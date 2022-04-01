2022 Nisan aylık burç yorumları

2022 NİSAN AYI AYLIK GENEL YORUM

Çok sevgili astroloji severler,

Nisan ayına ilk günü yaşayacağımız Koç burcundaki yeni ay ile başlıyoruz. Özellikle Koç burcu, başlangıçları anlattığı için aya olumlu etkiler içinde gireceğimizi söylemek mümkün. Ayrıca doğanın yavaş yavaş canlandığı sürecin içinde olmamız bu yeni ay ile bizi daha da hareketlendirecek diyebiliriz. Ayın 16’sındaki dolunaya kadar yeni işlere kalkışılabilir olumlu adımlar atılabilir diyebiliriz.

Bir diğer en önemli gökyüzü olayı, 5 Nisan’da para, sağlık, aşk tanrıçası Venüs ün rahat ettiği, yüceldiği burç olan Balık burcuna geçecek olmasını söylememiz mümkün. Bu anlamda Oğlak, Balık, İkizler, Aslan ve Akrep burçlarının yüzlerini güldürecek de diyebiliriz. Keza bir başka talihli gezegen olan Jüpiter’in Balık burcunda seyahat ediyor olması yine bu burçları çok daha avantajlı noktaya getirebilir.

Ayın 16’sın da yaşanacak olan Terazi burcunda, bize aile ve birlikte yapılan işler konuları başta olmak üzere artık kapatılması gereken sayfaların kapatılması konusunda yardımcı olacak. İkili ilişkilere bu süreçte daha dikkatli yaklaşmanın mantıklı olabileceğini söyleyebilirim. Bu dolunay Terazi, Yengeç, Koç ve Oğlak burçlarını zorlayabilir.

Ve ayın son gününde Merkür'ün yönettiği İkizlere geçerken, 10 derece Boğa burcunda bir Güneş tutulması yaşayacağız bu tutulma bizi daha çok maddi konularda yeni başlangıçlara itecek gibi görünmekte. Özellikle ekonomik ve yönetim açısından çalkantılı bir mayıs ayına başlatacağını söylememiz mümkün.

Ayın geneline baktığımızda şanslarını önümüze koyacağını ve fakat bunları değerlendiremediğimiz taktirde de özellikle yıl sonuna doğru hayıflanabileceğimizi de söylemekte. O nedenle daha akılcı kararlar almamızda bu ay fayda var.

Bolluk, bereket içinde, her şeyden önce sağlıklı bir ocak ayı geçirmenizi dilerim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

NİSAN AYI AY BOŞLUKTA

02.04.2022 Cumartesi saat 16:51’den itibaren 02.04.2022 Cumartesi saat 19:50’ye kadar

05.04.2022 Salı saat 04:52’den itibaren 05.04.2022 Salı saat 06:04’e kadar

07.04.2022 Perşembe saat 06:14’den itibaren 07.04.2022 Perşembe saat 18:30’a kadar

10.04.2022 Pazar saat 04:01’den itibaren 10.04.2022 Pazar saat 06:59’a kadar

12.04.2022 Salı saat 13:16’dan itibaren 12.04.2022 Salı saat 17:07’ye kadar

14.04.2022 Perşembe saat 21:11’den itibaren 14.04.2022 Perşembe saat 23:45’e kadar

17.04.2022 Pazar saat 00:56’dan itibaren 17.04.2022 Pazar saat 03:22’ye kadar

19.04.2022 Salı saat 02:54’den itibaren 19.04.2022 Salı saat 05:16’ya kadar

20.04.2022 Çarşamba saat 23:55’den itibaren 21.04.2022 Perşembe saat 06:52’ye kadar

23.04.2022 Cumartesi saat 06:52’den itibaren 23.04.2022 Cumartesi saat 09:17’ye kadar

25.04.2022 Pazartesi saat 03:33’den itibaren 25.04.2022 Pazartesi saat 13:14’e kadar

27.04.2022 Çarşamba saat 16:35’den itibaren 27.04.2022 Çarşamba saat 19:09’a kadar

30.04.2022 Cumartesi saat 00:38’den itibaren 30.04.2022 Cumartesi saat 03:18’e kadar