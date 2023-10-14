14 Ekim Güneş tutulmasının burçlara etkileri

14 Ekim 2023'te Terazi burcunda Güneş tutulması gerçekleşecek. Astrolog Murat İpek'ten Terazi burcundaki Güneş tutulmasının Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burçlarına etkilerine dair yorumlar...

14 Ekim Güneş tutulmasının burçlara etkileri - 1

Terazi burcunda kendi halinde bir tutulma.

Genel anlamıyla ilişkileri ilgilendiren Terazi burcundaki bu tutulma çoğunlukla ortaklık ve evlilikle ilgili konuları yaşamımızda daha belirgin kılacaktır.

Yılın son Güneş tutulması 14 Ekim 2023 saat 20.54'te, 21 derece Terazi burcunda gerçekleşecek.

“21 derece Terazi astrolojide nedir?” diye baktığımızda tutulmanın bir derece ile Eta Carina- Argo Navis takımyıldızında bulunan, esasında kara delik olan Foremen sabit yıldızıyla kavuşumda olduğunu görüyoruz. Bu sabit yıldız Satürn ve Jüpiter doğasındadır. Tarihte pek çok uygarlığın deniz seferleri, deniz yolculukları ve yük gemileri ilgili konular için bu yıldızı takip ettiği bilinir. Genel olarak haritada vurgulu olduğunda bolluk, bereket ve kolaylık sağlarken bir yandan da göz ve kulak rahatsızlıklarına sebep olabileceği öngörülür. Bu sabit yıldız aynı zamanda uçak kazalarını, su ve denizle alakalı problemleri anlatır. Ve tema olarak ünlü Spica sabit yıldızına benzese de yıkım sonrası bolluğu, yoluna giren işleri daha çok anlatır.

Bu tutulmaya birebir en fazla bir derece ile katılan herhangi bir faktör görünmemekte, fakat Uranyen astroloji haritasından baktığımızda yaralı şifacı Şiron’u etkin bir şekilde bu tutulmanın içinde görmekteyiz. Bu da bize bu tutulmanın onarılmak, yaraları tekrar sarmakla ilgili moral motivasyonumuzu yüksek tutacağını söyleyebiliriz. Ve tabii şans gezegeni Jüpiter ile hayaller gezegeni Neptün’ün orta noktasının tetiklenmesi çok doğal olarak bize onarılmanın biraz da morfin etkisinde olabileceğini söylemekte. Tabii bu tutulmanın getireceği kararlarda da sağlıklı düşünmemizin gerektiğini söylemeye gerek yok.

Genel anlamıyla ilişkileri ilgilendiren Terazi burcundaki bu tutulma, çoğunlukla ortaklık ve evlilikle ilgili konuları yaşamımızda belirgin kılacaktır.

Türkiye’nin doğum haritasında ise tutulma 4. ev dediğimiz; sınırlar, çiftçiler ve tarım ürünleri, çiftçilik, mahsul, gayrimenkuller, madenler, yeraltı kaynakları, binalar, ülkenin geçmişi ve güvenliği, yönetilenler, halk, muhalefet partisi, hükümete karşı olanlar gibi konuları hareketlendirecek ve bu başlıklarda bir değişim dönüşümün düğmesine basılabilir.

Umarım bu Terazi burcundaki Güneş tutulması hepimiz için iyi kapılar açar. 

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

14 Ekim Güneş tutulmasının burçlara etkileri - 2

KOÇ

Merhaba sevgili Koç ve yükselen burcu Koç olanlar. Burcunuzun hemen karşısında gerçekleşecek bu tutulma birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler, yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında sizi tekrar değerlendirmeler içine sokup hareketlendirebilir.

14 Ekim Güneş tutulmasının burçlara etkileri - 3

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar. Koç burcunda gerçekleşecek olan bu tutulmada iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar gibi konular hakkında bazı finaller yaşayabilirsiniz. Bu konulara öncelikle dikkat edin yeter.

14 Ekim Güneş tutulmasının burçlara etkileri - 4

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar. Koç burcundaki bu tutulma sizi aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında etkileyebilir. Özellikle aşk meşk meselelerine dikkat edin derim.

14 Ekim Güneş tutulmasının burçlara etkileri - 5

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar. Bu Güneş tutulmasında yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miras gibi konular hakkında önemli haberler ve gelişmeler olması muhtemel.

14 Ekim Güneş tutulmasının burçlara etkileri - 6

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. Yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, iletişim, halkla ilişkiler gibi konular hakkında Terazi burcundaki bu tutulma sizi biraz yorabilir. O nedenle bu aralar dilinizin kemiği olsun derim.

14 Ekim Güneş tutulmasının burçlara etkileri - 7

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Koç burcundaki bu tutulmanın kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan konular hakkında bir dönüşümden geçirebileceğini söylememiz mümkün.

14 Ekim Güneş tutulmasının burçlara etkileri - 8

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. Bu tutulma, kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında sizi değiştirip dönüştürebilir görünmekte. O nedenle bu tutulmada yeniliklere direnç göstermemenizi tavsiye ederim.

14 Ekim Güneş tutulmasının burçlara etkileri - 9

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar. Koç burcundaki Güneş tutulması sizin psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, güvensizlikler, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, gizli düşmanlar gibi konular hakkında dikkatinizi çekecek diyebiliriz.

14 Ekim Güneş tutulmasının burçlara etkileri - 10

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. Koç burcundaki bu tutulma sizin yeni arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar gibi konuları anlatan evinizde gerçekleşecek. Bu başlıklara dikkat!

14 Ekim Güneş tutulmasının burçlara etkileri - 11

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhretiniz gibi konular hakkında bitişler yaşamanız çok doğal. Bir kapı kapanırken diğerinin açılacağı bilgisini de kafanızın bir köşesinde tutmanız iyi olur.

14 Ekim Güneş tutulmasının burçlara etkileri - 12

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Koç burcundaki bu tutulma yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inançlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ile ilgili konular başlığında öncelikle sizi etkileyecek. Bu süreçte çok da fazla kendinizi yormamaya gayret edin.

14 Ekim Güneş tutulmasının burçlara etkileri - 13

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar. Bu tutulmanın sizi ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında bazı sonlanmalara götürebileceğini söylememiz mümkün. Sakin kalın.

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