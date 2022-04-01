2022 Nisan aylık burç yorumları

Haberler - ntv.com.tr 01.04.2022 - 08:48
2022 NİSAN AYI AYLIK GENEL YORUM
Çok sevgili astroloji severler,
Nisan ayına ilk günü yaşayacağımız Koç burcundaki yeni ay ile başlıyoruz. Özellikle Koç burcu, başlangıçları anlattığı için aya olumlu etkiler içinde gireceğimizi söylemek mümkün. Ayrıca doğanın yavaş yavaş canlandığı sürecin içinde olmamız bu yeni ay ile bizi daha da hareketlendirecek diyebiliriz. Ayın 16’sındaki dolunaya kadar yeni işlere kalkışılabilir olumlu adımlar atılabilir diyebiliriz.
Bir diğer en önemli gökyüzü olayı, 5 Nisan’da para, sağlık, aşk tanrıçası Venüs ün rahat ettiği, yüceldiği burç olan Balık burcuna geçecek olmasını söylememiz mümkün. Bu anlamda Oğlak, Balık, İkizler, Aslan ve Akrep burçlarının yüzlerini güldürecek de diyebiliriz. Keza bir başka talihli gezegen olan Jüpiter’in Balık burcunda seyahat ediyor olması yine bu burçları çok daha avantajlı noktaya getirebilir.
Ayın 16’sın da yaşanacak olan Terazi burcunda, bize aile ve birlikte yapılan işler konuları başta olmak üzere artık kapatılması gereken sayfaların kapatılması konusunda yardımcı olacak. İkili ilişkilere bu süreçte daha dikkatli yaklaşmanın mantıklı olabileceğini söyleyebilirim. Bu dolunay Terazi, Yengeç, Koç ve Oğlak burçlarını zorlayabilir.
Ve ayın son gününde Merkür'ün yönettiği İkizlere geçerken, 10 derece Boğa burcunda bir Güneş tutulması yaşayacağız bu tutulma bizi daha çok maddi konularda yeni başlangıçlara itecek gibi görünmekte. Özellikle ekonomik ve yönetim açısından çalkantılı bir mayıs ayına başlatacağını söylememiz mümkün.
Ayın geneline baktığımızda şanslarını önümüze koyacağını ve fakat bunları değerlendiremediğimiz taktirde de özellikle yıl sonuna doğru hayıflanabileceğimizi de söylemekte. O nedenle daha akılcı kararlar almamızda bu ay fayda var.
Bolluk, bereket içinde, her şeyden önce sağlıklı bir ocak ayı geçirmenizi dilerim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
NİSAN AYI AY BOŞLUKTA
02.04.2022 Cumartesi saat 16:51’den itibaren 02.04.2022 Cumartesi saat 19:50’ye kadar
05.04.2022 Salı saat 04:52’den itibaren 05.04.2022 Salı saat 06:04’e kadar
07.04.2022 Perşembe saat 06:14’den itibaren 07.04.2022 Perşembe saat 18:30’a kadar
10.04.2022 Pazar saat 04:01’den itibaren 10.04.2022 Pazar saat 06:59’a kadar
12.04.2022 Salı saat 13:16’dan itibaren 12.04.2022 Salı saat 17:07’ye kadar
14.04.2022 Perşembe saat 21:11’den itibaren 14.04.2022 Perşembe saat 23:45’e kadar
17.04.2022 Pazar saat 00:56’dan itibaren 17.04.2022 Pazar saat 03:22’ye kadar
19.04.2022 Salı saat 02:54’den itibaren 19.04.2022 Salı saat 05:16’ya kadar
20.04.2022 Çarşamba saat 23:55’den itibaren 21.04.2022 Perşembe saat 06:52’ye kadar
23.04.2022 Cumartesi saat 06:52’den itibaren 23.04.2022 Cumartesi saat 09:17’ye kadar
25.04.2022 Pazartesi saat 03:33’den itibaren 25.04.2022 Pazartesi saat 13:14’e kadar
27.04.2022 Çarşamba saat 16:35’den itibaren 27.04.2022 Çarşamba saat 19:09’a kadar
30.04.2022 Cumartesi saat 00:38’den itibaren 30.04.2022 Cumartesi saat 03:18’e kadar
Koç
Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. Ayın ilk dönemi sizin için parlak geçecek diyebiliriz. Dolunay ise ikili ilişkiler konularda temkinli olmanızı söylerken ay sonunda yaşayacağınız Güneş tutulması, para konusunda sizi hareketlendirecek diyebiliriz. Maddi konularda bu ay daha dikkatli olun.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar. Ayın ilk dönemi biraz kendinizle kalmak isteyebilir. Tutum ve davranışlarınız içe dönük bir hal alabilir. Ayın ortalarında, ortak yapılan işlere, ailenize dikkat etmeniz gerekebilir. Ay sonunda yaşamınızda kendinizle ilgili olumlu değişimlere başlayabilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar. Nisan ayının ilk döneminde sosyal anlamda hareketlilik yaşarken ayın ortalarında kendinizle ilgili önemli farkındalıklar edinebilirsiniz. Ay sonundaki tutulma, sizi daha çok artık yenilemek ve hayata karşı duruşunuzu tamamlayacak diyebiliriz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar. Bu ayın ilk haftası sizi kariyer, iş, para gibi mevzular ilgilendirecek. Ayın ortalarında, daha çok emlak gayrimenkul konuları dikkatinizi çekebilir. Ay sonunda yaşayacağınız Güneş tutulması, sosyal yaşamınızda, görünür olmanızda yeni sayfalar açabilir.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. Ayın başında ortak gelirlerde ve resmi işlerde koşturabilir, ayın ortalarında maddi konularda kararlar verme durumunda olabilirsiniz. Ay sonunda, iş ve kariyerde bazı sonlanmalara gitmeniz söz konusu diyebiliriz. Bu ay iş ve para konusunda çok dikkatli olun.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Nisan ayı size maddi manevi her konuda çözümlerle gelecek olabilir. Ay ortasında dikkatiniz daha çok para meselelerine kayacak. Ay sonundaki Güneş tutulması, yurtdışı, eğitim ve kendinizi ifade etmek anlamında hareketlendirecek dememiz mümkün.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. Ayın ilk döneminde evlilik, ortaklık gibi konularda hareket alırken, ayın ortalarında, dikkatinizi daha çok kendinize vermeniz gerekebilir. Ay sonunda yaşanacak olan tutulma da resmi işler ve hayatınızda süre gelen kaosların bitmesi için koşturabilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar. Nisan ayının ilk döneminde sağlık ve çalışma alanınızda hoş başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Ayın ortalarında, daha içe dönük ve daha kendinizle ilgili olacaksınız gibi duruyor. Ayın sonunda, evlilik konusuna adımlar atabilir. Ortaklıklar konusu açılabilir.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. Ayın ilk döneminde daha çok dikkatinizi aşk ve çocuk meseleleri çekecek ve ayın ortalarında, grup halinde yapılacak etkinliklere, davetlere vb. katılmanız söz konusu olabilir. Buradan maddi anlamda güzel gelişmeler çıkabilir ay sonunda sağlık konusuna dikkat edin derim.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Nisan ayının ilk haftası size taşınma veya aile büyükleriyle sorun halledebileceğiz zamanları göstermekte, ayın ortalarında iş konularında bir akıl karışıklığı yaşamanız muhtemel. Ay sonunda yaşanacak olan Güneş tutulmasıyla dikkatiniz daha çok gönül meselelerine kayabilir.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Bu ayın ilk haftaları size yakın çevrenizle planlamalar ve ortak girişimler söylemekte, ayın ortasındaysa, daha çok dikkatiniz eğitim, kendinizi geliştirebileceğiniz konulara kayacak olabilir. Ay sonunda yaşanacak olan Güneş tutulması, taşınma yer değiştirme vaat edebilir.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar. Nisan ayının il haftası sizi para konusunda yeni adımlar atmaya itebilir. Ayın ortalarında, dikkatiniz daha çok resmi konulara, kredi işlerine kayabilir. Borç alırken verirken dikkatli olun. Ayın sonunda, kısa vadeli planlar yapabilirsiniz.