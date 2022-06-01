2022 Haziran aylık burç yorumları

2022 HAZİRAN AYI AYLIK GENEL YORUM

Yaz mevsiminin ışıkları altında haziran ayına giriyoruz. Ayın 14’üne kadar olan süreçte ve hatta bütün bir ay iletişim gezegeni Merkür’ün haylazlıklarıyla biraz yoğrulacağımız çok açık.

Ayın 4’ünde disiplin gezegeni Satürn’ün ekim sonuna kadar geri gidişi başlayacak ve bu da hayatımızı yavaşlatan bir başka unsur olacak. Ayrıca tekrar ay düğümlerine yapacağı baskı, aynı zamanda işi bizi şaşırtmak olan Uranüs'e yaklaşacak olması elbette yine zorlayacak bir başka unsur olarak kendini hissettirecek.

Ayın 14’ünde yaşayacağımız Yay burcundaki Dolunay, nispeten daha güler yüzlü olduğundan bir şeyleri bitirmek, tamamlamak anlamında destekler nitelikte. Ancak ayın 29’unda yaşayacağımız Yengeç burcundaki Yeni ay ise, bir bakıma gezegenler tarafından olumsuz bir kuşatma altında gerçekleşecek. O nedenle önemli işleri, başlangıçları ayın ikinci yarısına bırakmamakta fayda var.

Ayın en zor dönemi ay sonuna doğru olacağı için tatil ve kendinize ayıracağınız zamanları buna göre planlamanız iyi olur. Bunun yanında Venüs ile Plüton arasındaki ilişki bize tutkulu bir aşk olarakta dönecek olabilir. Ama aynı zamanda Güneş ile Neptün arasındaki sevimsizlikte girdiğimiz her türlü ilişki/iletişimde hevesimizi kursağımızda bırakacak dersem yeridir.

Sağlık konusunda da yine ay sonuna doğru Mars yönettiği burçta, Plüton ile yapacağı zor görünüm, bizi kazalara karşı açık bir noktaya getirebilir. Risk içeren hareketlerde çok bulunmamamız en iyisi.

Genel olarak bakıldığında ağırlaşmış ve ay sonuna doğruda daha da ağırlaşacak bir gökyüzü altında olabileceğimizi söylemek mümkün. Ama iletişimde ve vereceğimiz kararlarda akılcı davrandığımız sürece bir sıkıntı yaşayabileceğimizi de söylemek çok mümkün durmuyor.

Bolluk, bereket içinde ve her şeyden önce sağlıklı bir haziran ayı geçirmenizi dilerim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

HAZİRAN AYI AY BOŞLUKTA

31.05.2022 Salı saat 23:10’dan itibaren 01.06.2022 Çarşamba saat 08:48’e kadar

03.06.2022 Cuma saat 18:14’den itibaren 03.06.2022 Cuma saat 21:37’ye kadar

06.06.2022 Pazartesi saat 02:12’den itibaren 06.06.2022 Pazartesi saat 09:21’e kadar

08.06.2022 Çarşamba saat 15:08’den itibaren 08.06.2022 Çarşamba saat 18:22’ye kadar

10.06.2022 Cuma saat 20:36’dan itibaren 10.06.2022 Cuma saat 23:41’e kadar

13.06.2022 Pazartesi saat 00:39’dan itibaren 13.06.2022 Pazartesi saat 01:31’e kadar

14.06.2022 Salı saat 17:58’den itibaren 15.06.2022 Çarşamba saat 01:13’e kadar

16.06.2022 Perşembe saat 21:41’den itibaren 17.06.2022 Cuma saat 00:44’e kadar

18.06.2022 Cumartesi saat 21:50’den itibaren 19.06.2022 Pazar saat 02:01’e kadar

21.06.2022 Salı saat 06:10’dan itibaren 21.06.2022 Salı saat 06:37’ye kadar

23.06.2022 Perşembe Saat 11:02’den itibaren 23.06.2022 Perşembe saat 14:57’ye kadar

25.06.2022 Cumartesi saat 22:02’den itibaren 26.06.2022 Pazar saat 02:13’e kadar

28.06.2022 Salı saat 05:38’den itibaren 28.06.2022 Salı saat 14:53’e kadar

30.06.2022 Perşembe saat 23:13’den itibaren 01.07.2022 Cuma saat 03:39’a kadar