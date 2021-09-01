2021 Eylül ayı burç yorumları

Astrolog Murat İpek'ten 2021 Eylül ayı Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 01.09.2021 - 07:14

2021 Eylül ayı burç yorumları - 1

Çok sevgili astrolojiseverler,

Hayli olaylı bir Ağustos ayından sonra biraz daha sakin geçeceğini umduğum Eylül ayımıza giriyoruz.

Ayın ilk yarısında 7 Eylül de yaşayacağımız Başak burcundaki yeniay bize çalışma koşullarımızı ve sağlığımızı organize etmemiz için elinden gelen fırsatı ortaya koyacak. Sağlık konusunda iyi başlangıçlar neden olmasın?

10 Eylül'de ise güzellik, sağlık, aşk ve parayı anlatan Venüs, pek de içinin rahat etmediği Akrep burcunda seyahatine başlayacak ve bizi hareketlendirecek. Ayın sonlarına doğru 23 Eylül de keskinleşecek olan Uranüs ile yaptığı karşıtlık işin gerçeği bu ayın en sevimsiz gökyüzü olaylarından biri olarak durmakta.

Ülkemiz açısından ise; Pandemi ile ilgili yine yasaklar hortlayabilir. Ve seçimle ilgili konuşmalar daha da net duyulacak olabilir. Bunun yanında ekonomik konularda önemli bir gelişme içine girip biraz daha sabırlı davranmamızda istenebilir.

Venüs’ün bu sevimsizliğine paralel 21’in de yaşanacak olan Balık burcundaki dolunay ise bizi bırakmak, feda etmek, ayrılmak ve duygularımızı denetim altında tutmak gibi zor başlıklarda biraz sıkabilir.

Yani ayın ikinci yarısında aşk ve ilişkiler, para ve sağlık konusunda azami ölçüde dikkatli davranmamızda fayda var. Yatırım ve özellikle borsa, kripto para gibi sonunun ne olduğu bilinmez işlerde ise bu Ay çok daha özenli davranmanızı tavsiye edeceğim.  Ve tabi doğru giderken bile yalpalayan Merkür 25’inden itibaren yine geri geri gidecek. 

Bolluk, bereket içinde, her şeyden önce sağlıklı ve zamanın bir su gibi aktığı Eylül ayı geçirmenizi dilerim.

 (MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

EYLÜL - AY'IN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

3.9.2021          08:37   Cuma  -  3.9.2021      18:58   Cuma

5.9.2021          17:21   Pazar   - 6.9.2021        02:05   Pazartesi

7.9.2021          22:23   Salı      - 8.9.2021      06:20   Çarşamba

10.9.2021        07:47   Cuma-            10.9.2021        09:04   Cuma

12.9.2021        08:32   Pazar -            12.9.2021        11:34   Pazar

14.9.2021        13:57   Salı -   14.9.2021        14:33   Salı

16.9.2021        08:39   Perşembe       - 16.9.2021      18:22   Perşembe

18.9.2021        12:14   Cumartesi -    18.9.2021        23:22   Cumartesi

21.9.2021        02:54   Salı -   21.9.2021        06:12   Salı

23.9.2021        05:04   Perşembe       - 23.9.2021      15:37   Perşembe

25.9.2021        16:09   Cumartesi -    26.9.2021        03:36   Pazar

28.9.2021        07:18   Salı      - 28.9.2021    16:34   Salı

30.9.2021        17:48   Perşembe -    1.10.2021        03:53   Cuma

30.9.2021        17:48   Perşembe -    1.10.2021        03:53   Cuma

2021 Eylül ayı burç yorumları - 2

Koç

Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar.

Bu ay çalışma alanınıza ve iş konusunda yeniliklere imza atmanız mümkün. Bu konuda ek gelir ve kazancınızı arttırmak için elinizden geleni ardınıza koymamanız iyi olur. Bunun yanında bu ay kafanızı çok iyi dinlemeniz ve ruh sağlığınızı da ayakta tutmanız bir başka önemli unsur. Para konusunda ayın ilk döneminde atılım yapabilirsiniz ama ayın sonlarına doğru durum pek iç açıcı olmayabilir.

 

 

2021 Eylül ayı burç yorumları - 3

Boğa

Merhaba sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar.

İyimser bir şekilde Eylül ayına gireceksiniz ve bu ayın ilk yarısına kadar aşk ve talih gerektiren konularda önünüz açık gibi görünüyor. Sonrasında ise kendinizi biraz daha dışa dönük , biraz daha sosyal bir noktada bulmanız olası. Ayın en önemli etkisi ortaklık ve uzun süreli birliktelik konularında krizlere açık bir durumda olacak olmanız. Akılcı ve mantıklı davranırsanız Eylül sizin iyi geçecektir.

 

 

2021 Eylül ayı burç yorumları - 4

İkizler 

Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu İkizler olanlar.

Bu ayın ilk yarısında hallolmasını beklediğiniz işler, devlet, büyük şirket, kamu kuruluşları gibi alanlarla ilgiliyse bu beklentiniz hakkında ayın ilk yarısından sonra olumlu gelişmeler olabilir. Bir bakıma sabrınızın ve sükûnetinizin meyvelerini bu ay toplayacaksınız gibi görünmekte. Ay sonuna doğru ise sağlığınız başta olmak üzere kendinize biraz çeki düzen vermeniz gerekebilir.

2021 Eylül ayı burç yorumları - 5

Yengeç

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar.

Eylül ayı sizin için hızlı bir ay olacak gibi duruyor. İletişim ve konuşmalar dert anlatmalar, dert dinlemeler, yakınlarınız için veya pek de yakın olmayanlar için bile çözüm peşinde koşacak olabilirsiniz. Yani işin gerçeği bu ay kendinizden başka hemen hemen herkesi düşünecekmişsiniz gibi görünmekte. Ayın son çeyreğinde dikkatiniz daha çok eğitim ve eğitim ile ilgili mevzulara kayabilir. 

 

 

2021 Eylül ayı burç yorumları - 6

Aslan

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar.

Bu ay sizin ana temanız para, alacak verecek ilişkileri, resmi işler dersem çok şaşırmayın çünkü ayın ilk yarısında yaşayacağınız yeni Ay para ile ilgili alanında gerçekleşecek, ayın ikinci yarısındaki dolunay ise; başkalarının parası , miraslar, nafaka, sigorta, cinsellik, eşin parası, yeniden doğum, ameliyatlar, rüyalar, sigortalar, resmi işler vb. gibi konuları anlatan alanda gerçekleşecek. Hazır olun bu konulara!

 

 

2021 Eylül ayı burç yorumları - 7

Başak

Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar.

Eylül ayı sizin değişim ayınız dersem çok abartmamış olurum. Ayın ilk yarısında artık kendiniz hakkında daha doğru kararlar vermeye çalışıp, daha özgür ve mecburiyetlerden arınmış bir hayata geçmek isteyebilirsiniz. Bu elbette oldukça olumlu bir düşünce ayın sonlarına doğru yaşayacağınız dolunay ise bu kararlarınızın sağlamasını yapacak ve ne kadar gerçekçi olduğunuzu anlatacak gibi görünüyor.

 

 

2021 Eylül ayı burç yorumları - 8

Terazi

Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar.

Bu aya biraz içiniz kasvetli başlayabilirsiniz özellikle ekonomik krizler sizi oldukça etkileyecek gibi duruyor. Kendinizi bu anlamda hazırlıksız ve güvensiz hissedebilirsiniz. Ama bu durum ay sonuna doğru yaşayacağınız dolunayın etkisiyle daha hafifleyecek. Aklınız biraz bu ay “Kalan sağlar bizimdir” mantığında işleyebilir. Aklınız ruhunuz nasıl işlerse işlesin sağlığınıza özen göstermekten geri kalmayın.

2021 Eylül ayı burç yorumları - 9

Akrep

Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar.

Bu ay sizin hayatınızda sosyallik ve aşk konusunda ciddi hareketlilik başlayacak diyebilirim. Zor bir Ağustos ayı geçirdiğiniz için bu ay gökyüzü size biraz daha insaflı davranıyor da denilebilir. Yaşayacağınız dolunay aşk, kısa süreli ilişkiler, hobiler, çocuklar vb. alanda gerçekleşeceği için başlayan veya var olan ilişkinizi ani, kontrolsüz konuşmalarınızla, hareketlerinizle zedelemeyin. İlişkilere dikkat!

 

 

2021 Eylül ayı burç yorumları - 10

Yay

Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar.

Açıkçası Eylül ayına gayet kariyer, iş ve para odaklı olarak başlayacaksınız. Bu anlamda yeni bir iş veya iş alanı önünüzde belirebilir. Profesyonel davranmaya gayret edin ve paranızı kim daha çok ve zamanında ödüyorsa onun yanında olun derim. Ayın son çeyreğindeki Balık  dolunayı ise size zaten sorumluluklarınızı fazla fazla hissettirecek o nedenle kendinizi akılcı bir yoldan yönlendirin bu ay.

2021 Eylül ayı burç yorumları - 11

Oğlak

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar.

Bu ayın ana konusu sizin için yol yapmak diyebilirim. Bazı özel ya da iş seyahatlerine hazır olun özellikle ayın ilk haftaları bu konuda daha renkli durmakta.  Ayın ikinci yarısında evrak tamamlama ve yıllık planlar yapmak gibi ciddi yüzlü işlerin içine girebilirsiniz. Yine bu ay arkadaş ve kardeşlerinizle olan ilişkinize de çok dikkat etmenizde fayda var.

2021 Eylül ayı burç yorumları - 12

Başak

Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar.

Eylül ayı sizin değişim ayınız dersem çok abartmamış olurum. Ayın ilk yarısında artık kendiniz hakkında daha doğru kararlar vermeye çalışıp, daha özgür ve mecburiyetlerden arınmış bir hayata geçmek isteyebilirsiniz. Bu elbette oldukça olumlu bir düşünce ayın sonlarına doğru yaşayacağınız dolunay ise bu kararlarınızın sağlamasını yapacak ve ne kadar gerçekçi olduğunuzu anlatacak gibi görünüyor.

2021 Eylül ayı burç yorumları - 13

Balık 

Merhaba sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar.

Eylül ayı genelde Balık burçlarına iyi gelmez diye bir söz vardır. Buna kesinlikle itibar etmeyin çünkü Başak burcundaki yeni Ay sizi güzel ilişkilere, iş ortaklıklarına veya bir mahkemenizin sizden yana neticelendiğini duymanıza neden olabilir. Keza dolunay tam da Balık  burcunda olacağı için size yeni imkanlar ve fırsatlar çıkaracak gibi görünmekte. Bu ay özellikle ayaklarınıza ve ellerinize dikkat edin. Ufak tefek kazalara dikkat!

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