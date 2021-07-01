2021 Temmuz ayı burç yorumları

ntv.com.tr 01.07.2021 - 07:53 | Son Güncelleme : 01.07.2021 - 08:23
Çok sevgili astrolojiseverler,
Hayli hareketli bir haziran ayından sonra nispeten daha sakin sularda yüzeceğimiz temmuz ayına giriyoruz.
Bu aya Venüs’ün sert kontakları ve hayatla nasıl mücadele verdiğimizi anlatan savaşçı Mars’ın haylazlıklarıyla başlıyoruz. 10 Temmuz'da 18 derece Yengeç burcunda yaşanacak olan yeniay Yengeç burcunun doğasını bize tam olarak gösterecek gibi durmakta. Özellikle ailemizle ilgili, gayrimenkul konuları da dahil bizi hareketlendirecek. Ertesi gün iletişim ve nasıl aklımızı kullandığımızı anlatan, gıybet düşkünü gezegen Merkür de Yengeç burcuna gireceği için bu anlamda Temmuz’un ilk yarısı bizi hayli evcimen yapacak gibi duruyor.
Bu ayın hemen hemen tamamında biraz Ay’ın sert açıları içinde olacağız. Ayın kurduğu kontaklar süregelen kavga dövüş gezegenleri yaşamımızda bir kere daha aktive edecek de diyebiliriz. O nedenle, özellikle ikinci haftayı biraz alıngan ve kırılmaya müsait bir halde geçirebiliriz.
Ayın sonuna doğru ise yaşayacağımız 1 derecedeki Kova dolunayı ise bizi daha bireysel daha müstakil yaşamayı düşündürtecek. Bu da aşk ve kişisel ilişkileri çok doğal olarak tekrar yapılandırıp bu konuda düşünmeye teşvik edecek diyebiliriz. Keza Venüs'ün de “ne işim var benim burada?“ dediği Başak burcu zamanlarında çok da bu konuları kaşımamakta fayda var.
Ekonomik anlamda ise temmuz başında kripto parada yine dalgalanmalar görülebilir. Bu Ay ortası nispeten sular durulurken temmuz sonuna doğru sürpriz çıkışlar olabilir. Para konusunda yine temkinli yürümekte fayda var.
Bolluk, bereket ve her şeyden önce sağlıklı bir temmuz ayı geçirmenizi dilerim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
TEMMUZ - AY'IN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR
30.06.2021 Çarşamba saat 20:39’dan itibaren 01.07.2021 Perşembe saat 04:21’e kadar
03.07.2021 Cumartesi saat 07:14’den itibaren 03.07.2021 Cumartesi saat 15:27’ye kadar
05.07.2021 Pazartesi saat 19:56’dan itibaren 06.07.2021 Salı saat 04:23’e kadar
08.07.2021 Perşembe saat 07:19’dan itibaren 08.07.2021 Perşembe saat 16:50’ye kadar
10.07.2021 Cumartesi saat 19:09’dan itibaren 11.07.2021 Pazar saat 03:20’ye kadar
12.07.2021 Pazartesi saat 15:28’den itibaren 13.07.2021 Salı saat 11:30’a kadar
15.07.2021 Perşembe saat 09:46’dan itibaren 15.07.2021 Perşembe saat 17:31’e kadar
17.07.2021 Cumartesi saat 14:03’den itibaren 17.07.2021 Cumartesi saat 21:38’e kadar
19.07.2021 Pazartesi saat 19:30’dan itibaren 20.07.2021 Salı saat 00:07’ye kadar
22.07.2021 Perşembe saat 01:25’den itibaren 22.07.2021 Perşembe saat 01:36’ya kadar
23.07.2021 Cuma saat 19:34’den itibaren 24.07.2021 Cumartesi saat 03:12’ye kadar
26.07.2021 Pazartesi saat 02:13’den itibaren 26.07.2021 Pazartesi saat 06:29’a kadar
28.07.2021 Çarşamba saat 04:12’den itibaren 28.07.2021 Çarşamba saat 12:57’ye kadar
30.07.2021 Cuma saat 22:37’den itibaren 30.07.2021 Cuma saat 23:07’ye kadar
Koç
Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar.
Bu ay kendinizi daha çok aile meseleleri içinde bulmanız olası. Ani gelişen gayri menkul konuları başta olmak üzere bu alanda kararlar vermek durumunda kalabilirsiniz. Ayın ikinci yarısında ise daha çok sosyalleşme durumunda kalabilirsiniz. Ve tabii gönül meselelerinde fevri hareketlerde bulunmamanızda, olmadık adımlar atmamanızda temmuz ayında fayda var.
Boğa
Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar.
Temmuz ayı sizin ilk dönemde arkadaş çevreniz ve onlarla ilgili gelişmelerde biraz yoracak gibi durmakta. İkinci yarısında ise kendinizi çok daha iş ve çalışma odaklı hissetmeniz mümkün. Ayın ortalarında para konusunda çok daha verimli olacağınız fırsatlar kendini ortaya koyabilir, bunları fark edip hemen değerlendirme içine almanızda fayda var. Ay sonu sürpriz bir iş, konum değişikliği sizi bekleyebilir.
İkizler
Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu İkizler olanlar.
Ayın ilk yarısında özellikle Yengeç yeniayında mali konularda olumlu gelişmeler kendini gösterebilir. O nedenle harcamalarınızda abartılı durumlara düşmemenizde fayda var diyebiliriz. Ay sonuna doğru ise özellikle yabancı kültürler, uzak yollar ve akademik yapılanmanızla ilgili gelişmeler kapınızı çalacak olabilir.
Yengeç
Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar.
Ayın ilk yarısındaki yeniay, başkalarının bizi nasıl gördüğü, yani kısaca dışa açık olan yönlerimizi anlatan konularda tekrar yapılanmamıza neden olacak. Ay ortasında ise mali konulara dikkat etmeniz sizin için hayırlı. Ay sonuna doğru yaşayacağınız dolunay ise ruh sağlığınızı daha da güçlendirmek ve devlet kapısıyla ilgili sorunları çözmek için size fırsatlar verecek gibi görünmekte.
Aslan
Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar.
Temmuz ayının ilk zamanları sizin için daha içe dönük geçebilir ve dinlenmek için kendinize mutlaka bir zaman ayırmanız çok iyi olur. Ayrıca bu ay ikili ilişkilerinizde güzel iyileşmeler de görülecek. Özellikle ay sonuna doğru ortaklıklar, evlilik, uzun süreli birliktelikler gibi konuları anlatan alanda yaşayacağınız dolunay sizi hayatınızda çok daha yenilikçi ve güvenli sulara geçmeniz için adım attıracak diyebiliriz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar.
Temmuz ayı sizin artık bulunduğunuz alandan çok daha iyi bir noktaya geçmeniz için destek olacak gibi duruyor. Sağlığınız konusunda ise genel anlamda dikkatli olmanız sizin hayrınıza. Temmuz sonuna doğru ise gönül ilişkilerinizde ve çocuğunuzla ilgili konularda karar vermek durumunda kalabilir, bir hareketlilik içine girmeniz mümkün olabilir. O nedenle bu ve buna benzer hassas konularda daha temkinli olun.
Terazi
Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar.
Ayın ilk döneminde yaşayacağınız yeniay sizi daha çok kariyer ve iş alanında etkileyecek gibi durmakta, bu anlamda yeni başlangıçlara açık olabilirsiniz. Ayın ortasında ise duygusal bir süreç sizi beklemekte. Hassas ve alıngan hissetmeniz olası. Ayın sonunda yaşanacak olan dolunay ise çekirdek ailenizle olan veya gayrimenkul konularıyla ilgili adımlar atmanıza yarayacak.
Akrep
Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar.
Temmuz ayının başında yaşayacağınız Yengeç yeni ayı sizi yurt içi ve yurt dışı konularıyla ilgili insanlarla bir araya getirebilir. Bu konuda yeni kararlar alabilirsiniz. Ay ortası ise kendinizi çok daha iş ve kariyer konusunda hazır ve atılımcı hissetmeniz olası. Ay sonunda yaşayacağınız Kova dolunayı ise sizi daha çok kardeşleriniz, yakın arkadaşlarınız konusunda bunaltabilir.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar.
Temmuz ayı size ilk etapta, ortak kazançlar konusunda yenilikler ve başlangıçlar getirecek. Daha keyifli adımlar atmanız için doğal olarak size yardımcı olacak diyebiliriz. Ay ortasında ise gündeminiz alacak verecek konularına kayabilir. Ay sonunda ise iş ve para meselelerinde artık gitmeyen, ilerlemeyen, sırtınıza kambur olmuş meselelerde bir karar verip “tamam, buraya kadar" demeniz mümkün.
Oğlak
Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar.
Bu ayın ilk döneminde ikili ilişkilerde biraz zorlanacağınız süreçler yaşamanız çok mümkün. O nedenle vereceğiniz kararlarda sakin ve yapıcı olmanız size artı puan getirecektir. Ay ortasında ise vergi, devlet veya büyük kurum, kuruluşlarla işiniz yoğunlaşabilir. Ayın sonunda gerçekleşecek olan dolunay ise hemen hemen her konuda kendinizi yenilemeniz için destekler nitelikte diyebiliriz.
Kova
Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar.
Temmuz ayı size ilk başlarda duygusal yoğunluğu yüksek günler yaşatabilir. Aşk ve gönül meselelerinde biraz kendinizi yoğunlaşmış olarak bulmanız mümkün. Ayın ortalarında ise çok daha sağlık ve çalışma koşullarınızda hareket edebilirsiniz. Ayın sonunda yaşayacağınız Kova dolunayı ise sizi hayatınızda çok daha aktif bir şekilde hareket etmenize neden olacak diyebiliriz. O nedenle kendiniz için bir şeyler, yenilikler yapmaya hazırlanın.
Balık
Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar.
İlk olarak temmuz ayı size daha çok taşınma, kiralama, gayrimenkul konularında hareketlilik getirebilir. Aile büyüklerinizden akıl alabilir veya aile ile ortak yapılan işlerde yenilikler sizi etkileyebilir. Ayın ortalarında daha çok dikkatiniz aşk konularında dolanabilir. Ay sonunda yaşayacağınız Kova dolunayında ise ruhsal gelişim için gayet güzel değişim, dönüşüm yaşamanız olası. Bu anlamda kendinize yatırım yapmanızda çok fayda var.