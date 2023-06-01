2023 Haziran aylık burç yorumları

Koskoca bir yılı ortaladığımızın işareti olan haziran ayına geldik çattık. Bu ayın en önemli gökyüzü olayları içinde ilk önce 4 Haziran’da saat 06.41’de gerçekleşecek olan Yay burcundaki dolunayı görüyoruz.

Bu dolunay sağa sola çok fazla elleşmeyeceği için makul bir dolunay olacak diyebiliriz. Ama yine de akademik, yurt dışı ve hayat görüşü, inanç gibi konularda da bir değişim dönüşümü vaat etmiyor da değil.

Bu dolunayın hemen ardından ise güzellik, para, aşk ve sağlık tanrıçası Venüs Aslan burcuna geçecek. Aslan burcunda Venüs biraz frapandır, alışverişte gözünüz pırıltılı ve renkli abartılı şeylere kaçabilir ve bir daha kolay kolay giymeyeceğiniz giysileri alabilir ve tabii size savurganca para harcatabilir. Paranıza haziran ayında dikkat etmenizde fayda var.

Ayın 11’inde ise güç delisi Plüton son bir Oğlak burcuna gerileyecek ve 24 Ocak 2024’te bir daha Oğlak burcuna girmemek üzere Kova burcundaki ileri hareketine geçecek. Plüton’un bu geri gidişi asılında 2008’den bu yana yaşadıklarımızın bir tür bütünleme sınavı niteliğinde olacak da diyebiliriz.

Ve ayın 17’sinde ise disiplin gezegeni Satürn 4 Kasım’a kadar Balık burcunda gerileyerek son 6-7 ayda yaşadıklarımızı bize sorgulatacak. Bu konuyla ilgili yazımı ay içinde yine bu sayfalardan okuyabilirsiniz.

Ayın 18’inde saat 07.36’da yaşanacak olan İkizler burcundaki yeniay ise hayaller gezegeni Neptün ile sert bir görünüm sergileyeceği için hayal kırıklıkları ile yeni başlangıçları bir arada yaşatacak gibi duruyor. Bu anlamda bu yeniay bize “Hem ağlarım hem giderim” dedirtebilir.

Ayın sonlarına doğru ise Venüs ile Mars arasındaki kavuşum, Uranüs’e sert bir görünümde olacağı için maddi, manevi kazalar yaşamamız olası.

Haziran ayı Türkiye açısından ise hayli hareketli görünmekte. Her kafadan bir sesin çıktığı ve ne yazık ki yine doğa olaylarının sık sık konuşulduğu bir ay olacak diyebiliriz. Bunun yanında ekonomik anlamda hareketliliğiyle de dikkatimizi çekecek olan bu ay, bizi biraz yoracak gibi duruyor. Yatırımcıların paralarına çok dikkat etmesi gerekmekte.

Gönlünüzce bir haziran ayı yaşamanızı dilerim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

HAZİRANDA AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

3 Haziran 2023 03:50:59 - 3 Haziran 2023 08:03:22

5 Haziran 2023 06:23:45 - 5 Haziran 2023 10:30:53

7 Haziran 2023 07:39:32 - 7 Haziran 2023 11:41:31

9 Haziran 2023 07:23:43 - 9 Haziran 2023 13:14:01

11 Haziran 2023 16:18:07 - 11 Haziran 2023 16:20:23

13 Haziran 2023 21:26:43 - 13 Haziran 2023 21:31:10

16 Haziran 2023 04:36:18 - 16 Haziran 2023 04:45:33

18 Haziran 2023 09:23:52 - 18 Haziran 2023 13:57:37

21 Haziran 2023 00:43:14 - 21 Haziran 2023 01:04:07

22 Haziran 2023 20:00:37 - 23 Haziran 2023 13:35:01

26 Haziran 2023 01:24:13 - 26 Haziran 2023 01:57:07

28 Haziran 2023 11:18:42 - 28 Haziran 2023 11:55:27

30 Haziran 2023 17:20:18 - 30 Haziran 2023 17:59:25