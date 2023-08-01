2023 Ağustos aylık burç yorumları

Ağustos ayında bu yıl bir yeni ay ve hem başında hem sonunda olmak üzere iki de dolunay yaşayacağız. Ağustos sıcağına damgasını vuracak olan bu üç olay, belki de bu yılın sosyo-ekonomik olarak en hareketli zamanlarını da aynı zamanda bize işaret etmekte.

1 Ağustos'ta Kova burcunda yaşanacak olan dolunay bize, özellikle maddi konularda hayli sarsarak gelen ağustos ve eylül için son hazırlıklarımızı yapmamızı salık veriyor. Bunun için bilen birilerinden paranızı artırmak veya korumak için gerekli önlemi alın demekte bu dolunay.

16 Ağustos'ta Aslan burcundaki yeniay ise bizi özellikle ekonomik anlamda hareketlendirecek gibi görünmekte. Zamanında yaptığımız seçimlerin ne kadar doğru olup olmadığını da sorgulatacak olan bu yeniay, Aslan burcunda hayli hoyrat davranan Venüs eşliğinde ve para burcunda hareket eden şans gezegeni Jüpiter’in olumsuz etkisinde gerçekleşeceği için elimizdeki avucumuzdaki yatırımlara, değerlerimize hayli dikkat etmemiz gerektiğini söylemekte.

31 Ağustos'ta yaşanacak olan Balık dolunayında ise eli cetvelli başöğretmen Satürn işin içinde olacağı için bize yine özelikle alacağımız kararları ve hayata geçireceğimiz ekonomik anlamdaki yaptırımlarımızı bir kere daha kontrol ettirecek gibi duruyor. Bu dolunayda bir bakıma zamanında savurgan davranıp sorumsuzca hareket etmiş olanları “Şimdi ne yapmalıyım?” diye düşünürken görebiliriz. Ve aynı zamanda gelecek için kendimizi nasıl garanti alabileceğimizi de düşündürtecek olan bu dolunay karamsarlıkla, iyimserlik arasında bizi sınayabilir.

Ve tabii gökyüzünün olmazsa olmazı Merkür, Başak burcunda 23 Ağustos'ta gerilemeye başlayacak.

Bunun yanında 29 Ağustos ile 27 Ocak arasında geri hareketine başlayacak olan Uranüs de bizi deprem, seçim, para, sağlık, güvenlik gibi ana konularda yeterince dersimizi alıp almadığımız konusunda bütünleme sınavından geçirecek.

Genel olarak bakıldığında daha çok maddi, dünyevi konuların kendini konuşturduğu ve gelecek kaygılarının yer yer hissedilebileceği, zamanın ağırlaşacağı bir ay geçireceğiz diyebiliriz. Doğru kararları kolayca alabildiğiniz ve kendinizi güvende hissettiğiniz bir ağustos yaşamanızı yürekten dilerim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

AĞUSTOSTA AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

1 Ağustos 2023 05:12:49 - 1 Ağustos 2023 06:57:46

3 Ağustos 2023 00:15:22 - 3 Ağustos 2023 06:05:25

5 Ağustos 2023 04:20:42 - 5 Ağustos 2023 06:19:16

7 Ağustos 2023 07:12:33 - 7 Ağustos 2023 09:24:26

9 Ağustos 2023 13:38:31 - 9 Ağustos 2023 16:05:00

11 Ağustos 2023 20:27:17 - 12 Ağustos 2023 01:52:01

14 Ağustos 2023 10:46:25 - 14 Ağustos 2023 13:36:10

16 Ağustos 2023 12:38:09 - 17 Ağustos 2023 02:14:10

19 Ağustos 2023 11:50:43 - 19 Ağustos 2023 14:53:20

21 Ağustos 2023 23:30:53 - 22 Ağustos 2023 02:22:09

24 Ağustos 2023 08:10:09 - 24 Ağustos 2023 11:07:20

26 Ağustos 2023 14:56:00 - 26 Ağustos 2023 16:05:13

28 Ağustos 2023 14:48:57 - 28 Ağustos 2023 17:31:37

30 Ağustos 2023 06:04:11 - 30 Ağustos 2023 16:56:25