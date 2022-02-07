14 Şubat Sevgililer Günü için burçların aşk reçetesi

İşte 2022’nin kutsal tüketim günlerinden biri olan Sevgililer Günü’ne geldik çattık. Sevgilisi olan için aman pek güzel bir günken, sevgilisi olmayanlar için tam bir kâbus. Ama biz bugün sevgilisi olanlardan yana bugün oyumuzu kullanıyoruz.

Gökyüzünde aşk ve gönül meselelerinin kraliçesi Venüs, Kova burcunda ve Merkür ile Jüpiter ile yanyana durmakta. Bu görünümde Venüs, kelimenin tam anlamıyla her şeyi abartabilir ve yerine getirilemeyecek sözler verdirtebilir. Yani iki lak lak yaptığınız hoş birine lap diye evlenme teklif etmeyin derim. Çünkü Merkür malum retroda ve retro bitişinde “Amaaan ben ne dedim ya hu! Tüh!” diyerek gözyaşları içinde yastık ıslatmak istemezsiniz. Ama uzun süredir içinize sinen biriyle ciddi düşünüyorsanız evet tam da teklif için zamanı diyebiliriz. Çiçek, böcek, bol kalorili bir şeylerle düşün yollara.

Peki, yakışıklı bir adam veya bomba gibi bir hatun olsun, -ne cins olursa olsun- karşınızdaki kişinin aşk ve ilişkilerde nasıl olduğu hakkında bilgi edinmek istemez misiniz? O zaman sevdiceğinizin Güneş burcunu, yani ana burcunu biliyorsanız aşk prospektüslerini okumaya başlayın derim.

Sevgiliniz olsa da olmasa da aşkı yüreğinde her daim sıcacık tutan herkesi kucakladığınız bir gün olsun bugün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)