19 Kasım Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? (27 derece Boğa burcunda Ay Tutulması)

Astrolog Murat İpek, 19 Kasım 2021'de gerçekleşecek Ay tutulmasının Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

Haberler 09.11.2021 - 12:17

19 Kasım Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? (27 derece Boğa burcunda Ay Tutulması) - 1

Oldukça zor bir ay tutulması

27 derece boğa burcunda, saat 11:57 de gerçekleşecek olan bu ay tutulması şans ve talih gezegeni olan tombik Jüpiter in sevimsizliğiyle gölgelenecek gibi durmakta. Keza Venüs’ün de yaralı şifacı olan Şiron asteroidi ile yapacağı zorlayan görünüm bizi çözüme ulaştırmaya götürürken kırgınlıklarımızı tekrar gözden geçirmemize neden olacak gibi görünmekte.

Ay’ın boğa burcundaki seyrinde kişi her zamankinden daha çok tensel, haz odaklı ve hatta bencilce davranabilir. Bu tutulmada işte bu merkezde bizi zorlayabilir. Maddi anlamda, para ile kurduğumuz ilişkide kafamızın arkasını ciddi ciddi ortaya dökebilir. Güç ve otorite ile kurduğumuz ilişkiyi de açığa çıkaracak olan bu tutulma da yeni başlangıçların da ışığını yakacağız. Bu süreçte para kaybı yaşayabiliriz. Elimizde avucumuzda ne varsa eriyip gidebilir. Çok dikkatli olmakta fayda var.

Ülkemiz açısından ise bu tutulma seçim ve ekonomik konuları biraz daha belirgin kılarken Venüs’ün durumu bizi sağlık ve para konusunda yeni yaptırımcı gelişmelerin içine de atacak gibi görünüyor. Ve ayrıca anayasal, hukuki değişiklikler de kendini gösterebilir. Bazı siyasetçilerin sahneden ayrılmalarına şahit olabileceğimiz bu tutulmada artık yeni oluşumlar kendini gösterebilir.  Bir bakıma siyasi arenada sonun başlangıcı artık kendini gösterecek.

Bu tutulma aynı zamanda tuhaf doğa olaylarını, boğa burcunda olduğu için depremleri, patlamaları da tetikleyecek diyebiliriz. Neresinden tutarsanız tutun bu tutulma hiç sevimli değil. Daha iyiye gitmek için, var olanın toparlanıp olumlu yönde evrilmesi adına nasıl bedeller ödememiz gerektiğini bu tutulma kulağımızın dibinde bağıracak ve etkilerini hemen hemen bir yıl daha gezegenlerin tekrar tekrar bu dereceyi tetiklemesiyle yaşayacağız diyebilirim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

19 Kasım Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? (27 derece Boğa burcunda Ay Tutulması) - 2

Koç

Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar.

Ay tutulması sizin para ve taşınabilir maddi varlıkları anlatan konularınızda etkili olacak. Zaten para ve maddi durumları tema olarak çok vurgulayan bu tutulmada paranıza iki kere daha dikkat etmenizi tavsiye edeceğim.

19 Kasım Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? (27 derece Boğa burcunda Ay Tutulması) - 3

Boğa

Merhaba sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar.

Yaşanacak olan tutulma malum sizin tam da kişisel alanınızda gerçekleşecek ve sizi maddi manevi her konuda kararlar almanız kendiniz için adımlar atmanız söz konusu olabilir. O nedenle kendiniz için elinizden ne geliyorsa yapmanızda ciddi fayda var.

19 Kasım Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? (27 derece Boğa burcunda Ay Tutulması) - 4

İkizler  

Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu İkizler olanlar.

Bu Ay tutulması sizin bilinç altını, hayalleri ve rüyaları, bunun yanında ruhsal ihtiyaçları, korkuları, endişeleri, kişinin duyduğu güvensizlikleri, sırları, maddi ve manevi hapisleri, darlık ve kısıtlanmaları anlatan konularda yaşayacaksınız.

 

 

 

19 Kasım Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? (27 derece Boğa burcunda Ay Tutulması) - 5

Yengeç

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar.

Bu tutulma sizi daha çok sosyal hayat, dernekler, organizasyonlar vb. konuları anlatan alanda gerçekleşecek. Bir karar vermeden önce kesinlikle enine, boyuna düşünmenizde fayda var.

 

 

 

19 Kasım Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? (27 derece Boğa burcunda Ay Tutulması) - 6

Aslan

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar.

Ay tutulması sizin kariyer alanınızda gerçekleşecek ve bu noktada bir iş değişikliği veya çalışma alanınızda değişim söz konusu olabilir. O nedenle olabilecek bir hareketlenmede akılla hareket etmeninizi tavsiye ederim.

 

 

19 Kasım Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? (27 derece Boğa burcunda Ay Tutulması) - 7

Başak

Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar.

Boğa burcunda gerçekleşecek olan bu tutulma sizin daha çok yurtdışı, akademik kariyer, üst mahkemeler, yabancı kültürler ve uzun vadeli planları içeren konularda etkili olacak gibi görünmekte. Bu konuları mercek altına almanız gerekebilir.

 

 

19 Kasım Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? (27 derece Boğa burcunda Ay Tutulması) - 8

Terazi

Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar.

Ay tutulması sizleri eşinizin parası, paylaşımlı kazançlar ve resmi kurum kuruluşlarla olan ilişkinizde etkileyecek gibi görünmekte. Ama bunu yaparken kesinlikle dikkatli olmanızda ve akıl almanızda fayda var. Olabildiğince tarafsız kalın derim.

 

 

19 Kasım Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? (27 derece Boğa burcunda Ay Tutulması) - 9

Akrep

Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar.

Bu ay tutulması sizin ortaklıklar, evlilik, uzun süreli birliktelikler konusunda yeni bir başlangıç yapmanıza neden olacakmış gibi görünmekte. Keza hukuki sorunlarınız varsa bu konuda mahkemelerle ilgili olarak enteresan gelişmelerde yaşamanız da olası.

 

 

19 Kasım Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? (27 derece Boğa burcunda Ay Tutulması) - 10

Yay

Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar.

En önemli gökyüzü olayı olan Ay tutulmasını sizi iş arkadaşları, iş atmosferi, hizmet aldığınız verdiğiniz alanlar ve sağlığınız gibi konularda hissedeceksiniz. Yapmanız gerekeni en iyi bir biçimde yapmanızda fayda var.

 

 

19 Kasım Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? (27 derece Boğa burcunda Ay Tutulması) - 11

Oğlak

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar.

Ay tutulması aşk ve ilişkiler konusunda olduğu gibi borsa ve kripto para yatırımlarınızı da anlatacak gibi duruyor. O nedenle yeni bir başlangıçtan çok elinizde olanı sağlama alıp tutmanızda fayda var. Riske girmeyin derim.

 

 

 

19 Kasım Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? (27 derece Boğa burcunda Ay Tutulması) - 12

Kova

Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar.

Bu ayın kaçınılmaz olarak sizi de etkisi altında tutacak en önemli gelişme; aile köklerinizi, gayrimenkul, anne-babanızı, aile büyüklerini ve kariyer konularını ilgilendiren başlıklarda olacak.  Bu konularda daha kararlı olun.

 

 

19 Kasım Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? (27 derece Boğa burcunda Ay Tutulması) - 13

Balık  

Merhaba sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar.

Yaşayacağınız tutulma sizin daha çok yakın çevremiz, kardeşler, arkadaşlarımız, iletişim, kısa yolculuklar, uzun vadeli olmayan plan ve projeleri anlatan konularda gelişecek.  Bu başlıklarda olumsuzluklara bu tutulmada dikkat edin.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER