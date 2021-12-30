2022'nin en şanslı burçları: Sağlık, para ve aşk konularında burçların karnesi

Astrolog Murat İpek, 2022'de; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık burcununun karnesini çıkardı. İşte yeni yılda burçların aşk, para ve sağlık karnesi...

Haberler 30.12.2021 - 13:31 | Son Güncelleme : 30.12.2021 - 14:28

2022'nin en şanslı burçları: Sağlık, para ve aşk konularında burçların karnesi - 1

2022 yılı gökyüzü yorumumuzdan sonra sıra artık yeni yılın En Çok'larını, konuşmamıza geldi. Elbette bu yılın değişime en açık olan burçları kuşkusuz Boğa ve Akrep burçları olacak. Çünkü Güneş ve Ay tutulmaları bu burçlarda gerçekleşecek. Yani çok doğal olarak 2022’nin şamar oğlanı ve el üstünde tutulan cici çocukları bu iki burç olacak dememiz yerinde olur.

Nihayetinde bu yılın adı ekonomi ve para olduğu için 5 üzerinden birçok burcun karnesi yıldızlı pekiyi olmayacaktır. Ve fakat fırsatların ortaya çıktığı ve cüzdanımızı şaşırtacak gelişmelerinde olacağı çok açık. Ekonomik koşullar günümüzde önemli ama her şeyden çok daha önemlisi ise malum, sağlık. Sağlık elden gittiğinde istif istif para da olsa bir işe yaramadığını salgın yüzünden çok iyi idrak ettik, ediyoruz.

2022’de geçen yıllarda olduğu gibi sağlık da olağanüstü bir hareketliliği beklemesem de çok dikkatli olmamız gerektiğini bir kere daha hatırlatmamız gerekiyor kendimize.

Ve 2022’yi; aşk, para, sağlık başta olmak üzere hayatımızın hangi alanlarında En Çok'ları yaşayacağımızı görelim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

2022'nin en şanslı burçları: Sağlık, para ve aşk konularında burçların karnesi - 2

KOÇ

Sağlık: 4 iyi

Genel olarak Mart ve Ekim aylarında biraz daha kendinize özen göstermeniz gerekebilir.

Para: 3 orta

Şubat ayı fırsatlar çıkabilir. Kasım ve Aralık aylarına dikkat.

Aşk: 4,5'tan 5 pekiyi  

Yaz ayları renkli geçecek gibi durmakta.

 

2022'nin en şanslı burçları: Sağlık, para ve aşk konularında burçların karnesi - 3

BOĞA

Sağlık: 3,5'tan 4 gayet iyi

Nisan, Mayıs aylarında biraz daha sağlık konularına dikkat edin.

Para: 3 orta

Ocak ve Şubat ayı zorlayabilir ve bir de Temmuz ayının rehavetine dikkat.

Aşk: 2,5'tan 3 orta

Eylül, Ekim, Kasım aylarında biraz durgunluk bekleniyor.

 

2022'nin en şanslı burçları: Sağlık, para ve aşk konularında burçların karnesi - 4

İKİZLER

Sağlık: 3 orta

Yılın son 4 ayında kazalara karşı dikkatli olun.

Para: 5 pekiyi

Sabırlı olduğunuz takdirde Şubat ve Temmuz yüzünüzü güldürecek gibi. Çalıştırın parayı kazanacaksınız.

Aşk: 1,5'tan ne yazık ki 2 zayıf

Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aşk oyunları oynayabilirsiniz ama elle tutulur bir sonuç çıkar mı, emin değilim.

 

2022'nin en şanslı burçları: Sağlık, para ve aşk konularında burçların karnesi - 5

YENGEÇ

Sağlık: 3 orta

Ocak ayında hassasiyetiniz artabilir. Eylül, Ekim ayları kontrolden geçin derim.

Para: 4 iyi

Var olanı koruyup Mart, Nisan aylarını değerlendirirseniz kazanırsınız.

Aşk: 4 iyi

Ağustos ve Eylül aylarında sırılsıklam bir aşk kapınızı çalabilir.

 

2022'nin en şanslı burçları: Sağlık, para ve aşk konularında burçların karnesi - 6

ASLAN

Sağlık: 3 orta

Ekim ve Kasım aylarına dikkat ederseniz sorun yaşamazsınız. Ama genel olarak iyi bakın kendinize bu yıl.

Para: 3 orta

Nisan’da hoş gelişmeler olabilir ve fakat Ekim ayına dikkat edin.

Aşk: 4 iyi

Bu yıl gizli saklı ilişkilere, ufak tefek aşk oyunlarına açık duruyorsunuz. Mayıs bayağı sıcak geçecek sizin için.

 

 

2022'nin en şanslı burçları: Sağlık, para ve aşk konularında burçların karnesi - 7

BAŞAK

Sağlık: 3 orta

Mart ve Kasım'da ufak tefek tatsızlıklarınız olabilir. Ama ciddi bir etki yaşamayabilirsiniz.

Para: 3 orta

Mayıs ile Temmuz arası fırsatları kaçırmayın. Ekim, Kasım harcamalara dikkat derim.

Aşk: 1,5'tan 2 zayıf

Tutarsız tiplere çekilme riskiniz zaten her daim var. Eylül, Ekim hoşluklar olabilir gibi.

 

2022'nin en şanslı burçları: Sağlık, para ve aşk konularında burçların karnesi - 8

TERAZİ

Sağlık: 4 iyi

Şubat’a ve Aralık ayına dikkat ettiğiniz sürece sorun görünmüyor diyebilirim.

Para: 5 pekiyi

Nisan, Mayıs ve Eylül, Ekim güzel gelişmeler olabilir.

Aşk: 4 iyi

Temmuz ayı favori gelişmeler içinde olabilirsiniz. Değerlendirin bu yazı.

 

2022'nin en şanslı burçları: Sağlık, para ve aşk konularında burçların karnesi - 9

AKREP

Sağlık: 2,5'tan 3 orta gibi

Şubat, Mart, Nisan ve Aralık aylarında daha dikkatli olmaya bakın.

Para: 3 orta

Bu yıl çok kazanabilir, çok kaybedebilirsiniz. Açıkçası puanlama dışısınız.

Aşk: 5 pekiyi

Tam da 5 puanlık heyecan dolu aşklar yaşamanız olası hele Nisan ve Ağustos çok ısıtacaksınız çevrenizi.

2022'nin en şanslı burçları: Sağlık, para ve aşk konularında burçların karnesi - 10

YAY

Sağlık: 3,5'tan 4 iyi

Mart ayına ve Kasım, Aralık aylarına biraz daha dikkat edin, yeterli.

Para: 1,5'tan 2 zayıf

Yılın ilk 6 ayında borçlanma riskiniz var. Dikkatli harcayın.

Aşk: 4 iyi

İlkbahar ve yaz ayları gönlünüzü olmadık birine kaptırmamaya bakın derim.

 

2022'nin en şanslı burçları: Sağlık, para ve aşk konularında burçların karnesi - 11

OĞLAK

Sağlık: 4 iyi

Bu yıl çok kötü bir gelişme beklemesem de yılın son 4 ayına dikkat edin.

Para: 4 iyi

Her ne kadar yılın ilk üç ve son üç ayı riskli de olsa bu yıl kazanıyorsunuz diyebilirim.

Aşk: 1,5'tan 2  zayıf

İlk bahar ve sonbahar aşk konusunda hareketli olabilir ama bu yıl beklentilerinizi tanıştıklarınız karşılayamayabilir.

2022'nin en şanslı burçları: Sağlık, para ve aşk konularında burçların karnesi - 12

KOVA

Sağlık: 2,5'tan 3 orta

Yaz aylarında sağlık kontrollerinizi aksatmayın derim. Ve sonbaharda da kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

Para: 4 iyi

Ocak, Şubat, Mart'ta ani fırsatlara açık olun, Ağustos ayında ise daha dikkatli olmanızda fayda var.

Aşk: 3 orta

Mart, Nisan, Mayıs aylarında tutkulu bir aşka düşebilirsiniz. Ve fakat Eylül, Ekim ayları sevimsiz bu anlamda.

2022'nin en şanslı burçları: Sağlık, para ve aşk konularında burçların karnesi - 13

BALIK

Sağlık: 3 orta

Yılın ilk aylarına ve son aylarına dikkat ettiğiniz sürece sorun yaşamazsınız.

Para: 4 iyi

Mayıs, Haziran ve Eylül yüzünüz bu anlamda gülebilir.

Aşk: 5 pekiyi

İlkbahar sizin ciddi ciddi etkili bir aşktan geçebileceğinizi söylemek mümkün. Bu yıl Kasım ayına dikkat edin yeter.

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