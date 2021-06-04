20 Haziran 2021 Babalar Günü için burçlara göre hediye önerileri

04.06.2021 - 06:37
Sevgili astroloji severler, olmazsa olmazlardan bir gün olarak takvimlerde yerini alan “Babalar Günü” onlara sevgimizi aktarmak veya onları minnetle bir kere daha anmak için fırsat sunuyor.
Astrolojide doğum haritamızda baba figürü Güneş veya Satürn olarak ele alınır. Ve bu iki figürün hartamızdaki konumu ve etkileşimleri bizim ebeveynlerle olan ilişkimizi tanımlar. Ve Güneş fiziki, temel ihtiyaç gerçekliğimizi, Satürn ise disiplin ve sınırları anlattığı için yüzyıllardır bu iki figür baba olgusuyla tanımlanmıştır.
Babalar Günün de babanızı mutlu etmek için aslında onun Ay burcunu bilmemiz hediye seçiminde çok daha sağlamcı bir yaklaşım olur. Çünkü hediye duygulara hitap ettiği için ve Ay da bunu tam olarak anlattığından babanızın Ay burcunu biliyorsanız Ay burcunu, yok eğer bilmiyorsanız Güneş burcunu dikkate alarak hediye seçimi yapabilirsiniz.
Bir baba için en değerli hediye elbette çocuğudur. Onun sağlıklı, başarılı, mutlu olduğunu bilmesi hayatı boyunca alabileceği en muhteşem hediyedir. O nedenle siz öncelikle mutlu ve sağlıklıysanız onlarda emin olun kendilerini tamamlanmış hissedeceklerdir.
Baba olan ve kendini baba gibi hisseden herkesin bu gününü en içten duygularımla kutluyorum.
Hayat, babalarımızın yüzünü hep güldürsün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Cesur, atılgan, aceleci, kendine güvenen, doğrucu arada çabuk sinirlenen özellikler gösteren Koç burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye aslında ona sıkı sıkı sarılmak olacaktır. Bir eşofman takım veya spor ayakkabısı, olta takımı da olabilir onun kocaman gülümsemesine neden olacaktır.
Boğa
Güvenilir, sıcak kanlı, sanatla ilgili, her türlü lüksü seven bazen ağır kanlı özellikler gösteren Boğa burcunda tutumlu bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye, Onunla birlikte yemek yemeniz olacaktır. Hele pasta, kek, börek cinsinden bir şeylerse cennetliksiniz. Ayrıca cüzdan ve şık bir kemere de hayır diyeceklerini hiç sanmıyorum. Ama ne alırsanız alın lütfen paketiniz özenle hazırlanmış olsun ve şık bir kurdele ile bağlayın olur mu? Çünkü o bir Boğa ve şıklık önemli.
İkizler
Canlı bir zekâ, iletişime yatkınlık, fikir alışverişine, konuşmaya , yüreğine giden yolda aklıyla ilerleyen, meraklı bir yapılanmayı ve fakat şüpheci ve duygusal anlamda değişken İkizler burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye elektronik aletler olabilir. Veya bırakın İkizler burcu babanız kendi seçsin hediyesini.
Yengeç
Duygusal, nazik ve koruyucu, kuvvetli bir ebeveynlik duygusuyla bezenmiş arada kendine fazla üzülebilen özellikler gösteren Yengeç burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye özenerek pişirdiğiniz bir yemek olabilir. Veya ona hoş bir saat veya duygusal bir hediye vermenizde çok hoşuna gider.
Aslan
Yüce gönüllü, yaratıcı, organizasyondan iyi anlayan, bazen kendini egosuyla sorun yaşarken de bulabilen Aslan burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye önceden bildiğiniz, istediği bir ihtiyacını almak olacaktır. Ve bu özel günde ona ne kadar ihtiyacınızın olduğunu hissettirin. Malum o bir Aslan kral ona kral olduğunu hissettirin. Marka hediyeleri sever aklınızda olsun.
Başak
Titiz, ayrıntılara her zaman için fazlasıyla önem veren ve bazen de sevgisini abartmak yerine bu detay ve ayrıntılara saklayan fedakâr Başak burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye güzel, şık bir gömlek olabilir keza kitap okuma alışkanlığı varsa kitap da çok hoşuna gidecektir. Ne alırsanız alın kullanacağı bir şey almaya dikkat edin derim.
Terazi
Uyumlu, romantik, diplomatik, çekici, ama bazen kararsız ve kırılgan özellikler gösteren Terazi burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye birlikte fotoğraflarınızdan oluşan bir kayıt oluşturmak ve onu birlikte izlemeniz babanızı çok mutlu edecektir. Özellikle ucuz veya pahalı zarif ve seçilmiş hediyeler almaya gayret edin.
Akrep
Kurnaz, hayal gücü zengin, kararlı, küllerinden tekrar doğabilen ve bunun yanında tatlı kindar özellikler de gösteren Akrep burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye birlikte film izlemek veya birlikte gezmek olacaktır. Keza, Ona felekten bir gün çaldırın derim size. İşin gerçeği sırf alınmış olması için alınmış bir hediyeyi sakın Akrep burcu birine vermeyin derim bu konuda hassaslar
Yay
Dışa dönük, araştırmacı, dürüst, entelektüel ama yer yer fazla iyimser ve fakat ara sıra tatlı kapris özellikler gösteren Yay burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye bir gezi rehberi veya ileri tarihli bir tatil çeki olabilir. Hem onunla bir küçük yolculuk planlarsanız bu ona çok keyifli gelebilir. İşin özeti Yay burcu babanızla mekân değiştirecek programlar yapın. İşin özeti rahat pabuçlarınızı giyin gezin babanızla.
Oğlak
Sabırlı, çalışkan, disiplinli, sorumluluk alan ve fakat bazen her konuda fazlasıyla hassaslaşan, mesafeli özellikler de gösterebilen Oğlak burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye kol düğmesi, gömlek, kalem gibi klasik hediyeler olacaktır. Aslında, hediyeniz ucuz da olsa veya hakkında konuşulacak harika bir şey olmasa bile onu gerçekten sevdiğinizi, fedakarlıklarının bilincinde olduğunuzu ona hissettirin yeter.
Kova
Bağımsız, orijinal, kendine has, reformcu, entelektüel, bazen de yerinde duramayan, isyankâr özellikler gösteren Kova burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye günlük hayatını kolaylaştıracak elektronik gereçler olabilir. İletişim onlar için önemlidir. Ve mümkünse seçiminizde çok geleneksel hediyeleri düşünmeyin derim. Yani öyle kravat, gömlek falan siz alın giyin onları, babanıza daha orijinal bir şey bulun.
Balık
Alçak gönüllü, hassas, sezgisel, nazik, sempatik ama vazifelerini nihayetlendirmekte zorlanan, alıngan özellikler gösteren Balık burcunda bir babanız varsa ona verebileceğiniz en iyi hediye dinlendirici müziklerden oluşan bir albüm veya film, eğer okuma alışkanlığı varsa macera ve derinliği olan romanlarda harika olur. Ve ayrıca ona şöyle evde rahat giyeceği bir şeylerde hiç fena olmaz doğrusu.