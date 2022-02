14 Şubat Sevgililer Günü için burçların aşk reçetesi

Koç

Aşk konusunda kafanıza balyoz yemek istiyorsanız o zaman Koç burcu birini hayatınıza sokun derim. Öyle ince ince imalı kur yapmasını beklemeyin. Bu tip girişimlerde bulunurlar mı evet, ama bir zaman sonra “eh, tamam lafı çok uzatmayalım" diyerek dudaklarınıza hararetli bir öpücük konduruverirler. Koç burcunda aşk konusunda her an her şey olabilir, buna bir anda terk edilmekte dahil tabii. Size tavsiyem Koç insanı karşısında zor olun, biraz sizin için savaşmasına müsaade edin. Sonra zaferin keyfini birlikte zaten yaşarsınız. Ve bunu da Koç burçları çok güzel yaşatır emin olabilirsiniz.