2023 Ekim aylık burç yorumları

Astrolog Murat İpek'ten 2023 Ekim ayı Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

2023 Ekim aylık burç yorumları - 1

Merhaba sevgili astrolojiseverler,

Artık sonbaharın yapraklarını savurduğu romantik havasına iyiden iyiye büründük. fakat gökyüzü bu ay bu kadar romantik olacak mı?

Bu aya yine güzellik tanrıçası Venüs'ün haylazlıklarıyla gireceğiz. Merkür bu anlamda Venüs’ün bu sarkastik yanını yaptığı iletişimleriyle toparlayacak gibi görünmekte. Ayın ilk haftasında ikili ilişkilere ve tabii iletişiminiz her ne kadar iyi olsa da konuşmalarınıza dikkat etmeniz hayrınıza olacak.

Bu aya damgasını vuracak olan bir başka gökyüzü olayı da 14 Ekim 2023, saat 20.54'te, 21 derece Terazi burucunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması olacak. Bu tutulma bizi özellikle ilişkiler konusunda hareketlendirecek diyebilirim.

Bunun yanında 28 Ekim'de 5 derece Boğa burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması ise deprem ve para konularında zor zamanlar geçirmiş olan bizleri yine tedirgin edebilecek kapasitede olacak. 

Ayın sonlarına doğru ise malum Ay tutulması majör değişimlere neden olurken diğer yandan disiplin gezegeni Satürn’ün insafa gelip diğer gezegenlerle olumlu el sıkışmaları olacak. Elbette bu iki tutulmanın etkisini bu el sıkışmaları ne kadar yumuşatır tartışılır.

Bu aya genel olarak baktığımızda tutulmaların etkisinde zorlayarak başlayıp ilerlerken ayın sonuna doğru çok daha hafifleyecek bir etkiyi hissedebiliriz.

Harika bir Ekim ayı geçirmenizi yürekten diliyorum.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

EKİMDE AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

1 Ekim 2023 00:49:28 - 1 Ekim 2023 04:18:02

3 Ekim 2023 04:19:31 - 3 Ekim 2023 08:03:05

5 Ekim 2023 09:34:19 - 5 Ekim 2023 15:31:45

7 Ekim 2023 22:11:34 - 8 Ekim 2023 02:24:24

10 Ekim 2023 12:36:32 - 10 Ekim 2023 15:01:43

12 Ekim 2023 23:10:22 - 13 Ekim 2023 03:22:06

15 Ekim 2023 10:01:09 - 15 Ekim 2023 14:04:03

17 Ekim 2023 18:43:33 - 17 Ekim 2023 22:36:21

19 Ekim 2023 22:02:06 - 20 Ekim 2023 04:54:41

22 Ekim 2023 09:00:22 - 22 Ekim 2023 09:06:06

23 Ekim 2023 22:04:15 - 24 Ekim 2023 11:32:50

26 Ekim 2023 09:39:01 - 26 Ekim 2023 13:01:31

28 Ekim 2023 11:19:40 - 28 Ekim 2023 14:44:10

30 Ekim 2023 14:35:35 - 30 Ekim 2023 18:07:41

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

2023 Ekim aylık burç yorumları - 2

KOÇ

Bu ay size açıkça düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (ortaklıklar), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Ekim aylık burç yorumları - 3

BOĞA

Bu ay iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise kişiliğiniz ve özellikle irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Ekim aylık burç yorumları - 4

İKİZLER

Bu ay aşk hayatınız başta olmak üzere tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise bilinçaltınız, psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, duyduğunuz güvensizlikler, sırlar, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler ve bunun yanında gizli düşmanlar, kendinizi kendi içinizde yetiştirmeniz başlıklarında yapılan işler, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Ekim aylık burç yorumları - 5

YENGEÇ

Bu ay yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Ekim aylık burç yorumları - 6

ASLAN

Bu ay zeka, iletişim, haberleşme gibi konular, problemlere yaklaşımınız ve bilgiyi nasıl değerlendirdiğinizle ilgili durumlar, yakın çevreniz, kardeş ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhret gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Ekim aylık burç yorumları - 7

BAŞAK

Bu ay kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise liseden sonraki eğitim, yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ile ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, astroloji, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konularda hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Ekim aylık burç yorumları - 8

TERAZİ

Bu ay kişiliğiniz ve özellikle irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yer ve tepkileriniz gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Ekim aylık burç yorumları - 9

AKREP

Bu ay bilinçaltınız, psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, duyduğunuz güvensizlikler, sırlar, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler ve bunun yanında gizli düşmanlar, kendinizi kendi içinizde yetiştirmeniz başlıklarında yapılan işler, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınız gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise size açıkça düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (ortaklıklar), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Ekim aylık burç yorumları - 10

YAY

Bu ay arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığımız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Ekim aylık burç yorumları - 11

OĞLAK

Bu ay statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhret gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Ekim aylık burç yorumları - 12

KOVA

Bu ay liseden sonraki eğitim, yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, astroloji, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Ekim aylık burç yorumları - 13

BALIK

Bu ay finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise zeka, iletişim, haberleşme gibi konular, problemlere yaklaşımınız ve bilgiyi nasıl değerlendirdiğinizle ilgili durumlar, yakın çevreniz, kardeş ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

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