2021 Eylül ayı burç yorumları

Çok sevgili astrolojiseverler,

Hayli olaylı bir Ağustos ayından sonra biraz daha sakin geçeceğini umduğum Eylül ayımıza giriyoruz.

Ayın ilk yarısında 7 Eylül de yaşayacağımız Başak burcundaki yeniay bize çalışma koşullarımızı ve sağlığımızı organize etmemiz için elinden gelen fırsatı ortaya koyacak. Sağlık konusunda iyi başlangıçlar neden olmasın?

10 Eylül'de ise güzellik, sağlık, aşk ve parayı anlatan Venüs, pek de içinin rahat etmediği Akrep burcunda seyahatine başlayacak ve bizi hareketlendirecek. Ayın sonlarına doğru 23 Eylül de keskinleşecek olan Uranüs ile yaptığı karşıtlık işin gerçeği bu ayın en sevimsiz gökyüzü olaylarından biri olarak durmakta.

Ülkemiz açısından ise; Pandemi ile ilgili yine yasaklar hortlayabilir. Ve seçimle ilgili konuşmalar daha da net duyulacak olabilir. Bunun yanında ekonomik konularda önemli bir gelişme içine girip biraz daha sabırlı davranmamızda istenebilir.

Venüs’ün bu sevimsizliğine paralel 21’in de yaşanacak olan Balık burcundaki dolunay ise bizi bırakmak, feda etmek, ayrılmak ve duygularımızı denetim altında tutmak gibi zor başlıklarda biraz sıkabilir.

Yani ayın ikinci yarısında aşk ve ilişkiler, para ve sağlık konusunda azami ölçüde dikkatli davranmamızda fayda var. Yatırım ve özellikle borsa, kripto para gibi sonunun ne olduğu bilinmez işlerde ise bu Ay çok daha özenli davranmanızı tavsiye edeceğim. Ve tabi doğru giderken bile yalpalayan Merkür 25’inden itibaren yine geri geri gidecek.

Bolluk, bereket içinde, her şeyden önce sağlıklı ve zamanın bir su gibi aktığı Eylül ayı geçirmenizi dilerim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

EYLÜL - AY'IN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

3.9.2021 08:37 Cuma - 3.9.2021 18:58 Cuma

5.9.2021 17:21 Pazar - 6.9.2021 02:05 Pazartesi

7.9.2021 22:23 Salı - 8.9.2021 06:20 Çarşamba

10.9.2021 07:47 Cuma- 10.9.2021 09:04 Cuma

12.9.2021 08:32 Pazar - 12.9.2021 11:34 Pazar

14.9.2021 13:57 Salı - 14.9.2021 14:33 Salı

16.9.2021 08:39 Perşembe - 16.9.2021 18:22 Perşembe

18.9.2021 12:14 Cumartesi - 18.9.2021 23:22 Cumartesi

21.9.2021 02:54 Salı - 21.9.2021 06:12 Salı

23.9.2021 05:04 Perşembe - 23.9.2021 15:37 Perşembe

25.9.2021 16:09 Cumartesi - 26.9.2021 03:36 Pazar

28.9.2021 07:18 Salı - 28.9.2021 16:34 Salı

30.9.2021 17:48 Perşembe - 1.10.2021 03:53 Cuma

30.9.2021 17:48 Perşembe - 1.10.2021 03:53 Cuma