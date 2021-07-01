2021 Temmuz ayı burç yorumları

Çok sevgili astrolojiseverler,

Hayli hareketli bir haziran ayından sonra nispeten daha sakin sularda yüzeceğimiz temmuz ayına giriyoruz.

Bu aya Venüs’ün sert kontakları ve hayatla nasıl mücadele verdiğimizi anlatan savaşçı Mars’ın haylazlıklarıyla başlıyoruz. 10 Temmuz'da 18 derece Yengeç burcunda yaşanacak olan yeniay Yengeç burcunun doğasını bize tam olarak gösterecek gibi durmakta. Özellikle ailemizle ilgili, gayrimenkul konuları da dahil bizi hareketlendirecek. Ertesi gün iletişim ve nasıl aklımızı kullandığımızı anlatan, gıybet düşkünü gezegen Merkür de Yengeç burcuna gireceği için bu anlamda Temmuz’un ilk yarısı bizi hayli evcimen yapacak gibi duruyor.

Bu ayın hemen hemen tamamında biraz Ay’ın sert açıları içinde olacağız. Ayın kurduğu kontaklar süregelen kavga dövüş gezegenleri yaşamımızda bir kere daha aktive edecek de diyebiliriz. O nedenle, özellikle ikinci haftayı biraz alıngan ve kırılmaya müsait bir halde geçirebiliriz.

Ayın sonuna doğru ise yaşayacağımız 1 derecedeki Kova dolunayı ise bizi daha bireysel daha müstakil yaşamayı düşündürtecek. Bu da aşk ve kişisel ilişkileri çok doğal olarak tekrar yapılandırıp bu konuda düşünmeye teşvik edecek diyebiliriz. Keza Venüs'ün de “ne işim var benim burada?“ dediği Başak burcu zamanlarında çok da bu konuları kaşımamakta fayda var.

Ekonomik anlamda ise temmuz başında kripto parada yine dalgalanmalar görülebilir. Bu Ay ortası nispeten sular durulurken temmuz sonuna doğru sürpriz çıkışlar olabilir. Para konusunda yine temkinli yürümekte fayda var.

Bolluk, bereket ve her şeyden önce sağlıklı bir temmuz ayı geçirmenizi dilerim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

TEMMUZ - AY'IN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

30.06.2021 Çarşamba saat 20:39’dan itibaren 01.07.2021 Perşembe saat 04:21’e kadar

03.07.2021 Cumartesi saat 07:14’den itibaren 03.07.2021 Cumartesi saat 15:27’ye kadar

05.07.2021 Pazartesi saat 19:56’dan itibaren 06.07.2021 Salı saat 04:23’e kadar

08.07.2021 Perşembe saat 07:19’dan itibaren 08.07.2021 Perşembe saat 16:50’ye kadar

10.07.2021 Cumartesi saat 19:09’dan itibaren 11.07.2021 Pazar saat 03:20’ye kadar

12.07.2021 Pazartesi saat 15:28’den itibaren 13.07.2021 Salı saat 11:30’a kadar

15.07.2021 Perşembe saat 09:46’dan itibaren 15.07.2021 Perşembe saat 17:31’e kadar

17.07.2021 Cumartesi saat 14:03’den itibaren 17.07.2021 Cumartesi saat 21:38’e kadar

19.07.2021 Pazartesi saat 19:30’dan itibaren 20.07.2021 Salı saat 00:07’ye kadar

22.07.2021 Perşembe saat 01:25’den itibaren 22.07.2021 Perşembe saat 01:36’ya kadar

23.07.2021 Cuma saat 19:34’den itibaren 24.07.2021 Cumartesi saat 03:12’ye kadar

26.07.2021 Pazartesi saat 02:13’den itibaren 26.07.2021 Pazartesi saat 06:29’a kadar

28.07.2021 Çarşamba saat 04:12’den itibaren 28.07.2021 Çarşamba saat 12:57’ye kadar

30.07.2021 Cuma saat 22:37’den itibaren 30.07.2021 Cuma saat 23:07’ye kadar