2021 Aralık ayı burç yorumları

Çok sevgili astrolojiseverler,

Koskoca bir yılı daha geçirip, yılın son ayı olan aralık ayının kapısını çalıyoruz. Eskiler “Zaman su gibi akıp gidiyor” derlerdi, günümüzde ise zaman artık ışık hızında ilerliyor. Işık hızı veya su hızı hiç fark etmez, “Zamanımızı kaliteli kullanabiliyor muyuz?” sorusunun cevabını kendimizde bulmaya çalışmalıyız.

Yılın bu son ayına, bu yıla damgasına vuran zamanın efendisi Satürn ile çarptığında titreten Uranüs arasındaki zorlu görünümle giriyoruz. Artık bu ay sonuna kadar keskinleşecek bu kavga yeni yılın ilk günlerinden itibaren etkisini yavaş yavaş kaybedecek. 2021'de bizi kıstıran bu durum bitecek ve derin bir soluk almaya başlayacağız.

4 Aralık’ta yaşayacağımız Yay burcundaki Güneş tutulmasını, zamanın efendisi Satürn’ün desteklediği ve hayaller gezegeni Neptün’ün ise nispeten zorlayacağını söyleyebiliriz. Bizi ve ülkemizi yabancı kültürler ve uluslararası arenada değişime götürecek olan bu tutulma, özellikle geleneksel değerlerde ve bunların hayatımızdaki yeri hakkında ciddi ciddi dönüşümün ayak seslerini duyuracak gibi görünmekte.

19 Aralık’ta yaşayacağımız İkizler dolunayı ise iletişim konusunda her alanda “tamam mı, yoksa devam mı?” sorusunu sorduracak diyebiliriz. Bu anlamda yakın çevremizde bulunan kardeşler ve arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizi korumak adına biraz daha temkinli davranmamız gerekebilir.

Bu ayın Türkiye açısından en önemli gelişmeleri ise anayasa ve seçim atmosferiyle ilgili olacak gibi duruyor.

Özellikle sözünü ettiğimiz Satürn - Uranüs kavgasındaki bu son raunt yıl içinde ekonomik olarak ne kadar kendimizi koruduğumuzla ilgili son bir sorgudan geçirebilir. Altın ve dövize dikkat etmek gerekecek.

Sağlık konusunda ise elbette mevsim gereği soğuk algınlıklarına dikkat etmemiz gerekirken, corona konusunda ise tamamen işin bittiğini henüz söylememiz mümkün olmayacak gibi de görünmekte. Lütfen sağlığınıza bu ay daha çok dikkat edin, olur mu?

Bolluk, bereket içinde, her şeyden önce sağlıklı ve zamanın kaliteli aktığı bir ay geçirmenizi dilerim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

AY'IN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

01.12.2021 Çarşamba saat 07:19’dan itibaren 01.12.2021 Çarşamba saat 14:55’e kadar

03.12.2021 Cuma saat 08:22’den itibaren 03.12.2021 Cuma saat 15:12’ye kadar

05.12.2021 Pazar saat 08:07’den itibaren 05.12.2021 Pazar saat 14:30’a kadar

07.12.2021 Salı saat 07:41’den itibaren 07.12.2021 Salı saat 14:48’e kadar

09.12.2021 Perşembe saat 12:59’dan itibaren 09.12.2021 Perşembe saat 17:53’e kadar

11.12.2021 Cumartesi saat 22:39’dan itibaren 12.12.2021 Pazar saat 00:45’e kadar

14.12.2021 Salı saat 05:51’den itibaren 14.12.2021 Salı saat 11:10’a kadar

16.12.2021 Perşembe saat 19:08’den itibaren 16.12.2021 Perşembe saat 23:42’ye kadar

19.12.2021 Pazar saat 09:01’den itibaren 19.12.2021 Pazar saat 12:41’e kadar

21.12.2021 Salı saat 17:43’ten itibaren 22.12.2021 Çarşamba saat 00:53’e kadar

24.12.2021 Cuma saat 09:39’dan itibaren 24.12.2021 Cuma saat 11:24’e kadar

26.12.2021 Pazar saat 11:39’dan itibaren 26.12.2021 Pazar saat 19:23’e kadar

29.12.2021 Çarşamba saat 00:10’dan itibaren 29.12.2021 Çarşamba saat 00:16’ya kadar

30.12.2021 Perşembe saat 20:09’dan itibaren 31.12.2021 Cuma saat 02:08’e kadar