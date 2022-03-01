2022 Mart aylık burç yorumları

Haberler - ntv.com.tr 01.03.2022 - 09:26 | Son Güncelleme : 01.03.2022 - 09:31
2021 MART AYI AYLIK GENEL YORUM
Çok sevgili astrolojiseverler,
Soğuk olmasına rağmen baharın ilk ışıklarını görmeye başlayacağımız mart ayına geldik. Bu aya Balık burcunda yaşayacağımız yeni ay ile giriyoruz. Gözümüzü kokutmayacak bu yeni ayın etkilerini haftalık burç yorumlarından takip edebilirsiniz.
Eli cetvelli hocamız olan Satürn ise bizi daha donanımlı hale getirmeye çalışırken bu sefer de kuzey ve güney ay düğümleri ile sert bir görünüme girecek. Bu sert görünüm “Hay Allah, vah yandık” dedirtecek cinsten pek değil. Tam tersi “Böyle gelmiş, bu böyle gider” gibi cümleleri kurarken “Aslında değişebilir“ dedirtecek cinsten olacak. O nedenle Satürn bu ay bu anlamda hem bireysel hem de toplumsal açıdan öyle ya da böyle dönüştürme gücümüzü bir kere daha gösterecek.
18 Mart'ta yaşanacak olan Başak burcundaki dolunay ise genel itibariyla Satürn’ün kadersel diyebileceğimiz dönüştürücü etkisinde bize artık sırtımızda neyi taşıyıp neyi taşımamamız konusunda bir yol haritası çizdirtecek gibi görünmekte. Yine bu dolunayın burcunuzda hangi temaları öne çıkaracağını haftalık burç yorumlarından takip etmeniz mümkün.
Ay sonuna doğru ise Mars ve Venüs tanrıçasının da Satürn ile el ele olması yukarıda söylediğim gibi ay düğümlerine yapacakları zorlayan etki bizi artık değişim için çok daha motive edecek.
Ekonomik olarak ise dövizin ayın ikinci yarısından sonra ani çıkış ve düşüşlerine dikkat etmek lazım demekte. Tabii kripto para konusunda da yine tetikte olmakta fayda var. Risk alabilecek kadar parası olan akıllıca yatırımlarla kazanabilir.
Mart ayı genel olarak olumlu durmakta. Elbette değişim, dönüşüm hiçbir zaman sancısız olmaz. Bu anlamda ne kadar zorlanıp zorlanmayacağımız da zamanında yaptığımız veya yapamadıklarımızla çok yakından ilgili duruyor.
Bolluk, bereket içinde, her şeyden önce sağlıklı bir mart ayı geçirmenizi dilerim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
MART AYI AY BOŞLUKTA
01.03.2022 Salı saat 05:01’den itibaren 01.03.2022 Salı saat 23:53’e kadar
04.03.2022 Cuma saat 00:44’den itibaren 04.03.2022 Cuma saat 03:52’ye kadar
06.03.2022 Pazar saat 07:01’den itibaren 06.03.2022 Pazar saat 10:59’a kadar
08.03.2022 Salı saat 17:34’den itibaren 08.03.2022 Salı saat 21:39’a kadar
10.03.2022 Perşembe saat 19:42’den itibaren 11.03.2022 Cuma saat 10:24’e kadar
13.03.2022 Pazar saat 18:44’den itibaren 13.03.2022 Pazar saat 22:31’e kadar
15.03.2022 Salı saat 13:55’den itibaren 16.03.2022 Çarşamba saat 07:58’e kadar
18.03.2022 Cuma saat 11:11’den itibaren 18.03.2022 Cuma saat 14:25’e kadar
20.03.2022 Pazar saat 15:39’dan itibaren 20.03.2022 Pazar saat 18:44’e kadar
22.03.2022 Salı saat 19:00’dan itibaren 22.03.2022 Salı saat 21:58’e kadar
24.03.2022 Perşembe saat 15:58’den itibaren 25.03.2022 Cuma saat 00:53’e kadar
27.03.2022 Pazar saat 02:50’den itibaren 27.03.2022 Pazar saat 03:55’e kadar
28.03.2022 Pazartesi saat 17:11’den itibaren 29.03.2022 Salı saat 07:31’e kadar
31.03.2022 Perşembe saat 09:36’dan itibaren 31.03.2022 Perşembe saat 12:30’a kadar
Koç
Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar.
Bu ayın en önemli etkisini sağlık ve çalışma koşullarında yaşayacağınız bir gerçek. Bu ay öyle veya böyle mevsim değişikliliğinden kaynaklanan rahatsızlıklara dikkat etmenizde fayda var. Bu ay özellikle planlama yapmak ve "Daha fazla ne yapabilirim?” diyerek kendinizi koşullamanız yerinde olacaktır. Maddi konularda ayın ilk iki haftasına dikkat edin.
Boğa
Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar.
Bu ay, mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır sözünü sizin için "yüreğinizi yaktırır" olarak söylemek yerinde olacaktır. Gönül meseleleri sizin epey zamanınızı alacak gibi duruyor. Bunun yanında sosyal hayatınızda da enteresan gelişmeler sizi bekliyor. Otorite sahibi olan kişilere bu ay, "Tamam, oldu, hallederiz abi” demenizde fayda var.
İkizler
Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu İkizler olanlar.
Bu ay yeni başlangıçlar ve güzel haberler sizinle olacak gibi görünmekte. Özellikle maddi ve kariyer anlamında hoş gelişmeler duruyor gibi. Bunun yanında taşınmak, emlak konuları da yine sizi biraz meşgul edebilir. Bu konuda doğru kararlar vermeye dikkat etmenizde fayda var. Maddi anlamda ise krizi avantaj çevirmeniz mümkün görünmekte. Çalışın derim.
Yengeç
Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar.
Mart ayının size getireceği en önemli kazanım; maddi, manevi hemen hemen her konuda yaşamınızda yeni insanlar kazanacak olmanız diyebiliriz. Kısa veya uzun vadeli planlar yapabilirsiniz. Özellikle öğrenci bir yengeçseniz veya bir sunumla kendinizi ifade etmeniz gerekiyorsa bu ay bu konulara daha dikkatli bakmanızda fayda var.
Aslan
Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar.
Mart ayı sizi en çok maddi konularda hareketlendirecek gibi görünmekte. Ayın ortalarına kadar krediler, borçlar konularında biraz daha temkinli olursanız sizin için gayet olumlu gelişmeler olabilir. Ayın ikinci yarısından sora ise fırsatları ciddi bir biçimde ele alıp değerlendirmeniz gerekecek. Bunun yanında ilişkiler konusunda da iyi bir ay olacak.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar.
Bu ayın ana teması sizin için ilişkiler ve hayata karşı nasıl konumlandığınızı sorgulayacağınız bir süreç gibi görünmekte. O nedenle özellikle partneriniz varsa mümkün mertebe kendinizi doğru ifade etmeye bakın ve ayrıca, kendinizi vereceğiniz kararlarda merkezde tutmaya gayret edin, çünkü değişiminizden ilerlemenizden memnun kalmayan tipler çıkabilir.
Terazi
Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar.
Mart ayı sizin için çalışma koşulları ve genel anlamıyla para ve yatırım meseleleri üzerinden ilerleyecek gibi görünüyor. Bunun yanında özellikle ayın ortalarında yatırımla ilgili konular gündeminize oturursa bu anlamda kendinizi riske atmadan en akılcı kararları vermeye bakın. Tereddütte olduğunuzu hissediyorsanız hiç bu tip şeylere kalkışmayın derim. Aşkta enteresan gelişmeler olabilir.
Akrep
Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar.
Mart ayının ilk yarasında önünüzde maddi manevi bazı fırsat diyebileceğiniz durumlar oluşabilir. Bunları değerlendiremediğiniz veya görmediğiniz takdirde kaybınız olmaz ama daha avantajlı koşulları kaçırmış olursunuz. Göz kulak olun çevrenize. Ayın ikinci yarısında ise daha çok ilginiz gönül meselelerine kayabilir. Bir anda kendinizi birilerinin karşısında ne yapacağını bilemez bir halde bulabilirsiniz. Sonuna kadar yaşayın derim.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar.
Ayın ilk yarısı sizin için daha çok yeni insanlarla tanışıp onlarla belki de ortak bir girişimde bulunmak için hareket alarak geçecek olabilir. Bu tip bir gelişme olduğu takdirde hayır demenizde fayda var. Maddi anlamda da olumlu gelişmelere kapı açabilir. Ayın ikinci yarısı ise size genel anlamıyla aile ve aile içi konularda ve aynı zamanda arkadaş ve kardeş ilişkilerinde artık bir format bulmak adına yenilikler getirebilir.
Oğlak
Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar.
Mart ayı sizin için tam anlamıyla plan, program ayı dersem yeridir. Kısa, uzun her tülü önünüzdeki 4 ayı planlamak için ideal koşullar hazırlıyor. Ayın ilk yarısında daha çok uzun vadeli olaylarla ilgilenirken, ayın ikinci yarısında dikkatiniz daha çok kendi çevrenizle ilgili planlara, işlere yönelecek gibi duruyor. Bu noktada yakın çevrenizden destek gelebilir.
Kova
Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar.
Bu ayın ilk yarısında kelimenin tam anlamıyla ne yerdeyim ne gökteyim demeniz pek muhtemel. Ama krediler ve yatırım, para takibi için güzel zamanlar yok değil. Ayın ikinci yarısında daha çok kariyer, iş ile ilgili sorumluluklar önünüze gelecek gibi duruyor. Bu noktada otorite figürleriyle kanlı bıçaklı olmadığınız takdirde olumlu bir ay geçirebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar.
Mart elbette size iyi gelecek ne de olsa güneşiniz olması gereken yerde ve pırıl pırıl parlıyor. Bu anlamda özellikle mart ayını yeni ay, dolunay demeden değerlendirin derim. Maddi manevi her alanda şans gezegeni ve Güneş en kötü görünümde de dursa gökyüzünde bilin ki işinize yarayacak atılımlara sokacaktır. Korkuyu bir kenara itin ve talepkar olun derim.