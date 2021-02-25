2021 Mart ayı burç yorumları

25.02.2021 - 19:17 | Son Güncelleme : 01.03.2021 - 11:47
Evet, mart ayına bıçkın delikanlı Mars’ın geveze ikizler burcuna geçmesiyle başlıyoruz. İletişimde çok daha hızlı ve kararlarımızda değişken olabiliriz. Bir gün kızdığımıza diğer gün gülmemiz çok mümkün. 23 Nisan’da Mars Yengeç burcuna geçene kadar sivri dilli olup da kelimeleri mızrak gibi kullanmayalım yeter.
13 Mart 13:21’de 23 °Balık burcunda yaşanacak yeniay ise kafası iyi olan Neptün eşliğinde olacağı için biraz içe dönük ve dağınık hissedebiliriz. Toplumsal anlamda ise gelişebilecek olaylar karşısında “birlik olalım, kardeş olalım!” nağralarını çokça duyabiliriz. Zaten mart ayı boyunca dünyamızda ve ülkemizde kitle hareketlerine, hepimizi ilgilendirebilecek olaylara dikkat etmek gerek. Ekonomiyi, yatırımları ciddi anlamda mercek altına alacağız. Para konusuna dikkat edin ve manasızca borsa, Bitcoin ve dolarda dolaşmayın derim. Oldukça riskli!
Bunun yanında bu ay yine sağlık teması gündemde olacak. Toplum sağlığı zaten malum, kesinlikle bireysel sağlığımıza ekstra önem vermemiz gerekecek. Umarım bu Ay mutasyona uğramış olan corona veya başka bir bela başımıza ekstradan dert olmaz! 28 Mart 21:48 de 8 ° Terazi burcunda yaşayacağımız dolunay, Şiron ve Venüs eşliğinde olacağı için aynı zamanda çalışma koşullarına da dikkat etmekte fayda var.
Anlayacağınız sevgili astroloji severler, mart ayı toplumsal hareketliliğe, savaş- barış oyunlarına açık durmakta. Ay ortasında Venüs bize sıcak ilişkiler yaşatacak gibi görünüyor. Ve tabi astrolojinin yılbaşısı olan20 Mart’ta Güneş Zodyak’ın ilk burcu olan Koç burcuna geçecek ve üzerimize sinmiş olan yetersizlik duygusundan sıyrılıp artık baharı selamlayacağız.
Bolluk, bereket ve her şeyden önce sağlıklı bir mart ayı geçirmenizi dilerim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
02.03.2021 Salı saat 17:09’dan - 02.03.2021 Salı saat 23:38’e kadar
04.03.2021 Perşembe saat 19:09’dan - 05.03.2021 Cuma saat 01:42’ye kadar
06.03.2021 Cumartesi saat 12:43’ten - 07.03.2021 Pazar saat 05:20’ye kadar
09.03.2021 Salı saat 03:52’den - 09.03.2021 Salı saat 10:40’a kadar
11.03.2021 Perşembe saat 06:31’den -11.03.2021 Perşembe saat 17:43’e kadar
13.03.2021 Cumartesi saat 19:37’den - 14.03.2021 Pazar saat 02:43’e kadar
16.03.2021 Salı saat 06:40’tan - 16.03.2021 Salı saat 13:56’ya kadar
18.03.2021 Perşembe saat 23:39’dan - 19.03.2021 Cuma saat 02:46’ya kadar
21.03.2021 Pazar saat 15:03’ten - 21.03.2021 Pazar saat 15:17’ye kadar
23.03.2021 Salı saat 18:26’dan - 24.03.2021 Çarşamba saat 00:56’ya kadar
25.03.2021 Perşembe saat 16:27’den - 26.03.2021 Cuma saat 06:25’e kadar
28.03.2021 Pazar saat 02:47’den - 28.03.2021 Pazar saat 08:22’ye kadar
30.03.2021 Salı saat 03:07’den - 30.03.2021 Salı saat 08:33’e kadar
Koç
Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar.
Bu ay sizi etkileyecek en önemli konulardan biri iletişim olacakmış gibi durmakta. bu konuda özellikle bu ay konuşmalarınıza ve seçtiğiniz kelimelere dikkat etmeniz gerekecek. Para konusunda ise ilk 15 gün riskli işlere girmeyin derim.
Bunun yanında 13 Mart’ta yaşanacak olan yeniay sizin daha çok bilinçaltınız ve psikolojinizle alakalı olacağı için ayın ortasına kadar uykunuza ve psikolojinize dikkat etmenizde fayda var. Çabuk sinirlenip, alınganlıklar göstermeniz olası.
Ayın 28’inde yaşayacağınız dolunay ise sizi daha çok ilişkiler konusunda etkileyebilir. Bitişler ve başlangıçların içinde kendinizi bulabilirsiniz. O nedenle ayın ikinci yarısında bu ve buna benzer konularda aklıselim olmanızda ciddi fayda var.
Boğa
Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar.
Mart ayına ekonomik anlamda hızlı gireceksiniz gibi duruyor ama Uranüs – Satürn arasındaki sert açı artık hafiflemeye başlayacağı için ayın ikinci yarısında eğer varsa risk altına girebileceğiniz işlere kalkışın. Öncesi sizi birazda olsa zorlayabilir.
Keza, 13 Mart’ta yaşayacağınız Balık yeniayı sizin özellikle kafanızın karışmasına veya gereksiz sözler vermenize neden olabilir. O nedenle bu konuda iki kere daha dikkatli olmanızda fayda var. Ayın ilk dönemlerinde ekonomik konularda dikkat.
Ayın ikinci yarısında ise özellikle sonunda yaşayacağınız Terazi dolunayı sizi çalışma hayatınızda ve sağlığınızda etkileyebilir. Bu sebeple martın ortasından sonra varsa sağlık kontrolleriniz yaptırın ve “korona artık geçti bir şey olmaz…” diye düşünmeyin.
İkizler
Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu İkizler olanlar.
Mart ayına delikanlı Mars’ın burcunuza girmesiyle başlıyorsunuz. Konuşmayı iletişimi seversiniz, artık sizi kimse durduramaz. Özellikle ayın ikinci yarısında konuştuklarınıza çok dikkat edin. Ve ay ın ilk 10 gününde de gelecek planları yapmanızda fayda var. İyi zamanlar.
13 Mart’ta yaşanacak olan yeniay sizi daha çok kariyer konusunda etkileyecek ve yeni başlangıçlar için size güzel adımlar atmanızı sağlayabilir. Ama işin içinde Neptün olduğu için yanılmamaya ve yanıltmamaya gayret edin.
28 Mart’taki dolunayda ise sizin aşk, hobiler, çocuklar ve yaratıcılığınızı anlatan konularda olacak bu dolunay özellikle Satürn e iyi bir açıda olacağı için yüksek eğitim, yeni işlere atılım yapmaya teşvik edip. Artık yürümeyen konuları kapamanıza neden olacakmış gibi durmakta
Yengeç
Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar.
Mart ayına biraz daha kendinizi dinleyerek ve hassas bir psikoloji ile giriş yapabilirsiniz. Bu anlamda kendinizi toparlamak ve kişisel gelişiminiz için katkıda bulunmak adına güzel adımlar atabilirsiniz. Ay boyunca değişken bir ruh hali de göstermeniz mümkün.
Ayın 13’ünde yaşanacak olan yeniay sizin daha çok yüksek eğitim, uzak yerler ve kültürleri konu alanlarında etkileyecek bu anlamda enteresan başlangıçlar yaşamanız çok muhtemel.
Ay sonuna doğru yaşanacak olan dolunay da ise kariyer ve kariyerle ilgili konularda güzel gelişmeler neden olmasın? Eğer tamamlanacak, artık “tamam” denilen işler varsa onları toparlamanız için iyi bir zaman.
Aslan
Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar.
Bu Ay artık daha sosyal bir kişiliğe bürünebileceğinizi söylememiz mümkün. Özellikle güneşin 20 Mart’ta Koç burcuna geçmesiyle birlikte bu sosyalleşmeniz biraz daha hayatınızda hareketlenecek gibi görünüyor.
Mart ayında yaşayacağınız yeniayda, yani ayın ortasına kadar olan süreçte eşinizin parası, miraslar, nafaka, cinsellik, ameliyatlar ve resmi işler gibi konularda artık cesaret gösterip yeni bir oluşum içine girmeniz muhtemel.
28 Mart’ta yaşanacak olan dolunay ise sizin daha çok kardeş, arkadaş, komşu gibi yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde etkili olacak. Aynı zamanda iletişim konularını da dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçmeniz olası.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar.
Mart ayı sizin gündeminizde hareketli bir iş ve kariyer koşuşturması getirecekmiş gibi görünmekte. Mars’ın ikizlere geçmesiyle çok daha hızlanacaksınız ve Ay sonuna doğru ise bu konularda önemli gelişmeler içinde kendinizi bulabilirsiniz.
13’ünde yaşanacak olan yeniay sizin daha çok ortaklık ve ilişkiler konularında etkileyecek gibi görünüyor. Yani bu konularda bir yenilik ve atılım içine girebilirsiniz. Ama yanılma payınızı da hiçbir zaman unutmayın. Dikkatli olun!
28 Mart’ta yaşayacağınız dolunay ise sizi daha çok maddi konularda etkileyecek gibi duruyor. O nedenle Ay sonuna doğru para ile ilgili konularda daha dikkatli ve titiz olmanızda fayda var. Ani kararlar vermeyin ayın ikinci yarısında.
Terazi
Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar.
Mart ayı marsın Koç burcuna girmesiyle başlıyor ve bu sizin dış ticaret, yabancı ülkeler, uzun yollar, inanç, akademi gibi konularda daha hassas olmanıza neden olabilir. Özellikle durum ve koşullar düzeldikten sonra yurtdışına gitmek gibi bir planınız varsa bunu bu Ay değerlendirme içine almanızda fayda var.
13 Mart’ta gerçekleşecek olan yeni Ay sizin özellikle sağlığınızla ilgili konularda dikkatinizi çekecek gibi durmakta. Ve fakat bunun yanında yeni bir iş veya çalışma ortamı da kurmanız çok mümkün görünüyor.
28’inde gerçekleşecek olan dolunayda ise daha çok artık sürdürmekte zorlandığınız konularda bitişlere gideceksiniz gibi görünüyor. Bunun muhtemel bir yenilme duygusu da yaşatabilir. Ve fakat kendinize yapacağınız büyük bir iyilik olacak kangren olmuş olan mevzulardan sıyrılmak. O nedenle cesur olun.
Akrep
Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar.
Bu ay kesinlikle düşmelere, kalkmalara, kazalara dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Ve ayrıca miras, devlet daireleri gibi işleriniz varsa bu konuda da bu ayın 13’ünden sonrası harekete geçmek için ideal durmakta.
13 Mart’ta yaşayacağınız yeniay size yeni bir aşk getirebilir veya ilişkinizde çok daha etkili bir döneme girebilirsiniz. Bunun yanında çocuğunuz varsa onun/onların hakkında da yeni gelişmelere şahit olabilirsiniz.
28’indeki dolunayda ise kendinizi biraz yorgun hissetmeniz olası. Özellikle ayın 20’sinden sonra kesinlikle her açıdan sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. 2019’dan beri yaşadığınız gümbürtünün yorgunluğu bir anda çıkabilir. Asabi olabilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar.
Mart ayı artık sizin ortaklıklar ve ilişkiler konusunda hareket alacağınız bir dönem olarak görünmekte. O nedenle Ay sonuna doğru bu meselelerle ilgili olarak bir karışıklık da yaşamanız mümkün.
Yeniayda özellikle aile ve aile ilişkilerinizde yanlış anlamalara açık bir dönemden geçecek olabilirsiniz. Bu anlamda aile ilişkilerinizde dikkatli olmanızda ve özenli davranmanızda fayda var. İşin içinde Neptün olduğu için kafalar karışabilir.
28’indeki dolunayda ise şans ve şansla ilgili oyunlar, işler vb. uzak durmanızda fayda var bu anlamda bu dolunay sizde pek de iyi işlemeyebilir. Borsadan ve spekülatif işlerden biraz uzak kalın.
Oğlak
Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar.
Bu ay sizin için özellikle sağlık ve iş koşturmaları başlığında geçecek dersem yeridir o nedenle bu Ay iş arkadaşlarınız ve çalışma ortamınızda bir hareketlilik olacak gibi duruyor. Para konusunda ise güneşin Koç burcuna geçmesini bekleyin derim.
Yeniayın en önemli etkisi sizde iletişim konusunda olacak gibi görünmekte. O nedenle özellikle kendinizi ortaya koyacağınız bir girişim varsa başlamak için iyi bir zaman ayın 13’ü ile 26’sı arası.
Dolunay etkisi ise sizlerde daha çok iş ve kariyerde görünecek o nedenle ayın 28’ine kadar daha önce başlayıp da sürünen işleri sonlandırın derim. Ay sonuna kariyerle ilgili önemli kararlar sizi bekleyebilir. Aceleci olmamaya dikkat ederseniz işler daha iyi hallolur.
Kova
Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar.
Duygusal anlamda hareketli bir aya giriyorsunuz. Özellikle para ve aşk konusunda güzel gelişmeler sizi bekliyor da denilebilir. Maddi konularda ayın başı veya sonunda para ve aile ilgili konulara ağırlık vermeniz çok daha iyi olur.
13 Mart’ta yaşayacağınız yeniay sizin bilinç altını, hayalleri, ruhsal ihtiyaçları, korkuları, psişik gücünüzü, paranormal olayları, sizin farkında olduğunuz veya olmadığınız gizli yanınızı anlatan konuların üstünden geçerek gerçekleşecek. Ve buna Neptün’ünün güçlü etkisini de katarsak kesinlikle psikolojinize özen gösterin derim.
28’indeki dolunay ise artık hayatınızı tam olarak nereye oturtmak istediğiniz ve bu konuda neleri bir kenara bırakacağınızla ilgili olacak. Yani sevgili Kovalar bu Ay sizin için “içinizle konuştuğunuz bir ay olacak” demek doğru olur.
Balık
Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar.
Mart ayı sizin için güzel gelişmelerin başladığı bir ay olabilir. Özellikle para konusunda marsın para evinize geçmesiyle birlikte bu konuda riskli de olsa bazı gelişmeler olabilir. Bu durum ay ortalarında daha da hız kazanacak. Sağlıklı düşünmeye gayret edin.
13 Mart’ta yaşayacağınız yeniay sizi daha çok başkalarının bizi nasıl gördüğü yani kısaca dışa açık olan yönlerimizi anlatan konularda olacak o nedenle bu yeniay size derlenip toparlanmak için çok güzel imkanlarda sunacak diyebiliriz.
28 Mart’taki dolunay ise özellikle maddi gelir ve giderlerinize yönelmenize neden olacak. O nedenle özellikle devlet daireleri ve büyük şirket kurumlarla bir alıp vereceğiniz varsa şimdiden dikkatinizi toplamanızda fayda var. Yani bu ay imzalarınıza dikkat edin.