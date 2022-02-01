2022 Şubat ayı burç yorumları

Astrolog Murat İpek'ten 2022 Şubat ayı Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 01.02.2022 - 14:23

2022 Şubat ayı burç yorumları - 1

Çok sevgili astrolojiseverler, 

Arada her zaman kaynayıp gidiyormuş duygusu veren şubat ayında gökyüzüne genel olarak baktığımızda ayın birinde Kova burcunda bir yeni ay ile açılışı yapıyoruz ve 16’sıında ise Aslan burcunda yaşayacağımız dolunayla yolumuza devam edeceğiz.

Ayın 1’inde yaşayacağımız yeni ay Satürn denilen eli cetvelli hocanın kavuşumda ve malum Uranüs denilen her açıdan çarpıcı gezegene zorlu bir görünümde yaşanacağından bizi yine teknoloji, para, doğa olayları gibi konularda hareketlendirecek. Zorlu bir yeni ay mı? Bence evet, zorlu ama bu yılı daha iyi ve huzurlu geçirmemiz için tedbir almamız açısından önemli olduğunu düşünüyorum. İşin içine Merkür’ün de geri geri gittiğini katarsak bu anlamda teknolojiyi kullandığımız iletişim alanında da sürprizlere hazırlıklı olmamızda fayda var.

16’sında yaşayacağımız dolunay ise Aslan - Kova aksında ve Aslan burcunun son derecelerinde gerçekleşecek bu dolunayın kadersel dönüşümünü ele alan kuzey ve güney ay düşümleriyle yaptığı sert görünüm gökyüzünü biraz daha zorlaştıracak gibi görünmekte.  

Evet şans ve talih gezegeni Jüpiter, Balık burcunda “Neden bize şöyle bir eli kolu sağlam güzellikler yağdırmıyor?” diyebilirsiniz. O, bu aralar oyunu Uranüs'ten yana kullanıyor ve malum Uranüs de mahallenin deli teyzesi gibi herkesle kavgalı.

Bu ayın en olumlu görünüşlerine gelirsek Venüs ve Mars’ın Neptün’e yapacağı olumlu yaklaşım, bizi maddi manevi biraz uçuş uçuş bir havalara sokarken, Jüpiter’in Uranüs desteği de yine Boğa burcu temalarında rahat bir soluk aldırtacak gibi durmakta.

Bu ay özellikle ayın ikinci yarısında yeni başlangıçlar veya olmayana tamam dur diyeceğimiz kararlar almamız pek olası.  Duygusal ilişkilerde hareketlilik olacak gibi duruyor. Özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü denilen tuhaf günde ilişkinize daha dikkat etmeniz gerekebilir. 14’ünde başlayan ilişki, 16’sında bitememesi için sağduyulu olmak her zaman iyidir.

Bolluk, bereket içinde, her şeyden önce sağlıklı bir şubat ayı geçirmenizi dilerim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Şubat / Ay BOŞLUKTA

 

01.02.2022 Salı saat 14:01’den itibaren      02.02.2022 Çarş. saat 13:59’a kadar

04.02.2022 Cuma saat 12:40’dan itibaren   04.02.2022 Cuma saat 17:56’ya kadar

06.02.2022 Pazar saat 20:20’den itibaren   07.02.2022 Pzt. saat 01:52’ye kadar

09.02.2022 Çarş. saat 07:47’den itibaren    09.02.2022 Çarş. saat 13:26’ya kadar

11.02.2022 Cuma saat 11:22’den itibaren  12.02.2022 Cmt. saat 02:26’ya kadar

14.02.2022 Pzt. saat 13:26’dan itibaren      14.02.2022 Pzt. saat 14:17’ye kadar

16.02.2022 Çarş. saat 19:56’dan itibaren    16.02.2022 Çarş. Saat 23:42’ye kadar

19.02.2022 Cmt. saat 02:19’dan itibaren    19.02.2022 Cmt. saat 06:50’ye kadar

21.02.2022 Pzt. saat 08:01’den itibaren      21.02.2022 Pzt. Saat 12:19’a kadar

23.02.2022 Çarş. saat 12:23’den itibaren    23.02.2022 Çarş. saat 16:29’a kadar

25.02.2022 Cuma saat 06:24’den itibaren  25.02.2022 Cuma saat 19:27’ye kadar

27.02.2022 Pazar saat 17:49’dan itibaren   27.02.2022 Pazar saat 21:35’e kadar

2022 Şubat ayı burç yorumları - 2

Koç

Gökyüzü bu ay size temalarını birebir yaşatacak diyebiliriz. Özellikle ayın ilk yarısında kendinizi yeni işlerin ve kendinizi daha çok ortaya koyabileceğiniz durumların içinde bulabilirsiniz. Ayın ikinci yarısında ise iş biraz daha duygusal hayatınıza yönlenecek o nedenle romantizme yüreğinizi açın derim.

2022 Şubat ayı burç yorumları - 3

Boğa

Şubat ayı size enteresan başlangıçları bitişleri yaşatacak gibi durmakta. Özellikle ayın ilk yarısında iş ve işle ilgili konularda yeni bir adım atabilir veya durumunuzda iyileşme gerçekleşebilir. Ay sonuna doğru ise; baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar,  taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar konular hakkında hareketlilik yaşamanız olası.

2022 Şubat ayı burç yorumları - 4

İkizler

Şubat ayı boyunca tam da burcunuza ait konularda hareketlilik yaşayabilirsiniz. Kendinizi ortaya koyup sunumlar yapmak anlatmak ve hayatınızda önemli ve etkili geçişler için özellikle Jüpiter sizi hayli destekleyecek. O nedenle bu ay öyle pencere kenarında yastık çürütmekten vazgeçin ve elinizden geleni mutlaka ortaya koyun derim.

2022 Şubat ayı burç yorumları - 5

Yengeç

Bu ay sizi biraz para konuları tedirgin edecek gibi olsa da önünüzde güzel alternatiflerde açılmayacak değil. O nedenle bardağa dolu tarafından bakmanız gereken zamanlar yaşayacaksınız. Eğer kendinize gerekli güven ve inançta duruyorsanız bilin ki bu ay maddi anlamda kendinizi parlatabilirsiniz. Fırsatları mutlaka görün.

2022 Şubat ayı burç yorumları - 6

Aslan

Şubat ayı sizin için tam olarak “biz ve ben” kelimelerini cümle içinde çok kullandıracak gibi görünmekte. O nedenle bu ay ilişkilerinize bir kere daha dikkat etmenizde fayda var. Özellikle evlilik ve iş ortaklığı gibi konularda hoş başlangıçlar yaşamaya koyulurken diğer yandan da bitişleri de görme olasılığınız olabilir.

2022 Şubat ayı burç yorumları - 7

Başak

Mevsimi soğuk da olsa size sıcak bir enerjiyle merhaba diyecek olan şubat ayı size daha çok hayatınızı organize edebilmeniz için güzel kapılar açacak diyebiliriz. Özellikle iş ve çalışma arkadaşlarınızla iş bölümü veya evde bir iş bölümüne gitmeniz çok olası ayrıca bu ayın ilk yarısında sağlık konusunda da üzerine düşeni yapmayı ihmal etmemenizde fayda var.

2022 Şubat ayı burç yorumları - 8

Terazi

Ocak ayının o tuhaf atmosferinden sonra şubat ayının size nispeten daha iyi geleceğini söylememiz mümkün. Kendinizi bu anlamda özellikle keyifli aşk oyunlarına hazırlayın derim. Eğer ayağı yere basan biriyse karşınızdaki gayet olumlu noktalara gidecek bir ilişki yaşamanız olası. Ayın ikinci yarısında ise sosyal ilişkilerinizde daha temkinli olmanızı tavsiye ederim.

2022 Şubat ayı burç yorumları - 9

Akrep

Bu ay sizin için daha çok geçmişten gelen ve hala ortada sürünen işleri bitirmek ideal olacaktır. Zaten maddi, manevi hemen hemen her konuda rahat soluk alabilmek için bu tip gecikmeleri işler önünüze gelecek diyebiliriz. Bunun yanında para konusunda ise patronlar veya otorite figürleriyle bu ayın ikinci yarısında ufak tefek sürtüşmeler olabilir.  O nedenle ipleri hemen koparmamaya bakın derim.

2022 Şubat ayı burç yorumları - 10

Yay

Bu ay yakın çevrenizle kurmuş olduğunuz ilişkiye dikkatiniz çekilebilir. Özellikle yakınlarınızdan birilerinin size olan tavırlarında bir değişiklik gözlemlerseniz şaşırmayın. Ayın ortalarında bazı planlarınızın değişebilme olasılığı da söz konusu. O nedenle şubat ayı boyunca daha esnek bir programda yürümenizi tavsiye ederim.

2022 Şubat ayı burç yorumları - 11

Oğlak

Şubat ayı size hem aşk hem de para getirebilir, öncelikle bunu belirtmekte fayda var. Özellikle ayın ilk yarısında maddi anlamda enteresan teklifler gelebilir. Bazı fırsatlar kapınızı çalacak olabilir. Ayın ikinci yarısında ise dikkatiniz daha çok ilişkiler konusunda çalışmaya başlayacak. Yarım kalmış bir ilişkide tekrar önünüze gelecek olabilir.

2022 Şubat ayı burç yorumları - 12

Kova

Kendinizi şubat ayının heyecanlı kollarına bırakmaya hazırlanın derim. Özellikle ayın başında ve ilk yarısında hayli yoğun bir gündem içine düşebilir, bu anlamda önemli kararlara imza atabilirsiniz. Ayın ikinci yarısında ise kendinizi özellikle uzun vadeli ilişkilerde biraz baskılanmış hissetmeniz olası. Eğer bu uzun ilişki iş ortaklığı parayı da içeriyorsa bir kere daha dikkatli olmanızda fayda var.

2022 Şubat ayı burç yorumları - 13

Balık

Şubat ayının ilk 10 günü dikkatinizi toparlamakta biraz zorlanabilirsiniz özellikle uyku düzeninize özen göstermelisiniz. Çünkü bu sizin ruhsal tepkilerinizi bire bir etkileyecektir. Çok ciddi dikkat gerektiren işler ve anlaşmalardan uzak kalmanız iyi, olur. Ve fakat ayın ikinci yarısından sonra ise çok daha girişken hissedeceksiniz. Bu süreçte ise sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir.

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