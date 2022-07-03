2022 Temmuz aylık burç yorumları

2022 TEMMUZ AYI AYLIK GENEL YORUM

Çok sevgili astroloji severler, artık yaz sıcağını iyiden iyiye hissettiğimiz günlerdeyiz. Hayli soğuk geçen kış aylarından sonra, deyim yerindeyse 'iliğimizin kemiğimizin ısınıp' bol bol güneşin vitaminini depolamaya bakmalıyız.

Temmuz ayına genel olarak baktığımızda, ayın ilk haftasında iletişim gezegeni Merkür’ün hayaller gezegeni Neptün ile sert bir görünüm içine gireceğini görmekteyiz. Bu sert görünüm bizi daha gerçekçi kılarken diğer yandan da olmadık manasız bir konuyu yanlış anlamalarla işin içinden çıkılmaz bir hale de getirebileceğimizi de söylemekte.

Tabi Merkür rahat durur mu? İkinci haftanın ortalarında ise şans gezegenine kafa tutacak ve fakat aynı zamanda Mars ile yapacağı olumlu açı ise bizi çok daha pozitif eylemlere hazır hissettirebilir. Yani ayın ortasına kadar ne dediğinize, ne duyduğunuza dikkat edin derim.

İkinci hafta da en verimli görünüm Venüs ile disiplin gezegeni Satürn’ün el sıkışması olacak diyebiliriz. Bu da bizi daha metodik düşünceyle işlerimizi halletmeye götürürken, diğer yandan da gönüllü olarak işlerin hallolması için kendimizi tatlı bir baskı altına alacağımızı da söylemekte.

Bu ayın 13’ünde 21 derece Oğlak burcunda yaşayacağımız dolunay ise Kuzey, Güney Ay düğümleri ve üstüne, Neptün ile Uranüs'e de gayet güzel bir görünümde olacak. Tema olarak iş ve çalışma dünyamızda hoş olumlu başlangıçlar yapabiliriz 25’ine kadar.

28’inde ise beş derece Aslan burcunda yaşayacağımız Yeni Ay'da talih gezegeni Jüpiter’den olumlu etki aldığı için bizi özellikle aile, çocuk, aşk gibi konularda hareketlendirebilir. Bu ay hem Dolunay'ın hem de Yeni Ay'ın olumlu bir pozisyonda olması günlük hayatımızda bizi biraz daha nefes aldıracakmış gibi görünmekte.

Genel olarak, Ay sonuna doğru savaş ve mücadele gezegeni Mars’ın bizi her daim şaşırtan Uranüs ile kavuşmasını saymazsak gayet iyi durmakta. Mars ve Uranüs kavuşumu da ne yazık ki temmuz sonu ağustos başı her anlamda çok da sevimli gelmeyebilir. Bunu ağustos ayı yorumumuzda çok daha geniş bir biçimde inceleyeceğiz.

Bolluk, bereket içinde, her şeyden önce sağlıklı bir ocak ayı geçirmenizi dilerim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

TEMMUZ AYI AY BOŞLUKTA

30.06.2022 Perşembe saat 23:13’den itibaren 01.07.2022 Cuma saat 03:39’a kadar

03.07.2022 Pazar saat 12:58’den itibaren 03.07.2022 Pazar saat 15:31’e kadar

05.07.2022 Salı saat 21:03’den itibaren 06.07.2022 Çarşamba saat 01:24’e kadar

08.07.2022 Cuma saat 04:03’den itibaren 08.07.2022 Cuma saat 08:14’e kadar

10.07.2022 Pazar saat 07:34’den itibaren 10.07.2022 Pazar saat 11:34’e kadar

12.07.2022 Salı saat 04:42’den itibaren 12.07.2022 Salı saat 12:01’e kadar

14.07.2022 Perşembe saat 07:16’dan itibaren 14.07.2022 Perşembe saat 11:13’e kadar

16.07.2022 Cumartesi saat 07:36’dan itibaren 16.07.2022 Cumartesi saat 11:18’e kadar

18.07.2022 Pazartesi saat 09:42’den itibaren 18.07.2022 Pazartesi saat 14:17’ye kadar

20.07.2022 Çarşamba saat 17:18’den itibaren 20.07.2022 Çarşamba saat 21:22’ye kadar

23.07.2022 Cumartesi saat 02:44’den itibaren 23.07.2022 Cumartesi saat 08:10’a kadar

25.07.2022 Pazartesi saat 11:14’den itibaren 25.07.2022 Pazartesi saat 20:53’e kadar

28.07.2022 Perşembe saat 03:54’den itibaren 28.07.2022 Perşembe saat 09:35’e kadar

30.07.2022 Cumartesi saat 07:29’dan itibaren 30.07.2022 Cumartesi saat 21:10’a kadar