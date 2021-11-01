2021 Kasım ayı burç yorumları

Çok sevgili astroloji severler,

Zaman çok hızlı geçmiyor, adeta uçuyor. Göz açıp kapatıncaya kadar kasım ayının kapısına geldik. Bu ayın başrollerinde artık son turunu tamamlayan Satürn Uranüs gerginliği ve ay tutulmasının etkileri olacak. Uranüs'ün Boğa da olması, Akrep Yeniayı ve Boğa tutulması ne yazık ki yine toprak ve para konusunu önümüze getirecek.

Kasım ayına baktığımızda çok önemli bir Yeniay ve Ay tutulmaması yaşayabileceğimizi söylemem mümkün. 5 Kasım saat 00:14 de yaşanacak olan Akrep burcundaki Yeniay bize; Akrep burcunda yaşanacak olan dolunay bize kaosla nasıl mücadele edebileceğimizi öğretmeye koyulurken para ve ilişkiler konusunda kazanım ve kayıplara da dikkat etmemiz gerekecek. 19’un da 27 derece Boğa burcunda yaşayacağımız Ay tutulması ise ne yazık ki biraz fazla zorlu durmakta. Bu tutulma bize maddi anlamda, para ile kurduğumuz ilişkide kafamızın arkasını ciddi ciddi ortaya dökebilir. Güç ve otorite ile kurduğumuz ilişkiyi de açığa çıkaracak olan bu tutulma da yeni başlangıçların da ışığını yakacağız gibi görünmekte.

Ekonomik olarak sarsıntılara biraz açık duracak olabiliriz. Özellikle döviz, borsa, kripto para gibi konularda olumlu ve olumsuz hareketleri aynı anda görebilir bu da kazanca veya ani zararlara neden olabilir. Bu anlamda kasım ayında fırsatları kaçırmayacak kadar dikkatli ve harcamalarda biraz cimri olmak durumunda kalabiliriz.



Kasım ayı bir bakıma değişim ve dönüşümün ayak seslerini duyacağımız, bilgiye ve deneyime ne denli ihtiyacımızın olduğunu bir kere daha idrak edeceğimiz bir Ay olacak.

Bolluk, bereket içinde, her şeyden önce sağlıklı ve zamanın su gibi aktığı bir Kasım ayı geçirmenizi dilerim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)





EYLÜL - AY'IN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

01.11.2021 Pazartesi saat 20:00’dan itibaren 02.11.2021 Salı saat 02:10’a kadar

04.11.2021 Perşembe saat 01:32’den itibaren 04.11.2021 Perşembe saat 03:52’ye kadar

05.11.2021 Cuma saat 19:09’dan itibaren 06.11.2021 Cumartesi saat 03:52’ye kadar

07.11.2021 Pazar saat 16:43’den itibaren 08.11.2021 Pazartesi saat 04:03’e kadar

09.11.2021 Salı saat 20:51’den itibaren 10.11.2021 Çarşamba saat 06:02’ye kadar

11.11.2021 Perşembe saat 22:52’den itibaren 12.11.2021 Cuma saat 10:53’e kadar

14.11.2021 Pazar saat 08:39’dan itibaren 14.11.2021 Pazar saat 18:47’ye kadar

16.11.2021 Salı saat 18:50’den itibaren 17.11.2021 Çarşamba saat 05:17’ye kadar

19.11.2021 Cuma saat 11:57’den itibaren 19.11.2021 Cuma saat 17:32’ye kadar

21.11.2021 Pazar saat 18:51’den itibaren 22.11.2021 Pazartesi saat 06:32’ye kadar

24.11.2021 Çarşamba saat 08:45’den itibaren 24.11.2021 Çarşamba saat 18:58’e kadar

26.11.2021 Cuma saat 19:23’den itibaren 27.11.2021 Cumartesi saat 05:11’e kadar

29.11.2021 Pazartesi saat 03:02’den itibaren 29.11.2021 Pazartesi saat 11:54’e kadar