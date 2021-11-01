2021 Kasım ayı burç yorumları

Haberler - ntv.com.tr 01.11.2021 - 07:06
Çok sevgili astroloji severler,
Zaman çok hızlı geçmiyor, adeta uçuyor. Göz açıp kapatıncaya kadar kasım ayının kapısına geldik. Bu ayın başrollerinde artık son turunu tamamlayan Satürn Uranüs gerginliği ve ay tutulmasının etkileri olacak. Uranüs'ün Boğa da olması, Akrep Yeniayı ve Boğa tutulması ne yazık ki yine toprak ve para konusunu önümüze getirecek.
Kasım ayına baktığımızda çok önemli bir Yeniay ve Ay tutulmaması yaşayabileceğimizi söylemem mümkün. 5 Kasım saat 00:14 de yaşanacak olan Akrep burcundaki Yeniay bize; Akrep burcunda yaşanacak olan dolunay bize kaosla nasıl mücadele edebileceğimizi öğretmeye koyulurken para ve ilişkiler konusunda kazanım ve kayıplara da dikkat etmemiz gerekecek. 19’un da 27 derece Boğa burcunda yaşayacağımız Ay tutulması ise ne yazık ki biraz fazla zorlu durmakta. Bu tutulma bize maddi anlamda, para ile kurduğumuz ilişkide kafamızın arkasını ciddi ciddi ortaya dökebilir. Güç ve otorite ile kurduğumuz ilişkiyi de açığa çıkaracak olan bu tutulma da yeni başlangıçların da ışığını yakacağız gibi görünmekte.
Ekonomik olarak sarsıntılara biraz açık duracak olabiliriz. Özellikle döviz, borsa, kripto para gibi konularda olumlu ve olumsuz hareketleri aynı anda görebilir bu da kazanca veya ani zararlara neden olabilir. Bu anlamda kasım ayında fırsatları kaçırmayacak kadar dikkatli ve harcamalarda biraz cimri olmak durumunda kalabiliriz.
Kasım ayı bir bakıma değişim ve dönüşümün ayak seslerini duyacağımız, bilgiye ve deneyime ne denli ihtiyacımızın olduğunu bir kere daha idrak edeceğimiz bir Ay olacak.
Bolluk, bereket içinde, her şeyden önce sağlıklı ve zamanın su gibi aktığı bir Kasım ayı geçirmenizi dilerim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
EYLÜL - AY'IN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR
01.11.2021 Pazartesi saat 20:00’dan itibaren 02.11.2021 Salı saat 02:10’a kadar
04.11.2021 Perşembe saat 01:32’den itibaren 04.11.2021 Perşembe saat 03:52’ye kadar
05.11.2021 Cuma saat 19:09’dan itibaren 06.11.2021 Cumartesi saat 03:52’ye kadar
07.11.2021 Pazar saat 16:43’den itibaren 08.11.2021 Pazartesi saat 04:03’e kadar
09.11.2021 Salı saat 20:51’den itibaren 10.11.2021 Çarşamba saat 06:02’ye kadar
11.11.2021 Perşembe saat 22:52’den itibaren 12.11.2021 Cuma saat 10:53’e kadar
14.11.2021 Pazar saat 08:39’dan itibaren 14.11.2021 Pazar saat 18:47’ye kadar
16.11.2021 Salı saat 18:50’den itibaren 17.11.2021 Çarşamba saat 05:17’ye kadar
19.11.2021 Cuma saat 11:57’den itibaren 19.11.2021 Cuma saat 17:32’ye kadar
21.11.2021 Pazar saat 18:51’den itibaren 22.11.2021 Pazartesi saat 06:32’ye kadar
24.11.2021 Çarşamba saat 08:45’den itibaren 24.11.2021 Çarşamba saat 18:58’e kadar
26.11.2021 Cuma saat 19:23’den itibaren 27.11.2021 Cumartesi saat 05:11’e kadar
29.11.2021 Pazartesi saat 03:02’den itibaren 29.11.2021 Pazartesi saat 11:54’e kadar
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar.
Bu ay sizin daha çok maddi kaynaklarınızı ilgilendiren bir aydan geçeceksiniz diyebiliriz. Dikkatinizi bu alanda yoğunlaştırmanız sizin için hayırlı olacak. Bu anlamda artık yolunda gitmeyen şeyleri yoluna koymanız içinde iyi bir fırsat çıkabilir önünüze.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar.
Bu ayın başında eş ve ortaklık konuları ağırlık kazanırken, ay sonuna doğru kendiniz hakkında önemli kararlar verme aşamasında olabilirsiniz. Yoğun bir gündeme sahip olacağınız çok açık o nedenle sağlık konusunda da dikkatli olun derim.
İkizler
Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu İkizler olanlar.
Kasım ayı size ay başında sağlığın ve çalışma koşullarınızın ne denli dikkate almanız gerektiğini söylerken, ay sonuna doğru ise iç görünüzü arttıracak deneyimler içinde bulabilirsiniz kendinizi. Bu süreçte psikolojinizi tekrar yapılandırmak isteyebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar.
Bu ay sizin için hareketlilik daha çok duygusal ve sosyal hayatınızda gerçekleşecek gibi görünmekte. Duygusal yakınlaşmalarınızda hayli dikkatli olmanızda fayda var çünkü biraz hayal kırıklığına açık bir noktada kalabilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar.
Kasım ayı size daha çok çalışma ile ilgili olarak konuşacak. Özellikle ayın ilk yarısında gayrimenkul konuları dikkatinizi çekerken ay sonuna doğru ise kariyer ve kariyerle ilgili konularda sabrınız sınanabilir.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar.
Bu ay iletişimin içine düşeceksiniz demem yanlış olmayacaktır. Keza bu aya seyahatler ve yakın çevrenizle olan ilişkilerde de tatlı bir sınavdan geçmeniz muhtemel görünüyor. Kendinizi olabildiğince iş fırsatlarına yönlendirmenizde de fayda var.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar.
Ayın ilk döneminde “Param…” derken ayın ikinci yarısında “Paramız…” diyeceksiniz gibi görünmekte. Bu anlamda maddi gelirlere daha özenli yaklaşmanızda fayda var. Kasım ayı sizin yatırım, banka, nakit para konularında oldukça dikkatinizi çekecek gibi.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar.
Kasım ayı sizin koşturacağınız bir ay olacak diyebiliriz. Ayın ilk yarısında kendinizi önemli kararlar aşamasında hissedebilir veya çevrenizden baskı görebilirsiniz. İkinci yarısında ise mahkemeler ve ortak işler meseleleri masaya yatırılacak diyebiliriz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar.
Bu ayın size başında daha durgun ve içe dönük bir süreç yaşatacağını ve fakat ikinci yarısında ise bu durumdan hızlı bir biçimde çıkıp kendinizi çok daha yoğun bir şekilde iş ve iş arkadaşlarınızla koştururken bulabilirsiniz. Sağlınıza bu ay maksimum dikkat!
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar.
Kasım ayı sizin için aşk, kariyer ve para üçgeninde hareketli bir serüven hazırlıyor diyebilirim. Özellikle ayın ilk yarısında sosyal konular ve kariyerden gelecek olan para ile ilgili kararlar verebilir. İkinci yarısında ise duygusal konular sizi etkileyebilir.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar.
Bu ayın ilk yarısı iş değişikliği konusunda baya bir aklınızı yoracak gelişmeler olabilir. İkinci yarısında ise daha çok dikkatinizi aile büyükleri ve emlak işleri çekebilir. Bu ay ne yaparsanız yapın ama otorite figürleriyle fazla kapışmayın olur mu?
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar.
Bu ay özellikle eğitimle ilgiliyseniz hareketli geçecek gibi görünüyor. Ayın ilk yarısında size uzak akrabalardan, uzak yerlerden haberler gelebilir veya siz gidebilirsiniz ikinci yarısında ise yakın çevrenizle gerginlikler yaşama olasılığınız var. Dikkatli konuşun!