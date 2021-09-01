2021 Eylül ayı burç yorumları

ntv.com.tr 01.09.2021 - 07:14
Çok sevgili astrolojiseverler,
Hayli olaylı bir Ağustos ayından sonra biraz daha sakin geçeceğini umduğum Eylül ayımıza giriyoruz.
Ayın ilk yarısında 7 Eylül de yaşayacağımız Başak burcundaki yeniay bize çalışma koşullarımızı ve sağlığımızı organize etmemiz için elinden gelen fırsatı ortaya koyacak. Sağlık konusunda iyi başlangıçlar neden olmasın?
10 Eylül'de ise güzellik, sağlık, aşk ve parayı anlatan Venüs, pek de içinin rahat etmediği Akrep burcunda seyahatine başlayacak ve bizi hareketlendirecek. Ayın sonlarına doğru 23 Eylül de keskinleşecek olan Uranüs ile yaptığı karşıtlık işin gerçeği bu ayın en sevimsiz gökyüzü olaylarından biri olarak durmakta.
Ülkemiz açısından ise; Pandemi ile ilgili yine yasaklar hortlayabilir. Ve seçimle ilgili konuşmalar daha da net duyulacak olabilir. Bunun yanında ekonomik konularda önemli bir gelişme içine girip biraz daha sabırlı davranmamızda istenebilir.
Venüs’ün bu sevimsizliğine paralel 21’in de yaşanacak olan Balık burcundaki dolunay ise bizi bırakmak, feda etmek, ayrılmak ve duygularımızı denetim altında tutmak gibi zor başlıklarda biraz sıkabilir.
Yani ayın ikinci yarısında aşk ve ilişkiler, para ve sağlık konusunda azami ölçüde dikkatli davranmamızda fayda var. Yatırım ve özellikle borsa, kripto para gibi sonunun ne olduğu bilinmez işlerde ise bu Ay çok daha özenli davranmanızı tavsiye edeceğim. Ve tabi doğru giderken bile yalpalayan Merkür 25’inden itibaren yine geri geri gidecek.
Bolluk, bereket içinde, her şeyden önce sağlıklı ve zamanın bir su gibi aktığı Eylül ayı geçirmenizi dilerim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
EYLÜL - AY'IN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR
3.9.2021 08:37 Cuma - 3.9.2021 18:58 Cuma
5.9.2021 17:21 Pazar - 6.9.2021 02:05 Pazartesi
7.9.2021 22:23 Salı - 8.9.2021 06:20 Çarşamba
10.9.2021 07:47 Cuma- 10.9.2021 09:04 Cuma
12.9.2021 08:32 Pazar - 12.9.2021 11:34 Pazar
14.9.2021 13:57 Salı - 14.9.2021 14:33 Salı
16.9.2021 08:39 Perşembe - 16.9.2021 18:22 Perşembe
18.9.2021 12:14 Cumartesi - 18.9.2021 23:22 Cumartesi
21.9.2021 02:54 Salı - 21.9.2021 06:12 Salı
23.9.2021 05:04 Perşembe - 23.9.2021 15:37 Perşembe
25.9.2021 16:09 Cumartesi - 26.9.2021 03:36 Pazar
28.9.2021 07:18 Salı - 28.9.2021 16:34 Salı
30.9.2021 17:48 Perşembe - 1.10.2021 03:53 Cuma
30.9.2021 17:48 Perşembe - 1.10.2021 03:53 Cuma
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar.
Bu ay çalışma alanınıza ve iş konusunda yeniliklere imza atmanız mümkün. Bu konuda ek gelir ve kazancınızı arttırmak için elinizden geleni ardınıza koymamanız iyi olur. Bunun yanında bu ay kafanızı çok iyi dinlemeniz ve ruh sağlığınızı da ayakta tutmanız bir başka önemli unsur. Para konusunda ayın ilk döneminde atılım yapabilirsiniz ama ayın sonlarına doğru durum pek iç açıcı olmayabilir.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar.
İyimser bir şekilde Eylül ayına gireceksiniz ve bu ayın ilk yarısına kadar aşk ve talih gerektiren konularda önünüz açık gibi görünüyor. Sonrasında ise kendinizi biraz daha dışa dönük , biraz daha sosyal bir noktada bulmanız olası. Ayın en önemli etkisi ortaklık ve uzun süreli birliktelik konularında krizlere açık bir durumda olacak olmanız. Akılcı ve mantıklı davranırsanız Eylül sizin iyi geçecektir.
İkizler
Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu İkizler olanlar.
Bu ayın ilk yarısında hallolmasını beklediğiniz işler, devlet, büyük şirket, kamu kuruluşları gibi alanlarla ilgiliyse bu beklentiniz hakkında ayın ilk yarısından sonra olumlu gelişmeler olabilir. Bir bakıma sabrınızın ve sükûnetinizin meyvelerini bu ay toplayacaksınız gibi görünmekte. Ay sonuna doğru ise sağlığınız başta olmak üzere kendinize biraz çeki düzen vermeniz gerekebilir.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar.
Eylül ayı sizin için hızlı bir ay olacak gibi duruyor. İletişim ve konuşmalar dert anlatmalar, dert dinlemeler, yakınlarınız için veya pek de yakın olmayanlar için bile çözüm peşinde koşacak olabilirsiniz. Yani işin gerçeği bu ay kendinizden başka hemen hemen herkesi düşünecekmişsiniz gibi görünmekte. Ayın son çeyreğinde dikkatiniz daha çok eğitim ve eğitim ile ilgili mevzulara kayabilir.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar.
Bu ay sizin ana temanız para, alacak verecek ilişkileri, resmi işler dersem çok şaşırmayın çünkü ayın ilk yarısında yaşayacağınız yeni Ay para ile ilgili alanında gerçekleşecek, ayın ikinci yarısındaki dolunay ise; başkalarının parası , miraslar, nafaka, sigorta, cinsellik, eşin parası, yeniden doğum, ameliyatlar, rüyalar, sigortalar, resmi işler vb. gibi konuları anlatan alanda gerçekleşecek. Hazır olun bu konulara!
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar.
Eylül ayı sizin değişim ayınız dersem çok abartmamış olurum. Ayın ilk yarısında artık kendiniz hakkında daha doğru kararlar vermeye çalışıp, daha özgür ve mecburiyetlerden arınmış bir hayata geçmek isteyebilirsiniz. Bu elbette oldukça olumlu bir düşünce ayın sonlarına doğru yaşayacağınız dolunay ise bu kararlarınızın sağlamasını yapacak ve ne kadar gerçekçi olduğunuzu anlatacak gibi görünüyor.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar.
Bu aya biraz içiniz kasvetli başlayabilirsiniz özellikle ekonomik krizler sizi oldukça etkileyecek gibi duruyor. Kendinizi bu anlamda hazırlıksız ve güvensiz hissedebilirsiniz. Ama bu durum ay sonuna doğru yaşayacağınız dolunayın etkisiyle daha hafifleyecek. Aklınız biraz bu ay “Kalan sağlar bizimdir” mantığında işleyebilir. Aklınız ruhunuz nasıl işlerse işlesin sağlığınıza özen göstermekten geri kalmayın.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar.
Bu ay sizin hayatınızda sosyallik ve aşk konusunda ciddi hareketlilik başlayacak diyebilirim. Zor bir Ağustos ayı geçirdiğiniz için bu ay gökyüzü size biraz daha insaflı davranıyor da denilebilir. Yaşayacağınız dolunay aşk, kısa süreli ilişkiler, hobiler, çocuklar vb. alanda gerçekleşeceği için başlayan veya var olan ilişkinizi ani, kontrolsüz konuşmalarınızla, hareketlerinizle zedelemeyin. İlişkilere dikkat!
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar.
Açıkçası Eylül ayına gayet kariyer, iş ve para odaklı olarak başlayacaksınız. Bu anlamda yeni bir iş veya iş alanı önünüzde belirebilir. Profesyonel davranmaya gayret edin ve paranızı kim daha çok ve zamanında ödüyorsa onun yanında olun derim. Ayın son çeyreğindeki Balık dolunayı ise size zaten sorumluluklarınızı fazla fazla hissettirecek o nedenle kendinizi akılcı bir yoldan yönlendirin bu ay.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar.
Bu ayın ana konusu sizin için yol yapmak diyebilirim. Bazı özel ya da iş seyahatlerine hazır olun özellikle ayın ilk haftaları bu konuda daha renkli durmakta. Ayın ikinci yarısında evrak tamamlama ve yıllık planlar yapmak gibi ciddi yüzlü işlerin içine girebilirsiniz. Yine bu ay arkadaş ve kardeşlerinizle olan ilişkinize de çok dikkat etmenizde fayda var.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar.
Eylül ayı sizin değişim ayınız dersem çok abartmamış olurum. Ayın ilk yarısında artık kendiniz hakkında daha doğru kararlar vermeye çalışıp, daha özgür ve mecburiyetlerden arınmış bir hayata geçmek isteyebilirsiniz. Bu elbette oldukça olumlu bir düşünce ayın sonlarına doğru yaşayacağınız dolunay ise bu kararlarınızın sağlamasını yapacak ve ne kadar gerçekçi olduğunuzu anlatacak gibi görünüyor.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar.
Eylül ayı genelde Balık burçlarına iyi gelmez diye bir söz vardır. Buna kesinlikle itibar etmeyin çünkü Başak burcundaki yeni Ay sizi güzel ilişkilere, iş ortaklıklarına veya bir mahkemenizin sizden yana neticelendiğini duymanıza neden olabilir. Keza dolunay tam da Balık burcunda olacağı için size yeni imkanlar ve fırsatlar çıkaracak gibi görünmekte. Bu ay özellikle ayaklarınıza ve ellerinize dikkat edin. Ufak tefek kazalara dikkat!