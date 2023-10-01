2023 Ekim aylık burç yorumları

Merhaba sevgili astrolojiseverler,

Artık sonbaharın yapraklarını savurduğu romantik havasına iyiden iyiye büründük. fakat gökyüzü bu ay bu kadar romantik olacak mı?

Bu aya yine güzellik tanrıçası Venüs'ün haylazlıklarıyla gireceğiz. Merkür bu anlamda Venüs’ün bu sarkastik yanını yaptığı iletişimleriyle toparlayacak gibi görünmekte. Ayın ilk haftasında ikili ilişkilere ve tabii iletişiminiz her ne kadar iyi olsa da konuşmalarınıza dikkat etmeniz hayrınıza olacak.

Bu aya damgasını vuracak olan bir başka gökyüzü olayı da 14 Ekim 2023, saat 20.54'te, 21 derece Terazi burucunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması olacak. Bu tutulma bizi özellikle ilişkiler konusunda hareketlendirecek diyebilirim.

Bunun yanında 28 Ekim'de 5 derece Boğa burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması ise deprem ve para konularında zor zamanlar geçirmiş olan bizleri yine tedirgin edebilecek kapasitede olacak.

Ayın sonlarına doğru ise malum Ay tutulması majör değişimlere neden olurken diğer yandan disiplin gezegeni Satürn’ün insafa gelip diğer gezegenlerle olumlu el sıkışmaları olacak. Elbette bu iki tutulmanın etkisini bu el sıkışmaları ne kadar yumuşatır tartışılır.

Bu aya genel olarak baktığımızda tutulmaların etkisinde zorlayarak başlayıp ilerlerken ayın sonuna doğru çok daha hafifleyecek bir etkiyi hissedebiliriz.

Harika bir Ekim ayı geçirmenizi yürekten diliyorum.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

EKİMDE AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

1 Ekim 2023 00:49:28 - 1 Ekim 2023 04:18:02

3 Ekim 2023 04:19:31 - 3 Ekim 2023 08:03:05

5 Ekim 2023 09:34:19 - 5 Ekim 2023 15:31:45

7 Ekim 2023 22:11:34 - 8 Ekim 2023 02:24:24

10 Ekim 2023 12:36:32 - 10 Ekim 2023 15:01:43

12 Ekim 2023 23:10:22 - 13 Ekim 2023 03:22:06

15 Ekim 2023 10:01:09 - 15 Ekim 2023 14:04:03

17 Ekim 2023 18:43:33 - 17 Ekim 2023 22:36:21

19 Ekim 2023 22:02:06 - 20 Ekim 2023 04:54:41

22 Ekim 2023 09:00:22 - 22 Ekim 2023 09:06:06

23 Ekim 2023 22:04:15 - 24 Ekim 2023 11:32:50

26 Ekim 2023 09:39:01 - 26 Ekim 2023 13:01:31

28 Ekim 2023 11:19:40 - 28 Ekim 2023 14:44:10

30 Ekim 2023 14:35:35 - 30 Ekim 2023 18:07:41