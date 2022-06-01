2022 Haziran aylık burç yorumları

Astrolog Murat İpek'ten 2022 Haziran ayı Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 01.06.2022 - 09:17

2022 Haziran aylık burç yorumları - 1

2022 HAZİRAN AYI AYLIK GENEL YORUM

Yaz mevsiminin ışıkları altında haziran ayına giriyoruz. Ayın 14’üne kadar olan süreçte ve hatta bütün bir ay iletişim gezegeni Merkür’ün haylazlıklarıyla biraz yoğrulacağımız çok açık.

Ayın 4’ünde disiplin gezegeni Satürn’ün ekim sonuna kadar geri gidişi başlayacak ve bu da hayatımızı yavaşlatan bir başka unsur olacak. Ayrıca tekrar ay düğümlerine yapacağı baskı, aynı zamanda işi bizi şaşırtmak olan Uranüs'e yaklaşacak olması elbette yine zorlayacak bir başka unsur olarak kendini hissettirecek.

Ayın 14’ünde yaşayacağımız Yay burcundaki Dolunay, nispeten daha güler yüzlü olduğundan bir şeyleri bitirmek, tamamlamak anlamında destekler nitelikte. Ancak ayın 29’unda yaşayacağımız Yengeç burcundaki Yeni ay ise,  bir bakıma gezegenler tarafından olumsuz bir kuşatma altında gerçekleşecek. O nedenle önemli işleri, başlangıçları ayın ikinci yarısına bırakmamakta fayda var.

Ayın en zor dönemi ay sonuna doğru olacağı için tatil ve kendinize ayıracağınız zamanları buna göre planlamanız iyi olur. Bunun yanında Venüs ile Plüton arasındaki ilişki bize tutkulu bir aşk olarakta dönecek olabilir. Ama aynı zamanda Güneş ile Neptün arasındaki sevimsizlikte girdiğimiz her türlü ilişki/iletişimde hevesimizi kursağımızda bırakacak dersem yeridir. 

Sağlık konusunda da yine ay sonuna doğru Mars yönettiği burçta, Plüton ile yapacağı zor görünüm, bizi kazalara karşı açık bir noktaya getirebilir. Risk içeren hareketlerde çok bulunmamamız en iyisi.

Genel olarak bakıldığında ağırlaşmış ve ay sonuna doğruda daha da ağırlaşacak bir gökyüzü altında olabileceğimizi söylemek mümkün. Ama iletişimde ve vereceğimiz kararlarda akılcı davrandığımız sürece bir sıkıntı yaşayabileceğimizi de söylemek çok mümkün durmuyor.

Bolluk, bereket içinde ve her şeyden önce sağlıklı bir haziran ayı geçirmenizi dilerim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

HAZİRAN AYI AY BOŞLUKTA

31.05.2022 Salı saat 23:10’dan itibaren    01.06.2022 Çarşamba saat 08:48’e kadar

03.06.2022 Cuma saat 18:14’den itibaren 03.06.2022 Cuma saat 21:37’ye kadar

06.06.2022 Pazartesi saat 02:12’den itibaren    06.06.2022 Pazartesi saat 09:21’e kadar

08.06.2022 Çarşamba saat 15:08’den itibaren  08.06.2022 Çarşamba saat 18:22’ye kadar

10.06.2022 Cuma saat 20:36’dan itibaren 10.06.2022 Cuma saat 23:41’e kadar

13.06.2022 Pazartesi saat 00:39’dan itibaren    13.06.2022 Pazartesi saat 01:31’e kadar

14.06.2022 Salı saat 17:58’den itibaren    15.06.2022 Çarşamba saat 01:13’e kadar

16.06.2022 Perşembe saat 21:41’den itibaren  17.06.2022 Cuma saat 00:44’e kadar

18.06.2022 Cumartesi saat 21:50’den itibaren  19.06.2022 Pazar saat 02:01’e kadar

21.06.2022 Salı saat 06:10’dan itibaren    21.06.2022 Salı saat 06:37’ye kadar

23.06.2022 Perşembe Saat 11:02’den itibaren  23.06.2022 Perşembe saat 14:57’ye kadar

25.06.2022 Cumartesi saat 22:02’den itibaren  26.06.2022 Pazar saat 02:13’e kadar

28.06.2022 Salı saat 05:38’den itibaren    28.06.2022 Salı saat 14:53’e kadar

30.06.2022 Perşembe saat 23:13’den itibaren  01.07.2022 Cuma saat 03:39’a kadar

2022 Haziran aylık burç yorumları - 2

Koç

Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. Haziran ayının gelmesiyle birlikte, sizin daha çok ayın ilk yarısında uzak yollar ve dış ticaret, yüksek eğitim gibi konularda hareket almanız söz konusu olacak. Ayın sonlarına doğru, enerjinizin daha yüksek olabileceğini ancak daha çok ev ve evle ilgili konuların kapınızı çalacağını söylemek mümkün.

2022 Haziran aylık burç yorumları - 3

Boğa

Merhaba sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar. Ayın başında yakın çevrenizle ilgili konular sizi ilgilendirebilir. Gökyüzü ayın ikinci yarısında biraz daha sertleşeceği için iletişim dilinize dikkat etmenizde fayda var. Ayın ikinci yarısında borç alma verme durumunda kalabilirsiniz. Bankalarla olan işlerinize dikkat edin. Çok fazla bu tip konulara girmemeniz sizin için iyi olur.

2022 Haziran aylık burç yorumları - 4

İkizler

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar. Bu ay para konusu sizin daha dikkatinizi çekecek gibi görünüyor. Maddi anlamda hareketlilik yaşamanız söz konusu olabilir. Ayın ikinci yarısından sonra, daha çok yaşayacağınız olaylar 'ben' den 'biz' e kayabilir ve çok doğal olarak ilişkiler konusunda kendinizi sorgulayacak olabilirsiniz.

2022 Haziran aylık burç yorumları - 5

Yengeç

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar. Ayın ilk yarısı, sağlık ve iş ortamı, gündelik hayat konularında koşturup yeni başlangıçlara girişebileceğinizi söylemek çok daha mümkün duruyor. Ay sonuna doğru, kendinizi al baştan yenilemek ihtiyacında bulabilirsiniz. Bu ay biraz daha içe dönük olmanız ve daha çok kendinizle ilgilenmeniz söz konusu.

2022 Haziran aylık burç yorumları - 6

Aslan

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. Haziran ayı sizi biraz “Ne oluyor yahu? Elimi kolumu kaldıramıyorum" dedirtebilir.  Bu ay sizin için aşk ve sosyalleşme yılı olacak dersem abartmamış olurum. Ayın ortalarından sonra, daha çok dikkatinizi çekecek konuların başında kişisel gelişim ve ruhsal konular gelebilir. Bu alanda kendinize yatırım yapın yerini bulur.

2022 Haziran aylık burç yorumları - 7

Başak

Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Bu ay, özellikle önceden planladığınız bir gayrimenkul konusu varsa tekrar önünüze çıkabilir ve sizi hareket etmeye zorlayabilir. Yapmanız gerekeni itinayla ele alın. Ayın ortalarından sonra kendinizi daha sosyal ortamların içinde bulmanız mümkün olacak gibi görünüyor. Elinizden geldiğinizce sosyalliğin keyfini çıkarın.

2022 Haziran aylık burç yorumları - 8

Terazi

Merhaba sevgili Terazi ve yükselen burcu Terazi olanlar. Haziran ayının ilk dönemlerinde kardeşlerinizle, komşularınızla, yakın çevrenizle ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Bu konularla ilgili olarak önünüze meseleler gelebilir. Ay sonuna doğru, daha çok dikkatinizin iş ve kariyer konularına kayacağını ve bu anlamda ufak tefek zorlanmalar yaşayabileceğinizi söylemek isterim. 

2022 Haziran aylık burç yorumları - 9

Akrep

Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar. Ayın ortalarına doğru maddi anlamda gelişmeler yaşamanız olası. Bu yaşayacaklarınızı avantaja çevirmeniz ve hayatınıza artı bir puan daha eklemeniz mümkün. Ayın sonlarına doğru, konu başlığınız çok daha uzun vadeli planlar ve yurt dışı mevzuları olacak olabilir. Plan yaparken ekonomik durumunuza dikkat etmenizde fayda var.

2022 Haziran aylık burç yorumları - 10

Yay

Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. Bu ay size “Ben kimim, neredeyim, ne yapıyorum?” sorularını tekrar sordurtabilir ve bu merkezde bazı kararlarda almanız olası. Ayın sonlarına doğru, borç alıp verme, bankacılık, krediler gibi konularda daha temkinli davranmanızı ve har vurup harman savurmamanız kesinlikle tavsiye ederim.

2022 Haziran aylık burç yorumları - 11

Oğlak

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Bu aya daha içe dönük bir psikolojide başlayacak olabilirsiniz. O nedenle kendinizi daha çok dinleyebilir, gelecek planları yapabilirsiniz. Ayın ortalarından sonra ise eşiniz, ortağınız ya da muhatap olduğunuz kişilerle olan ilişkinize dikkat etmeniz gerekecek. Yapılması gerekeni abartmadan yapmanızda fayda var.

2022 Haziran aylık burç yorumları - 12

Kova

Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Haziran ayı, size daha sosyal bir yüzle gelecek, o nedenle dernekler, partiler ve sosyal alanlarda görünürlüğünüz çok daha fazla olacak.  Ayın sonlarına doğru, sağlık ve gündelik koşturmanızla ilgili daha fazla hareket alabilirsiniz. Ne olursa olsun her şeyin başı sağlık. Bu konuda daha iyiye gidebilmek için elinizden geleni ortaya koymanızda fayda var.

2022 Haziran aylık burç yorumları - 13

Balık

Merhaba sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar. Bu ayın ilk döneminde kariyer ve iş konularında öyle ya da böyle daha faal hissedebilirsiniz. Mümkün mertebe sakin olmaya bakın. Ayrıca özellikle aşk konusunda güzel adımlar attığınız sürece bu ayın ikinci yarısı hoş, başlangıçlar olabilir. Bu anlamda şansınızı arttıracak şeyler yapın. Bu ayın bu enerjisini değerlendirmeye bakmanızda fayda var.

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