2023 Kasım aylık burç yorumları

Astrolog Murat İpek'ten 2023 Kasım ayı Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

2023 Kasım aylık burç yorumları - 1

Merhaba astrolojiseverler,

Kasım ayının aylık olarak gökyüzü durumuna baktığımızda, ayın ilk haftasında etkili olacak olan güzellik tanrıçası Venüs ile Plüton arasındaki güç savaşı bizleri daha tutkulu, inatçı ve belki de körü körüne hareket eden bir pozisyona sokacak olabilir. Fakat iletişim gezegeni Merkür'ün Venüs’ü destekleyecek olması bu durumu nispeten kendimizi ifade ederek daha iyi bir hale sokacağımızı da söylemekte.

Ayın ikinci haftasında ise gökyüzünde Akrep burcunda bir yeniay olacak. Çok uzun süredir Boğa burcunda hareket eden ve bizi şaşırtıp şoklar yaşamamıza neden olan Uranüs’ün tam karşısında gerçekleşecek olan bu yeni ay, yine Boğa burcu özelliklerini belirgin kılacak gibi görünmekte. Boğa burcu paranın ve maddi varlıkların sağladığı güvenceyi önemsediği için her şeyden önce bu konularda yeni başlangıçlara zorlanacak olabiliriz.

Ayın ortalarında ise nispeten çok daha iyi bir gökyüzü ile ilerlerken, Venüs’ün yaralı şifacı Şiron ile yapacağı zorlayıcı durum bizi aşk, sağlık, para, çözüm bulma, şifalandırma ve eğitim gibi konularda biraz daha akılcı davranmaya itecek.

Kasım ayının son haftasına ise İkizler burcundaki dolunayla gireceğiz. İkizlerin doğası gereği iletişim konusunun temelde durduğu bu dolunayın çok zorlayıcı geçebileceğini düşünmemekteyim. Elbette dolunayın ana teması bitirmek, artık bizim için gereksiz olanı terk edebilmek, kopmak ve bir sayfayı kapatmak olsa da bugün memnuniyetsizlik yaratanın yarın bizi ne denli keyifli kılacağını da bilmiyoruz.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

KASIMDA AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

1 Kasım 2023 15:36:25 - 2 Kasım 2023 00:30:16

4 Kasım 2023 06:27:43 - 4 Kasım 2023 10:20:56

6 Kasım 2023 10:25:14 - 6 Kasım 2023 22:39:02

9 Kasım 2023 07:55:08 - 9 Kasım 2023 11:07:50

11 Kasım 2023 18:05:28 - 11 Kasım 2023 21:39:09

14 Kasım 2023 02:03:26 - 14 Kasım 2023 05:22:50

16 Kasım 2023 01:56:58 - 16 Kasım 2023 10:41:27

18 Kasım 2023 11:27:20 - 18 Kasım 2023 14:27:28

20 Kasım 2023 13:49:51 - 20 Kasım 2023 17:29:00

22 Kasım 2023 18:09:33 - 22 Kasım 2023 20:19:26

24 Kasım 2023 20:40:27 - 24 Kasım 2023 23:28:33

27 Kasım 2023 00:51:48 - 27 Kasım 2023 03:39:54

29 Kasım 2023 04:03:08 - 29 Kasım 2023 09:53:35

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

2023 Kasım aylık burç yorumları - 2

KOÇ

Bu ay finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise zeka, iletişim, haberleşme gibi konular, problemlere yaklaşımınız ve bilgiyi nasıl değerlendirdiğinizle ilgili durumlar., yakın çevreniz, kardeş ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Kasım aylık burç yorumları - 3

BOĞA

Bu ay size açıkça düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (ortaklıklar), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Kasım aylık burç yorumları - 4

İKİZLER

Bu ay iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise kişiliğiniz ve özellikle irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Kasım aylık burç yorumları - 5

YENGEÇ

Bu ay aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise bilinçaltınız, psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, duyduğunuz güvensizlikler, sırlar, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler ve bunun yanında gizli düşmanlar, kendinizi kendi içinizde yetiştirmeniz başlıklarında yapılan işler, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Kasım aylık burç yorumları - 6

ASLAN

Bu ay yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Kasım aylık burç yorumları - 7

BAŞAK

Bu ay zeka, iletişim, haberleşme gibi konular, problemlere yaklaşımınız ve bilgiyi nasıl değerlendirdiğinizle ilgili durumlar, yakın çevreniz, kardeş ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhretiniz gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Kasım aylık burç yorumları - 8

TERAZİ

Bu ay kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz Ay sonuna doğru ise liseden sonraki eğitim, yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inançlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ile ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, astroloji, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konularda hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Kasım aylık burç yorumları - 9

AKREP

Bu ay kişiliğiniz ve özellikle irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yer ve tepkileriniz gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Kasım aylık burç yorumları - 10

YAY

Bu ay bilinçaltınız, psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, güvensizlikler, sırlar, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, bunun yanında gizli düşmanlar, kendinizi kendi içinizde yetiştirmeniz başlıklarında yapılan işler, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınız gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise size açıkça düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (ortaklıklar), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Kasım aylık burç yorumları - 11

OĞLAK

Bu ay arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Kasım aylık burç yorumları - 12

KOVA

Bu ay statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhret gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

2023 Kasım aylık burç yorumları - 13

BALIK

Bu ay liseden sonraki eğitim, yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inançlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ile ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, astroloji, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında ilk etapta bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

DAHA FAZLA GÖSTER