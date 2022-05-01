2022 Mayıs aylık burç yorumları

2022 MAYIS AYI GENEL YORUM

“Baharın tazeleyen ışığı üzerinizde olsun" diyerek bu ay gökyüzüne baktığımızda, mayıs ayına disiplin gezegeni Satürn’ün yine kuzey ve güney Ay düğümlerine yaptığı sert açıyla başlayacağımızı söylemek durumundayım.

Bu sert açı ayın 6’sına kadar etkili olacak. Bu tarihe kadar yapmamız gerekenleri tam olarak yapmamızı isteyecek Satürn. O nedenle haziran başından ekim sonuna kadar sürecek retroyu rahat geçirmek için keyifli veya keyifsiz üstümüze düşenleri eksiksiz yapmamızda fayda var.

Tabii ayın 10’un da İkizler burcunda gerilemeye başlayacak olan Merkür yine özellikle iletişim konusunda bu sefer hepimizi birebir sallayacak gibi görünüyor. Bu retro hareketiyle ilgili detaylı yazımı yine buradan takip edebilirsiniz.

Ayın 16’sında Akrep burcunun son derecelerindeki Ay tutulmasının merkezi para ve koşullarımızın değişmesiyle ilgili görünmekte. Türkiye için zorlayıcı olacak gibi görülen bu tutulma özellikle ekonomik anlamda kendimizi garanti altına almamız gerekliliğini daha da çok hissettirecek. Bu tutulmaya kadar yeni bir şeylere özellikle ekonomik anlamda kalkışmamanızda fayda var. Atılımlarınızı 30’unda yaşanacak olan İkizler burcundaki yeni aydan sonrasına ve hatta 4 Haziran'da bitecek olan Merkür retrosuna kadar bekletmeniz çok daha iyi olacak.

Ay tutulmasıyla, İkizler dolunayı arasında, gökyüzü insafa gelip gülümsüyor olacak. Bu gülümseyişten en çok nasiplenecekler özellikle Balık, Yengeç, Akrep burçları olacak gibi görünüyor.

Mayıs ayı genel olarak nispeten bu yılın iyimser süreçlerini içinde tutmakta. Elbette bu büyü yaz ortasında dev gezegenlerin “Hadi biz hep birlikte bir geri geri gidelim” diyene kadar sürecek. O nedenle bu ay genel olarak son iki üç yıldır yaşadığımız sıkıntılı süreci de işin içine katarsak, hayatlarımıza derin bir soluk aldırmak için fırsatları içinde tutmakta. Kendinize ve sevdiklerinize daha çok zaman ayırın ve kendinizi mutlu etmeye bakın derim.

Bolluk, bereket içinde, her şeyden önce sağlıklı bir ocak ayı geçirmenizi dilerim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

MAYIS AYI AY BOŞLUKTA

02.05.2022 Pazartesi saat 13:12’den itibaren 02.05.2022 Pazartesi saat 13:46’ya kadar

04.05.2022 Çarşamba saat 23:36’dan itibaren 05.05.2022 Perşembe saat 02:05’e kadar

07.05.2022 Cumartesi saat 13:25’den itibaren 07.05.2022 Cumartesi saat 14:49’a kadar

09.05.2022 Pazartesi saat 15:38’den itibaren 10.05.2022 Salı saat 01:53’e kadar

12.05.2022 Perşembe saat 06:59’dan itibaren 12.05.2022 Perşembe saat 09:34’e kadar

14.05.2022 Cumartesi saat 11:07’den itibaren 14.05.2022 Cumartesi saat 13:33’e kadar

16.05.2022 Pazartesi saat 12:28’den itibaren 16.05.2022 Pazartesi saat 14:50’ye kadar

18.05.2022 Çarşamba saat 06:59’dan itibaren 18.05.2022 Çarşamba saat 15:01’e kadar

20.05.2022 Cuma saat 14:59’dan itibaren 20.05.2022 Cuma saat 15:52’ye kadar

22.05.2022 Pazar saat 10:19’dan itibaren 22.05.2022 Pazar saat 18:49’a kadar

25.05.2022 Çarşamba saat 00:33’den itibaren 25.05.2022 Çarşamba saat 00:39’a kadar

27.05.2022 Cuma saat 06:20’den itibaren 27.05.2022 Cuma saat 09:22’ye kadar

29.05.2022 Pazar saat 17:10’dan itibaren 29.05.2022 Pazar saat 20:22’ye kadar

31.05.2022 Salı saat 23:10’dan itibaren 01.06.2022 Çarşamba saat 08:48’e kadar