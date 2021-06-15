20 Haziran -18 Ekim 2021 Jüpiter Retrosu'nun burçlara olan etkisi

Merhaba sevgili astroloji severler, son bir aydır üst üste yaşadığımız retro fırtınasına, şans, bilgi ve aynı zamanda iyi – kötü her şeyi büyüten tanrıların tanrısı olan Jüpiter’de katılacak.

19 Haziran’da 2 derecede kendi yönettiği Balık burcunda geri hareketine başlayacak olan Jüpiter 18 Ekim 22 derece Kova burcunda düz hareketine tekrar geri dönecek.

Jüpiter büyük bir gezegendir ve oldukça yavaş hareket eder, her burçta bir seferde yaklaşık 12 veya 13 ay kalır. Her yıl yaklaşık 4 ay geriye gidiyor. Jüpiter retrosunun etkileri, diğer gezegenlerin retrosu kadar sarsıcı değildir. Geriye giden Jüpiter'de beklenmedik şanslar için hala birçok fırsatınız olacak. Bu retroda şanslı olayların ortadan kalkacağını düşünmeyin. Geçmişte yaptığınız olumlu hareketlerin ekmeğini yememeniz için bir neden yok. Bir bakıma şans konusunda ne ektiyseniz zamanında sadece o kadarını biçeceksiniz. Gökyüzü durduk yerde size, bir şeyler yapmadığınız sürece havadan şans yağdırmaz.

“Ama ben çok uğraşıyorum, çalışıyorum neden şans bana gülmüyor?” diyorsanız. Muhtemel yanlış uğraşlar, çalışmalar içindesinizdir. Veya kendinizi kandırıyorsunuzdur. Değişin, değiştirin kendinizi. İşte tam da Jüpiter retrosunda genel anlamda hayatınız için ne yaptığınızı sorgulayıp tekrar ele almak için size bu noktada şanslar getirecektir. Bir bakıma Jüpiter “ kendini ve yaşama bakış açını düzeltmek için geriliyorum bu 4 ayda bunları fark et ve ne yapacaksan yap!” demektedir.

Elbette, Jüpiter retrosunda da mümkün olduğunca sıfırdan bir karar alıp gerçekleştirmeye kalkışmayın. Sonuçta bu retro kendinizi idrak etmek, planlamak ve tabi geçmişe dair yarım kalmış işleri tamamlamak içindir. Bunu unutmamanızda fayda var.

Jüpiter her zaman en yüksek benliğimizin en iyi ifadesi olmanızı ister. Jüpiter'in gerilemesi sırasında iyi veya kötü olarak başınıza gelen olaylara dikkat edin. Bunların hepsi Jüpiter'den size ipuçlarıdır.

Bu retro boyunca kendinizle ilgili etkili, hoş farkındalıklar yaşamanızı dilerim. Şansınız bol olsun!



(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)