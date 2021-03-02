2021 Mart aylık burç yorumları

Evet, mart ayına bıçkın delikanlı Mars’ın geveze ikizler burcuna geçmesiyle başlıyoruz. İletişimde çok daha hızlı ve kararlarımızda değişken olabiliriz. Bir gün kızdığımıza diğer gün gülmemiz çok mümkün. 23 Nisan’da Mars Yengeç burcuna geçene kadar sivri dilli olup da kelimeleri mızrak gibi kullanmayalım yeter.

13 Mart 13:21’de 23 °Balık burcunda yaşanacak yeniay ise kafası iyi olan Neptün eşliğinde olacağı için biraz içe dönük ve dağınık hissedebiliriz. Toplumsal anlamda ise gelişebilecek olaylar karşısında “birlik olalım, kardeş olalım!” nağralarını çokça duyabiliriz. Zaten mart ayı boyunca dünyamızda ve ülkemizde kitle hareketlerine, hepimizi ilgilendirebilecek olaylara dikkat etmek gerek. Ekonomiyi, yatırımları ciddi anlamda mercek altına alacağız. Para konusuna dikkat edin ve manasızca borsa, Bitcoin ve dolarda dolaşmayın derim. Oldukça riskli!

Bunun yanında bu ay yine sağlık teması gündemde olacak. Toplum sağlığı zaten malum, kesinlikle bireysel sağlığımıza ekstra önem vermemiz gerekecek. Umarım bu Ay mutasyona uğramış olan corona veya başka bir bela başımıza ekstradan dert olmaz! 28 Mart 21:48 de 8 ° Terazi burcunda yaşayacağımız dolunay, Şiron ve Venüs eşliğinde olacağı için aynı zamanda çalışma koşullarına da dikkat etmekte fayda var.

Anlayacağınız sevgili astroloji severler, mart ayı toplumsal hareketliliğe, savaş- barış oyunlarına açık durmakta. Ay ortasında Venüs bize sıcak ilişkiler yaşatacak gibi görünüyor. Ve tabi astrolojinin yılbaşısı olan20 Mart’ta Güneş Zodyak’ın ilk burcu olan Koç burcuna geçecek ve üzerimize sinmiş olan yetersizlik duygusundan sıyrılıp artık baharı selamlayacağız.

Bolluk, bereket ve her şeyden önce sağlıklı bir mart ayı geçirmenizi dilerim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

02.03.2021 Salı saat 17:09’dan - 02.03.2021 Salı saat 23:38’e kadar

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