2022 Şubat ayı burç yorumları

Haberler - ntv.com.tr 01.02.2022 - 14:23
Çok sevgili astrolojiseverler,
Arada her zaman kaynayıp gidiyormuş duygusu veren şubat ayında gökyüzüne genel olarak baktığımızda ayın birinde Kova burcunda bir yeni ay ile açılışı yapıyoruz ve 16’sıında ise Aslan burcunda yaşayacağımız dolunayla yolumuza devam edeceğiz.
Ayın 1’inde yaşayacağımız yeni ay Satürn denilen eli cetvelli hocanın kavuşumda ve malum Uranüs denilen her açıdan çarpıcı gezegene zorlu bir görünümde yaşanacağından bizi yine teknoloji, para, doğa olayları gibi konularda hareketlendirecek. Zorlu bir yeni ay mı? Bence evet, zorlu ama bu yılı daha iyi ve huzurlu geçirmemiz için tedbir almamız açısından önemli olduğunu düşünüyorum. İşin içine Merkür’ün de geri geri gittiğini katarsak bu anlamda teknolojiyi kullandığımız iletişim alanında da sürprizlere hazırlıklı olmamızda fayda var.
16’sında yaşayacağımız dolunay ise Aslan - Kova aksında ve Aslan burcunun son derecelerinde gerçekleşecek bu dolunayın kadersel dönüşümünü ele alan kuzey ve güney ay düşümleriyle yaptığı sert görünüm gökyüzünü biraz daha zorlaştıracak gibi görünmekte.
Evet şans ve talih gezegeni Jüpiter, Balık burcunda “Neden bize şöyle bir eli kolu sağlam güzellikler yağdırmıyor?” diyebilirsiniz. O, bu aralar oyunu Uranüs'ten yana kullanıyor ve malum Uranüs de mahallenin deli teyzesi gibi herkesle kavgalı.
Bu ayın en olumlu görünüşlerine gelirsek Venüs ve Mars’ın Neptün’e yapacağı olumlu yaklaşım, bizi maddi manevi biraz uçuş uçuş bir havalara sokarken, Jüpiter’in Uranüs desteği de yine Boğa burcu temalarında rahat bir soluk aldırtacak gibi durmakta.
Bu ay özellikle ayın ikinci yarısında yeni başlangıçlar veya olmayana tamam dur diyeceğimiz kararlar almamız pek olası. Duygusal ilişkilerde hareketlilik olacak gibi duruyor. Özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü denilen tuhaf günde ilişkinize daha dikkat etmeniz gerekebilir. 14’ünde başlayan ilişki, 16’sında bitememesi için sağduyulu olmak her zaman iyidir.
Bolluk, bereket içinde, her şeyden önce sağlıklı bir şubat ayı geçirmenizi dilerim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Şubat / Ay BOŞLUKTA
01.02.2022 Salı saat 14:01’den itibaren 02.02.2022 Çarş. saat 13:59’a kadar
04.02.2022 Cuma saat 12:40’dan itibaren 04.02.2022 Cuma saat 17:56’ya kadar
06.02.2022 Pazar saat 20:20’den itibaren 07.02.2022 Pzt. saat 01:52’ye kadar
09.02.2022 Çarş. saat 07:47’den itibaren 09.02.2022 Çarş. saat 13:26’ya kadar
11.02.2022 Cuma saat 11:22’den itibaren 12.02.2022 Cmt. saat 02:26’ya kadar
14.02.2022 Pzt. saat 13:26’dan itibaren 14.02.2022 Pzt. saat 14:17’ye kadar
16.02.2022 Çarş. saat 19:56’dan itibaren 16.02.2022 Çarş. Saat 23:42’ye kadar
19.02.2022 Cmt. saat 02:19’dan itibaren 19.02.2022 Cmt. saat 06:50’ye kadar
21.02.2022 Pzt. saat 08:01’den itibaren 21.02.2022 Pzt. Saat 12:19’a kadar
23.02.2022 Çarş. saat 12:23’den itibaren 23.02.2022 Çarş. saat 16:29’a kadar
25.02.2022 Cuma saat 06:24’den itibaren 25.02.2022 Cuma saat 19:27’ye kadar
27.02.2022 Pazar saat 17:49’dan itibaren 27.02.2022 Pazar saat 21:35’e kadar
Koç
Gökyüzü bu ay size temalarını birebir yaşatacak diyebiliriz. Özellikle ayın ilk yarısında kendinizi yeni işlerin ve kendinizi daha çok ortaya koyabileceğiniz durumların içinde bulabilirsiniz. Ayın ikinci yarısında ise iş biraz daha duygusal hayatınıza yönlenecek o nedenle romantizme yüreğinizi açın derim.
Boğa
Şubat ayı size enteresan başlangıçları bitişleri yaşatacak gibi durmakta. Özellikle ayın ilk yarısında iş ve işle ilgili konularda yeni bir adım atabilir veya durumunuzda iyileşme gerçekleşebilir. Ay sonuna doğru ise; baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar konular hakkında hareketlilik yaşamanız olası.
İkizler
Şubat ayı boyunca tam da burcunuza ait konularda hareketlilik yaşayabilirsiniz. Kendinizi ortaya koyup sunumlar yapmak anlatmak ve hayatınızda önemli ve etkili geçişler için özellikle Jüpiter sizi hayli destekleyecek. O nedenle bu ay öyle pencere kenarında yastık çürütmekten vazgeçin ve elinizden geleni mutlaka ortaya koyun derim.
Yengeç
Bu ay sizi biraz para konuları tedirgin edecek gibi olsa da önünüzde güzel alternatiflerde açılmayacak değil. O nedenle bardağa dolu tarafından bakmanız gereken zamanlar yaşayacaksınız. Eğer kendinize gerekli güven ve inançta duruyorsanız bilin ki bu ay maddi anlamda kendinizi parlatabilirsiniz. Fırsatları mutlaka görün.
Aslan
Şubat ayı sizin için tam olarak “biz ve ben” kelimelerini cümle içinde çok kullandıracak gibi görünmekte. O nedenle bu ay ilişkilerinize bir kere daha dikkat etmenizde fayda var. Özellikle evlilik ve iş ortaklığı gibi konularda hoş başlangıçlar yaşamaya koyulurken diğer yandan da bitişleri de görme olasılığınız olabilir.
Başak
Mevsimi soğuk da olsa size sıcak bir enerjiyle merhaba diyecek olan şubat ayı size daha çok hayatınızı organize edebilmeniz için güzel kapılar açacak diyebiliriz. Özellikle iş ve çalışma arkadaşlarınızla iş bölümü veya evde bir iş bölümüne gitmeniz çok olası ayrıca bu ayın ilk yarısında sağlık konusunda da üzerine düşeni yapmayı ihmal etmemenizde fayda var.
Terazi
Ocak ayının o tuhaf atmosferinden sonra şubat ayının size nispeten daha iyi geleceğini söylememiz mümkün. Kendinizi bu anlamda özellikle keyifli aşk oyunlarına hazırlayın derim. Eğer ayağı yere basan biriyse karşınızdaki gayet olumlu noktalara gidecek bir ilişki yaşamanız olası. Ayın ikinci yarısında ise sosyal ilişkilerinizde daha temkinli olmanızı tavsiye ederim.
Akrep
Bu ay sizin için daha çok geçmişten gelen ve hala ortada sürünen işleri bitirmek ideal olacaktır. Zaten maddi, manevi hemen hemen her konuda rahat soluk alabilmek için bu tip gecikmeleri işler önünüze gelecek diyebiliriz. Bunun yanında para konusunda ise patronlar veya otorite figürleriyle bu ayın ikinci yarısında ufak tefek sürtüşmeler olabilir. O nedenle ipleri hemen koparmamaya bakın derim.
Yay
Bu ay yakın çevrenizle kurmuş olduğunuz ilişkiye dikkatiniz çekilebilir. Özellikle yakınlarınızdan birilerinin size olan tavırlarında bir değişiklik gözlemlerseniz şaşırmayın. Ayın ortalarında bazı planlarınızın değişebilme olasılığı da söz konusu. O nedenle şubat ayı boyunca daha esnek bir programda yürümenizi tavsiye ederim.
Oğlak
Şubat ayı size hem aşk hem de para getirebilir, öncelikle bunu belirtmekte fayda var. Özellikle ayın ilk yarısında maddi anlamda enteresan teklifler gelebilir. Bazı fırsatlar kapınızı çalacak olabilir. Ayın ikinci yarısında ise dikkatiniz daha çok ilişkiler konusunda çalışmaya başlayacak. Yarım kalmış bir ilişkide tekrar önünüze gelecek olabilir.
Kova
Kendinizi şubat ayının heyecanlı kollarına bırakmaya hazırlanın derim. Özellikle ayın başında ve ilk yarısında hayli yoğun bir gündem içine düşebilir, bu anlamda önemli kararlara imza atabilirsiniz. Ayın ikinci yarısında ise kendinizi özellikle uzun vadeli ilişkilerde biraz baskılanmış hissetmeniz olası. Eğer bu uzun ilişki iş ortaklığı parayı da içeriyorsa bir kere daha dikkatli olmanızda fayda var.
Balık
Şubat ayının ilk 10 günü dikkatinizi toparlamakta biraz zorlanabilirsiniz özellikle uyku düzeninize özen göstermelisiniz. Çünkü bu sizin ruhsal tepkilerinizi bire bir etkileyecektir. Çok ciddi dikkat gerektiren işler ve anlaşmalardan uzak kalmanız iyi, olur. Ve fakat ayın ikinci yarısından sonra ise çok daha girişken hissedeceksiniz. Bu süreçte ise sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir.