2022 Temmuz aylık burç yorumları

Haberler - ntv.com.tr 03.07.2022 - 09:13
2022 TEMMUZ AYI AYLIK GENEL YORUM
Çok sevgili astroloji severler, artık yaz sıcağını iyiden iyiye hissettiğimiz günlerdeyiz. Hayli soğuk geçen kış aylarından sonra, deyim yerindeyse 'iliğimizin kemiğimizin ısınıp' bol bol güneşin vitaminini depolamaya bakmalıyız.
Temmuz ayına genel olarak baktığımızda, ayın ilk haftasında iletişim gezegeni Merkür’ün hayaller gezegeni Neptün ile sert bir görünüm içine gireceğini görmekteyiz. Bu sert görünüm bizi daha gerçekçi kılarken diğer yandan da olmadık manasız bir konuyu yanlış anlamalarla işin içinden çıkılmaz bir hale de getirebileceğimizi de söylemekte.
Tabi Merkür rahat durur mu? İkinci haftanın ortalarında ise şans gezegenine kafa tutacak ve fakat aynı zamanda Mars ile yapacağı olumlu açı ise bizi çok daha pozitif eylemlere hazır hissettirebilir. Yani ayın ortasına kadar ne dediğinize, ne duyduğunuza dikkat edin derim.
İkinci hafta da en verimli görünüm Venüs ile disiplin gezegeni Satürn’ün el sıkışması olacak diyebiliriz. Bu da bizi daha metodik düşünceyle işlerimizi halletmeye götürürken, diğer yandan da gönüllü olarak işlerin hallolması için kendimizi tatlı bir baskı altına alacağımızı da söylemekte.
Bu ayın 13’ünde 21 derece Oğlak burcunda yaşayacağımız dolunay ise Kuzey, Güney Ay düğümleri ve üstüne, Neptün ile Uranüs'e de gayet güzel bir görünümde olacak. Tema olarak iş ve çalışma dünyamızda hoş olumlu başlangıçlar yapabiliriz 25’ine kadar.
28’inde ise beş derece Aslan burcunda yaşayacağımız Yeni Ay'da talih gezegeni Jüpiter’den olumlu etki aldığı için bizi özellikle aile, çocuk, aşk gibi konularda hareketlendirebilir. Bu ay hem Dolunay'ın hem de Yeni Ay'ın olumlu bir pozisyonda olması günlük hayatımızda bizi biraz daha nefes aldıracakmış gibi görünmekte.
Genel olarak, Ay sonuna doğru savaş ve mücadele gezegeni Mars’ın bizi her daim şaşırtan Uranüs ile kavuşmasını saymazsak gayet iyi durmakta. Mars ve Uranüs kavuşumu da ne yazık ki temmuz sonu ağustos başı her anlamda çok da sevimli gelmeyebilir. Bunu ağustos ayı yorumumuzda çok daha geniş bir biçimde inceleyeceğiz.
Bolluk, bereket içinde, her şeyden önce sağlıklı bir ocak ayı geçirmenizi dilerim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
TEMMUZ AYI AY BOŞLUKTA
30.06.2022 Perşembe saat 23:13’den itibaren 01.07.2022 Cuma saat 03:39’a kadar
03.07.2022 Pazar saat 12:58’den itibaren 03.07.2022 Pazar saat 15:31’e kadar
05.07.2022 Salı saat 21:03’den itibaren 06.07.2022 Çarşamba saat 01:24’e kadar
08.07.2022 Cuma saat 04:03’den itibaren 08.07.2022 Cuma saat 08:14’e kadar
10.07.2022 Pazar saat 07:34’den itibaren 10.07.2022 Pazar saat 11:34’e kadar
12.07.2022 Salı saat 04:42’den itibaren 12.07.2022 Salı saat 12:01’e kadar
14.07.2022 Perşembe saat 07:16’dan itibaren 14.07.2022 Perşembe saat 11:13’e kadar
16.07.2022 Cumartesi saat 07:36’dan itibaren 16.07.2022 Cumartesi saat 11:18’e kadar
18.07.2022 Pazartesi saat 09:42’den itibaren 18.07.2022 Pazartesi saat 14:17’ye kadar
20.07.2022 Çarşamba saat 17:18’den itibaren 20.07.2022 Çarşamba saat 21:22’ye kadar
23.07.2022 Cumartesi saat 02:44’den itibaren 23.07.2022 Cumartesi saat 08:10’a kadar
25.07.2022 Pazartesi saat 11:14’den itibaren 25.07.2022 Pazartesi saat 20:53’e kadar
28.07.2022 Perşembe saat 03:54’den itibaren 28.07.2022 Perşembe saat 09:35’e kadar
30.07.2022 Cumartesi saat 07:29’dan itibaren 30.07.2022 Cumartesi saat 21:10’a kadar
Koç
Bu ay dikkatiniz daha çok iş, kariyer, konularında olacak temmuz sonuna doğru da aşk konusu dolu dizgin kapınızı çalacak olabilir. Ay ortasına kadarda aile ve gayrimenkul meseleleri çözüm bekleyecektir.
Boğa
Ayın ilk yarısı ilişkiler, özellikle kardeşler, arkadaşlarınız veya çok yakınınızdaki insanlarla olan mesafenize dikkat edin derim ay ortasında da yurtdışı konuları veya akademik konularda bir hareketlilik olurken ay sonuna doğru da aile büyükleriyle çözüme yönelik gelişmeler olacak gibi durmakta.
İkizler
Temmuz ayı size ilk yarısında maddi konularda artık bir karar verme durumu yaşatabilir. Ortalarında da devlet kapısıyla ilgili işleriniz ya da başlangıçlarınız varsa doğru bir zaman olur. Sonuna doğru da kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla daha olumlu bir görünümde olabilirsiniz.
Yengeç
Temmuz ayı size değişim dönüşümle geldiği çok açık. Ayın ilk yarısı bu anlamda kendinizle daha çok ilgili olacaksınız gibi görünmekte ikinci yarısında da evlilik ve ortaklık konuları dikkatinizi çekerken ay sonuna doğru da maddi konularda hareketlenebilirsiniz. Ay sonu daha dikkatli olmanızda fayda var.
Aslan
Ayın ilk yarısı kafanızı toplamakta biraz zorlanabilir. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyebilirsiniz. İkinci yarısında da daha çok iş ve iş arkadaşları sağlık konuları gündeminize oturacak gibi ayın sonlarına doğru da artık yeter diyerek silkinebilirsiniz. Bu süreçte kendinize öyle ya da böyle haksızlık etmemeye bakın.
Başak
Temmuz size daha sosyal olacağınız bir alanda sizi hareketlendirecek. Ayın ortalarında aşk ve ilişkiler sizde de gündem olabilir, bu süreci değerlendirin derim. Ayın sonuna doğru biraz daha içe dönük olmanız biraz daha kendinizle hesaplaşıyor olabilirsiniz. Kendinizle ilgili daha sakin bir akılla karar verin.
Terazi
Bu ayın ortalarına kadar ana mevzunuz iş ve para olacak gibi görünüyor, önemli kararlar alabilirsiniz. Aklı selim olmayı elden bırakmayın. Ayın ortalarında sosyal hayat sizin için vazgeçilmez bir alana dönüşebilir. Ay sonunda kariyer iş güç mevzuları kapınızı çalacakmış gibi görünüyor.
Akrep
Temmuz ayının size daha girer girmez kısa vadeli planlar konusunda masa başına oturtabilir ve bu anlamda yakın çevrenizden destekte alabilirsiniz. Ayın ortalarında daha çok yurtdışı mevzularına gelebilir. Ayın sonlarında dikkatiniz yine para konularına kayacak gibi görünmekte.
Yay
Temmuz size ortak kazanılan paralar ve kredi, bankacılık konularında bir şekilde hareket getirebilir. Ayın ortalarında daha çok para ve yatırım konularında planlar ve projeler geliştirebilir, ay sonunda dikkatiniz seyahat ve alıp başınızı uzaklara gitmeye yönelebilir. Temmuz başında doğru karar verirseniz ay onu rahatlıkla yollarda olursunuz.
Oğlak
Temmuz size biraz ikili ilişkilerde baş ağrıtarak gelecek olabilir fakat bu durum ayın ilk yarısından sonra kendinizi sorgulamaya ve yeniden inşa etmeye götürebilir. Bu anlamda aslında verimli bir süreçten geçeceksiniz diyebiliriz. Ay sonunda büyük kamu kuruluşlarla resmi işlerde koşturmanız olası.
Kova
Temmuz ayı özellikle sağlık ve günlük koşturmada sizi biraz yoracak gibi görünmekte. Bu anlamda sağlığınıza öncelik vermeniz sizin için daha doğru olacaktır. Ayın ortalarında biraz daha içe dönük bir hal alacak olabilirsiniz kendinizi fazla dinlememeye bakın. Ayın sonlarına doğru ise ilginiz daha çok evlilik ve ikili ilişkilere kayacak. İletişime dikkat edin.
Balık
Temmuz size aşk ve romantizm konusunda hayli güçlü gelecek. Ayın ortalarında kendinizi daha dışa dönük ve sosyal hissedebilirsiniz. Ayın son döneminde iş güç ve sağlık konularında biraz daha atak davranmanız gerekebilir. Önünüzde olumlu bir temmuz durmakta. Bu ayı değerlendirmeye bakın derim.