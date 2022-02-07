14 Şubat Sevgililer Günü için burçların aşk reçetesi

Haberler - ntv.com.tr 07.02.2022 - 10:56
İşte 2022’nin kutsal tüketim günlerinden biri olan Sevgililer Günü’ne geldik çattık. Sevgilisi olan için aman pek güzel bir günken, sevgilisi olmayanlar için tam bir kâbus. Ama biz bugün sevgilisi olanlardan yana bugün oyumuzu kullanıyoruz.
Gökyüzünde aşk ve gönül meselelerinin kraliçesi Venüs, Kova burcunda ve Merkür ile Jüpiter ile yanyana durmakta. Bu görünümde Venüs, kelimenin tam anlamıyla her şeyi abartabilir ve yerine getirilemeyecek sözler verdirtebilir. Yani iki lak lak yaptığınız hoş birine lap diye evlenme teklif etmeyin derim. Çünkü Merkür malum retroda ve retro bitişinde “Amaaan ben ne dedim ya hu! Tüh!” diyerek gözyaşları içinde yastık ıslatmak istemezsiniz. Ama uzun süredir içinize sinen biriyle ciddi düşünüyorsanız evet tam da teklif için zamanı diyebiliriz. Çiçek, böcek, bol kalorili bir şeylerle düşün yollara.
Peki, yakışıklı bir adam veya bomba gibi bir hatun olsun, -ne cins olursa olsun- karşınızdaki kişinin aşk ve ilişkilerde nasıl olduğu hakkında bilgi edinmek istemez misiniz? O zaman sevdiceğinizin Güneş burcunu, yani ana burcunu biliyorsanız aşk prospektüslerini okumaya başlayın derim.
Sevgiliniz olsa da olmasa da aşkı yüreğinde her daim sıcacık tutan herkesi kucakladığınız bir gün olsun bugün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Aşk konusunda kafanıza balyoz yemek istiyorsanız o zaman Koç burcu birini hayatınıza sokun derim. Öyle ince ince imalı kur yapmasını beklemeyin. Bu tip girişimlerde bulunurlar mı evet, ama bir zaman sonra “eh, tamam lafı çok uzatmayalım" diyerek dudaklarınıza hararetli bir öpücük konduruverirler. Koç burcunda aşk konusunda her an her şey olabilir, buna bir anda terk edilmekte dahil tabii. Size tavsiyem Koç insanı karşısında zor olun, biraz sizin için savaşmasına müsaade edin. Sonra zaferin keyfini birlikte zaten yaşarsınız. Ve bunu da Koç burçları çok güzel yaşatır emin olabilirsiniz.
Boğa
Aşkta tam bir arsızlık sembolüdür Boğa burçları. İnsanı severler, hem de çok ama çok güzel severler. Yeter ki siz onlara hizmet edin. Yeter ki onlara kendilerini biricik hissettirin. Onlara neden sizi sevmesi gerektiği konusunda sağlam gerekçeler sunarsanız size aşık olur ve tabii parasına dokunmadığınız sürece size yapışır kalırlar. Onları elde etmek gibi bir niyetiniz varsa kestiğiniz pastanın ilk dilimini ona verin, bir de bakmışsınız evlenme teklifi ile karşınızda duruyordur. Boğa burcunu hareketlendirmek için çok fazla kaçan kovalanan oyunlarına girmeyin derim. Aşırı sahiplenme durumunda oldukları için ara ara abartmadan kıskandırın onları ilişkiye iyi gelir.
İkizler
Aşk ve ilişkide sözün bittiği yerdedir İkizler burcu. Okuduğunuz satırları yazan İkizlere İkizler biri olarak sanırım en gerçek tanımlamayı okuyacaksınız. Bir İkizler burcu ile aşk ve ilişki yaşamak demek roller coaster'da olmak gibidir. Heyecanlı, baş döndürücü, tutkulu ve tabii çok hızlı. Bir anda kendinizi başladığınız yerde buluverirsiniz. Sonuç: Saçınız başınız dağılmış yalpalayarak ondan uzaklaşırsınız. O ise yeni insanıyla tur atmaya devam ediyordur. Ama diğer yandan da sevildiğini, gerçekten çok sevildiğini hissettiğinde ise sizi en tepe noktada tutar ve biricik olduğunuzu hissettirir. Ve bunu bir ömür yapabilir. (Evet, galiba yapabilir.)
Yengeç
Sizi korur, sizi sever, sizin en zor anınızda dahi yanınızda olmak için elinden geleni yapar ve aşık olup hele bir de uzun süreli bir ilişki kurmaya niyetlenirse o muhteşem şeker ve çikolatan yaptığı evinde sizi bir daha gün yüzü göstermeyecek şekilde ağırlar. O nedenle aşk ve tutsaklık, sevgi ve bağımlılık kelimeleri yengeçlerde biraz fazla yanyanadır. Yengeç burcu birini hayatınıza katmanız için elektronik mühendisi bile olsanız, televizyon kumandasını “ama ama ben bunu açamadım…” diyerek ona uzattığınızda bilin ki kumandayla birlikte yanında yüzükle birlikte evlenme teklifi de gelecektir. Zaman zaman sıkıcı ama mutlu bir birliktelik için idealdirler.
Aslan
Eğer ilişkide karşınızdakini tanrılaştırıp gözünüzde büyütmek, ona hizmet etmek eğilimindeyseniz Aslan burcu birini bulun hem o mutlu olsun hem de siz. Onlar aşkta da yaşam biçimlerinde görünüşe, sözde kaliteye önem verirler ve eğer onu sevdiğinizden emin olurlarsa o standarda ulaşmak için ellerinden geleni yaparlar. Yok sizi düşündüklerinden değil, yanlarında öyle paspal paspal dolanmayın diye ne yaparlarsa yaparlar. Aslan burcu için kilit cümle ilişkilerde “O, siz onu sevdiğiniz için sizi sever”dir. Bu arada kilitler doğru açılırsa harika bir partner ve ebeveyn olabilirler. Hizmet etmeye gücünüz varsa buyurun, Aslanlar sizin olsun.
Başak
Eyvah! Sanırım yönetici gezegeni Merkür olanlarda ilişki konusunda bir sıkıntı var. Yukarıdaki İkizler burcu prospektüsünü okuyun ve roller coaster‘ın ağır çekimde gittiğini hayal edin. Ve sizinle çıktıkları o ilişki gezisinde kemerinizin gerçekten emniyetli olup olmadığını iki kere kontrol edildiğini, oturduğunuz yerin mikrop yuvası olduğunu düşündüğü için ıslak mendille defalarca silindiğini düşünün. Tabii bu kulağa iyi gelebilir ilk etapta, ama bunun sürekliliği! İşte o çok fena. Başak burcundan öyle ilişkide yapış yapış “seni seviyorum” lafını beklemeyin. Onların seni seviyorum demeleri pijamanızın katlanması veya ekmeğinize sürülen tereyağıdır.
Terazi
“Sen bilirsin bir tanem!” Terazi burcunun temel cümlesi ilişkide budur. Ne kadar uyumlu ne kadar cana yakın ne kadar da anlayışlı... Bir anda “hayır” demekte zorlanan bu burç, aslında nazik nazik farkına varmadan sizi yiyip bitirebilir. Ve ilişkinin bir noktasında o tatlı partnerinizin elini beline koymuş bir halde “Ben senin için şunu şunu yaptım sen ne yaptın?” diye hesap sorduğunu görebilirsiniz. Terazi ilişkisinde aslında çok da dengeli değildir. Dengeliymiş gibi görünmeyi çok iyi bilir. Ama yine de iyi bir partnerdirler ve vitrini güzel bir ilişki sürdürülebilir. Onun sen bilirsin lafına kanmayın nasıl olsa sizin bildiğinizi beğenmeyecektir.
Akrep
Köşenizde aşk ve ilişki konusunda mutlaka bulundurulması gereken bir burçtur Akrep. Tamam içten pazarlıklı, olayların negatif yanını sürekli çıkarıp çıkarıp duran, sizinle konuşurken üç cümle sonrasını hesaplayıp konuşan biri de olsa. Kapalı kapılar ve hatta açık mekanda bile aklınızı alıp, sizi kendine her açıdan bağımlı bir hale getirebilirler. Bunlar iyi güzelde, ilişkide aldatıldığınızın farkına bile varmazsınız ve o ilişki bitti demeden de ilişki bitmez. Ona karşı bir hata yaparsanız size gayet planlı bir biçimde ağır ağır gülümseyerek işkence yapabilir, yıllar geçse bile yeri geldiğinde lafını gediğine oturtur ve siz öyle kanepede kalakalırsınız.
Yay
İlişkide tanımlanması en zor burçlardan biridir Yay burcu. Onlar için ilişki kurmak sizin üzerinizden hayatı anlamaktır. İyi de hayatın olumlu, olumsuz bütün yükünü neden siz taşıyasınız? Aşkta ve ilişkide sizi olabildiğince konforlu tutmaya çalışsa da Yay burcunun aklı bambaşka bir matematikte çalıştığından, zaman zaman kendi doğru bildiğine körü körüne inanmak gibi de bir duruma düşebilir ve o noktada eleştiriye asla tahammülleri yoktur. Haliyle bu da bir zaman sonra ilişkinizi sıkıcı ve yorucu bir hale getirecektir. Kendinizi birinin karşısında kitap gibi okunduğunuzu hissetmekten mutlu oluyorsanız Yay burcu idealdir.
Oğlak
Sizinle baş başa yemek yerken romantik üç cümlenin ortasında yemediğiniz pirinç tanelerinden yıllık bir hesap çıkarıp “Aslında sen şu kadar zarar ediyorsun” diyen birine ihtiyacınız varsa Oğlak burcundan başka biriyle çıkmayın derim. Onlar ilişkiyi bir görev tanımlama listesiyle yaşar ve kontrolü dışında olan durumlara çok tahammül edemezler. Aşk ve ilişkide mesafeli gibi görünseler de kocaman bir yürekleri vardır ve onlar insana gerçekten her açıdan yardım ederler. Bir Oğlak size aşıksa sırtınız kolay kolay yere gelmez. Yeter ki iddialaşmayın onlarla, sırf inadından yıllar yılı aşkından ölse bile aramayan, sormayan Oğlaklar vardır.
Kova
Aşıksınız, seviyorsunuz ve doğal olarak uzun, sağlam bir ilişkiden söz ederken size zavallı olduğunuzu hissettiren bir kahkaha duyuyorsanız karşınızdaki kesin Kova burcudur. Ben gizli gizli Merkür’ün bu burucu yönettiğinden neredeyse eminim. Aslında ilişkide gayet mutlu eden bir yanları varken bir gün sonra kendini hapiste ve sizde onun gardiyanıymış gibi laflar edebilirler. Bence hiç elleşmeyin ilişkide bu burca, bırakın o kararını versin. Kova burcu evlenene kadar Merkür, evlendikten sonra Satürn'dür dersem aslında onlar hakkında her şey netleşir. Geleceği planlamadan bir ilişkide durabilecek gücünüz var mı? Bunu sorun kendinize.
Balık
Hani derler ya, “Şimdi ayıkla pirincin taşını!” diye. Balık burcuyla aşk ve ilişki yaşamak demek öyle bir bardak pirinci ayıklamaktan ziyade, damperi dolu bir kamyon pirinci ayıklamak gibidir. O nedenle Balık burcuyla ilişki yaşamak istiyorsanız benliğinizi kişiliğinizi sallayıp atın ve onun sınır içermeyen dünyasında kaybolun. Bunun başka bir yolu yoktur diyebilirim. Balık burcu birini baştan çıkarmak için fantezi iç çamaşırlarına gerek yoktur. “Ah canım ne çileli başın varmış, çok çektin çooook” dediğinizde onun kalbini çalabilirsiniz. Onlar ilişkide yüreklerini sonuna kadar ortaya koyarlar ve bunu da sizden tam olarak görmek isterler.