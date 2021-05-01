2021 Mayıs aylık burç yorumları

2021 MAYIS AYI AYLIK GENEL YORUM

Çok sevgili astrolojiseverler,

Artık baharı iliklerimize kadar hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Nisanın kararsız havası bu Ay yerini çok daha sağlam ve kararlı bir atmosfere dönüştürecek.

Mayıs ayına haylaz Merkür’ün sert açılarıyla başlayacağız. Bu açışlar kısıtlanıyormuşuz gibi hissettirebilir. Bu noktada aybaşında kendimizi ifade ederken dikkat etmemizde fayda var. Ve aynı dönemde güzellik ve para tanrıçası da sözde şans getiren tombik Jüpiter ile ters düşeceği için paranıza sahip çıkmanızda fayda var.

Ve tabi Venüs, kendi yönettiği burç olan Boğa burcundan 9 Mayıs da ikizlere geçmeden Plüton kuracağı olumlu açı ve Ay başındaki bu macerası bize özellikle sağlık ve parada tatlı bir son dakika golü atacakmış gibi durmakta. Çok kazanabilirsiniz ve tabi çok da kaybedebilirsiniz. Kriptocular ve borsacılar özellikle sözüm size.

11 Mayıs da Boğa burcunda yaşanacak olan yeniay ise bize daha çok para konusunda yeni atılımlara girişebileceğimizi, eski defterleri kapatabileceğimizi söylemekte. O nedenle bu yeniay ın etkisini bir iki gün sonra kullanmakta fayda var. Ve yine aynı dönemde tıp konusunda olumlu gelişmeler olabilir ve bu konuda bazı yüz güldüren haberlerde almamız mümkün.

14 Mayıs da ise, nihayet Jüpiter yönettiği burç olan Balık burcuna girecek ve 19 Haziran’a kadar bize şans konusunda bir demo yapacakta diyebiliriz. Umarım bu demo diğer gezegenlerin hır gürü içinde yaşanılası bir gösterim olur.

20 Mayıs da hayat kaynağımız, benliğimiz Güneş İkizler burcuna girecek ve hayat tempomuz çok daha hareketlenip zenginleşecek. Ve hemen hemen aynı zamanda eli cetvelli sevimsiz Satürn ise 12 Ekim’e kadar geri hareketinde bulunacak. Ay sonunda ise bu retro fırtınasına olmazsa olmaz Merkür de kendi yönettiği burç olan ikizlerde başlayacak. Bu kaçınılmaz olarak iletişim başta olmak üzere hayatımızı bloke edecek gibi görünüyor.

Ve 26 Mayıs da 5 derece Yay burcundaki Ay tutulması ise bizi daha çok dış ticaret, yabancı ülkeler, uzun yollar, inanç, akademi gibi konularda değişip dönüştürecekmiş gibi görünmekte. Ülkemiz haritasında ise halk sağlığı, çalışanlar, sağlık sektörü, polis, ordu gibi konuları içeren alanlarda gerçekleşecek. Bu anlamda bu tutulma toprak, tarım alanında olumlu ve fakat din ve üniversiteleri, kanunları anlatan konularda ise ani ve çarpıcı olumsuz gelişmelere neden olacakmış gibi görünüyor. Yeni tutuklamalar veya uluslararası arenada ülkemiz yaptırımlar altına girebilir. Bunun etkilerini daha çok ay sonuna doğru, özellikle ekonomimizde hissedebiliriz.

Oldukça hareketli ve bir o kadar da kararlı yürüyeceğimiz Mayıs ayı, bizi ağır retrolarıyla kelimenin tam anlamıyla tuhaf bir Haziran’a hazırlar nitelikte.

Bolluk, bereket ve her şeyden önce sağlıklı bir mart ayı geçirmenizi dilerim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

MAYIS AYI AY BOŞLUKTA

02.05.2021 Pazar saat 17:37’den 02.05.2021 Pazar saat 22:30’a kadar

05.05.2021 Çarşamba saat 03:05’den 05.05.2021 Çarşamba saat 05:08’e kadar

07.05.2021 Cuma saat 10:36’dan 07.05.2021 Cuma saat 14:52’ye kadar

10.05.2021 Pazartesi saat 01:49’dan 10.05.2021 Pazartesi saat 02:46’ya kadar

12.05.2021 Çarşamba saat 15:23’den 12.05.2021 Çarşamba saat 15:42’ye kadar

14.05.2021 Cuma saat 13:50’den 15.05.2021 Cumartesi saat 04:30’a kadar

17.05.2021 Pazartesi saat 09:22’den 17.05.2021 Pazartesi saat 15:43’e kadar

19.05.2021 Çarşamba saat 22:12’den 19.05.2021 Çarşamba saat 23:59’a kadar

21.05.2021 Cuma saat 22:55’den 22.05.2021 Cumartesi saat 04:35’e kadar

24.05.2021 Pazartesi saat 00:36’dan 24.05.2021 Pazartesi saat 06:00’a kadar

26.05.2021 Çarşamba saat 00:19’dan 26.05.2021 Çarşamba saat 05:39’a kadar

27.05.2021 Perşembe saat 20:35’den 28.05.2021 Cuma saat 05:23’e kadar

30.05.2021 Pazar saat 01:14’den 30.05.2021 Pazar saat 07:04’e kadar