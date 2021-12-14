19 Aralık 2021 Oğlak burcunda Venüs retrosu (Venüs - Oğlak retrosunun burçlara etkisi)

Haberler - ntv.com.tr 14.12.2021 - 10:34
Yani, şunun şurasında yeni bir yılın kapısında gün sayarken aşk, para, sağlık gezegeni olan kraliçe Venüs’ün geri geri gitmeye başlaması olacak şey değil. Bazen bir astrolog olarak benim bile pencereyi açıp gökyüzüne ”Bir rahat durun beee!” diye bağırmak da içimden geçmiyor değil. Ve hatta arada bağırmışlığım da vardır.
Evet, Venüs 19 Aralık 2021’de 26 derece Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak ve bu 29 Ocak 2022’ye kadar devam edecek. Peki bu süreçte neler olacak?
Öncelikle Oğlak burcu malum disiplin ve gerçeklik burcudur. Yani dünyevi olan ne varsa içinde bulundurur ve çok doğal olarak Venüs’ün o kıpır kıpır aşk, sanat, zevk vb. diyen yanı ile pek de ilgili değildir. Venüs açıkçası Oğlak burcunda “Aşk emek ister, benim için elle tutulur ne yaptın?” diye soruverir insana. Eh, bir de üstüne geri gittiğinde çok doğal olarak bu ve buna benzer konularda kendimizi sorgularken bulabiliriz.
Söylemeye gerek yok, aşk gezegeni gerilerken tabii eski aşk, ilişki defterlerini önümüzde açabilir. Zamanında kalbimizi çalanlar zombi gibi kalkıp hayatımıza girmeye kalkabilirler. İtibar etmeyin derim. Bunun yanında kaçırdığımız para fırsatlarını da tekrar yakalamamız adına güzel fırsatları da gösterebilir bize.
Sağlık konusunda ise deri, diş, kemik yapımız ve buna bağlı kas sistemimize dikkat etmemiz gerekecek. Keza, cinsel yolla bulaşan hastalıklara ve hormonlara da dikkat etmek gerekebilir. Venüs retrosu boyunca lütfen her başlıkta sağlığınıza dikkat edin. Estetik ameliyatlar, güzellik için yapılacak olan eylemlerden uzak durun, bu süreçte yaptıklarınız yerini bulamayabilir, aman dikkat!
Ne olursa olsun, Venüs takla da atsa sonuçta iyicil bir gezegen. O nedenle bize özellikle 2022’de sıkı bir tazelenmeyle gireceğimizi, değişimin şart olduğunu bir kere daha gösterecek.
Para, bolluk, sağlık ve tabii kocaman harflerle yazıyorum; AŞK bizimle olsun.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Statü, toplumun bizi nasıl algıladığı, üstlerimiz, patronlarımız, patronlarla ilişkilerimiz, iş yapış şeklimiz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğimiz, kariyer alanlarımız, şan, şöhretimiz gibi konular hakkında yavaşlama hissedebilir, bu konularda eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz.
Boğa
Özellikle yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, yargıçlar, üst mahkemeler ve uzak akrabalar, inançlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ile ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, hayatımız gibi konular başlığında Venüs bazı konuları tekrarlatabilir.
İkizler
Venüs retrosu boyunca finansal krizler, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler, ameliyatlar, cinsellik gibi konular hakkında tekrar tekrar düşünüyor olabilirsiniz.
Yengeç
Size aleni düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (iş ortaklıkları) yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız, eşiniz, uzun süreli ilişkide olduğunuz insanlarla olan durumunuz bu retroda al baştan önünüze gelebilir.
Aslan
Öncelikle iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar, iş arkadaşları ve iş atmosferi gibi konular hakkında Venüs sizi yoklayacak gibi görünmekte.
Başak
Bu retroda aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, kısa süreli ilişkiler, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular hakkında Venüs size “Şimdiye kadar neler yaptın, dök ortaya” diyebilir.
Terazi
Yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar konuları ve taşınmalar hakkında Venüs sizi hareketlendirebilir.
Akrep
İletişim, haberleşme gibi konular, problemlere yaklaşımınız ve kısaca sahip olunan bilgiyi nasıl değerlendirdiğinizle ilgili durumlar, yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler başlıklarında Venüs sizi sorgulayabilir.
Yay
Özellikle bu Venüs retrosunda kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız başlığında Venüs size geçmişten gelen hallolmamış durumları olumlu olumsuz tekrarlatabilir.
Oğlak
Kişiliğiniz ve özellikle irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular bu Venüs retrosunda karşınıza dikilebilir.
Kova
Bu retro hareketinde bilinçaltınız psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, kişinin duyduğu güvensizlikler, sırları, maddi ve manevi hapisler, gizli kapaklı işler ve ilişkiler hakkında Venüs retro boyunca size eksiklerinizi gidermeniz için bir şans daha verebilir.
Balık
Sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar ve tabii iyimser yanımızın başımıza açtığı olaylar hakkında Venüs retrodayken “Aklını başına topladın mı?” diye sorabilir.