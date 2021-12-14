19 Aralık 2021 Oğlak burcunda Venüs retrosu (Venüs - Oğlak retrosunun burçlara etkisi)

Yani, şunun şurasında yeni bir yılın kapısında gün sayarken aşk, para, sağlık gezegeni olan kraliçe Venüs’ün geri geri gitmeye başlaması olacak şey değil. Bazen bir astrolog olarak benim bile pencereyi açıp gökyüzüne ”Bir rahat durun beee!” diye bağırmak da içimden geçmiyor değil. Ve hatta arada bağırmışlığım da vardır.

Evet, Venüs 19 Aralık 2021’de 26 derece Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak ve bu 29 Ocak 2022’ye kadar devam edecek. Peki bu süreçte neler olacak?

Öncelikle Oğlak burcu malum disiplin ve gerçeklik burcudur. Yani dünyevi olan ne varsa içinde bulundurur ve çok doğal olarak Venüs’ün o kıpır kıpır aşk, sanat, zevk vb. diyen yanı ile pek de ilgili değildir. Venüs açıkçası Oğlak burcunda “Aşk emek ister, benim için elle tutulur ne yaptın?” diye soruverir insana. Eh, bir de üstüne geri gittiğinde çok doğal olarak bu ve buna benzer konularda kendimizi sorgularken bulabiliriz.

Söylemeye gerek yok, aşk gezegeni gerilerken tabii eski aşk, ilişki defterlerini önümüzde açabilir. Zamanında kalbimizi çalanlar zombi gibi kalkıp hayatımıza girmeye kalkabilirler. İtibar etmeyin derim. Bunun yanında kaçırdığımız para fırsatlarını da tekrar yakalamamız adına güzel fırsatları da gösterebilir bize.

Sağlık konusunda ise deri, diş, kemik yapımız ve buna bağlı kas sistemimize dikkat etmemiz gerekecek. Keza, cinsel yolla bulaşan hastalıklara ve hormonlara da dikkat etmek gerekebilir. Venüs retrosu boyunca lütfen her başlıkta sağlığınıza dikkat edin. Estetik ameliyatlar, güzellik için yapılacak olan eylemlerden uzak durun, bu süreçte yaptıklarınız yerini bulamayabilir, aman dikkat!

Ne olursa olsun, Venüs takla da atsa sonuçta iyicil bir gezegen. O nedenle bize özellikle 2022’de sıkı bir tazelenmeyle gireceğimizi, değişimin şart olduğunu bir kere daha gösterecek.

Para, bolluk, sağlık ve tabii kocaman harflerle yazıyorum; AŞK bizimle olsun.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)