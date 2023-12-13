13 Aralık Merkür retrosunun burçlara etkileri

13 Aralık 2023 - 1 Ocak 2024 tarihleri arasında Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak olan Merkür, Oğlak burcunu anlatan ana başlıklarda hayatımızı yavaşlatıp ufak tefek aksiliklere neden olacakmış gibi görünmekte. Oğlak burcuna bakacak olursak insanlara kalıcı olanı yapılandırmasını öğütler ve doğal olarak çalışmayı, disiplini de beraberinde getirir.

Bu anlamda bu Merkür retrosu, özellikle iş ve kariyer konularında başladığımız ama bir türlü bitiremediğimiz işleri tekrar ele almak için fırsatları önümüze getirecek de diyebiliriz. Ve elbette Merkür retrosunun iletişim kazalarına da neden olacağını söylememize bile gerek yok. Bu süreçte bir türlü alınamamış terfiler alınabilir, maddi anlamda artık ümidimizi kestiğimiz yerlerden para ile ilgili olumlu gelişmeler de yine kulağımıza gelecek olabilir.

Geçen yıl 2022’de, yine hemen hemen bu zamanlarda gerileyen Merkür’ün sizin üzerinizdeki etkisini hatırlarsanız, bu yıl da hemen hemen aynı etkileri bu sefer biraz daha etkili olarak yaşayabileceğinizi söylemem mümkün.

“Yılın bu son günlerinde olmasa da olurdu” dedirten Merkür retrosu umarım 2024'ün iş ve para konusunda yüzümüzü güldürmeye vesile olur.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com