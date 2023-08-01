2023 Ağustos aylık burç yorumları

Astrolog Murat İpek'ten 2023 Ağustos ayı Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

2023 Ağustos aylık burç yorumları - 1

Ağustos ayında bu yıl bir yeni ay ve hem  başında hem sonunda olmak üzere iki de dolunay yaşayacağız. Ağustos sıcağına damgasını vuracak olan bu üç olay, belki de bu yılın sosyo-ekonomik olarak en hareketli zamanlarını da aynı zamanda bize işaret etmekte. 

1 Ağustos'ta Kova burcunda yaşanacak olan dolunay bize, özellikle maddi konularda hayli sarsarak gelen ağustos ve eylül için son hazırlıklarımızı yapmamızı salık veriyor. Bunun için bilen birilerinden paranızı artırmak veya korumak için gerekli önlemi alın demekte bu dolunay.

16 Ağustos'ta Aslan burcundaki yeniay ise bizi özellikle ekonomik anlamda hareketlendirecek gibi görünmekte. Zamanında yaptığımız seçimlerin ne kadar doğru olup olmadığını da sorgulatacak olan bu yeniay, Aslan burcunda hayli hoyrat davranan Venüs eşliğinde ve para burcunda hareket eden şans gezegeni Jüpiter’in olumsuz etkisinde gerçekleşeceği için elimizdeki avucumuzdaki yatırımlara, değerlerimize hayli dikkat etmemiz gerektiğini söylemekte.

31 Ağustos'ta yaşanacak olan Balık dolunayında ise eli cetvelli başöğretmen Satürn işin içinde olacağı için bize yine özelikle alacağımız kararları ve hayata geçireceğimiz ekonomik anlamdaki yaptırımlarımızı bir kere daha kontrol ettirecek gibi duruyor. Bu dolunayda bir bakıma zamanında savurgan davranıp sorumsuzca hareket etmiş olanları “Şimdi ne yapmalıyım?” diye düşünürken görebiliriz. Ve aynı zamanda gelecek için kendimizi nasıl garanti alabileceğimizi de düşündürtecek olan bu dolunay karamsarlıkla, iyimserlik arasında bizi sınayabilir.

Ve tabii gökyüzünün olmazsa olmazı Merkür, Başak burcunda 23 Ağustos'ta gerilemeye başlayacak. 

Bunun yanında 29 Ağustos ile 27 Ocak arasında geri hareketine başlayacak olan Uranüs de bizi deprem, seçim, para, sağlık, güvenlik gibi ana konularda yeterince dersimizi alıp almadığımız konusunda bütünleme sınavından geçirecek.

Genel olarak bakıldığında daha çok maddi, dünyevi konuların kendini konuşturduğu ve gelecek kaygılarının yer yer hissedilebileceği, zamanın ağırlaşacağı bir ay geçireceğiz diyebiliriz. Doğru kararları kolayca alabildiğiniz ve kendinizi güvende hissettiğiniz bir ağustos yaşamanızı yürekten dilerim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

AĞUSTOSTA AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

1 Ağustos 2023 05:12:49 - 1 Ağustos 2023 06:57:46

3 Ağustos 2023 00:15:22 - 3 Ağustos 2023 06:05:25

5 Ağustos 2023 04:20:42 - 5 Ağustos 2023 06:19:16

7 Ağustos 2023 07:12:33 - 7 Ağustos 2023 09:24:26

9 Ağustos 2023 13:38:31 - 9 Ağustos 2023 16:05:00

11 Ağustos 2023 20:27:17 - 12 Ağustos 2023 01:52:01

14 Ağustos 2023 10:46:25 - 14 Ağustos 2023 13:36:10

16 Ağustos 2023 12:38:09 - 17 Ağustos 2023 02:14:10

19 Ağustos 2023 11:50:43 - 19 Ağustos 2023 14:53:20

21 Ağustos 2023 23:30:53 - 22 Ağustos 2023 02:22:09

24 Ağustos 2023 08:10:09 - 24 Ağustos 2023 11:07:20

26 Ağustos 2023 14:56:00 - 26 Ağustos 2023 16:05:13

28 Ağustos 2023 14:48:57 - 28 Ağustos 2023 17:31:37

30 Ağustos 2023 06:04:11 - 30 Ağustos 2023 16:56:25

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

2023 Ağustos aylık burç yorumları - 2

KOÇ

Bu ay aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, kısa süreli ilişkiler, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında ayın başında zorlayıcı bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise duyduğunuz güvensizlikler, sırlar, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler ve bunun yanında gizli düşmanlar, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Ağustos aylık burç yorumları - 3

BOĞA

Bu ay yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar, taşınmalar hakkında ayın başında mücadele içeren bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonunda doğru ise sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, iş hayatınızdan, kariyerinizden, kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Ağustos aylık burç yorumları - 4

İKİZLER

Bu ay yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konuları hakkında ayın başında sizi biraz zorlayacak bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan, şöhret gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Ağustos aylık burç yorumları - 5

YENGEÇ

Bu ay kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız hakkında ayın başında dikkatinizi çekecek bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, yargıçlar, üst mahkemeler ve uzak akrabalar, felsefe, din, inançlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Ağustos aylık burç yorumları - 6

Aslan

Bu ay irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında ayın başında biraz can sıkıcı olabilecek bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler, ameliyatlar, cinsellik gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Ağustos aylık burç yorumları - 7

BAŞAK

Bu ay duyduğunuz güvensizlikler, sırlar, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, bunun yanında gizli düşmanlar, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında ayın başında düşündürücü bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise size açık düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (iş ortaklıkları), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız, eşiniz, uzun süreli ilişkide olduğunuz insanla olan durumunuz gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Ağustos aylık burç yorumları - 8

TERAZİ

Bu ayın başında sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkında el oyalatabilecek bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz.

Ay sonuna doğru ise iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar, iş arkadaşları ve iş atmosferi gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Ağustos aylık burç yorumları - 9

AKREP

Bu ay statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan, şöhretiniz gibi konular hakkında ayın başında sizi düşündürecek bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, kısa süreli ilişkiler, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Ağustos aylık burç yorumları - 10

YAY

Bu ay yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, yargıçlar, üst mahkemeler ve uzak akrabalar, felsefe, din, inançlar, hayatı sorgulama, anlamlandırma ile ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında ayın başında yardım almanızı gerektirebilecek bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar ve taşınmalar hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Ağustos aylık burç yorumları - 11

OĞLAK

Bu ay finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler, ameliyatlar, cinsellik, ameliyat gibi konular hakkında ayın başında nispeten zorlayıcı bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz.

Ay sonuna doğru ise yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konuları hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Ağustos aylık burç yorumları - 12

KOVA

Bu ay size açık düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (iş ortaklıkları), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız, eşiniz, uzun süreli ilişkide olduğunuz insanla olan durumunuz gibi konular hakkında ayın başında zaman alıp sizi oyalayacak bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Ağustos aylık burç yorumları - 13

BALIK

İş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, iş arkadaşları ve iş atmosferi gibi konular hakkında ayın başında sizi koşturabilecek bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

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