2023 Eylül aylık burç yorumları

Merhaba astrolojiseverler,

Artık sonbaharın kapısından başımızı uzattık. Bu ay bizi yer yer gerilimli bir gökyüzünün beklediğini söylemek isterim.

Eylül ayına öncelikle iletişim gezegeni Merkür'ün şans gezegeni Jüpiter ile olumlu görünümüyle başlıyoruz. Bol bol ve hayli abartılı konuşma riskimiz olsa da iletişimin rahatlayıp özellikle ticarette yeni yapılanmaların kapısını bu durum açabilir.

Tabii bu tatlılıkta eylülün gitmesini hepimiz isterdik ama Venüs'ün ilerleyişiyle hareketinde Jüpiter ile yapacağı sert pozisyonu ne yazık ki bütün bir ay boyunca bizi maddi, manevi hemen hemen her konuda etkileyecek. Ve buna bir de Venüs'ün ayın 23'ünde Uranüs denilen zorlu gezegenle kavgasını da eklersek eylül ayının yarısından sonrasını hiç yaşamamış olmayı dilerdik diyebilirim.

15 Eylül Cuma günü ise Başak burcunda bir yeniay gerçekleşecek. İyimser görünen bu yeniay, özellikle Başak burcunun anlattığı iş, çalışma, güvenlik ve sağlık gibi konularda bizi yeni başlangıçlara davet edecek. Uranüs ve Plüton da işin içinde olduğu için, bu yeni başlangıç olması gerektiği gibi olmasından çok, bizi şaşırtacak, bakış açımızı değiştirecek şekilde gerçekleşecek diyebilirim.

29 Eylül Koç burcunda bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunayda hayatınızda “Senin için elimden geleni fazlasıyla yaptım. Her zorluğa göğüs gerdim, artık benden bu kadar” diyebilirsiniz önemsediklerinize. Özellikle iş ve çalışma arkadaşlarınız ve yakınınızdaki insanlarla ilgili olan bu tip durumlar bu dolunayda kendini çokça konuşturabilir. Bu dolunay aynı zamanda içimizde “değdi mi, değmedi mi?“ diye sorgulatırken aynı zamanda hayatımızda radikal değişimlere de neden olacakmış gibi görünmekte.

Ayrıca bu ayın sonunda zorlu gezegen Plüton'un nisan ortalarından beri kadersel noktalar olan ay düğümlerine yaptığı zorlu pozisyondan çıkacak. Nisan ortalarından bu ay sonuna kadar yaşadığınız süreci şöyle bir hatırlarsanız Plüton’un nasıl bir gezegen olduğunu çok iyi anlayacaksınız.

Bu ay genel olarak Venüs ve Jüpiter'in zorlayıcı görünümüyle yaşanacak. Buna Jüpiter’in bir de retro olmasını katarsak, özellikle ekonomik anlamda gerginliğin ve değişimin bizi biraz yoracağı çok açık. Bu ay paranıza, aşkınıza, sağlığınıza dikkat edin! Özellikle ikinci yarısında çok daha fazla dikkat edin.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

EYLÜLDE AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR



1 Eylül 2023 13:35:34 - 1 Eylül 2023 16:24:49

3 Eylül 2023 14:56:43 - 3 Eylül 2023 17:59:43

5 Eylül 2023 19:45:55 - 5 Eylül 2023 23:06:34

8 Eylül 2023 01:21:34 - 8 Eylül 2023 07:59:42

10 Eylül 2023 15:47:13 - 10 Eylül 2023 19:36:04

12 Eylül 2023 18:05:39 - 13 Eylül 2023 08:18:01

15 Eylül 2023 16:49:26 - 15 Eylül 2023 20:44:28

18 Eylül 2023 04:06:16 - 18 Eylül 2023 07:58:09

20 Eylül 2023 13:21:23 - 20 Eylül 2023 17:05:56

22 Eylül 2023 22:31:45 - 22 Eylül 2023 23:20:18

24 Eylül 2023 23:05:21 - 25 Eylül 2023 02:29:26

26 Eylül 2023 15:38:30 - 27 Eylül 2023 03:18:05

28 Eylül 2023 23:57:34 - 29 Eylül 2023 03:17:13