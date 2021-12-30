2022'nin en şanslı burçları: Sağlık, para ve aşk konularında burçların karnesi

Haberler 30.12.2021 - 13:31 | Son Güncelleme : 30.12.2021 - 14:28
2022 yılı gökyüzü yorumumuzdan sonra sıra artık yeni yılın En Çok'larını, konuşmamıza geldi. Elbette bu yılın değişime en açık olan burçları kuşkusuz Boğa ve Akrep burçları olacak. Çünkü Güneş ve Ay tutulmaları bu burçlarda gerçekleşecek. Yani çok doğal olarak 2022’nin şamar oğlanı ve el üstünde tutulan cici çocukları bu iki burç olacak dememiz yerinde olur.
Nihayetinde bu yılın adı ekonomi ve para olduğu için 5 üzerinden birçok burcun karnesi yıldızlı pekiyi olmayacaktır. Ve fakat fırsatların ortaya çıktığı ve cüzdanımızı şaşırtacak gelişmelerinde olacağı çok açık. Ekonomik koşullar günümüzde önemli ama her şeyden çok daha önemlisi ise malum, sağlık. Sağlık elden gittiğinde istif istif para da olsa bir işe yaramadığını salgın yüzünden çok iyi idrak ettik, ediyoruz.
2022’de geçen yıllarda olduğu gibi sağlık da olağanüstü bir hareketliliği beklemesem de çok dikkatli olmamız gerektiğini bir kere daha hatırlatmamız gerekiyor kendimize.
Ve 2022’yi; aşk, para, sağlık başta olmak üzere hayatımızın hangi alanlarında En Çok'ları yaşayacağımızı görelim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Sağlık: 4 iyi
Genel olarak Mart ve Ekim aylarında biraz daha kendinize özen göstermeniz gerekebilir.
Para: 3 orta
Şubat ayı fırsatlar çıkabilir. Kasım ve Aralık aylarına dikkat.
Aşk: 4,5'tan 5 pekiyi
Yaz ayları renkli geçecek gibi durmakta.
BOĞA
Sağlık: 3,5'tan 4 gayet iyi
Nisan, Mayıs aylarında biraz daha sağlık konularına dikkat edin.
Para: 3 orta
Ocak ve Şubat ayı zorlayabilir ve bir de Temmuz ayının rehavetine dikkat.
Aşk: 2,5'tan 3 orta
Eylül, Ekim, Kasım aylarında biraz durgunluk bekleniyor.
İKİZLER
Sağlık: 3 orta
Yılın son 4 ayında kazalara karşı dikkatli olun.
Para: 5 pekiyi
Sabırlı olduğunuz takdirde Şubat ve Temmuz yüzünüzü güldürecek gibi. Çalıştırın parayı kazanacaksınız.
Aşk: 1,5'tan ne yazık ki 2 zayıf
Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aşk oyunları oynayabilirsiniz ama elle tutulur bir sonuç çıkar mı, emin değilim.
YENGEÇ
Sağlık: 3 orta
Ocak ayında hassasiyetiniz artabilir. Eylül, Ekim ayları kontrolden geçin derim.
Para: 4 iyi
Var olanı koruyup Mart, Nisan aylarını değerlendirirseniz kazanırsınız.
Aşk: 4 iyi
Ağustos ve Eylül aylarında sırılsıklam bir aşk kapınızı çalabilir.
ASLAN
Sağlık: 3 orta
Ekim ve Kasım aylarına dikkat ederseniz sorun yaşamazsınız. Ama genel olarak iyi bakın kendinize bu yıl.
Para: 3 orta
Nisan’da hoş gelişmeler olabilir ve fakat Ekim ayına dikkat edin.
Aşk: 4 iyi
Bu yıl gizli saklı ilişkilere, ufak tefek aşk oyunlarına açık duruyorsunuz. Mayıs bayağı sıcak geçecek sizin için.
BAŞAK
Sağlık: 3 orta
Mart ve Kasım'da ufak tefek tatsızlıklarınız olabilir. Ama ciddi bir etki yaşamayabilirsiniz.
Para: 3 orta
Mayıs ile Temmuz arası fırsatları kaçırmayın. Ekim, Kasım harcamalara dikkat derim.
Aşk: 1,5'tan 2 zayıf
Tutarsız tiplere çekilme riskiniz zaten her daim var. Eylül, Ekim hoşluklar olabilir gibi.
TERAZİ
Sağlık: 4 iyi
Şubat’a ve Aralık ayına dikkat ettiğiniz sürece sorun görünmüyor diyebilirim.
Para: 5 pekiyi
Nisan, Mayıs ve Eylül, Ekim güzel gelişmeler olabilir.
Aşk: 4 iyi
Temmuz ayı favori gelişmeler içinde olabilirsiniz. Değerlendirin bu yazı.
AKREP
Sağlık: 2,5'tan 3 orta gibi
Şubat, Mart, Nisan ve Aralık aylarında daha dikkatli olmaya bakın.
Para: 3 orta
Bu yıl çok kazanabilir, çok kaybedebilirsiniz. Açıkçası puanlama dışısınız.
Aşk: 5 pekiyi
Tam da 5 puanlık heyecan dolu aşklar yaşamanız olası hele Nisan ve Ağustos çok ısıtacaksınız çevrenizi.
YAY
Sağlık: 3,5'tan 4 iyi
Mart ayına ve Kasım, Aralık aylarına biraz daha dikkat edin, yeterli.
Para: 1,5'tan 2 zayıf
Yılın ilk 6 ayında borçlanma riskiniz var. Dikkatli harcayın.
Aşk: 4 iyi
İlkbahar ve yaz ayları gönlünüzü olmadık birine kaptırmamaya bakın derim.
OĞLAK
Sağlık: 4 iyi
Bu yıl çok kötü bir gelişme beklemesem de yılın son 4 ayına dikkat edin.
Para: 4 iyi
Her ne kadar yılın ilk üç ve son üç ayı riskli de olsa bu yıl kazanıyorsunuz diyebilirim.
Aşk: 1,5'tan 2 zayıf
İlk bahar ve sonbahar aşk konusunda hareketli olabilir ama bu yıl beklentilerinizi tanıştıklarınız karşılayamayabilir.
KOVA
Sağlık: 2,5'tan 3 orta
Yaz aylarında sağlık kontrollerinizi aksatmayın derim. Ve sonbaharda da kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.
Para: 4 iyi
Ocak, Şubat, Mart'ta ani fırsatlara açık olun, Ağustos ayında ise daha dikkatli olmanızda fayda var.
Aşk: 3 orta
Mart, Nisan, Mayıs aylarında tutkulu bir aşka düşebilirsiniz. Ve fakat Eylül, Ekim ayları sevimsiz bu anlamda.
BALIK
Sağlık: 3 orta
Yılın ilk aylarına ve son aylarına dikkat ettiğiniz sürece sorun yaşamazsınız.
Para: 4 iyi
Mayıs, Haziran ve Eylül yüzünüz bu anlamda gülebilir.
Aşk: 5 pekiyi
İlkbahar sizin ciddi ciddi etkili bir aşktan geçebileceğinizi söylemek mümkün. Bu yıl Kasım ayına dikkat edin yeter.