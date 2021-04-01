2021 Nisan aylık burç yorumları

Ekonomik anlamda ise, Merkür, Güneş ve Venüs’ün Boğa da ki seyahatleri bizi nispeten rahatlatırken diğer yandan özellikle ayın yarısından sonra krizlere de sürükleyebilme potansiyeline sahip olacak. O nedenle özellikle ayın ilk yarısından sonra para konusunda çok daha dikkatli olmanızda fayda var. Özellikle yeniay fazı kripto paranın değerlenmesi konusunda çok daha istikrarlı görünmekte, Ay sonuna doğru yaşanan dolunayda ise dolar dalgalanması ve dolayısıyla piyasanın zorlanması söz konusu olabilir. Elbette bunlar astrolojik varsayımlar. Bu işi en iyi ekonomistler ve analizcilerden dinlemek ve aklımıza yatana yatırım yapmamızda fayda var. Kripto para yatırım ve hareketliliğiyle ilgili araştırmalarımı içeren yazıyı yine buradan sizlerle paylaşmayı planlıyorum.

Bu ayın yeni ve dolunay hareketlerine bakarsak eğer; 12 Nisan saat 05:30 da 22 ° Koç burcunda yaşanacak olan bu Ay hareketine Koç burcunda bulunan Venüs’te eşlik edeceği için, vurgu elbette para ve aşkta olacaktır. Bu anlamda yeniliklere Koç burcunun da etkisiyle hızlı bir biçimde girebiliriz. Yenilenmek her zaman iyidir.

Yani şimdiye kadar okuduklarınızla evet Nisan hiç de fena değilmiş dedirtirken 27 Nisan 7 ° Akrep- Boğa aksında saat 06:31’de yaşanacak olan dolunay bir çuval inciri berbat edecek gibi durmakta. Özellikle ülkemiz için zorlu geçecek olan dolunay ciddi bir mali kriz ve kaynaklarla ilgili sıkıntı yaşatabilir. Bu anlamda Türkiye’yi sarsacak haberler duyabiliriz. Maddi, manevi korunmaya dikkat edelim bu yeter.

Evet, sevgili astroloji severler, Nisan ayının 4/3 ‘ü genel hatlarıyla bize iyi gülümsemekte. Umarım her şey gönlünüzce olur.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

01.04.2021 Perşembe saat 03:28’den itibaren - 01.04.2021 Perşembe saat 08:58’e kadar

03.04.2021 Cumartesi saat 08:23’den itibaren - 03.04.2021 Cumartesi saat 11:12’ye kadar

05.04.2021 Pazartesi saat 10:05’dan itibaren - 05.04.2021 Pazartesi saat 16:03’e kadar

07.04.2021 Çarşamba saat 13:04’den itibaren - 07.04.2021 Çarşamba saat 23:30’a kadar

10.04.2021 Cumartesi saat 02:48’den itibaren - 10.04.2021 Cumartesi saat 09:10’a kadar

12.04.2021 Pazartesi saat 15:06’dan itibaren - 12.04.2021 Pazartesi saat 20:43’e kadar

15.04.2021 Perşembe saat 02:59’dan itibaren - 15.04.2021 Perşembe saat 09:34’e kadar

17.04.2021 Cumartesi saat 18:02’den itibaren - 17.04.2021 Cumartesi saat 22:25’e kadar

20.04.2021 Salı saat 03:03’den itibaren - 20.04.2021 Salı saat 09:10’a kadar

22.04.2021 Perşembe saat 15:04’den itibaren - 22.04.2021 Perşembe saat 16:08’e kadar

24.04.2021 Cumartesi saat 13:49’dan itibaren - 24.04.2021 Cumartesi saat 19:05’e kadar

26.04.2021 Pazartesi saat 15:39’dan itibaren - 26.04.2021 Pazartesi saat 19:18’e kadar

28.04.2021 Çarşamba saat 15:31’den itibaren - 28.04.2021 Çarşamba saat 18:42’ye kadar

30.04.2021 Cuma saat 16:26’dan itibaren - 30.04.2021 Cuma saat 19:15’e kadar