2022 Ocak ayı burç yorumları

Haberler 01.01.2022 - 09:33 | Son Güncelleme : 01.01.2022 - 09:56
Çok sevgili astrolojiseverler,
2022 yılına biraz hızlı bir giriş yaptığımız ortada. Yılın bu ilk ayına genel olarak baktığımızda 2 Ocak da yılın ilk yeniayını, 18’inde ise Yengeç burcunda ilk dolunayını yaşayacağız.
Yaşayacağımız bu ilk yeni ay bizi daha çok iş ve çalışma hayatımızla ilgili konularda hareketlendirecekmiş gibi görünmekte. Bir bakıma 2022’nin hareket planını da ayın ilk on beş gününde masaya koyabileceğimizi ve bu anlamda doğru kararlar verip, doğru planlama içinde olmamız gerektiğini gökyüzü söylemekte.
Yine bu ayın en önemli gökyüzü olaylarının başını çeken şans ve talih gezegeni Jüpiter’in ay düğümleriyle yapacağı sert görünüm olacak. Bu sert görünüm bize elbette hayatımızın nereden nereye doğru yönlendiğinin panoramasını çizerken diğer yandan da ayaklarımızın yere daha sağlam basması için uyaracak.
Ve tabii olmasa olmaz Merkür retrosu ise bu ayın ortasında Kova burcunda gerilemeye başlayacak. Merkür gerilemeye başladığında bizi nasıl etkileyeceğini Merkür Kova Burcunda Geriliyor yazımdan okuyabilirsiniz.
Bunun yanında ay sonunda ise sanat, sağlık, aşk tanrıçasının ölülerin efendisi Plüton ile yaşadığı sevimsiz aşk son bulacak ve o da artık kendi yolunda ilerlemeye başlayacak. Bu da bize maddi, manevi daha rahat hareket etme olanağı sağlayacaktır.
Ayın sonlarına doğru ise Yengeç burcunda yaşayacağımız dolunay bize evimiz, yurdumuz ve sevdiklerimizin geleceği için bir şeyler yapmaya yönelik hareket aldırtacak. Bu süreçte Venüs’ün yaralı şifacı Şiron ile yapacağı oldukça zor görünümü de işin içine aldığımızda corona’nın hayatımızda etkisinin artacağını ve bunun bazı yasaklamaları daha da belirgin kılabileceğini çok rahat söyleyebiliriz. Keza aynı durum ekonomik portre içinde geçerliliğini koruyacakmış gibi görünmekte. Bu başlıklarda tedbirli olmakta fayda var.
Bolluk, bereket içinde, her şeyden önce sağlıklı bir ocak ayı geçirmenizi dilerim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Ocak / Ay BOŞLUKTA
01.01.2022 Cmt. saat 11:15’ten itibaren 02.01.2022 Pazar saat 02:02’ye kadar
03.01.2022 Pzt. saat 19:20’den itibaren 04.01.2022 Salı saat 01:43’e kadar
05.01.2022 Çarş. saat 03:44’den itibaren
06.01.2022 Perş. saat 03:16’ya kadar
08.01.2022 Cmt. saat 01:23’den itibaren
08.01.2022 Cmt. saat 08:25’e kadar
10.01.2022 Pzt. saat 10:23’den itibaren
10.01.2022 Pzt. saat 17:46’ya kadar
12.01.2022 Çarş. saat 22:38’den itibaren
13.01.2022 Perş. saat 06:08’e kadar
15.01.2022 Cmt. saat 05:21’den itibaren
15.01.2022 Cmt. saat 19:10’a kadar
18.01.2022 Salı saat 02:48’den itibaren
18.01.2022 Salı saat 07:03’e kadar
20.01.2022 Perş. saat 11:15’den itibaren
20.01.2022 Perş. saat 17:02’ye kadar
22.01.2022 Cmt. saat 22:45’den itibaren
23.01.2022 Pazar saat 01:02’ye kadar
25.01.2022 Salı saat 01:09’dan itibaren
25.01.2022 Salı saat 06:57’ye kadar
27.01.2022 Perş. saat 08:27’den itibaren
27.01.2022 Perş. saat 10:34’e kadar
28.01.2022 Cuma saat 21:59’dan itibaren
29.01.2022 Cmt. saat 12:08’e kadar
31.01.2022 Pzt. saat 07:43’den itibaren
31.01.2022 Pzt. saat 12:42’ye kadar
Koç
Bu ay sizin kariyer planlarınız ve aile meselelerinizin daha çok gündemde olacağını ve bu anlamda hareket almanız gerekebileceğini söylememiz mümkün. O nedenle biraz gerilimler yaşayabilirsiniz. Öncelikle beden ve ruh sağlığınızı önemsemenizi tavsiye edeceğim. Ekonomik olarak ise bu ay fırsatlar çıkabilir önünüze her daim dikkatli olun ve kaçırmayın fırsatlarınızı.
Boğa
Bu ayın ana başlığı sizin için planlamalar ve iletişim olacakmış gibi görünüyor. Ayın ortasında başlayacak olan Merkür Retro’suna bir kere daha dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Tabi yönetici burcunuzun da geri geri gidiyor olması sizi baştan sona etkilediğini de unutmamanızda fayda var. Ocak ayı boyunca sağlığınıza ve paranıza bir de ağzınızdan çıkan laflara dikkat edin derim.
İkizler
Bu ay sizi en çok meşgul edecek mevzuların başında ekonomik gelişmeler olacakmış gibi durmakta çünkü yeniayda, dolunayda sizin parayı anlatan alanlarınız dahilinde gerçekleşecek. Bu noktada olabildiğince tasarruflu davranmak ve borç alıp vermemeye gayret etmenizde ciddi fayda görünmekte. Kredi almak, borçlanmak gibi düşünceniz varsa bir kere daha düşünmelisiniz derim.
Yengeç
Ayın ilk yarısında daha çok ilişkilerinize odaklanırken ayın ikinci yarısında ise kendinizi bir anda okların hedefinde görme ihtimaliniz hayli yüksek o nedenle radikal, önemli kararlar vermeden önce çok iyi düşünmenizi tavsiye edeceğim. Keza ayın ikinci yarısındaki gelişen olaylarda eğer sizi birebir ilgilendiren bir şey yoksa çok da karışmamanız hayrınıza olabilir.
Aslan
Ayın başında daha çok kendinizle ilgili olabilirsiniz ve ne konuda, nasıl yol alacağınıza dair bazı gelişmeleri takip edebilirsiniz. İkinci yarısında ise bu durum daha çok sağlık ve iş arkadaşlarınız yani hizmet verdiğiniz alanlara kayacak gibi duruyor. O nedenle ocak ayının ilk yarısından sonra sağlık konusuna daha çok eğilmenizde ve çalışma ortamınızı düzenlemeniz gerekebilecek.
Başak
Ocak ayının sizde en önemli başlığının aşk, ilişkiler, çocuklarınız ve sosyal hayatınızın olacağını söylemeliyim. Özellikle ayın ikinci yarısında gerçekleşecek olan dolunay duygusal kapılarınızın hoş sürprizlerle aralanmasına neden olabilir. Mümkün olduğu kadarıyla kendinizi ilişkilere bu ay açmanızda fayda var diyebilirim.
Terazi
Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. Ocak ayı size biraz iş ve iş yükü az da olsa otorite figürleriyle cebelleşeceğiniz zamanlar getirebilir. Özellikle ayın ikinci yarısında hayatınızda babanız, anneniz veya patronunuz her kim otorite figürüyse onunla ilgili bazı sıkıntılar yaşamanız mümkün durmakta. Açık sözlü olmanız ve neyi ne kadar yapabileceğinizi tam olarak belirlemeniz iyi olacaktır.
Akrep
Bu ay sizin için iletişim konuları ağırlık kazanabilir. Kendinizi ifade etmeniz gereken sunumlar hazırlayabilirsiniz. Eşiniz veya sevgilinizle olan ilişkilerinizde ise biraz daha özenli olmaya ihtiyaç duyabilir ve yurtdışı ile olan ilişkiniz varsa bu ay hareketlenebilirsiniz. Kısa veya uzun vadeli fark etmez çok insanla konuşmanız iş bağlamanız gerekebilir.
Yay
Ocak ayı sizin için ilk yarısında maddi anlamda bir genişleme, ilerleme vaat ediyor gibi görünmekte. O nedenle kendinizi ayın ilk yarısında para konusunda fırsatlara hazırlamanızda ve ikinci yarısında ise ortak gelirler varsa hayatınızda bu konuda hareket almanız gerekebilir. Ne olursa olsun bu ay paraya dikkat etmenizi tavsiye edeceğim.
Oğlak
Yılın ilk dolunay ve yeniayı sizin ortaklık, evlilik ve daha çok bireysel gelişiminizle ilgili olacak gibi durmakta. O nedenle ayın ilk yarısında kendinize daha özen göstermeniz ve yatırım yapmanız yerini fazlasıyla bulacak gibi durmakta. Ayın sonlarına doğru ise ikili ilişkilerde “Artık tamam mı, devam mı?” diye sorabilirsiniz. Akıllıca kararlar verin.
Kova
Bu ayın ana teması sizin için kontrollü olmak dersem abartmamış olurum. Maddi, manevi hemen hemen her alanda kontrollü olmanız sizin için kazançlı görünmekte. Özellikle ayın ikinci yarısında yaşayacağınız dolunay kendinizi dinlemek, çözümlemek konusunda çok yardımcı olabilir. Bu ay sıkıntılarınızın üzerine daha kontrollü gitmenizde fayda var.
Balık
Ocak ayı sizin için her ne kadar durağan geçecekmiş gibi dursa da kendinizi sosyal hayatın içine attığınız anda özellikle ayın ikinci yarısından sonra duygusal olarak hareketlilik içine düşebilirsiniz. Bunun için kendinize şans vermeniz gerekecek. Ayrıca bu ay başında yapacağınız maddi yatırımlar, atılımlar da yerini bulabilir.