14 Ekim Güneş tutulmasının burçlara etkileri

Terazi burcunda kendi halinde bir tutulma.

Genel anlamıyla ilişkileri ilgilendiren Terazi burcundaki bu tutulma çoğunlukla ortaklık ve evlilikle ilgili konuları yaşamımızda daha belirgin kılacaktır.

Yılın son Güneş tutulması 14 Ekim 2023 saat 20.54'te, 21 derece Terazi burcunda gerçekleşecek.

“21 derece Terazi astrolojide nedir?” diye baktığımızda tutulmanın bir derece ile Eta Carina- Argo Navis takımyıldızında bulunan, esasında kara delik olan Foremen sabit yıldızıyla kavuşumda olduğunu görüyoruz. Bu sabit yıldız Satürn ve Jüpiter doğasındadır. Tarihte pek çok uygarlığın deniz seferleri, deniz yolculukları ve yük gemileri ilgili konular için bu yıldızı takip ettiği bilinir. Genel olarak haritada vurgulu olduğunda bolluk, bereket ve kolaylık sağlarken bir yandan da göz ve kulak rahatsızlıklarına sebep olabileceği öngörülür. Bu sabit yıldız aynı zamanda uçak kazalarını, su ve denizle alakalı problemleri anlatır. Ve tema olarak ünlü Spica sabit yıldızına benzese de yıkım sonrası bolluğu, yoluna giren işleri daha çok anlatır.

Bu tutulmaya birebir en fazla bir derece ile katılan herhangi bir faktör görünmemekte, fakat Uranyen astroloji haritasından baktığımızda yaralı şifacı Şiron’u etkin bir şekilde bu tutulmanın içinde görmekteyiz. Bu da bize bu tutulmanın onarılmak, yaraları tekrar sarmakla ilgili moral motivasyonumuzu yüksek tutacağını söyleyebiliriz. Ve tabii şans gezegeni Jüpiter ile hayaller gezegeni Neptün’ün orta noktasının tetiklenmesi çok doğal olarak bize onarılmanın biraz da morfin etkisinde olabileceğini söylemekte. Tabii bu tutulmanın getireceği kararlarda da sağlıklı düşünmemizin gerektiğini söylemeye gerek yok.

Genel anlamıyla ilişkileri ilgilendiren Terazi burcundaki bu tutulma, çoğunlukla ortaklık ve evlilikle ilgili konuları yaşamımızda belirgin kılacaktır.

Türkiye’nin doğum haritasında ise tutulma 4. ev dediğimiz; sınırlar, çiftçiler ve tarım ürünleri, çiftçilik, mahsul, gayrimenkuller, madenler, yeraltı kaynakları, binalar, ülkenin geçmişi ve güvenliği, yönetilenler, halk, muhalefet partisi, hükümete karşı olanlar gibi konuları hareketlendirecek ve bu başlıklarda bir değişim dönüşümün düğmesine basılabilir.

Umarım bu Terazi burcundaki Güneş tutulması hepimiz için iyi kapılar açar.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com