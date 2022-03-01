2022 Mart aylık burç yorumları

2021 MART AYI AYLIK GENEL YORUM

Çok sevgili astrolojiseverler,

Soğuk olmasına rağmen baharın ilk ışıklarını görmeye başlayacağımız mart ayına geldik. Bu aya Balık burcunda yaşayacağımız yeni ay ile giriyoruz. Gözümüzü kokutmayacak bu yeni ayın etkilerini haftalık burç yorumlarından takip edebilirsiniz.

Eli cetvelli hocamız olan Satürn ise bizi daha donanımlı hale getirmeye çalışırken bu sefer de kuzey ve güney ay düğümleri ile sert bir görünüme girecek. Bu sert görünüm “Hay Allah, vah yandık” dedirtecek cinsten pek değil. Tam tersi “Böyle gelmiş, bu böyle gider” gibi cümleleri kurarken “Aslında değişebilir“ dedirtecek cinsten olacak. O nedenle Satürn bu ay bu anlamda hem bireysel hem de toplumsal açıdan öyle ya da böyle dönüştürme gücümüzü bir kere daha gösterecek.

18 Mart'ta yaşanacak olan Başak burcundaki dolunay ise genel itibariyla Satürn’ün kadersel diyebileceğimiz dönüştürücü etkisinde bize artık sırtımızda neyi taşıyıp neyi taşımamamız konusunda bir yol haritası çizdirtecek gibi görünmekte. Yine bu dolunayın burcunuzda hangi temaları öne çıkaracağını haftalık burç yorumlarından takip etmeniz mümkün.

Ay sonuna doğru ise Mars ve Venüs tanrıçasının da Satürn ile el ele olması yukarıda söylediğim gibi ay düğümlerine yapacakları zorlayan etki bizi artık değişim için çok daha motive edecek.

Ekonomik olarak ise dövizin ayın ikinci yarısından sonra ani çıkış ve düşüşlerine dikkat etmek lazım demekte. Tabii kripto para konusunda da yine tetikte olmakta fayda var. Risk alabilecek kadar parası olan akıllıca yatırımlarla kazanabilir.

Mart ayı genel olarak olumlu durmakta. Elbette değişim, dönüşüm hiçbir zaman sancısız olmaz. Bu anlamda ne kadar zorlanıp zorlanmayacağımız da zamanında yaptığımız veya yapamadıklarımızla çok yakından ilgili duruyor.

Bolluk, bereket içinde, her şeyden önce sağlıklı bir mart ayı geçirmenizi dilerim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

MART AYI AY BOŞLUKTA

01.03.2022 Salı saat 05:01’den itibaren 01.03.2022 Salı saat 23:53’e kadar

04.03.2022 Cuma saat 00:44’den itibaren 04.03.2022 Cuma saat 03:52’ye kadar

06.03.2022 Pazar saat 07:01’den itibaren 06.03.2022 Pazar saat 10:59’a kadar

08.03.2022 Salı saat 17:34’den itibaren 08.03.2022 Salı saat 21:39’a kadar

10.03.2022 Perşembe saat 19:42’den itibaren 11.03.2022 Cuma saat 10:24’e kadar

13.03.2022 Pazar saat 18:44’den itibaren 13.03.2022 Pazar saat 22:31’e kadar

15.03.2022 Salı saat 13:55’den itibaren 16.03.2022 Çarşamba saat 07:58’e kadar

18.03.2022 Cuma saat 11:11’den itibaren 18.03.2022 Cuma saat 14:25’e kadar

20.03.2022 Pazar saat 15:39’dan itibaren 20.03.2022 Pazar saat 18:44’e kadar

22.03.2022 Salı saat 19:00’dan itibaren 22.03.2022 Salı saat 21:58’e kadar

24.03.2022 Perşembe saat 15:58’den itibaren 25.03.2022 Cuma saat 00:53’e kadar

27.03.2022 Pazar saat 02:50’den itibaren 27.03.2022 Pazar saat 03:55’e kadar

28.03.2022 Pazartesi saat 17:11’den itibaren 29.03.2022 Salı saat 07:31’e kadar

31.03.2022 Perşembe saat 09:36’dan itibaren 31.03.2022 Perşembe saat 12:30’a kadar