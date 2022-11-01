2022 Kasım aylık burç yorumları

Çok sevgili astrolojiseverler, Kasım ayına genel olarak baktığımızda, bu ay bizi etkileyecek en önemli gökyüzü olayının 16 derece Boğa burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması olacak. Bu Ay tutulması Boğa burcunda olduğu için doğası gereği sağlık ve ekonomik konular başta olmak üzere bizi yeni başlangıçlara davet edecek diyebiliriz.

Türkiye açısından ise daha çok dış ilişkiler danışmanlar, sanatçılar ve yöneticiler konusunda enteresan haberler almamıza neden olabilir. Ekonomik anlamda ise yeni yaptırımlara şahit olabiliriz. Para konusunda varsa birikiminizi sağlıklı bir biçimde yönetmenizi, korumanızı tavsiye ederim. Kripto para veya borsa ani iniş ve çıkışlara müsait görünmekte.

Ay başında Venüs’ün Uranüs ve kuzey ay düğümlerine karşı durması, disiplin gezegeni Satürn’e sert bir görünümden geçmesi yine yukarıda saydığım tutulma temalarını destekler nitelikte olacak gibi görünmekte. Tutulma da dahil Kasım ortasına kadar yaşanacak olan sert gökyüzü bizi biraz zorlayacak gibi görünse de yeni başlangıçlara da davet edecek diyebiliriz.

Ayın ikinci yarısında ise; 24’ünde yaşanacak olan 1 derece Yay burcundaki yeniay, şans ve talih gezegeni Jüpiter'den olumlu bir destek aldığı için bize derin bir soluk aldırtacak diyebilirim.

Bunun yanında güzellik ve sağlık tanrıçası Venüs’ün ve akıl yürütmeyi anlatan Merkür’ün pozitif etkileri bizi çok daha olumlu yönlendirecek. Bu anlamda bu ayki tutulma yeniay durumunu da içine aldığımızda önemli işlerimizi ayın ikinci yarısında başlatmanızın daha hayırlı olacağını söylemem mümkün.

Nereden bakarsak bakalım, bu ay yaşamımızda önemli değişim ve dönüşümün adını koyacağımızı söylememiz mümkün.

Bolluk, bereket içinde, her şeyden önce sağlıklı bir Kasım ayı geçirmenizi dilerim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

KASIMDA AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

02.11.2022 Çarş. saat 14:08’den itibaren 02.11.2022 Çarş. saat 21:46’ya kadar

05.11.2022 Cmt. saat 01:05’den itibaren 05.11.2022 Cmt. saat 02:06’a kadar

07.11.2022 Pzt. saat 01:29’dan itibaren 07.11.2022 Pzt. saat 08:14’e kadar

09.11.2022 Çarş. saat 15:00’dan itibaren 09.11.2022 Çarş. saat 16:36’ya kadar

12.11.2022 Cmt. saat 01:28’den itibaren 12.11.2022 Cmt. saat 03:22’ye kadar

14.11.2022 Pzt. saat 13:40’dan itibaren 14.11.2022 Pzt. saat 15:47’ye kadar

17.11.2022 Perş. saat 02:55’den itibaren 17.11.2022 Perş. saat 04:03’e kadar

19.11.2022 Cmt. saat 11:46’dan itibaren 19.11.2022 Cmt. saat 13:57’ye kadar

21.11.2022 Pzt. saat 14:14’den itibaren 21.11.2022 Pzt. saat 20:15’e kadar

23.11.2022 Çarş. saat 21:15’den itibaren 23.11.2022 Çarş. saat 23:15’e kadar

25.11.2022 Cuma saat 22:21’den itibaren 26.11.2022 Cmt. saat 00:18’e kadar

27.11.2022 Pazar saat 23:11’den itibaren 28.11.2022 Pzt. saat 01:06’ya kadar

29.11.2022 Salı saat 09:53’den itibaren 30.11.2022 Çarş. saat 03:15’e kadar