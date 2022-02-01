2022 Şubat ayı burç yorumları

Çok sevgili astrolojiseverler,

Arada her zaman kaynayıp gidiyormuş duygusu veren şubat ayında gökyüzüne genel olarak baktığımızda ayın birinde Kova burcunda bir yeni ay ile açılışı yapıyoruz ve 16’sıında ise Aslan burcunda yaşayacağımız dolunayla yolumuza devam edeceğiz.

Ayın 1’inde yaşayacağımız yeni ay Satürn denilen eli cetvelli hocanın kavuşumda ve malum Uranüs denilen her açıdan çarpıcı gezegene zorlu bir görünümde yaşanacağından bizi yine teknoloji, para, doğa olayları gibi konularda hareketlendirecek. Zorlu bir yeni ay mı? Bence evet, zorlu ama bu yılı daha iyi ve huzurlu geçirmemiz için tedbir almamız açısından önemli olduğunu düşünüyorum. İşin içine Merkür’ün de geri geri gittiğini katarsak bu anlamda teknolojiyi kullandığımız iletişim alanında da sürprizlere hazırlıklı olmamızda fayda var.

16’sında yaşayacağımız dolunay ise Aslan - Kova aksında ve Aslan burcunun son derecelerinde gerçekleşecek bu dolunayın kadersel dönüşümünü ele alan kuzey ve güney ay düşümleriyle yaptığı sert görünüm gökyüzünü biraz daha zorlaştıracak gibi görünmekte.

Evet şans ve talih gezegeni Jüpiter, Balık burcunda “Neden bize şöyle bir eli kolu sağlam güzellikler yağdırmıyor?” diyebilirsiniz. O, bu aralar oyunu Uranüs'ten yana kullanıyor ve malum Uranüs de mahallenin deli teyzesi gibi herkesle kavgalı.

Bu ayın en olumlu görünüşlerine gelirsek Venüs ve Mars’ın Neptün’e yapacağı olumlu yaklaşım, bizi maddi manevi biraz uçuş uçuş bir havalara sokarken, Jüpiter’in Uranüs desteği de yine Boğa burcu temalarında rahat bir soluk aldırtacak gibi durmakta.

Bu ay özellikle ayın ikinci yarısında yeni başlangıçlar veya olmayana tamam dur diyeceğimiz kararlar almamız pek olası. Duygusal ilişkilerde hareketlilik olacak gibi duruyor. Özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü denilen tuhaf günde ilişkinize daha dikkat etmeniz gerekebilir. 14’ünde başlayan ilişki, 16’sında bitememesi için sağduyulu olmak her zaman iyidir.

Bolluk, bereket içinde, her şeyden önce sağlıklı bir şubat ayı geçirmenizi dilerim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Şubat / Ay BOŞLUKTA

01.02.2022 Salı saat 14:01’den itibaren 02.02.2022 Çarş. saat 13:59’a kadar

04.02.2022 Cuma saat 12:40’dan itibaren 04.02.2022 Cuma saat 17:56’ya kadar

06.02.2022 Pazar saat 20:20’den itibaren 07.02.2022 Pzt. saat 01:52’ye kadar

09.02.2022 Çarş. saat 07:47’den itibaren 09.02.2022 Çarş. saat 13:26’ya kadar

11.02.2022 Cuma saat 11:22’den itibaren 12.02.2022 Cmt. saat 02:26’ya kadar

14.02.2022 Pzt. saat 13:26’dan itibaren 14.02.2022 Pzt. saat 14:17’ye kadar

16.02.2022 Çarş. saat 19:56’dan itibaren 16.02.2022 Çarş. Saat 23:42’ye kadar

19.02.2022 Cmt. saat 02:19’dan itibaren 19.02.2022 Cmt. saat 06:50’ye kadar

21.02.2022 Pzt. saat 08:01’den itibaren 21.02.2022 Pzt. Saat 12:19’a kadar

23.02.2022 Çarş. saat 12:23’den itibaren 23.02.2022 Çarş. saat 16:29’a kadar

25.02.2022 Cuma saat 06:24’den itibaren 25.02.2022 Cuma saat 19:27’ye kadar

27.02.2022 Pazar saat 17:49’dan itibaren 27.02.2022 Pazar saat 21:35’e kadar