2022'nin en şanslı burçları: Sağlık, para ve aşk konularında burçların karnesi

2022 yılı gökyüzü yorumumuzdan sonra sıra artık yeni yılın En Çok'larını, konuşmamıza geldi. Elbette bu yılın değişime en açık olan burçları kuşkusuz Boğa ve Akrep burçları olacak. Çünkü Güneş ve Ay tutulmaları bu burçlarda gerçekleşecek. Yani çok doğal olarak 2022’nin şamar oğlanı ve el üstünde tutulan cici çocukları bu iki burç olacak dememiz yerinde olur.

Nihayetinde bu yılın adı ekonomi ve para olduğu için 5 üzerinden birçok burcun karnesi yıldızlı pekiyi olmayacaktır. Ve fakat fırsatların ortaya çıktığı ve cüzdanımızı şaşırtacak gelişmelerinde olacağı çok açık. Ekonomik koşullar günümüzde önemli ama her şeyden çok daha önemlisi ise malum, sağlık. Sağlık elden gittiğinde istif istif para da olsa bir işe yaramadığını salgın yüzünden çok iyi idrak ettik, ediyoruz.

2022’de geçen yıllarda olduğu gibi sağlık da olağanüstü bir hareketliliği beklemesem de çok dikkatli olmamız gerektiğini bir kere daha hatırlatmamız gerekiyor kendimize.

Ve 2022’yi; aşk, para, sağlık başta olmak üzere hayatımızın hangi alanlarında En Çok'ları yaşayacağımızı görelim.





(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)