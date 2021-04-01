2021 Nisan aylık burç yorumları

01.04.2021 - 09:59
Ekonomik anlamda ise, Merkür, Güneş ve Venüs’ün Boğa da ki seyahatleri bizi nispeten rahatlatırken diğer yandan özellikle ayın yarısından sonra krizlere de sürükleyebilme potansiyeline sahip olacak. O nedenle özellikle ayın ilk yarısından sonra para konusunda çok daha dikkatli olmanızda fayda var. Özellikle yeniay fazı kripto paranın değerlenmesi konusunda çok daha istikrarlı görünmekte, Ay sonuna doğru yaşanan dolunayda ise dolar dalgalanması ve dolayısıyla piyasanın zorlanması söz konusu olabilir. Elbette bunlar astrolojik varsayımlar. Bu işi en iyi ekonomistler ve analizcilerden dinlemek ve aklımıza yatana yatırım yapmamızda fayda var. Kripto para yatırım ve hareketliliğiyle ilgili araştırmalarımı içeren yazıyı yine buradan sizlerle paylaşmayı planlıyorum.
Bu ayın yeni ve dolunay hareketlerine bakarsak eğer; 12 Nisan saat 05:30 da 22 ° Koç burcunda yaşanacak olan bu Ay hareketine Koç burcunda bulunan Venüs’te eşlik edeceği için, vurgu elbette para ve aşkta olacaktır. Bu anlamda yeniliklere Koç burcunun da etkisiyle hızlı bir biçimde girebiliriz. Yenilenmek her zaman iyidir.
Yani şimdiye kadar okuduklarınızla evet Nisan hiç de fena değilmiş dedirtirken 27 Nisan 7 ° Akrep- Boğa aksında saat 06:31’de yaşanacak olan dolunay bir çuval inciri berbat edecek gibi durmakta. Özellikle ülkemiz için zorlu geçecek olan dolunay ciddi bir mali kriz ve kaynaklarla ilgili sıkıntı yaşatabilir. Bu anlamda Türkiye’yi sarsacak haberler duyabiliriz. Maddi, manevi korunmaya dikkat edelim bu yeter.
Evet, sevgili astroloji severler, Nisan ayının 4/3 ‘ü genel hatlarıyla bize iyi gülümsemekte. Umarım her şey gönlünüzce olur.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
01.04.2021 Perşembe saat 03:28’den itibaren - 01.04.2021 Perşembe saat 08:58’e kadar
03.04.2021 Cumartesi saat 08:23’den itibaren - 03.04.2021 Cumartesi saat 11:12’ye kadar
05.04.2021 Pazartesi saat 10:05’dan itibaren - 05.04.2021 Pazartesi saat 16:03’e kadar
07.04.2021 Çarşamba saat 13:04’den itibaren - 07.04.2021 Çarşamba saat 23:30’a kadar
10.04.2021 Cumartesi saat 02:48’den itibaren - 10.04.2021 Cumartesi saat 09:10’a kadar
12.04.2021 Pazartesi saat 15:06’dan itibaren - 12.04.2021 Pazartesi saat 20:43’e kadar
15.04.2021 Perşembe saat 02:59’dan itibaren - 15.04.2021 Perşembe saat 09:34’e kadar
17.04.2021 Cumartesi saat 18:02’den itibaren - 17.04.2021 Cumartesi saat 22:25’e kadar
20.04.2021 Salı saat 03:03’den itibaren - 20.04.2021 Salı saat 09:10’a kadar
22.04.2021 Perşembe saat 15:04’den itibaren - 22.04.2021 Perşembe saat 16:08’e kadar
24.04.2021 Cumartesi saat 13:49’dan itibaren - 24.04.2021 Cumartesi saat 19:05’e kadar
26.04.2021 Pazartesi saat 15:39’dan itibaren - 26.04.2021 Pazartesi saat 19:18’e kadar
28.04.2021 Çarşamba saat 15:31’den itibaren - 28.04.2021 Çarşamba saat 18:42’ye kadar
30.04.2021 Cuma saat 16:26’dan itibaren - 30.04.2021 Cuma saat 19:15’e kadar
Koç
Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar.
Sevgili Koç burcu insanları; Nisan ayı size gerçekten iyi gelebilir. Cesaretiniz ve iletişim yanınız coşacak adeta. Bu ay girdiğiniz savaşta galip gelen siz olurdunuz. Ve ayrıca iş yerinde tanınma ve mesleki başarılar olacaktır. Keza iyi bir para önünüze gelebilir. Dolayısıyla tatlı konuşmanızla kalpler kazanacaksınız gibi görünmekte. Sağlığınız konusunda abartılacak pek bir şey yok. Kas ve eklem ağrılarına dikkat. Bana göre her şeyden önemlisi, romantizm için güzel bir ay. Hayal gücünüzü olumlu istikamette koşullayın demeden edemeyeceğim.
Boğa
Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar.
Harika bir ay bekliyor sizi. Kariyer, ilişkiler, sağlık ve zenginlik tohumları açabilir. Yabancı bağlantıları olan bir işlere bir kere daha dikkat edin.. Konuşurken dikkatli olun ve başkalarına karşı sert olmaktan kaçının. Yani sinirlere hakim olun. Gezegensel etkiler nedeniyle manevi bir ruh hali üzerinize gelebilir. Kaderiniz bu ay birçok olumlu şeyle dolu. İş için yurt dışına seyahat etme şansı olabilir. Aşk hayatı hızlanacak. Sevdiklerinize karşı cömert olacaksınız ve bu onları mutlu edebilirsiniz. Cimriliğin alemi yok, açın biraz kesenin ağzını. Partnerinizle, ailenizle ve kendinizle daha fazla zaman geçirin. Bu Ay sizin ayınız mutlu olun işte!
İkizler
Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu İkizler olanlar.
Canım ikizlerim, bu Nisan size de biraz karışık gelebilir. Kişisel ve profesyonel yaşamınızda büyük olasılıkla değişiklikler yaşamaya başlayacaksınız. Sağlık ve para konusunda da bu değişikler söz sahibi olacak diyebiliriz. Sanatsal uğraşlara ilgi duymanız muhtemel. Keza sanatçıysanız bol bol üretin derim. Ne olursa olsun bu Ay takıntılı olmamaya gayret edin, hele aşk konusunda “keskin sirke küpüne zarar” atasözü bu Ay kulağınıza küpe olsun. Sevdiklerinizle ve aile üyelerinizle tartışmaktan kaçının. Doğru partneri bulmak için acele etmeyin. Ruh eşiniz önünüze çıkacaksa çıkar zaten. Yurtdışı konularında şimdiden doğru yatırımlar yapın.
Yengeç
Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar.
Genel olarak, Yengeçler için olumlu bir ay. Tartışmalardan kaçının ve uzun mesafeli yolculuk sırasında dikkatli olun. Patronunuz ve babanızla ilişkiler bu ay sorunlu, olur olmadık konularda laf ebeliği yapmayın derim. Bu Ay bilinmezlik, fal, mistik konular baya dikkatinizi çekecek. Eşiniz ve kayınpederiniz ile ilişkilerde sorunlar ortaya çıkabilir, hararetli tartışmalara girmeyin. Arkadaşlarınızdan ve akrabalarınızdan yardım alın. Büyüme ve ilerleme mümkün olacak. Para problemleri bu Ay çok da sizi zorlamayacak. Bekarsanız, sosyal bir etkinlikte potansiyel bir yaşam partneri ile tanışabilirsiniz. Partnerinizle zaman geçirmek size bu Ay belli ki iyi gelecek.
Aslan
Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar.
Şansınız ay ortasından itibaren dönecek gibi duruyor. Çalışmak biraz strese neden olabilir. İş değiştirmek isteyebilirsiniz. Sağlık sorun yaratabilir, o nedenle buzdolabından elinizi ayağınızı biraz çekin bakalım. Para birden çok kaynaktan gelebilir, fırsatlar çıkabilir. Gözünüzü açın derim. Nisan ortasından sonra aşk yıldızınız ışıl ışıl parlayacak gibi durmakta. Hatta ruh eşinizle tanışabilirsiniz. Çözmeniz gereken bazı profesyonel problemleriniz olabilir ve ailenizi ihmal edebilirsiniz. Aile harcamaları biraz strese neden olabilir. Sanat ve eğlence alanında olan aslanlarım hadi yine iyisiniz keyifli günler kapıda.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar.
Sevgili başaklar, bu ay odak noktanız iş ve işle ilgili bazı değişiklikler olacak gibi görünmekte. aşk konusunda ise sevgiliniz yoksa hoş bir karşılaşma olabilir. Sevgiliniz varsa ileriye yönelik planlar yapabilirsiniz. Bu arada İşyerinde romantik gelişmeler bile olabilir. Sakın çaktırmayın rezil olduğunuzla kalırsınız. Vergi sorunları ve devlet daireleri ile yaşayabileceğiniz ufak tefek gerginlikler olabilir, hiç dert etmeyin. Ve ayrıca mevsim değişikliği sizde kan şekeri ve kan basıncı başlıklarında sıkıntı yaratmaya aday. Önce sağlık diyorum bu ay için.
Terazi
Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar.
Sevgili terazilerim, her yönden şeker bir ay geçirecekmişsiniz gibi görünüyor. Nisan ortasından sonra ilişkilerde bazı sorunlar çıkabilir, bu yüzden dikkatli olun. Hayatınızda bazı altın fırsatlar ortaya çıkabilir. İş hayatındaki büyüme ve evde neşeli haberler sizi mutlu edecek gibi durmakta Sağlık ve kariyer beklentileri iyi görünüyor. Zam falan isteyebilirsiniz. Terazi burcu öğrenciler kolay bir ay geçireceksiniz demek mümkün. Ve her şeyden güzeli, eşinizle, sevgilinizle çok samimi anların tadını çıkaracaksınız. Çocuklarınıza da daha yakın olacaksınız. Bu Ay ne olursa olsun ağzınızın tadını bozmamaya bakın derim.
Akrep
Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar.
Bu ay sevgili akrepler, huzur bulmak istiyorsanız meditasyon, yoga, falan yapmanız şart. Yoksa bu Nisan bitmeyecek sizin için. Kardeşlerle ilişkiler sıkıntılı olabilir. İşyerinizde, patronunuz ve iş arkadaşlarınızla bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Bu arada, bu Ay kredi çekmeye kalkmayın mesela! Sağlık ise kötü değil ama pek de keyifli durmamakta. Nisan ortasından sonra aşk sorunlu olabilir. Para meseleleri sizi rahatsız edebilir. Aile üyelerini geçmiş hatalarından dolayı affetmeye karar verebilirsiniz. Aile üyeleriniz mülke, sigortaya yani ille de güvence olması için yatırım yapmanızı isteyebilir. Bir meslektaş veya iş arkadaşı sizin kuyunuzu kazmaya yeltenebilir, aman dikkat! Yani Nisan siz akrepler için biraz zor olacak gibi görünmekte.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar.
Yay burcunun oldukça şanslı bir ayı olacak. Aile üyeleriyle mali durum ve ev konusundaki anlaşmazlıklar bu ay çözülebilir. Aile üyelerinizle bu ay zayıflayan diyaloğu arttırmaya bakın. Para akışı hiç de fena değil doğrusu. Sağlıkta da iyi olacak, ancak biraz egzersiz yapın ve sağlıklı yiyecekler yiyin. Bu ay hamburgerleri gömmeyin. Ve asıl güzel olan biriyle tanışabilir ve aşık olabilirsiniz. Evli yaylar hamile kalabilirken, bekar yaylar evliliğe adım atabilir. İş, güç meselelerinde yatırım yapabilirsiniz. Bu anlamda kontrollü olduğunuz sürece Nisan’ın kazanını neden siz olmayasınız.
Oğlak
Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar.
Hayatınızın her alanında bu ay başarılı olacaksınız demek yanlış olmaz. Engeller sıkı çalışma, akıl ve yaratıcılıkla aşılacaktır. Sağlık konusunda özellikle ruhsal anlamda zafiyet baş gösterebilir. Eğer oluru varsa mutlaka bir tatile zaman ayırın. Aşk hayatı kafa karışıklığı ve yanlış anlamalarla dolu olabilir. Sevdiklerinize karşı kabalık ve egoizmden kaçının çünkü bir anda kendinizi o halde bulabilirsiniz. Borçlar bu ay ödenebilir, maddi geliri arttırmaya bakın. Yabancı iş bağlantılarıyla uğraşırken dikkatli olun. Eski bir sağlık sorunu tekrar ortaya çıkabilir. Kronik rahatsızlıklara bu ay dikkat! Öğrenciler, terleten sınavlarda ve iş görüşmelerinde başarılı olabilirler.
Kova
Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar.
Bu ay, bilge ve zeki insanlardan faydalanmaya onlardan yol, yordam göstermeleri istemekte tereddüt etmeyin. Evde bazı mutlu olaylar olabilir, ama bunu iş ve çalışma koşullarınız için söyleyemeyeceğim. Bu ay daha ruhani olabilirsiniz. Maddi anlamda desteğe ihtiyacınız varsa arkadaşlarınız ve aileniz size borç verebilir, destek olabilir. Aşk hayatı güzel görünüyor. Aile üyelerinizle ilişkileriniz gelişecektir. Eşiniz sizi birikimlerinizle dikkatsiz olmakla suçlayabilir. Gezegenler yüzünden ışıltılı görüneceksiniz. Eh daha ne olsun sevgili Kovalar. Sağlık için disiplinli bir yaşam tarzı benimseyin bu ay. Hava değişimi evde de otursanız sizi etkileyebilir.
Balık
Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar.
Zorlu bir ay olacak gibi durmakta, ancak kazançlar yavaş ve istikrarlı bir şekilde gelebilir. Küçük sağlık sorunları yaşasanız da bunların majör bir etkisi olmayacak gibi. İş ve eğitim için seyahat edebilirsiniz. Aileniz, arkadaşlar, sevdikleriniz sizi destekler bir durumda olacaklar. İş yerinde iyi diğer aylardan daha istikrarlı bir çalışma düzeni olabilir. Aşk hayatı doğru yönde ilerliyor gibi görünüyor, ancak sevgiliniz size sevgisini itiraf etmekte tereddüt edebilir. Kendinizi çok romantik hissedecek ve duygularını ifade etmekte çok açık olabilirsiniz. Yani duygusallıkta bu ay asker bavulu gibi dökülmeniz mümkün. Ay sonuna doğru riskli yatırımlar yapmayın veya borç para almayın. İnsanlar işinize yatırım yapmaya istekli olabilir. Diz ağrısı ve göz problemleri sizi rahatsız edebilir.