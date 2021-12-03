2021 Aralık ayı burç yorumları

Haberler - ntv.com.tr 03.12.2021 - 10:41 | Son Güncelleme : 03.12.2021 - 10:44
Çok sevgili astrolojiseverler,
Koskoca bir yılı daha geçirip, yılın son ayı olan aralık ayının kapısını çalıyoruz. Eskiler “Zaman su gibi akıp gidiyor” derlerdi, günümüzde ise zaman artık ışık hızında ilerliyor. Işık hızı veya su hızı hiç fark etmez, “Zamanımızı kaliteli kullanabiliyor muyuz?” sorusunun cevabını kendimizde bulmaya çalışmalıyız.
Yılın bu son ayına, bu yıla damgasına vuran zamanın efendisi Satürn ile çarptığında titreten Uranüs arasındaki zorlu görünümle giriyoruz. Artık bu ay sonuna kadar keskinleşecek bu kavga yeni yılın ilk günlerinden itibaren etkisini yavaş yavaş kaybedecek. 2021'de bizi kıstıran bu durum bitecek ve derin bir soluk almaya başlayacağız.
4 Aralık’ta yaşayacağımız Yay burcundaki Güneş tutulmasını, zamanın efendisi Satürn’ün desteklediği ve hayaller gezegeni Neptün’ün ise nispeten zorlayacağını söyleyebiliriz. Bizi ve ülkemizi yabancı kültürler ve uluslararası arenada değişime götürecek olan bu tutulma, özellikle geleneksel değerlerde ve bunların hayatımızdaki yeri hakkında ciddi ciddi dönüşümün ayak seslerini duyuracak gibi görünmekte.
19 Aralık’ta yaşayacağımız İkizler dolunayı ise iletişim konusunda her alanda “tamam mı, yoksa devam mı?” sorusunu sorduracak diyebiliriz. Bu anlamda yakın çevremizde bulunan kardeşler ve arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizi korumak adına biraz daha temkinli davranmamız gerekebilir.
Bu ayın Türkiye açısından en önemli gelişmeleri ise anayasa ve seçim atmosferiyle ilgili olacak gibi duruyor.
Özellikle sözünü ettiğimiz Satürn - Uranüs kavgasındaki bu son raunt yıl içinde ekonomik olarak ne kadar kendimizi koruduğumuzla ilgili son bir sorgudan geçirebilir. Altın ve dövize dikkat etmek gerekecek.
Sağlık konusunda ise elbette mevsim gereği soğuk algınlıklarına dikkat etmemiz gerekirken, corona konusunda ise tamamen işin bittiğini henüz söylememiz mümkün olmayacak gibi de görünmekte. Lütfen sağlığınıza bu ay daha çok dikkat edin, olur mu?
Bolluk, bereket içinde, her şeyden önce sağlıklı ve zamanın kaliteli aktığı bir ay geçirmenizi dilerim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
AY'IN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR
01.12.2021 Çarşamba saat 07:19’dan itibaren 01.12.2021 Çarşamba saat 14:55’e kadar
03.12.2021 Cuma saat 08:22’den itibaren 03.12.2021 Cuma saat 15:12’ye kadar
05.12.2021 Pazar saat 08:07’den itibaren 05.12.2021 Pazar saat 14:30’a kadar
07.12.2021 Salı saat 07:41’den itibaren 07.12.2021 Salı saat 14:48’e kadar
09.12.2021 Perşembe saat 12:59’dan itibaren 09.12.2021 Perşembe saat 17:53’e kadar
11.12.2021 Cumartesi saat 22:39’dan itibaren 12.12.2021 Pazar saat 00:45’e kadar
14.12.2021 Salı saat 05:51’den itibaren 14.12.2021 Salı saat 11:10’a kadar
16.12.2021 Perşembe saat 19:08’den itibaren 16.12.2021 Perşembe saat 23:42’ye kadar
19.12.2021 Pazar saat 09:01’den itibaren 19.12.2021 Pazar saat 12:41’e kadar
21.12.2021 Salı saat 17:43’ten itibaren 22.12.2021 Çarşamba saat 00:53’e kadar
24.12.2021 Cuma saat 09:39’dan itibaren 24.12.2021 Cuma saat 11:24’e kadar
26.12.2021 Pazar saat 11:39’dan itibaren 26.12.2021 Pazar saat 19:23’e kadar
29.12.2021 Çarşamba saat 00:10’dan itibaren 29.12.2021 Çarşamba saat 00:16’ya kadar
30.12.2021 Perşembe saat 20:09’dan itibaren 31.12.2021 Cuma saat 02:08’e kadar
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar.
Aralık ayı başında yaşanacak olan tutulma sizin yurt dışı, yabancı kültürler ve inanç alanınızda gerçekleşecek. Ve bu konuda kendinizi olabildiğince bilgi edinmek ve değerlerinizin üzerinde düşünürken bulabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise kardeşler ve iletişim konusunda gelişmeler olabilir.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar.
Bu ay sizin için maddi konuları ele alacağınız bir ay olacakmış gibi durmakta. Ay başında; ortak gelirler, miras, kurum ve kuruluşlarla ilgili resmi işler konularında başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise nakit para akışınızla ilgili olarak bir değişime gidebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar.
Aralık ayı sizin için ayın ilk yarısında ortaklıklar, mahkeme ve uzun süreli ilişkilerde yeni başlangıçlara kapı açacak gibi duruyor. Ay sonuna doğru ise kendinizle ilgili olarak önemli kararlar verme aşamasında kendinizi hissedebilirsiniz. Bu süreçte taşıdığınız abuk sabuk yüklerden de kurtulabilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar.
Aralık ayı size tutulmayla birlikte daha çok sağlık ve iş arkadaşlarınızla ilgili değişime davet ederken, ay sonuna doğru ise daha çok bireysel tutum ve davranışlarınızla ilgili düşünmenize neden olacakmış gibi görünmekte. Bu anlamda bu ay kesinlikle kendiniz için yeni adımlar atmanızı tavsiye ederim.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar.
Bu ay sizin için kendinizi gösterebileceğiniz, diğer aylara nazaran çok daha şanslı olabileceğiniz zamanlar yaşayabileceğinizi söylemem mümkün. Özellikle ayın ilk yarısı aşk ve ilişkiler, ayın ikinci yarısında ise daha çok sosyalleşmeniz çerçevesinde hoş değişimler yaşamanız olası. Bu ayı değerlendirin derim.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar.
Aralık ayı size bu tutulmayla gayrimenkul konularını ve aile büyükleri ile ilgili meseleleri masaya yatırmanızı söyleyebilir. O nedenle ayın ilk yarısında taşınma, yeni bir yer alma, satma gibi niyetlere girebilirsiniz. Ayın ikinci yarısında ise daha çok dikkatinizi kariyer ile ilgili konulara çevireceksiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar.
Ayın ilk günlerinde yaşanacak olan Güneş tutulması sizin yakın çevreniz ve kısa vadeli planlarınızla ilgili olacak. Ay sonuna doğru yaşayacağınız dolunay ise inanç ve keşif duygunuzu tetikleyebilir, uzun vadeli seyahatler planlamanıza neden olabilir. Bu ay ne olursa olsun ilişkilerinize maksimum derecede dikkat etmenizde fayda var.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar
Aralık ayı size biraz bütçe konusunda dikkatli hareket etmenizi ve yeni para kaynakları konusunda araştırmalar yapmanızı söylemekte. Ayın ilk yarısında özellikle para konusunda yeni adımlar atmaya meyledebilirsiniz. Ay sonuna doğru ise miras ve başkalarının paraları ile ilgili konular önünüze dökülebilir.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar.
Ve Güneş sizin burcunuzda tutuluyor. Artık tazelenme ve yenilenme zamanı. Ayın ilk yarısında yaşayacağınız olaylar ve kararlar bu yönde sizi hareketlendirirken, ayın sonuna doğru ise dikkatinizin daha çok uzun süreli ilişkiler ve “biz” dediğiniz alanlara kayabileceğini söyleyebiliriz. Bu ay daha pozitif olmaya bakın.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar.
Ay başında kendinizi daha içe dönük, daha psikolojinizle ilgili bir noktada hissedebilirsiniz. Bu anlamda korkularınızı veya öteden beri gelen alışkanlıklarınızı yaşanır hale getirmek için harika zamanlar olacak. Ay sonuna doğru ise sağlık konularında ve iş ortamında hareketlilik olabilir.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar.
Bu ayın şanslı burçlarından bir diğeri de sizsiniz dersem abartmamış olurum. Özellikle ayın ilk yarasında yeni insanlarla tanışabilir, kendinizi sosyal alanda değişirken bulabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise aşk ve çocuk konularında artık bir karara varmanız da söz konusu olabilir. Değerlendirin bu ayı.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar.
Aralık ayı sizin kariyer ve iş konularında değişiminizle başlayacak. Hoş bir teklif gelebilir veya 2022 yılı için artık yeni bir alana açılmanın planlarını yapabilirsiniz. Ayın ikinci yarısında ise kış ortası “Dur ben bir taşınayım” demezseniz harika bir ay yaşayacak olabilirsiniz. Aralık ayı sizin için “Radikal kararlar alabilirsin” demekte.