2022 Ocak ayı burç yorumları

Çok sevgili astrolojiseverler,

2022 yılına biraz hızlı bir giriş yaptığımız ortada. Yılın bu ilk ayına genel olarak baktığımızda 2 Ocak da yılın ilk yeniayını, 18’inde ise Yengeç burcunda ilk dolunayını yaşayacağız.

Yaşayacağımız bu ilk yeni ay bizi daha çok iş ve çalışma hayatımızla ilgili konularda hareketlendirecekmiş gibi görünmekte. Bir bakıma 2022’nin hareket planını da ayın ilk on beş gününde masaya koyabileceğimizi ve bu anlamda doğru kararlar verip, doğru planlama içinde olmamız gerektiğini gökyüzü söylemekte.

Yine bu ayın en önemli gökyüzü olaylarının başını çeken şans ve talih gezegeni Jüpiter’in ay düğümleriyle yapacağı sert görünüm olacak. Bu sert görünüm bize elbette hayatımızın nereden nereye doğru yönlendiğinin panoramasını çizerken diğer yandan da ayaklarımızın yere daha sağlam basması için uyaracak.

Ve tabii olmasa olmaz Merkür retrosu ise bu ayın ortasında Kova burcunda gerilemeye başlayacak. Merkür gerilemeye başladığında bizi nasıl etkileyeceğini Merkür Kova Burcunda Geriliyor yazımdan okuyabilirsiniz.

Bunun yanında ay sonunda ise sanat, sağlık, aşk tanrıçasının ölülerin efendisi Plüton ile yaşadığı sevimsiz aşk son bulacak ve o da artık kendi yolunda ilerlemeye başlayacak. Bu da bize maddi, manevi daha rahat hareket etme olanağı sağlayacaktır.

Ayın sonlarına doğru ise Yengeç burcunda yaşayacağımız dolunay bize evimiz, yurdumuz ve sevdiklerimizin geleceği için bir şeyler yapmaya yönelik hareket aldırtacak. Bu süreçte Venüs’ün yaralı şifacı Şiron ile yapacağı oldukça zor görünümü de işin içine aldığımızda corona’nın hayatımızda etkisinin artacağını ve bunun bazı yasaklamaları daha da belirgin kılabileceğini çok rahat söyleyebiliriz. Keza aynı durum ekonomik portre içinde geçerliliğini koruyacakmış gibi görünmekte. Bu başlıklarda tedbirli olmakta fayda var.

Bolluk, bereket içinde, her şeyden önce sağlıklı bir ocak ayı geçirmenizi dilerim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Ocak / Ay BOŞLUKTA

01.01.2022 Cmt. saat 11:15’ten itibaren 02.01.2022 Pazar saat 02:02’ye kadar

03.01.2022 Pzt. saat 19:20’den itibaren 04.01.2022 Salı saat 01:43’e kadar

05.01.2022 Çarş. saat 03:44’den itibaren

06.01.2022 Perş. saat 03:16’ya kadar

08.01.2022 Cmt. saat 01:23’den itibaren

08.01.2022 Cmt. saat 08:25’e kadar

10.01.2022 Pzt. saat 10:23’den itibaren

10.01.2022 Pzt. saat 17:46’ya kadar

12.01.2022 Çarş. saat 22:38’den itibaren

13.01.2022 Perş. saat 06:08’e kadar

15.01.2022 Cmt. saat 05:21’den itibaren

15.01.2022 Cmt. saat 19:10’a kadar

18.01.2022 Salı saat 02:48’den itibaren

18.01.2022 Salı saat 07:03’e kadar

20.01.2022 Perş. saat 11:15’den itibaren

20.01.2022 Perş. saat 17:02’ye kadar

22.01.2022 Cmt. saat 22:45’den itibaren

23.01.2022 Pazar saat 01:02’ye kadar

25.01.2022 Salı saat 01:09’dan itibaren

25.01.2022 Salı saat 06:57’ye kadar

27.01.2022 Perş. saat 08:27’den itibaren

27.01.2022 Perş. saat 10:34’e kadar

28.01.2022 Cuma saat 21:59’dan itibaren

29.01.2022 Cmt. saat 12:08’e kadar

31.01.2022 Pzt. saat 07:43’den itibaren

31.01.2022 Pzt. saat 12:42’ye kadar