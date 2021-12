2022'de burcunuzu neler bekliyor (2022 yılında astroloji)

Merhaba sevgili astroloji severler,

İyisiyle, kötüsüyle koskocaman bir yılı daha arkamızda bırakmak üzereyiz. Önümüzdeki yılın gökyüzüne baktığımızda yılı 4 dönemde inceleyeceğiz. Burçlara göre yılın gökyüzü durumuna da yine sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

SATÜRN İLE URANÜS ARASINDA SERT AÇI

2022 yılının 1. Dönemini anlatan 21 Aralık 2021 dönencesi bize; mart ekinoksuna kadar olan dönemi anlatmakta. Bu dönem içinde bir yıldır hayatımızı sekteye uğratan eli cetvelli hoca Satürn ile her an ne yapacağı belli olmayan Uranüs arasındaki sert açının son bir kere daha etkisini göstereceğini görmekteyiz. Her ne kadar bu etki 2022 de yine etkili olacak olsa da 2021 yılında olduğu kadar acı çektirmeyecek demek mümkün.

VENÜS RETRO

Bu durum bizlere geleneksel ile çağdaş olanın mücadelesini, sınırları aşmanın ne denli disiplin gerektirdiğini bir kere daha yaşatacak. Ve boğa burcundaki Uranüs zaten maddi değerleri fazlasıyla anlatırken bir de Venüs’ün retro yaparak Plüton ile el ele tutuşması çok belli ki bizi 2022 Mart ekinoksuna kadar ne yazık ki para ve paranın çevresinde gelişen olaylarla zorlayarak uğraştırtacak. Bu nahoş konu özellikle kemerleri daha da sıkmaya ve devletin bu konuyla ilgili gayretlerini de gösterecek. Bu noktada hukuki düzenlemeler ve merkez bankası gibi kamu kuruluşlarının önemli müdahaleleri de söz konusu olacaktır.

MART SONUNA KADAR HAREKETLİLİK

Bu anlamda hemen hemen mart sonuna kadar döviz, borsa, kripto para gibi konularda olağanüstü hareketlilik gözlemlenebilir. Bu süreçte maddi anlamda öncelikle kendinizi korumaya bakmanızda, önlemler almanızda elbette fayda var. Ama yok ben işimi bilirim diyenlerdenseniz bu süreci harika bir biçimde de değerlendirmeniz mümkün duruyor.

TUTULMALAR DAMGA VURACAK

Mart ekinoksu ile Haziran gündönümü arasında ise boğa – akrep aksında gerçekleşecek olan tutulmalar damgasını vuracak bu akslar içinde yine Satürn’ün kuzey ve güney ay düğümlerine yapacağı sert açı anlaşmaları, sözleşmeleri, maddi konuda Jüpiter’in pozitif etkisiyle bize biraz daha rahat nefes aldırtacak gibi görünmekte. Ve fakat bu süreçte sert geçen bir önceki dönemin yankıları bu dönemde de kendini konuşturtacak ve bazı toplumsal olayların tetiklenmesine neden olabilir. Bu süreçte birçok bürokrat ve yönetici yerinden olacak gibi de durmakta. Bu zaman diliminde nispeten ekonomik olarak paramız daha doğru bir yerde duracak olsa da -kamu ya da sivil fark etmez- yöneticiyseniz bir yerlerde başınızın ağrıyacağını söylemek mümkün.

SATÜRN RETROSU

Haziran gündoğumu ile eylül ekinoksu arasında ise, gökyüzünün başlığı Satürn Retro'su olacak. Satürn bu Retro'suyla birlikte gündem yine ekonomik platform da ilerlerken Jüpiter ve Mars karşıtlığı dinamitin fitilini ateşleyebilir. Bu noktada iklim koşulları fazla sıcak olurken 2021 de olduğu gibi orman yangınlarına umarım şahit olmayız. Keza bu sıcak zamanlarda halkın sesinin yükselebileceğini ve partiler arasında birleşmeler, ayrılmalar olabileceğini de söylemek mümkün. Keza Türkiye seçim atmosferine de bürünecek diyebiliriz.

BÜTÜN BÜYÜK GEZEGENLER RETRODA OLACAK

2022’nin son döneminde ise hemen hemen bütün büyük gezegenler retro hareketinde olacağı için yılın ilk yarısındaki her konu çözüme kavuşmamışsa tekrar önümüze dökülecek gibi durmakta. Bu da bize yine ne yazık ki ekonomik krizi işaret edebilir. Bunun yanında zaten 2022’ye sinmiş sınır ve sınır ötesi askeri hareketlilikte bu dönemde gündemi daha da yükseltebilir. Umarım uluslararası ilişkilerde bu anlamda bir gerginlik ortaya çıkmaz.

VUR PATLASIN ÇAL OYNASIN YAŞANABİLİR

Yani bir bakıma, yılın ilk 3-4 ayında alınacak önlemler eğer yeterli olmazsa bu son dönemde yaşayacağımız zorluğu arttırabilir. Ve ayrıca gizli saklı konular ortaya saçılabilir, her alanda skandallara da şahit olabiliriz. İşin gerçeği 2022’nin son çeyreği kim kime, dumduma tadında, vur patlasın çal oynasın yaşanabilir.

Evet sevgili astroloji severler görülen o ki, 2022’nin gündemi ve hareketliliği hayli fazla. Tema baştan sona ekonomi ve iyileştirmeler olacakmış gibi görünmekte. Yılın en mülayim ayları ilkbahar dönemi olurken en gerilimli dönemi ise ilk üç ve son üç aya denk gelmekte. Umarım 2022 bütün bu zorlayan öngörüleri en hafifinden atlatacağımız bir yıl olur.

Her şeyin gönlünüzce olacağı, muhteşem bir yıl geçirmenizi dilerim.