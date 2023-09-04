2023 Jüpiter retrosunun burçlara etkileri

4 Eylül ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Jüpiter retrosu gerçekleşiyor. Astrolog Murat İpek'ten Jüpiter retrosunun Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burçlarına etkilerine dair yorumlar…

2023 Jüpiter retrosunun burçlara etkileri - 1

Jüpiter, “Kendini ve yaşama bakış açını düzeltmek için geriliyorum. Bu 4 ayda bunları fark et ve ne yapacaksan yap!” diyor.

4 Eylül – 31 Aralık 2023 Jüpiter retrosu

Merhaba sevgili astrolojiseverler,

4 Eylül'de 15 derecede Boğa burcunda geri hareketine başlayacak olan Jüpiter 31 Aralık'ta 5 derece yine Boğa burcunda düz hareketine tekrar geri dönecek.

Jüpiter büyük bir gezegendir ve nispeten yavaş hareket eder, her burçta bir seferde yaklaşık 12 veya 13 ay kalır. Ve her yıl yaklaşık 4 ay geriye gider. Jüpiter retrosunun etkileri, Merkür, Venüs, Mars retroları kadar hayatımızı bir anda işin içinden çıkılmaz bir yere getirmez. Etkileri çok daha derinden ve zamanla ortaya çıkar.

Geriye giden Jüpiter'de beklenmedik şanslar için hala bize fırsatlar çıkardığını deneyimleyebilirsiniz. Yani, geçmişte yaptığınız olumlu hareketlerin ekmeğini yememeniz için bir neden yok. Bir bakıma şans konusunda “Ne ektiyseniz zamanında sadece o kadarını bu retroda biçeceksiniz” demek de yanlış olmayacaktır.

Keza, şunu bilmenizde fayda var: Gökyüzü durduk yerde size, bir şeyler yapmadığınız sürece genelde havadan şans yağdırmaz.

“Ama ben çok uğraşıyorum, çalışıyorum neden şans bana gülmüyor?” diyorsanız muhtemel yanlış uğraşlar, çalışmalar içindesinizdir. Veya bir şekilde kendinizi kandırıyorsunuzdur. İşte tam da Jüpiter retrosunda genel anlamda hayatınız için ne yaptığınızı sorgulayıp tekrar ele almak için size bu noktada fırsatlar getirecektir. Bir bakıma Jüpiter “kendini ve yaşama bakış açını düzeltmek için geriliyorum bu dört ayda bunları fark et ve ne yapacaksan yap!” demektedir.

Sonuçta bu retro Boğa burcunda gerçekleşeceği için maddi olanla hayli ilgili olacak. O nedenle para ve yatırım alanlarında eksik kalanı tamamlamak, yanlış olanı düzeltmek için ideal bir zaman diyebiliriz.

Jüpiter her zaman en yüksek benliğimizin en iyi ifadesi olmanızı ister. Jüpiter'in gerilemesi sırasında iyi veya kötü olarak başınıza gelen olaylara dikkat edin. Bunların hepsi Jüpiter'den size ipuçlarıdır.

Bu retro boyunca kendinizle ilgili etkili, hoş farkındalıklar yaşamanızı dilerim. Şansınız bol olsun!

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

2023 Jüpiter retrosunun burçlara etkileri - 2

KOÇ

Bizi kollayan Jüpiter, sizin bu yıl özellikle kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız hakkında gerileyeceği için, bu anlamda zamanında kaçırmış olduğunuz şansları sizin fark etmenizi sağlayabilir. Bu süreçte akıllıca kararlar verdiğiniz takdirde para işlerinde kazanabileceğinizi unutmayın. O nedenle bu süreçte bu ve buna benzer konulara dikkat etmenizde fayda var.

2023 Jüpiter retrosunun burçlara etkileri - 3

BOĞA

Tanrıların tanrısı Jüpiter, sizin bu yıl özellikle kişiliğiniz ve özellikle irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında gerileyeceği için, bu anlamda zamanında kaçırmış olduğunuz şansları sizin fark etmenizi sağlayabilir. O nedenle bu süreçte bu ve buna benzer konulara dikkat etmenizde fayda var.

2023 Jüpiter retrosunun burçlara etkileri - 4

İKİZLER

Jüpiter, sizin bu yıl özellikle bilinçaltınız, psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, duyduğunuz güvensizlikler, sırlar, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler ve bunun yanında gizli düşmanlar, kendinizi kendi içinizde yetiştirmeniz başlıklarında yapılan işler, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında gerileyeceği için, bu anlamda zamanında kaçırmış olduğunuz şansları sizin fark etmenizi sağlayabilir. O nedenle bu süreçte bu ve buna benzer konulara dikkat etmenizde fayda var.

2023 Jüpiter retrosunun burçlara etkileri - 5

YENGEÇ

Jüpiter sizin bu yıl, özellikle arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başımıza açtığı olaylar başlığında gerileyeceği için, bu anlamda zamanında kaçırmış olduğunuz şansları sizin fark etmenizi sağlayabilir. O nedenle bu süreçte bu ve buna benzer konulara dikkat etmenizde fayda var.

2023 Jüpiter retrosunun burçlara etkileri - 6

ASLAN

Talih gezegeni Jüpiter, sizin bu yıl özellikle statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhretiniz gibi konular hakkında gerileyeceği için, bu anlamda zamanında kaçırmış olduğunuz şansları sizin fark etmenizi sağlayabilir. O nedenle bu süreçte bu ve buna benzer konulara dikkat etmenizde fayda var.

2023 Jüpiter retrosunun burçlara etkileri - 7

BAŞAK

Hayatınızda her şeyi büyüten Jüpiter, bu yıl özellikle liseden sonraki eğitim, yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ile ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, astroloji, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular başlığında gerileyeceği için, bu anlamda zamanında kaçırmış olduğunuz şansları sizin fark etmenizi sağlayabilir. O nedenle bu süreçte bu ve buna benzer konulara dikkat etmenizde fayda var.

2023 Jüpiter retrosunun burçlara etkileri - 8

TERAZİ

İyiliğimizi düşünen Jüpiter, sizin bu yıl özellikle finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında gerileyeceği için, bu anlamda zamanında kaçırmış olduğunuz şansları sizin fark etmenizi sağlayabilir. O nedenle bu süreçte bu ve buna benzer konulara dikkat etmenizde fayda var.

2023 Jüpiter retrosunun burçlara etkileri - 9

AKREP

Şans gezegeni Jüpiter bu yıl özellikle size düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (ortaklıklar), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında gerileyeceği için, bu anlamda zamanında kaçırmış olduğunuz şansları sizin fark etmenizi sağlayabilir. Eşinizle olan ilişkinizi derleyip toparlamak için ideal bir süreç içine girebilirsiniz. O nedenle bu ve buna benzer konulara dikkat etmenizde fayda var.

2023 Jüpiter retrosunun burçlara etkileri - 10

YAY

Her şeyi büyütmeye pek meraklı olan Jüpiter bu yıl iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar gibi konular hakkında gerileyeceği için, bu anlamda zamanında kaçırmış olduğunuz şansları sizin fark etmenizi sağlayabilir. O nedenle bu süreçte bu ve buna benzer konulara dikkat etmenizde fayda var.

2023 Jüpiter retrosunun burçlara etkileri - 11

OĞLAK

Astrolojinin büyük babası Jüpiter bu yıl özellikle aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular başlığında gerileyeceği için, bu anlamda zamanında kaçırmış olduğunuz şansları sizin fark etmenizi sağlayabilir. O nedenle bu süreçte bu ve buna benzer konulara dikkat etmenizde fayda var.

2023 Jüpiter retrosunun burçlara etkileri - 12

KOVA

Bilgeliği anlatan Jüpiter, bu yıl özellikle yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar hakkında gerileyeceği için, bu anlamda zamanında kaçırmış olduğunuz şansları sizin fark etmenizi sağlayabilir. O nedenle bu süreçte bu ve buna benzer konulara dikkat etmenizde fayda var.

2023 Jüpiter retrosunun burçlara etkileri - 13

BALIK

İyimser Jüpiter, bu yıl özellikle zeka, iletişim, haberleşme gibi konular, problemlere yaklaşımınız ve kısaca sahip olunan bilgiyi nasıl değerlendirdiğinizle ilgili durumlar, yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konularında gerileyeceği için, bu anlamda zamanında kaçırmış olduğunuz şansları sizin fark etmenizi sağlayabilir. O nedenle bu süreçte bu ve buna benzer konulara dikkat etmenizde fayda var.

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