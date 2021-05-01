2021 Mayıs aylık burç yorumları

ntv.com.tr 01.05.2021 - 06:54
2021 MAYIS AYI AYLIK GENEL YORUM
Çok sevgili astrolojiseverler,
Artık baharı iliklerimize kadar hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Nisanın kararsız havası bu Ay yerini çok daha sağlam ve kararlı bir atmosfere dönüştürecek.
Mayıs ayına haylaz Merkür’ün sert açılarıyla başlayacağız. Bu açışlar kısıtlanıyormuşuz gibi hissettirebilir. Bu noktada aybaşında kendimizi ifade ederken dikkat etmemizde fayda var. Ve aynı dönemde güzellik ve para tanrıçası da sözde şans getiren tombik Jüpiter ile ters düşeceği için paranıza sahip çıkmanızda fayda var.
Ve tabi Venüs, kendi yönettiği burç olan Boğa burcundan 9 Mayıs da ikizlere geçmeden Plüton kuracağı olumlu açı ve Ay başındaki bu macerası bize özellikle sağlık ve parada tatlı bir son dakika golü atacakmış gibi durmakta. Çok kazanabilirsiniz ve tabi çok da kaybedebilirsiniz. Kriptocular ve borsacılar özellikle sözüm size.
11 Mayıs da Boğa burcunda yaşanacak olan yeniay ise bize daha çok para konusunda yeni atılımlara girişebileceğimizi, eski defterleri kapatabileceğimizi söylemekte. O nedenle bu yeniay ın etkisini bir iki gün sonra kullanmakta fayda var. Ve yine aynı dönemde tıp konusunda olumlu gelişmeler olabilir ve bu konuda bazı yüz güldüren haberlerde almamız mümkün.
14 Mayıs da ise, nihayet Jüpiter yönettiği burç olan Balık burcuna girecek ve 19 Haziran’a kadar bize şans konusunda bir demo yapacakta diyebiliriz. Umarım bu demo diğer gezegenlerin hır gürü içinde yaşanılası bir gösterim olur.
20 Mayıs da hayat kaynağımız, benliğimiz Güneş İkizler burcuna girecek ve hayat tempomuz çok daha hareketlenip zenginleşecek. Ve hemen hemen aynı zamanda eli cetvelli sevimsiz Satürn ise 12 Ekim’e kadar geri hareketinde bulunacak. Ay sonunda ise bu retro fırtınasına olmazsa olmaz Merkür de kendi yönettiği burç olan ikizlerde başlayacak. Bu kaçınılmaz olarak iletişim başta olmak üzere hayatımızı bloke edecek gibi görünüyor.
Ve 26 Mayıs da 5 derece Yay burcundaki Ay tutulması ise bizi daha çok dış ticaret, yabancı ülkeler, uzun yollar, inanç, akademi gibi konularda değişip dönüştürecekmiş gibi görünmekte. Ülkemiz haritasında ise halk sağlığı, çalışanlar, sağlık sektörü, polis, ordu gibi konuları içeren alanlarda gerçekleşecek. Bu anlamda bu tutulma toprak, tarım alanında olumlu ve fakat din ve üniversiteleri, kanunları anlatan konularda ise ani ve çarpıcı olumsuz gelişmelere neden olacakmış gibi görünüyor. Yeni tutuklamalar veya uluslararası arenada ülkemiz yaptırımlar altına girebilir. Bunun etkilerini daha çok ay sonuna doğru, özellikle ekonomimizde hissedebiliriz.
Oldukça hareketli ve bir o kadar da kararlı yürüyeceğimiz Mayıs ayı, bizi ağır retrolarıyla kelimenin tam anlamıyla tuhaf bir Haziran’a hazırlar nitelikte.
Bolluk, bereket ve her şeyden önce sağlıklı bir mart ayı geçirmenizi dilerim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
MAYIS AYI AY BOŞLUKTA
02.05.2021 Pazar saat 17:37’den 02.05.2021 Pazar saat 22:30’a kadar
05.05.2021 Çarşamba saat 03:05’den 05.05.2021 Çarşamba saat 05:08’e kadar
07.05.2021 Cuma saat 10:36’dan 07.05.2021 Cuma saat 14:52’ye kadar
10.05.2021 Pazartesi saat 01:49’dan 10.05.2021 Pazartesi saat 02:46’ya kadar
12.05.2021 Çarşamba saat 15:23’den 12.05.2021 Çarşamba saat 15:42’ye kadar
14.05.2021 Cuma saat 13:50’den 15.05.2021 Cumartesi saat 04:30’a kadar
17.05.2021 Pazartesi saat 09:22’den 17.05.2021 Pazartesi saat 15:43’e kadar
19.05.2021 Çarşamba saat 22:12’den 19.05.2021 Çarşamba saat 23:59’a kadar
21.05.2021 Cuma saat 22:55’den 22.05.2021 Cumartesi saat 04:35’e kadar
24.05.2021 Pazartesi saat 00:36’dan 24.05.2021 Pazartesi saat 06:00’a kadar
26.05.2021 Çarşamba saat 00:19’dan 26.05.2021 Çarşamba saat 05:39’a kadar
27.05.2021 Perşembe saat 20:35’den 28.05.2021 Cuma saat 05:23’e kadar
30.05.2021 Pazar saat 01:14’den 30.05.2021 Pazar saat 07:04’e kadar
Koç
Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar.
Ani bir fırsat hayatınızı önemli ölçüde etkileyebilir. Para konusunda hoş gelişmeler olabilir. Kapana kısılmış hissettiğiniz kafa karıştırıcı, hatta endişe verici durumlar hızla değişebilir. Bu ay gökyüzü belirsiz durumlardan çıkmanıza ve hayatınızı yeniden ilerletmenize yardımcı olacak gibi durmakta. Maddi, manevi beklenmedik bir fırsat önünüze açılırsa harekete geçmeye hazır olun. Fırsatlar sizi beklemeyeceğini de unutmayın. Bununla birlikte, sadece fırsat olduğu için gereksiz risklere de kesinlikle atılmayın.
Boğa
Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar.
Yılın en derin, duyarlı zamanlarının içinden geçeceksiniz bu ay. Bir değişim ve dönüşüm yaşamanız çok mümkün durmakta. Para, seks ve güven meseleleri artık halletmeniz gereken listesinin en başında. Duygularınızı daha yoğun yaşamanız olası bu süreçte. Eskiyi daha iyi koruyup yeniliğe de artık kendinizi açmayı öğrenmeniz gerekiyor. Olumsuz pozisyonlardan kurtulmak için iradenize ve inisiyatifinize en çok ihtiyaç duyup kullanacağınız bir süreç olarakta bu ay görünmekte. Belli çok şey öğreneceksiniz.
İkizler
Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu İkizler olanlar.
Mayıs ayının tadını kesinlikle çıkarmalısınız. İkizler ‘deki Venüs zihninizi canlandırırken, yeni bir entelektüel heyecan duygusu getirirken, entelektüel yanınızı sanırım en çok bu ay kullanacaksınız. Hemen hemen her konuda, yeni verilerin ve bilgilerin toplanması, Mayıs ayındaki işleriniz için size yardımcı olabilir. Eski sorunlara yeni çözümler düşünebilirsiniz. Bu ayı katı veya eski zihniyetlere şartlandırılmış olarak boş yere harcamayın. Rotanız bir yönde ilerletirken sizi, her zaman olduğu gibi bambaşka bir sahile de çıkarabilir. Yeni deneyimlere açın kendinizi.
Yengeç
Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar.
Bu ay sizin için kelimenin tam anlamıyla yenilenme ve kendinizi ciddi bir biçimde ortaya koyma ayı olacak dersem yeridir. O nedenle kendinizi maddi, manevi her konuda yenilemek adına güzel atılımlarda bulunmanız için harekete geçirebilirsiniz özellikle ayın 12’si ile 25’i arası kontrollü başlangıçlar için adım atın derim. Bu ay ruhsal olarak kendinizi geliştirebilir ve canlanan doğanın bir şekilde içinde bulunarak gayet güzel enerji depolayabilirsiniz. Yapın kendinize bir güzellik, ihtiyacınız var.
Aslan
Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar.
Sizden yararlanmak, sizi baştan çıkarmak veya sizin için iyi olmayan bir şeye tatlı bir şekilde konuşmak isteyenlerle muhatap olma olasılığınız bu ay hayli fazla o nedenle kesinlikle çevrenize dikkat edin. Koşullar belirsiz, kafa karıştırıcı hale gelebilir. O nedenle özellikle para konusunda daha dikkatli olun ve gerekirse bilen kişilerden destek almayı ihmal etmeyin. Ve her şeyden önemlisi bu ay gereksiz yere “ben var ya, ben…” demekten vazgeçmeniz gerekecek. Yani egonuz biraz sallantıda.
Başak
Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar.
Bu ay en çok dikkat etmeniz gereken unsurların başında zihinsel çöplüğünüze çekilmeye direnmeniz olacak. Obsesyonlarınız tavan yapabilir. Bu tavsiyem özellikle Eylül ayının ilk haftasında doğanlar için. Ama genel olarak, kronik endişe senaryolarınıza kapılmaya, çok fazla ayrıntıyla bunalmış hissetmeye ve ani veya eleştirel tepki vermeye çalışın. Çünkü bu ay sabrını biraz zorlayabilir. Bırakın kendinizi, zaten her şey olacağına varıyor. Kendinizi durduk yerde paralamayın derim. Bu ay ruhsal olarak kendinizi korumanız gerekecek.
Terazi
Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar.
Bu ay, 18 Mayıs’tan 29 Haziran'a kadar, aşk konusunda ve ilişkiler anlamında hem yeni hem de eski defterlerinizi açıp “ben ilişkilerde neyim?” diyerek eksiklerinizi fazlalarınızı toparlamak için ideal bir dönem yaşayacakmış gibi görünmektesiniz. Bunu değerlendirin. Eski aşıklarınız zombi gibi tekrar dirilip hayatınıza girmek isteyebilirler. Ve ayrıca bu ay ekonomik anlamda daha tedbirli olmanızda fayda var. Yani elinizi o kartlarınızdan çekmeniz gerekecek. Özellikle şans faktörü içeren işlerde pek de bu ay hevesli olmamanızda fayda var.
Akrep
Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar.
Akrepler, 26 Mayıs'ta Ay tutulması Güneş'inizi harekete geçirecek ve sizi biraz çevrenizle zorlayacakmış gibi görünmekte. O nedenle bu ay özellikle kendinizi her alanda sorgularken bulmanız olası. Çevrenize daha nazik ve hoşgörülü olmaya özellikle bu ay dikkat etmenizde fayda var. Sabrınız sınanabilir, bol bol derin nefesler alın derim. Ekonomik anlamda önünüze evet güzel fırsatlar çıkabilir ama bu fırsatları kullanırken ne olursa olsun bu konuyla ilgili eyleme geçmeden bilen birilerinden akıl almak konusunda çekimser olmayın. İkili ilişkilerde ise karşı tarafın tepkilerini şimdilik yok saymak en akıllıca karar gibi görünmekte.
Yay
Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar.
Mayıs ayı zihninizi yükseltip, sizi içinde bulunduğunuz derin içsel yolculuktan daha da güçlü kılacakmış gibi görünmekte. Yani bu ay, psikolojik yükünüzü hafifletip, derin ve temel ihtiyaçlarınızı anlamanız açısında avantajlı görünmekte. Kendi içsel rehberliğinizden geleceğinizi görmeniz bu ay mümkün görünmekte. Bu anlamda içsel yolculuk çalışmaları yapabilir ve spiritüel anlamda yol gösteren profesyonellerden danışmanlık alabilirsiniz. Bu size iyi gelecektir. Bu anlamda Mayıs ayı sizin inanç konusunda kendinizi yenileyip bunu hayatınıza yaymanız için fırsatlar getirecek gibi görünmekte.
Oğlak
Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar.
Tüm Oğlaklar, özellikle de Ocak ayının ilk haftasında doğanlar, hayatınıza düzen ve yenilenmiş, taze bir güç getirmeniz için Mayıs ayı size yardımcı olacak gibi durmakta. Özellikle Mayıs başı, fazlalıklardan kurtulmak için gayet güzel bir zaman. İşinize yaramayan veya sizi kötü hissettiren ne varsa ayıklayın ve ihtiyacı olana verin derim. Hayatınızı bu anlamda bu ay biraz boşaltırsanız yeni ve işlevsel olana yer açmış olacaksınız. Ekonomik anlamda ise her tavsiyeye hemen kulak kabartıp eyleme geçmemenizde fayda var. Aceleci olmayın.
Kova
Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar.
Mayıs ayında yanlış ata oynamamaya dikkat edin. Bu ay herhangi bir konuda " muhteşem, iyi, var ya bu çok kazandırır…" gibi satış konuşmalarından kaçının, özellikle içinize bir şüphe düşerse arkanıza bile bakmayın derim. Enerjinizi kesinlikle bu ay birilerinin pisliğini temizlemeye harcamayın. Muhtemel işveren, size sözde faydası dokunacak birilerinin sizi gaza getirip manasız tekliflerini kabul etmeyin. Cazip bir teklifse ve akla yatkın bir yerde ise bu teklif bu ay size vaat edilenleri yazılı olarak alın veya hukuki anlamda güvencede tutun kendinizi.
Balık
Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar.
Mayıs özellikle sizin için, ayın ortasında olmak üzere önemli kararlarda dikkatli olunması gerektiğini söylemekte. Bu ay kendinizi daha saf ve savunmasız hissedebilirsiniz. O nedenle maddi manevi her alanda iç sesinize güvenin. Şüpheli ve sizi zarara uğratacak durumlardan ve insanlardan kendinizi sakınmanız gerekecek gibi durmakta. Ve tabi bu ay maddi konularda bir kere daha dikkatli olmanızda fayda var. Borsa, kripto para sularında yüzerken çok daha temkinli olmanız gerekecek. Duygusal ilişkilerde ise varsa bir ilişkiniz daha koruyucu olmanızda fayda var.