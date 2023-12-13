13 Aralık Merkür retrosunun burçlara etkileri

13 Aralık 2023 - 1 Ocak 2024 arasında Oğlak burcunda gerçekleşecek Merkür retrosunun Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini Astrolog Murat İpek yorumladı.

13 Aralık Merkür retrosunun burçlara etkileri - 1

13 Aralık 2023 - 1 Ocak 2024 tarihleri arasında Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak olan Merkür, Oğlak burcunu anlatan ana başlıklarda hayatımızı yavaşlatıp ufak tefek aksiliklere neden olacakmış gibi görünmekte. Oğlak burcuna bakacak olursak insanlara kalıcı olanı yapılandırmasını öğütler ve doğal olarak çalışmayı, disiplini de beraberinde getirir.

Bu anlamda bu Merkür retrosu, özellikle iş ve kariyer konularında başladığımız ama bir türlü bitiremediğimiz işleri tekrar ele almak için fırsatları önümüze getirecek de diyebiliriz. Ve elbette Merkür retrosunun iletişim kazalarına da neden olacağını söylememize bile gerek yok. Bu süreçte bir türlü alınamamış terfiler alınabilir, maddi anlamda artık ümidimizi kestiğimiz yerlerden para ile ilgili olumlu gelişmeler de yine kulağımıza gelecek olabilir.

Geçen yıl 2022’de, yine hemen hemen bu zamanlarda gerileyen Merkür’ün sizin üzerinizdeki etkisini hatırlarsanız, bu yıl da hemen hemen aynı etkileri bu sefer biraz daha etkili olarak yaşayabileceğinizi söylemem mümkün.

“Yılın bu son günlerinde olmasa da olurdu” dedirten Merkür retrosu umarım 2024'ün iş ve para konusunda yüzümüzü güldürmeye vesile olur.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

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13 Aralık Merkür retrosunun burçlara etkileri - 2

MERKÜR OĞLAK RETROSUNUN BURÇLARA OLAN ETKİSİ

KOÇ

Merkür retrosu sevgili Koçlar sizin kariyer, iş, ebeveynler, meslek gibi konuları içeren alanınızda başlıyor, o nedenle özellikle bağlantılı olan çalışma arkadaşları ve para konusunda çok daha temkinli olmanızda fayda var. Günlük koşturmalarınızda ise ufak tefek aksilikler ve yanlış anlaşılmalara açık bir süreçten geçeceğinizi de unutmayın.

13 Aralık Merkür retrosunun burçlara etkileri - 3

BOĞA

Sevgili Boğalar, Merkür retrosu sizin dış ticaret, yabancı ülkeler, uzun yollar, inanç, akademi gibi konuları içinde barındıran başlıklarda çok daha dikkatli olmanızı söylemekte. Mümkünse bu konularda yeni başlangıçlara girmeyin derim. Eğer bu alanda eskiden başlamış mevzularınız varsa onları dikkate almanızda fayda var.

13 Aralık Merkür retrosunun burçlara etkileri - 4

İKİZLER

Konuşkan ikizler, Merkür retrosu sizin başkalarının parası, miraslar, nafaka, sigorta, cinsellik, eş parası, yeniden doğum, ameliyatlar, rüyalar, sigortalar, resmi işler vb. gibi konuları anlatan alanınızda gerçekleşecek. O nedenle bu konularda daha özenli olmanızda fayda var. Mutlaka eyleme geçecekseniz bilen birilerinden destek alın.

13 Aralık Merkür retrosunun burçlara etkileri - 5

YENGEÇ

Sevgili Yengeçler, Merkür retrosu sizin ortaklıklar, evlilik, uzun süreli birliktelikler, mahkemeler, avukatlarla olan işler ve açık düşmanlarınızı anlatan alanda gerçekleşecek. O nedenle bu ve bununla bağlantılı olaylarda daha dikkatli olmanızda fayda var. Geçmişte yaşanan deneyimlerin tekrar önünüze gelmesine neden olabilir.

13 Aralık Merkür retrosunun burçlara etkileri - 6

ASLAN

Sevgili Aslanlar, Merkür retrosu sizi iş arkadaşları, iş atmosferi, hizmet aldığınız verdiğiniz alanlar ve sağlığınız gibi konularda yavaşlatabilir veya eskiden yarım kalmış olan meseleleri tamamlamanız için önayak olabilir. Bu anlamda özellikle kronik bir rahatsızlığınız varsa daha dikkatli olmanızda fayda var diyebilirim.

13 Aralık Merkür retrosunun burçlara etkileri - 7

BAŞAK

Canım Başaklarım, Merkür retrosu yaklaşık üç hafta boyunca aşk, kısa süreli ilişkiler, hobiler, çocuklar ve şansınıza dair meseleler konusunda sizi tatlı tatlı sıkıştırabilir. O nedenle özellikle spekülatif yatırımlara veya sonunu tam olarak görmediğiniz şeylere bu süreçte para yatırmamanızda ciddi fayda var.

13 Aralık Merkür retrosunun burçlara etkileri - 8

TERAZİ

Benim canım Terazilerim, Merkür retrosu sizi daha çok gayrimenkul, korunma, kök aile, ebeveynler, örf, adet ve kişisel bağlılıkları anlatan konularda etkileyecek gibi duruyor. O nedenle bu ve bununla bağlantılı konularda küçük küçük eskiye dair mevzular ortaya dökülebilir. O nedenle bu süreçte sinirlerinize sahip çıkın.

13 Aralık Merkür retrosunun burçlara etkileri - 9

AKREP

Sevgili Akrepler, bu Merkür retrosu yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız ve iletişimi anlatan alanda gerçekleşiyor. Bu konulara retro boyunca dikkat etmelisiniz. Özellikle bu ve buna benzer mevzularda önünüze iletişimle ilgili aksaklıklar çıkabilir. Yanlış anlamalara müsait durumlar oluşabilir. O nedenle hassasiyetinizi bu konulara daha çok yoğunlaştırın derim.

13 Aralık Merkür retrosunun burçlara etkileri - 10

YAY

Sevgili Yaylar, Merkür retrosu para ve parayla ilgili konularda olacak. O nedenle önümüzdeki haftalarda bu konulara dikkat edin. Özellikle yeni bir iş kurmak veya para transferi gibi mevzularda aksaklık ve hatalar oluşabilir. Bu anlamda gözleriniz açık olsun, yok yere para kaybetmek istemezsiniz.

13 Aralık Merkür retrosunun burçlara etkileri - 11

OĞLAK

Sevgili Oğlaklar, Merkür sizin burcunuzda geriliyor ve bu çok da kolay olacak gibi durmuyor. İletişime dikkat edin. Kendiniz için yeni bir şeylere başlamaktan ziyade, önceden başladığınız ama yılan hikayesine dönmüş olan mevzuları toparlamanız bu süreçte sizin için çok daha doğru olacak gibi görünüyor.

13 Aralık Merkür retrosunun burçlara etkileri - 12

KOVA

Canım Kovalarım, Merkür retrosu sizin daha çok bilinçaltınızla ilgili konulara değinmenizi söyleyecek. Korkuların üzerine gitme zamanı. O nedenle kendinizi huzursuz hissettiğiniz mevzuların üzerine gidebilir, bu süreçte özellikle geçmişten gelen psikolojik problemleri ele alabilirsiniz. Otoanaliz için ideal bir dönem.

13 Aralık Merkür retrosunun burçlara etkileri - 13

BALIK

Sevgili Balıklar, Merkür retrosu daha çok sosyal hayat, organizasyonlar, dernekler, vb. konuları anlatan alanınızda gerçekleşecek. Bu ve buna benzer konularda daha temkinli olmanızda fayda var. Bu süreçte elbette harcamalara dikkat edin.

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