Astrolog Murat İpek'ten 2022 Ağustos ayı Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… 2022 Ağustos AYI AYLIK GENEL YORUM\nÇok sevgili astrolojiseverler,\nYaz mevsiminin en hararetli aylarından biri olan ağustos ayına geldik. Ayın ilk haftasında iyicil bir gezegen olan Venüs’ün kuzey ve güney ay düğümleri ile olumlu bir görünümde olduğunu ve eril prensibi anlatan Mars ile de gayet samimi durduğunu görmekteyiz. Bu bize yaşam kalitemizde çok daha olumlu bir yaklaşım getirirken diğer yandan Mars’ın farkındalık gezegeni Uranüs ile kol kola olması da finansal açıdan hayretlere düşürecek gelişmelere davetiye çıkarabilir.\nAyın 12’sinde 19 derece Kova burcunda yaşanacak olan dolunay ise işin içine disiplin gezegeni Satürn, Uranüs ve Mars gibi zorlu gezegenleri de içine dahil ettiği için yine ekonomi başta olmak üzere, özgürlük ve teknoloji konularında da yolumuza sert virajlar çıkarabilir. Maalesef ağustos ayının yine en önemli sorunlarının başında para gelmekte dersem benden nefret etmeyin olur mu?\nBu ayın bir başka en olumlu gökyüzü olayı ise 18’inde şans gezegeni Jüpiter ile para ve güzellik kraliçesi Venüs arasındaki samimi görünümün keskinleşecek olması. O nedenle 18’i haftasına çok daha olumlu bakacağız diyebiliriz.\n27 Ağustos'ta yaşanacak olan 4 derece Başak burcundaki yeniayda ise İkizler burcunda hareket etmekte olan Mars’ın zorlayıcı etkisi bu yeniayı gölgeleyecek gibi görünmekte. Tema olarak daha çok çalışmak ve sağlık konularının gündemde olacağı bu son haftada artık denizin, kumun arkada kaldığını bir kere daha zorlanarak da olsa tecrübe edeceğiz demek mümkün.\nAğustos ayının genel olarak gökyüzü dizilimi “Hadi bakalım sıva kollarını ve çalışmaya başla!” demekte. Ayın ilk yarısında ekonomik anlamda zorlayan bazı gelişmeler tedirgin edecek olsa da daha kötülerini yaşadığımız için artık bunun bizi öldürmeyeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.\nÖzellikle ayın ilk 10 günlük sürecinde borsa ve kripto para ile ilgili olan okurlarımın çok daha dikkatli ve özenli davranmalarını tavsiye edeceğim. Ani olumlu, olumsuz hareketler olabilir, biraz tetikte kalmanızda fayda var.\nBolluk, bereket içinde, her şeyden önce sağlıklı bir ağustos ayı geçirmenizi dilerim.\n(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)\n\nAĞUSTOSTA AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANŞLAR\n 02.08.2022 Salı saat 01:29’dan itibaren 02.08.2022 Salı saat 07:05’e kadar\n04.08.2022 Perş. saat 09:19’dan itibaren 04.08.2022 Perş. saat 14:46’ya kadar\n06.08.2022 Cmt. saat 14:24’den itibaren 06.08.2022 Cmt. saat 19:38’e kadar\n08.08.2022 Pzt. saat 13:30’dan itibaren 08.08.2022 Pzt. saat 21:38’e kadar\n10.08.2022 Çarş. saat 19:39’dan itibaren 10.08.2022 Çarş. saat 21:44’e kadar\n12.08.2022 Cuma saat 14:06’dan itibaren 12.08.2022 Cuma saat 21:44’e kadar\n14.08.2022 Pazar saat 18:10’dan itibaren 14.08.2022 Pazar saat 23:42’ye kadar\n16.08.2022 Salı saat 23:18’den itibaren 17.08.2022 Çarş. saat 05:22’ye kadar\n19.08.2022 Cuma saat 14:05’den itibaren 19.08.2022 Cuma saat 15:06’ya kadar\n22.08.2022 Pzt. saat 01:06’dan itibaren 22.08.2022 Pzt. saat 03:29’a kadar\n24.08.2022 Çarş. saat 12:40’dan itibaren 24.08.2022 Çarş. saat 16:09’a kadar\n26.08.2022 Cuma saat 09:54’den itibaren 27.08.2022 Cmt. saat 03:24’e kadar\n29.08.2022 Pzt. saat 06:08’den itibaren 29.08.2022 Pzt. saat 12:44’e kadar\n31.08.2022 Çarş. saat 13:43’den itibaren 31.08.2022 Çarş. saat 20:11’e kadar Koç\nBu ayın ilk döneminde özellikle sosyal konular başta olmak üzere partiler ve tanımadığınız insanlar, kalabalıklar, yeni tanışmalar, popülerlik gibi konular ile ayın sonuna doğru ise sağlık durumunuz, sağlıklı beslenme, iş seçiminiz, iş yerindeki ilişkileriniz, nasıl bir çalışan olduğunuz, iç disiplin ve sorumluluklarınızı ele alış biçiminizin yanında gündelik koşturmanızla ilgili konularda zorlu değişim ve dönüşümler yaşamanız olası. Boğa\nAğustos ayının ilk yarısında kariyer ve toplumsal saygınlık ve tanınmışlığınız, organizasyon, yönetim ve iktidar kurduğunuz alanlar, aynı zamanda gelecek ile ilgili hedefleriniz ve işinizle ilgili konularda; ikinci yarısında ise fiziksel ve zihinsel olarak yaratıcılığınızı nasıl kullandığınız, çocuklarla olan ilişkiniz ve hayattan duyduğunuz neşe, sanat, hayal gücü, aşk ve kısa süreli ilişkilerinizi anlatan başlıklarda koşturuyor olacaksınız gibi görünmekte. İkizler\nBu ay sizi daha çok yüksek öğrenim hayatınız, yurt dışı ile olan ilişkileriniz, diğer kültürlere karşı tutum ve merak, hoşgörü ve hümanizm, uzak yolculuklar, yabancı ülkeleri gezip görme ve uzun vadeli planları da içinde tutan konularda değişim dönüşüm bekliyor. Diğer yandan kökler, miras, ebeveynler, yuva, taşınmaz mallar, maddi mirasın yanı sıra genetik miras ve emlak işleri, taşınmalar, emeklilik konuları gibi başlıklarda da hareketlilik yaşamanız çok mümkün durmakta. Yengeç\nAyın ilk yarısında miras, evlilik ya da ortak çalışmalara ait payların ve kazançların durumu, sezgileri, kişinin kendini dönüştürmesi, ruhsal gelişim gibi meseleler ve tabii resmi işler, kamu, devlet alanındaki işlerinizle ilgili mevzular önünüze çıkabilir. Ayın ikinci yarısında ise konu daha çok aile, kardeş, akraba, komşu gibi yakın çevre ile olan ilişkileriniz, her türlü görsel ve sözel iletişim, halkla ilişkiler, pazarlama, tanıtım ve kısa yollar ve kısa vadeli planlarınızla ilgili olacak diyebiliriz. Aslan\nBu ay eşiniz, ortaklıklarınız, toplumsal ilişkilerde iş birliğine yatkınlığınız, karşınızdaki kişilerle ilişkilerinizde nasıl bir tavır gösterdiğiniz, iş ortaklığı ya da sosyal ilişkilerinizin kalitesi ve ayrıca açık düşmanlar, avukatlar, mahkemeler gibi mevzuların içinden geçerek başlayabilir. Ayın sonlarına doğru ise üretim, bütçe, taşınabilir mallar gibi kazançlarla ilgili konular, para ve parayı nasıl kullanabileceğinizi anlatan durumlarda kolları sıvayacak olabilirsiniz. Başak\nAğustos ayının ilk yarısı sizin için sağlık durumunuz, sağlıklı beslenme, iş seçiminiz, iş yerindeki ilişkileriniz, nasıl bir çalışan olduğunuz, iç disiplin ve sorumluluklarınızı ele alış biçiminizin yanında gündelik koşturmanızla ilgili konularda koşturmakla geçecek gibi görünüyor. Ayın sonlar ise hayata karşı nasıl bir pozisyon aldığınız, dışarıya verdiğiniz imaj ve kendiniz hakkında alacağınız kararlar doğrultusunda geçecek gibi görünmekte. Terazi\nAğustos ayının ilk dönemi fiziksel ve zihinsel olarak yaratıcılığınızı nasıl kullandığınız, çocuklarla olan ilişkiniz ve hayattan duyduğunuz neşe, sanat, hayal gücü, aşk ve kısa süreli ilişkilerinizi anlatan başlıklarla ilgilenerek geçecek gibi görünmekte. Ayın sonlarına doğru ise dikkatinizi daha çok ortaya çıkarmak istemediğiniz gizli yanlarınıza dair bilgilere vermeniz gerekebilir. Kendinizi kısıtlanmış ve yalnız hissedebilir, ayrıca bilinçaltı ile ilgili bütün konularda mücadele verebilirsiniz. Ayın ikinci yarısında daha sakin olmaya bakın. Akrep\nAyın ilk döneminde kökler, miras, ebeveynler, yuva, taşınmaz mallar, maddi mirasın yanı sıra genetik miras ve emlak işleri, taşınmalar, emeklilik konuları gibi başlıklarda hareketlilik içindeyken; ayın sonlarına doğru dikkatinizi daha çok sosyal konular başta olmak üzere, partiler ve tanımadığınız insanlar, kalabalıklar, yeni tanışmalar, popülerlik gibi konular çekmeye başlayacak diyebiliriz. Yay\nAğustos ayı sizi ilk olarak aile, kardeş, akraba, komşu gibi yakın çevre ile olan ilişkileriniz, her türlü görsel ve sözel iletişim, halkla ilişkiler, pazarlama, tanıtım ve kısa yollar, kısa vadeli planlarınızda değişime dönüşüme götürürken; ay sonuna doğru ise kariyer ve toplumsal saygınlık ve tanınmışlığınız, organizasyon, yönetim ve iktidar kurduğunuz alanlar, aynı zamanda gelecek ile ilgili hedefleriniz ve işinizle ilgili konularda kendinizi koştururken bulabilirsiniz. Oğlak\nBu ay sizin için üretim, bütçe, taşınabilir mallar gibi kazançlarla ilgili konular, para ve parayı nasıl kullanabileceğiniz alanları anlatan durumlarla başlayacak ve ardından yüksek öğrenim hayatınız, yurt dışı ile olan ilişkileriniz, diğer kültürlere karşı tutum ve merak, hoşgörü ve hümanizm, uzak yolculuklar, yabancı ülkeleri gezip görme ve uzun vadeli planları da içinde tutan konularda kendinizi hareketlenmiş bir halde bulabilirsiniz. Bu ay ne olursa olsun planlı programlı hareket etmeye bakın derim. Kova\nAğustos ayının ilk haftaları hayata karşı nasıl bir pozisyon aldığınız, dışarıya verdiğiniz imaj ve kendiniz hakkında alacağınız kararlarla ilgili geçecek. Ayın sonlarına doğru ise dikkatinizi miras, evlilik ya da ortak çalışmalara ait payların ve kazançların durumu, sezgiler, kişinin kendini dönüştürmesi ruhsal gelişim gibi meselelerin ve tabii resmi işler, kamu, devlet alanındaki işlerinizle ilgili konuların çekeceğini söylememiz çok mümkün. Balık\nBu ay ortaya çıkarmak istemediğiniz gizli yanlarınıza dair bilgiler, kendinizi kısıtlanmış ve yalnız hissettiğiniz ve ayrıca bilinçaltı ile ilgili konularda farkındalıklar yaşayarak başlayacaksınız. Ayın sonlarına doğru ise eşiniz, ortaklıklarınız, toplumsal ilişkilerde iş birliğine yatkınlığınız, karşınızdaki kişilerle ilişkilerinizde nasıl bir tavır gösterdiğiniz, iş ortaklığı ya da sosyal ilişkilerinizin kalitesi ve ayrıca açık düşmanlar, avukatlar, mahkemeler gibi ciddi konularda artık bazı kararlar alabileceğinizi söylememiz mümkün duruyor.