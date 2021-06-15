20 Haziran -18 Ekim 2021 Jüpiter Retrosu'nun burçlara olan etkisi

15.06.2021 - 07:04
Merhaba sevgili astroloji severler, son bir aydır üst üste yaşadığımız retro fırtınasına, şans, bilgi ve aynı zamanda iyi – kötü her şeyi büyüten tanrıların tanrısı olan Jüpiter’de katılacak.
19 Haziran’da 2 derecede kendi yönettiği Balık burcunda geri hareketine başlayacak olan Jüpiter 18 Ekim 22 derece Kova burcunda düz hareketine tekrar geri dönecek.
Jüpiter büyük bir gezegendir ve oldukça yavaş hareket eder, her burçta bir seferde yaklaşık 12 veya 13 ay kalır. Her yıl yaklaşık 4 ay geriye gidiyor. Jüpiter retrosunun etkileri, diğer gezegenlerin retrosu kadar sarsıcı değildir. Geriye giden Jüpiter'de beklenmedik şanslar için hala birçok fırsatınız olacak. Bu retroda şanslı olayların ortadan kalkacağını düşünmeyin. Geçmişte yaptığınız olumlu hareketlerin ekmeğini yememeniz için bir neden yok. Bir bakıma şans konusunda ne ektiyseniz zamanında sadece o kadarını biçeceksiniz. Gökyüzü durduk yerde size, bir şeyler yapmadığınız sürece havadan şans yağdırmaz.
“Ama ben çok uğraşıyorum, çalışıyorum neden şans bana gülmüyor?” diyorsanız. Muhtemel yanlış uğraşlar, çalışmalar içindesinizdir. Veya kendinizi kandırıyorsunuzdur. Değişin, değiştirin kendinizi. İşte tam da Jüpiter retrosunda genel anlamda hayatınız için ne yaptığınızı sorgulayıp tekrar ele almak için size bu noktada şanslar getirecektir. Bir bakıma Jüpiter “ kendini ve yaşama bakış açını düzeltmek için geriliyorum bu 4 ayda bunları fark et ve ne yapacaksan yap!” demektedir.
Elbette, Jüpiter retrosunda da mümkün olduğunca sıfırdan bir karar alıp gerçekleştirmeye kalkışmayın. Sonuçta bu retro kendinizi idrak etmek, planlamak ve tabi geçmişe dair yarım kalmış işleri tamamlamak içindir. Bunu unutmamanızda fayda var.
Jüpiter her zaman en yüksek benliğimizin en iyi ifadesi olmanızı ister. Jüpiter'in gerilemesi sırasında iyi veya kötü olarak başınıza gelen olaylara dikkat edin. Bunların hepsi Jüpiter'den size ipuçlarıdır.
Bu retro boyunca kendinizle ilgili etkili, hoş farkındalıklar yaşamanızı dilerim. Şansınız bol olsun!
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Jüpiter sizin bu yıl, özellikle arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatımızdan, kariyerimizden kazandığımız gelirler, iyimser yanımızın başımıza açtığı olaylar başlığında gerileyeceği için, bu anlamda zamanında kaçırmış olduğunuz şansları sizin fark etmenizi sağlayabilir. O nedenle bu süreçte bu ve buna benzer konulara dikkat etmenizde fayda var.
Boğa
Talih gezegeni Jüpiter, sizin bu yıl özellikle statü, toplumun bizi nasıl algıladığı, Üstlerimiz, patronlarımız, patronlarla ilişkilerimiz, iş yapış şeklimiz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğimiz, kariyer alanlarımız, şan şöhretimiz gibi konular hakkında gerileyeceği için, bu anlamda zamanında kaçırmış olduğunuz şansları sizin fark etmenizi sağlayabilir. O nedenle bu süreçte bu ve buna benzer konulara dikkat etmenizde fayda var.
İkizler
Hayatımızda her şeyi büyüten Jüpiter, sizin bu yıl özellikle liseden sonra ki eğitim, yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı farklı değişik konular, astroloji, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğumuz, akademik hayatımız gibi konular başlığında gerileyeceği için, bu anlamda zamanında kaçırmış olduğunuz şansları sizin fark etmenizi sağlayabilir. O nedenle bu süreçte bu ve buna benzer konulara dikkat etmenizde fayda var.
Yengeç
İyiliğimizi düşünen Jüpiter, sizin bu yıl özellikle finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları. Sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında gerileyeceği için, bu anlamda zamanında kaçırmış olduğunuz şansları sizin fark etmenizi sağlayabilir. O nedenle bu süreçte bu ve buna benzer konulara dikkat etmenizde fayda var.
Aslan
Jüpiter sizin bu yıl özellikle size düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (ortaklıklar) yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında gerileyeceği için, bu anlamda zamanında kaçırmış olduğunuz şansları sizin fark etmenizi sağlayabilir. O nedenle bu süreçte bu ve buna benzer konulara dikkat etmenizde fayda var.
Başak
Her şeyi büyütmeye pek meraklı olan Jüpiter sizin bu yıl İş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar gibi konular hakkında gerileyeceği için, bu anlamda zamanında kaçırmış olduğunuz şansları sizin fark etmenizi sağlayabilir. O nedenle bu süreçte bu ve buna benzer konulara dikkat etmenizde fayda var.
Terazi
Astrolojinin büyük babası Jüpiter sizin bu yıl özellikle aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular başlığında gerileyeceği için, bu anlamda zamanında kaçırmış olduğunuz şansları sizin fark etmenizi sağlayabilir. O nedenle bu süreçte bu ve buna benzer konulara dikkat etmenizde fayda var.
Akrep
Bilgeliği anlatan Jüpiter, sizin bu yıl özellikle yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar. Ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar konular hakkında gerileyeceği için, bu anlamda zamanında kaçırmış olduğunuz şansları sizin fark etmenizi sağlayabilir. O nedenle bu süreçte bu ve buna benzer konulara dikkat etmenizde fayda var.
Yay
İyimser Jüpiter, sizin bu yıl özellikle zeka, iletişim, haberleşme gibi konular. Problemlere yaklaşımınız ve kısaca sahip olunan bilgiyi nasıl değerlendirdiğinizle ilgili durumlar. Yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar. Kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konularda gerileyeceği için, bu anlamda zamanında kaçırmış olduğunuz şansları sizin fark etmenizi sağlayabilir. O nedenle bu süreçte bu ve buna benzer konulara dikkat etmenizde fayda var.
Oğlak
Bizi kollayan Jüpiter, sizin bu yıl özellikle kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız konular hakkında gerileyeceği için, bu anlamda zamanında kaçırmış olduğunuz şansları sizin fark etmenizi sağlayabilir. O nedenle bu süreçte bu ve buna benzer konulara dikkat etmenizde fayda var.
Kova
Tanrıların tanrısı Jüpiter, sizin bu yıl özellikle kişiliğiniz ve özellikle irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında gerileyeceği için, bu anlamda zamanında kaçırmış olduğunuz şansları sizin fark etmenizi sağlayabilir. O nedenle bu süreçte bu ve buna benzer konulara dikkat etmenizde fayda var.
Balık
Yöneticiniz Jüpiter, sizin bu yıl özellikle bilinç altınımız, psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz ,kişinin duyduğu güvensizlikler ,sırları, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler ve bunun yanında gizli düşmanlar, kendinizi kendi içinizde yetiştirmeniz başlıklarında yapılan işler, dedikodular, herkesten sakladığımız, görülmesini çok istemediğimiz yanlarımızı içeren konular hakkında gerileyeceği için, bu anlamda zamanında kaçırmış olduğunuz şansları sizin fark etmenizi sağlayabilir. O nedenle bu süreçte bu ve buna benzer konulara dikkat etmenizde fayda var.