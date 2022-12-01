2022 Aralık aylık burç yorumları

Çok sevgili astrolojiseverler, iyisiyle kötüsüyle 11 ayı geride bıraktık. Artık yeni bir yılın kapısında duran Aralık ayı ise, yeni yıl coşkusuyla ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini bile çoğu zaman anlamadan gelip geçer.

Bu hızlı ayın gökyüzüne genel olarak baktığımızda ilk olarak bizi 8‘inde İkizler dolunayı karşılıyor. Bu dolunaya oldukça sağlam destek veren yaralı şifacı Şiron bizi iletişim, kendimizi ifade etmek konuları başta olmak üzere şifalandırarak yapılandıracak gibi görünmekte.

Ay sonuna doğru 23’ünde yaşanacak olan Oğlak yeniayı ise talih gezegeni Jüpiter'den olumsuz bir etki almakta. Yeniaylar doğası gereği yeni başlangıçları anlatırken bu Oğlak burcundaki yeniay, kalıcı ve sağlam başlangıçların şanstan çok sağlıklı bir akla ihtiyaç duyduğunu bir kere daha hatırlatacak.

Ayın bir başka gökyüzü olayı ise tam yeni yıla merhaba diyeceğimiz anda akıl, zekâ, iletişim tanrısı Merkür’ün yine geri gidişi olacak. Oğlak burcunda gerileyen Merkür’ün bu sefer bizi çalışma hayatımız ve kurallarımızı da dahil ederek sınayacağı pek açık. Sağa sola olumsuz bir şekilde elleşmeyecek olan Merkür geri gidişiyle umarım tahmin ettiğim gibi bizi sekteye uğratmaz.

21’inde ise kendi yönettiği burçta rahat rahat ev sahipliği yapan şans gezegeni Jüpiter, Koç burcunda. En son Haziran 2010 ile Mayıs 2011 arasında Koç burcunu ziyaret eden Jüpiter bize o dönem yaşadıklarımızı hatırlamamızı da söylemekte.

Genel olarak Aralık ayına baktığımızda yıllardır canımıza okuyan Satürn – Uranüs arasındaki zorlu görünümün bitmiş olması bile kutlamaya değer. O nedenle Aralık ayında artık daha derin soluklar alarak ilerleyeceğimiz 2023'ün hoş bir demosuymuş gibi geçmesini yürekten diliyorum.

Bolluk, bereket içinde, her şeyden önce sağlıklı bir Ocak ayı geçirmenizi dilerim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

ARALIKTA AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

02.12.2022 Cuma saat 05:44’ten itibaren 02.12.2022 Cuma saat 07:40’a kadar

04.12.2022 Pazar saat 08:46’dan itibaren 04.12.2022 Pazar saat 14:37’ye kadar

06.12.2022 Salı saat 22:01’den itibaren 06.12.2022 Salı saat 23:48’e kadar

09.12.2022 Cuma saat 09:13’ten itibaren 09.12.2022 Cuma saat 10:48’e kadar

11.12.2022 Pazar saat 21:49’dan itibaren 11.12.2022 Pazar saat 23:08’e kadar

13.12.2022 Salı saat 18:51’den itibaren 14.12.2022 Çarş. saat 11:45’e kadar

16.12.2022 Cuma saat 22:13’ten itibaren 16.12.2022 Cuma saat 22:49’a kadar

19.12.2022 Pzt. saat 01:35’ten itibaren 19.12.2022 Pzt. saat 06:30’a kadar

21.12.2022 Çarş. saat 05:44’ten itibaren 21.12.2022 Çarş. saat 10:12’ye kadar

22.12.2022 Perş. saat 23:15’ten itibaren 23.12.2022 Cuma saat 10:49’a kadar

25.12.2022 Pazar saat 06:10’dan itibaren 25.12.2022 Pazar saat 10:13’e kadar

26.12.2022 Pzt. saat 21:19’dan itibaren 27.12.2022 Salı saat 10:33’e kadar

29.12.2022 Perş. saat 09:20’den itibaren 29.12.2022 Perş. saat 13:36’ya kadar

31.12.2022 Cmt. saat 15:43’ten itibaren 31.12.2022 Cmt. saat 20:08’e kadar