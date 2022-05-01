2022 Mayıs aylık burç yorumları

Haberler - ntv.com.tr 01.05.2022 - 09:20 | Son Güncelleme : 01.05.2022 - 09:23
2022 MAYIS AYI GENEL YORUM
“Baharın tazeleyen ışığı üzerinizde olsun" diyerek bu ay gökyüzüne baktığımızda, mayıs ayına disiplin gezegeni Satürn’ün yine kuzey ve güney Ay düğümlerine yaptığı sert açıyla başlayacağımızı söylemek durumundayım.
Bu sert açı ayın 6’sına kadar etkili olacak. Bu tarihe kadar yapmamız gerekenleri tam olarak yapmamızı isteyecek Satürn. O nedenle haziran başından ekim sonuna kadar sürecek retroyu rahat geçirmek için keyifli veya keyifsiz üstümüze düşenleri eksiksiz yapmamızda fayda var.
Tabii ayın 10’un da İkizler burcunda gerilemeye başlayacak olan Merkür yine özellikle iletişim konusunda bu sefer hepimizi birebir sallayacak gibi görünüyor. Bu retro hareketiyle ilgili detaylı yazımı yine buradan takip edebilirsiniz.
Ayın 16’sında Akrep burcunun son derecelerindeki Ay tutulmasının merkezi para ve koşullarımızın değişmesiyle ilgili görünmekte. Türkiye için zorlayıcı olacak gibi görülen bu tutulma özellikle ekonomik anlamda kendimizi garanti altına almamız gerekliliğini daha da çok hissettirecek. Bu tutulmaya kadar yeni bir şeylere özellikle ekonomik anlamda kalkışmamanızda fayda var. Atılımlarınızı 30’unda yaşanacak olan İkizler burcundaki yeni aydan sonrasına ve hatta 4 Haziran'da bitecek olan Merkür retrosuna kadar bekletmeniz çok daha iyi olacak.
Ay tutulmasıyla, İkizler dolunayı arasında, gökyüzü insafa gelip gülümsüyor olacak. Bu gülümseyişten en çok nasiplenecekler özellikle Balık, Yengeç, Akrep burçları olacak gibi görünüyor.
Mayıs ayı genel olarak nispeten bu yılın iyimser süreçlerini içinde tutmakta. Elbette bu büyü yaz ortasında dev gezegenlerin “Hadi biz hep birlikte bir geri geri gidelim” diyene kadar sürecek. O nedenle bu ay genel olarak son iki üç yıldır yaşadığımız sıkıntılı süreci de işin içine katarsak, hayatlarımıza derin bir soluk aldırmak için fırsatları içinde tutmakta. Kendinize ve sevdiklerinize daha çok zaman ayırın ve kendinizi mutlu etmeye bakın derim.
Bolluk, bereket içinde, her şeyden önce sağlıklı bir ocak ayı geçirmenizi dilerim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
MAYIS AYI AY BOŞLUKTA
02.05.2022 Pazartesi saat 13:12’den itibaren 02.05.2022 Pazartesi saat 13:46’ya kadar
04.05.2022 Çarşamba saat 23:36’dan itibaren 05.05.2022 Perşembe saat 02:05’e kadar
07.05.2022 Cumartesi saat 13:25’den itibaren 07.05.2022 Cumartesi saat 14:49’a kadar
09.05.2022 Pazartesi saat 15:38’den itibaren 10.05.2022 Salı saat 01:53’e kadar
12.05.2022 Perşembe saat 06:59’dan itibaren 12.05.2022 Perşembe saat 09:34’e kadar
14.05.2022 Cumartesi saat 11:07’den itibaren 14.05.2022 Cumartesi saat 13:33’e kadar
16.05.2022 Pazartesi saat 12:28’den itibaren 16.05.2022 Pazartesi saat 14:50’ye kadar
18.05.2022 Çarşamba saat 06:59’dan itibaren 18.05.2022 Çarşamba saat 15:01’e kadar
20.05.2022 Cuma saat 14:59’dan itibaren 20.05.2022 Cuma saat 15:52’ye kadar
22.05.2022 Pazar saat 10:19’dan itibaren 22.05.2022 Pazar saat 18:49’a kadar
25.05.2022 Çarşamba saat 00:33’den itibaren 25.05.2022 Çarşamba saat 00:39’a kadar
27.05.2022 Cuma saat 06:20’den itibaren 27.05.2022 Cuma saat 09:22’ye kadar
29.05.2022 Pazar saat 17:10’dan itibaren 29.05.2022 Pazar saat 20:22’ye kadar
31.05.2022 Salı saat 23:10’dan itibaren 01.06.2022 Çarşamba saat 08:48’e kadar
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. Bu ayın ana başlığı sizin için iletişim ve kaos yönetmek olacak gibi duruyor. Bu anlamda Merkür retrosu sizi özellikle ay sonuna doğru bloke edecek. Ay ortalarında ödemeler ve ortak gelirlere dikkat etmeniz gerekecek. Kredi veya borç alacaksanız iki kere daha düşünmenizde fayda var.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar. Maddi kaynaklarınıza bu ay daha dikkat etmeniz gerekecek. Özellikle önceden gelen para konuları bu Merkür retrosunda önünüze gelebilir. Aynı zamanda yaşayacağız Ay tutulması da sizde daha çok ilişkiler konusunu gündeme getirebilir. Yeni bir birliktelik neden olmasın? Yine de iletişime dikkat edin.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar. Yönetici gezegeniniz sizin burcunuzda geri gitmeye başlayacak. Doğal olarak hem iletişim hem de kişisel gelişiminizde önemli adımlar atabilirsiniz. Ay tutulması, beden ve ruh sağlığınız için önemli olacak diyebilirim. Bu ay önemli farkındalıklar yaşamanız olası. Kendinize zaman ayırın.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar. Bu ay öncelikle psikolojinizin yanında kişisel ilişkileriniz ufak bir sınavdan geçecek gibi duruyor. Özellikle Ay tutulması, mayısın ikinci yarısı sevgiliniz yoksa size aşk, ilişki konusunda hoş ve yeni kapılar açabilir. İlişkiniz varsa bir üst seviyeye geçmeniz mümkün.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. Sosyal alanda önceden iletişimde olduğunuz insanlar tekrar karşınıza çıkabilir ve doğal olarak sizinle iletişime geçmek isteyebilirler. Ayın ortasından sonra muhtemel gayrimenkul konuları sizi ilgilendirebilir. İş konusunda yarım kalmış para meseleleri tekrar gündemde olabilir. Fırsatları değerlendirin!
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Mayıs ayı size kariyer konusunda eksiklerinizi tamamlamanız için fırsatlarla gelecek ve özellikle iş ve çalışma alanında enteresan gelişmeler olabilir. Bunun yanında ay tutulması etkisiyle yakın çevrenizde yeni bir ilişki, iletişim kendini gösterecek olabilir. Bu anlamda yakın çevrenizle iş yapmayı düşünüyorsanız düşünün.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. Önceden giriştiğiniz ve sonuçlanmamış akademik veya yurt dışı konuları varsa Merkür retrosu özellikle bu konularda “Hadi bakalım tekrar dene” diyebilir. Ay tutulması, sizi para akışında yenileyebilir, hoş fırsatlar önünüze çıkarabilir. Bu nedenle özellikle mayıs ayının ortasından sonra aklınız paranızı artırmakta olsun derim.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar. Bu ay Merkür çokta sevimli olmayan bir konuda, devlet daireleri büyük şirketlerle yapılan işler ve bürokratik başlıklarınızda geriliyor olacak. O nedenle özellikle bu alanda dikkatli olmanızda fayda var. Tutulma ise sizin burcunuz da gerçekleşeceği için kendinizle ilgili olan önemli kararlara bu ay imza atabilirsiniz. Kişisel gelişim için bu tutulmayı kullanın derim.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. Mayıs ayı sizi özellikle ilk etapta çevrenizle kurduğunuz ilişkiler konusunda sınayacak dersem abartmamış olurum. Özellikle Merkür’ün gerilediği süreçte sizi ikili ilişkiler konusunda sınayabilir. Evliyseniz daha tedbirli olun. Ayın ortasından sonra, kendinizle ilgili hemen hemen her başlıkta yeni farkındalıklar yaşamanız çok mümkün duruyor.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Ayın genelinde sağlık konusu başta olmak üzere ve ilişkiler mevzularına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Eskilerden biri tekrar dönmeye kalkabilir. Tutulma ise sizi daha sosyal konularda etkileyecek gibi görünüyor. Bu noktada özellikle yeni insanlarla tanışabilir, maddi manevi konularda önünüz açılacak olabilir. İletişim dilinizde daha dikkatli olmanızda fayda var.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Mayıs ayı sizi aile meseleleri konusunda hareketlendirebilir ve çok doğal olarak kendinizi sizden yaşça büyük insanların yanında onların işlerini toparlarken buldurabilir. Aynı zamanda gayrimenkul ile ilgili konularda tekrar gündem olabilir. İş konusunda, mayıs ayının ikinci yarısı size bazı başlangıçlar getirebilir. Fırsatları değerlendirin.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar. Bu ay, sizin için yakın çevreniz ile ilgili olarak biraz mesai vereceğinizi söylemekte. Eskiden beri gelen konular tekrar açılabilir, ayın ikinci yarısına kadar bu konuları bırakmamanızda fayda var. Tutulma, sizi daha çok akademik konularda ilgilendirecek gibi görünüyor. Keza uzun vadeli planlar konusunda da size mayıs çok daha iyi gelecek olabilir.