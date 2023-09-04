2023 Jüpiter retrosunun burçlara etkileri

Jüpiter, “Kendini ve yaşama bakış açını düzeltmek için geriliyorum. Bu 4 ayda bunları fark et ve ne yapacaksan yap!” diyor.

4 Eylül – 31 Aralık 2023 Jüpiter retrosu

Merhaba sevgili astrolojiseverler,

4 Eylül'de 15 derecede Boğa burcunda geri hareketine başlayacak olan Jüpiter 31 Aralık'ta 5 derece yine Boğa burcunda düz hareketine tekrar geri dönecek.

Jüpiter büyük bir gezegendir ve nispeten yavaş hareket eder, her burçta bir seferde yaklaşık 12 veya 13 ay kalır. Ve her yıl yaklaşık 4 ay geriye gider. Jüpiter retrosunun etkileri, Merkür, Venüs, Mars retroları kadar hayatımızı bir anda işin içinden çıkılmaz bir yere getirmez. Etkileri çok daha derinden ve zamanla ortaya çıkar.

Geriye giden Jüpiter'de beklenmedik şanslar için hala bize fırsatlar çıkardığını deneyimleyebilirsiniz. Yani, geçmişte yaptığınız olumlu hareketlerin ekmeğini yememeniz için bir neden yok. Bir bakıma şans konusunda “Ne ektiyseniz zamanında sadece o kadarını bu retroda biçeceksiniz” demek de yanlış olmayacaktır.

Keza, şunu bilmenizde fayda var: Gökyüzü durduk yerde size, bir şeyler yapmadığınız sürece genelde havadan şans yağdırmaz.

“Ama ben çok uğraşıyorum, çalışıyorum neden şans bana gülmüyor?” diyorsanız muhtemel yanlış uğraşlar, çalışmalar içindesinizdir. Veya bir şekilde kendinizi kandırıyorsunuzdur. İşte tam da Jüpiter retrosunda genel anlamda hayatınız için ne yaptığınızı sorgulayıp tekrar ele almak için size bu noktada fırsatlar getirecektir. Bir bakıma Jüpiter “kendini ve yaşama bakış açını düzeltmek için geriliyorum bu dört ayda bunları fark et ve ne yapacaksan yap!” demektedir.

Sonuçta bu retro Boğa burcunda gerçekleşeceği için maddi olanla hayli ilgili olacak. O nedenle para ve yatırım alanlarında eksik kalanı tamamlamak, yanlış olanı düzeltmek için ideal bir zaman diyebiliriz.

Jüpiter her zaman en yüksek benliğimizin en iyi ifadesi olmanızı ister. Jüpiter'in gerilemesi sırasında iyi veya kötü olarak başınıza gelen olaylara dikkat edin. Bunların hepsi Jüpiter'den size ipuçlarıdır.

Bu retro boyunca kendinizle ilgili etkili, hoş farkındalıklar yaşamanızı dilerim. Şansınız bol olsun!

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com