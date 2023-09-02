2023 Eylül aylık burç yorumları

Astrolog Murat İpek'ten 2023 Eylül ayı Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

2023 Eylül aylık burç yorumları - 1

Merhaba astrolojiseverler,

Artık sonbaharın kapısından başımızı uzattık. Bu ay bizi yer yer gerilimli bir gökyüzünün beklediğini söylemek isterim.

Eylül ayına öncelikle iletişim gezegeni Merkür'ün şans gezegeni Jüpiter ile olumlu görünümüyle başlıyoruz. Bol bol ve hayli abartılı konuşma riskimiz olsa da iletişimin rahatlayıp özellikle ticarette yeni yapılanmaların kapısını bu durum açabilir.

Tabii bu tatlılıkta eylülün gitmesini hepimiz isterdik ama Venüs'ün ilerleyişiyle hareketinde Jüpiter ile yapacağı sert pozisyonu ne yazık ki bütün bir ay boyunca bizi maddi, manevi hemen hemen her konuda etkileyecek. Ve buna bir de Venüs'ün ayın 23'ünde Uranüs denilen zorlu gezegenle kavgasını da eklersek eylül ayının yarısından sonrasını hiç yaşamamış olmayı dilerdik diyebilirim.

15 Eylül Cuma günü ise Başak burcunda bir yeniay gerçekleşecek. İyimser görünen bu yeniay, özellikle Başak burcunun anlattığı iş, çalışma, güvenlik ve sağlık gibi konularda bizi yeni başlangıçlara davet edecek. Uranüs ve Plüton da işin içinde olduğu için, bu yeni başlangıç olması gerektiği gibi olmasından çok, bizi şaşırtacak, bakış açımızı değiştirecek şekilde gerçekleşecek diyebilirim.

29 Eylül Koç burcunda bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunayda hayatınızda “Senin için elimden geleni fazlasıyla yaptım. Her zorluğa göğüs gerdim, artık benden bu kadar” diyebilirsiniz önemsediklerinize. Özellikle iş ve çalışma arkadaşlarınız ve yakınınızdaki insanlarla ilgili olan bu tip durumlar bu dolunayda kendini çokça konuşturabilir. Bu dolunay aynı zamanda içimizde “değdi mi, değmedi mi?“ diye sorgulatırken aynı zamanda hayatımızda radikal değişimlere de neden olacakmış gibi görünmekte.

Ayrıca bu ayın sonunda zorlu gezegen Plüton'un nisan ortalarından beri kadersel noktalar olan ay düğümlerine yaptığı zorlu pozisyondan çıkacak. Nisan ortalarından bu ay sonuna kadar yaşadığınız süreci şöyle bir hatırlarsanız Plüton’un nasıl bir gezegen olduğunu çok iyi anlayacaksınız.

Bu ay genel olarak Venüs ve Jüpiter'in zorlayıcı görünümüyle yaşanacak. Buna Jüpiter’in bir de retro olmasını katarsak, özellikle ekonomik anlamda gerginliğin ve değişimin bizi biraz yoracağı çok açık. Bu ay paranıza, aşkınıza, sağlığınıza dikkat edin! Özellikle ikinci yarısında çok daha fazla dikkat edin.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

EYLÜLDE AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

1 Eylül 2023 13:35:34 - 1 Eylül 2023 16:24:49

3 Eylül 2023 14:56:43 - 3 Eylül 2023 17:59:43

5 Eylül 2023 19:45:55 - 5 Eylül 2023 23:06:34

8 Eylül 2023 01:21:34 - 8 Eylül 2023 07:59:42

10 Eylül 2023 15:47:13 - 10 Eylül 2023 19:36:04

12 Eylül 2023 18:05:39 - 13 Eylül 2023 08:18:01

15 Eylül 2023 16:49:26 - 15 Eylül 2023 20:44:28

18 Eylül 2023 04:06:16 - 18 Eylül 2023 07:58:09

20 Eylül 2023 13:21:23 - 20 Eylül 2023 17:05:56

22 Eylül 2023 22:31:45 - 22 Eylül 2023 23:20:18

24 Eylül 2023 23:05:21 - 25 Eylül 2023 02:29:26

26 Eylül 2023 15:38:30 - 27 Eylül 2023 03:18:05

28 Eylül 2023 23:57:34 - 29 Eylül 2023 03:17:13

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

2023 Eylül aylık burç yorumları - 2

KOÇ

Bu ay iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise kişiliğiniz ve özellikle irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Eylül aylık burç yorumları - 3

BOĞA

Bu ay aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise bilinçaltınız, psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, kişinin duyduğu güvensizlikler, sırları, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler ve bunun yanında gizli düşmanlar, kendinizi kendi içinizde yetiştirmeniz başlıklarında yapılan işler, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Eylül aylık burç yorumları - 4

İKİZLER

Bu ay yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Eylül aylık burç yorumları - 5

YENGEÇ

Bu ay zeka, iletişim, haberleşme gibi konular, problemlere yaklaşımınız ve bilgiyi nasıl değerlendirdiğinizle ilgili durumlar, yakın çevreniz, kardeş ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhretiniz gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Eylül aylık burç yorumları - 6

ASLAN

Bu ay kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise liseden sonraki eğitim, yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inançlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ile ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, astroloji, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konularda hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Eylül aylık burç yorumları - 7

BAŞAK

Bu ay kişiliğiniz ve özellikle irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yer ve tepkileriniz gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Eylül aylık burç yorumları - 8

TERAZİ

Bu ay bilinçaltınız, psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, duyduğunuz güvensizlikler, sırlarınız, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, bunun yanında gizli düşmanlar, kendinizi kendi içinizde yetiştirmeniz başlıklarında yapılan işler, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınız gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise size açıkça düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (ortaklıklar), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Eylül aylık burç yorumları - 9

AKREP

Bu ay arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler, hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, iş hayatınızdan, kariyerinizden, kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Eylül aylık burç yorumları - 10

YAY

Bu ay statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhretiniz gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Eylül aylık burç yorumları - 11

OĞLAK

Bu ay liseden sonraki eğitim, yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inançlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ile ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, astroloji, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Eylül aylık burç yorumları - 12

KOVA

Bu ay finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları. Sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise zeka, iletişim, haberleşme gibi konular, problemlere yaklaşımınız ve bilgiyi nasıl değerlendirdiğinizle ilgili durumlar, yakın çevreniz, kardeş ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Eylül aylık burç yorumları - 13

BALIK

Bu ay size açıkça düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (ortaklıklar), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

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