2022 Haziran aylık burç yorumları

Haberler - ntv.com.tr 01.06.2022 - 09:17
2022 HAZİRAN AYI AYLIK GENEL YORUM
Yaz mevsiminin ışıkları altında haziran ayına giriyoruz. Ayın 14’üne kadar olan süreçte ve hatta bütün bir ay iletişim gezegeni Merkür’ün haylazlıklarıyla biraz yoğrulacağımız çok açık.
Ayın 4’ünde disiplin gezegeni Satürn’ün ekim sonuna kadar geri gidişi başlayacak ve bu da hayatımızı yavaşlatan bir başka unsur olacak. Ayrıca tekrar ay düğümlerine yapacağı baskı, aynı zamanda işi bizi şaşırtmak olan Uranüs'e yaklaşacak olması elbette yine zorlayacak bir başka unsur olarak kendini hissettirecek.
Ayın 14’ünde yaşayacağımız Yay burcundaki Dolunay, nispeten daha güler yüzlü olduğundan bir şeyleri bitirmek, tamamlamak anlamında destekler nitelikte. Ancak ayın 29’unda yaşayacağımız Yengeç burcundaki Yeni ay ise, bir bakıma gezegenler tarafından olumsuz bir kuşatma altında gerçekleşecek. O nedenle önemli işleri, başlangıçları ayın ikinci yarısına bırakmamakta fayda var.
Ayın en zor dönemi ay sonuna doğru olacağı için tatil ve kendinize ayıracağınız zamanları buna göre planlamanız iyi olur. Bunun yanında Venüs ile Plüton arasındaki ilişki bize tutkulu bir aşk olarakta dönecek olabilir. Ama aynı zamanda Güneş ile Neptün arasındaki sevimsizlikte girdiğimiz her türlü ilişki/iletişimde hevesimizi kursağımızda bırakacak dersem yeridir.
Sağlık konusunda da yine ay sonuna doğru Mars yönettiği burçta, Plüton ile yapacağı zor görünüm, bizi kazalara karşı açık bir noktaya getirebilir. Risk içeren hareketlerde çok bulunmamamız en iyisi.
Genel olarak bakıldığında ağırlaşmış ve ay sonuna doğruda daha da ağırlaşacak bir gökyüzü altında olabileceğimizi söylemek mümkün. Ama iletişimde ve vereceğimiz kararlarda akılcı davrandığımız sürece bir sıkıntı yaşayabileceğimizi de söylemek çok mümkün durmuyor.
Bolluk, bereket içinde ve her şeyden önce sağlıklı bir haziran ayı geçirmenizi dilerim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
HAZİRAN AYI AY BOŞLUKTA
31.05.2022 Salı saat 23:10’dan itibaren 01.06.2022 Çarşamba saat 08:48’e kadar
03.06.2022 Cuma saat 18:14’den itibaren 03.06.2022 Cuma saat 21:37’ye kadar
06.06.2022 Pazartesi saat 02:12’den itibaren 06.06.2022 Pazartesi saat 09:21’e kadar
08.06.2022 Çarşamba saat 15:08’den itibaren 08.06.2022 Çarşamba saat 18:22’ye kadar
10.06.2022 Cuma saat 20:36’dan itibaren 10.06.2022 Cuma saat 23:41’e kadar
13.06.2022 Pazartesi saat 00:39’dan itibaren 13.06.2022 Pazartesi saat 01:31’e kadar
14.06.2022 Salı saat 17:58’den itibaren 15.06.2022 Çarşamba saat 01:13’e kadar
16.06.2022 Perşembe saat 21:41’den itibaren 17.06.2022 Cuma saat 00:44’e kadar
18.06.2022 Cumartesi saat 21:50’den itibaren 19.06.2022 Pazar saat 02:01’e kadar
21.06.2022 Salı saat 06:10’dan itibaren 21.06.2022 Salı saat 06:37’ye kadar
23.06.2022 Perşembe Saat 11:02’den itibaren 23.06.2022 Perşembe saat 14:57’ye kadar
25.06.2022 Cumartesi saat 22:02’den itibaren 26.06.2022 Pazar saat 02:13’e kadar
28.06.2022 Salı saat 05:38’den itibaren 28.06.2022 Salı saat 14:53’e kadar
30.06.2022 Perşembe saat 23:13’den itibaren 01.07.2022 Cuma saat 03:39’a kadar
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. Haziran ayının gelmesiyle birlikte, sizin daha çok ayın ilk yarısında uzak yollar ve dış ticaret, yüksek eğitim gibi konularda hareket almanız söz konusu olacak. Ayın sonlarına doğru, enerjinizin daha yüksek olabileceğini ancak daha çok ev ve evle ilgili konuların kapınızı çalacağını söylemek mümkün.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar. Ayın başında yakın çevrenizle ilgili konular sizi ilgilendirebilir. Gökyüzü ayın ikinci yarısında biraz daha sertleşeceği için iletişim dilinize dikkat etmenizde fayda var. Ayın ikinci yarısında borç alma verme durumunda kalabilirsiniz. Bankalarla olan işlerinize dikkat edin. Çok fazla bu tip konulara girmemeniz sizin için iyi olur.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar. Bu ay para konusu sizin daha dikkatinizi çekecek gibi görünüyor. Maddi anlamda hareketlilik yaşamanız söz konusu olabilir. Ayın ikinci yarısından sonra, daha çok yaşayacağınız olaylar 'ben' den 'biz' e kayabilir ve çok doğal olarak ilişkiler konusunda kendinizi sorgulayacak olabilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar. Ayın ilk yarısı, sağlık ve iş ortamı, gündelik hayat konularında koşturup yeni başlangıçlara girişebileceğinizi söylemek çok daha mümkün duruyor. Ay sonuna doğru, kendinizi al baştan yenilemek ihtiyacında bulabilirsiniz. Bu ay biraz daha içe dönük olmanız ve daha çok kendinizle ilgilenmeniz söz konusu.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. Haziran ayı sizi biraz “Ne oluyor yahu? Elimi kolumu kaldıramıyorum" dedirtebilir. Bu ay sizin için aşk ve sosyalleşme yılı olacak dersem abartmamış olurum. Ayın ortalarından sonra, daha çok dikkatinizi çekecek konuların başında kişisel gelişim ve ruhsal konular gelebilir. Bu alanda kendinize yatırım yapın yerini bulur.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Bu ay, özellikle önceden planladığınız bir gayrimenkul konusu varsa tekrar önünüze çıkabilir ve sizi hareket etmeye zorlayabilir. Yapmanız gerekeni itinayla ele alın. Ayın ortalarından sonra kendinizi daha sosyal ortamların içinde bulmanız mümkün olacak gibi görünüyor. Elinizden geldiğinizce sosyalliğin keyfini çıkarın.
Terazi
Merhaba sevgili Terazi ve yükselen burcu Terazi olanlar. Haziran ayının ilk dönemlerinde kardeşlerinizle, komşularınızla, yakın çevrenizle ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Bu konularla ilgili olarak önünüze meseleler gelebilir. Ay sonuna doğru, daha çok dikkatinizin iş ve kariyer konularına kayacağını ve bu anlamda ufak tefek zorlanmalar yaşayabileceğinizi söylemek isterim.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar. Ayın ortalarına doğru maddi anlamda gelişmeler yaşamanız olası. Bu yaşayacaklarınızı avantaja çevirmeniz ve hayatınıza artı bir puan daha eklemeniz mümkün. Ayın sonlarına doğru, konu başlığınız çok daha uzun vadeli planlar ve yurt dışı mevzuları olacak olabilir. Plan yaparken ekonomik durumunuza dikkat etmenizde fayda var.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. Bu ay size “Ben kimim, neredeyim, ne yapıyorum?” sorularını tekrar sordurtabilir ve bu merkezde bazı kararlarda almanız olası. Ayın sonlarına doğru, borç alıp verme, bankacılık, krediler gibi konularda daha temkinli davranmanızı ve har vurup harman savurmamanız kesinlikle tavsiye ederim.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Bu aya daha içe dönük bir psikolojide başlayacak olabilirsiniz. O nedenle kendinizi daha çok dinleyebilir, gelecek planları yapabilirsiniz. Ayın ortalarından sonra ise eşiniz, ortağınız ya da muhatap olduğunuz kişilerle olan ilişkinize dikkat etmeniz gerekecek. Yapılması gerekeni abartmadan yapmanızda fayda var.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Haziran ayı, size daha sosyal bir yüzle gelecek, o nedenle dernekler, partiler ve sosyal alanlarda görünürlüğünüz çok daha fazla olacak. Ayın sonlarına doğru, sağlık ve gündelik koşturmanızla ilgili daha fazla hareket alabilirsiniz. Ne olursa olsun her şeyin başı sağlık. Bu konuda daha iyiye gidebilmek için elinizden geleni ortaya koymanızda fayda var.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar. Bu ayın ilk döneminde kariyer ve iş konularında öyle ya da böyle daha faal hissedebilirsiniz. Mümkün mertebe sakin olmaya bakın. Ayrıca özellikle aşk konusunda güzel adımlar attığınız sürece bu ayın ikinci yarısı hoş, başlangıçlar olabilir. Bu anlamda şansınızı arttıracak şeyler yapın. Bu ayın bu enerjisini değerlendirmeye bakmanızda fayda var.