediğine direnç göstermeyin derim.
Balık
İkizler burcundaki bu tutulma sizi daha çok kök ailenizle ilgili ve tabi evinizle ilgili konularda etkileyebilir. Taşınma, alım satım konuları, gayrimenkul yenileme gibi işlere kalkışmanıza neden olabilir bu tutulma o nedenle planlı olmaya ve yorgana göre ayağınızı uzatmaya zorlayacak. Anne, baba, yakın çevreyle olan ilişkinizde para mevzu varsa işin içinde iki kere daha dikkatli olun