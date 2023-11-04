2023 Kasım aylık burç yorumları

Merhaba astrolojiseverler,

Kasım ayının aylık olarak gökyüzü durumuna baktığımızda, ayın ilk haftasında etkili olacak olan güzellik tanrıçası Venüs ile Plüton arasındaki güç savaşı bizleri daha tutkulu, inatçı ve belki de körü körüne hareket eden bir pozisyona sokacak olabilir. Fakat iletişim gezegeni Merkür'ün Venüs’ü destekleyecek olması bu durumu nispeten kendimizi ifade ederek daha iyi bir hale sokacağımızı da söylemekte.

Ayın ikinci haftasında ise gökyüzünde Akrep burcunda bir yeniay olacak. Çok uzun süredir Boğa burcunda hareket eden ve bizi şaşırtıp şoklar yaşamamıza neden olan Uranüs’ün tam karşısında gerçekleşecek olan bu yeni ay, yine Boğa burcu özelliklerini belirgin kılacak gibi görünmekte. Boğa burcu paranın ve maddi varlıkların sağladığı güvenceyi önemsediği için her şeyden önce bu konularda yeni başlangıçlara zorlanacak olabiliriz.

Ayın ortalarında ise nispeten çok daha iyi bir gökyüzü ile ilerlerken, Venüs’ün yaralı şifacı Şiron ile yapacağı zorlayıcı durum bizi aşk, sağlık, para, çözüm bulma, şifalandırma ve eğitim gibi konularda biraz daha akılcı davranmaya itecek.

Kasım ayının son haftasına ise İkizler burcundaki dolunayla gireceğiz. İkizlerin doğası gereği iletişim konusunun temelde durduğu bu dolunayın çok zorlayıcı geçebileceğini düşünmemekteyim. Elbette dolunayın ana teması bitirmek, artık bizim için gereksiz olanı terk edebilmek, kopmak ve bir sayfayı kapatmak olsa da bugün memnuniyetsizlik yaratanın yarın bizi ne denli keyifli kılacağını da bilmiyoruz.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

KASIMDA AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

1 Kasım 2023 15:36:25 - 2 Kasım 2023 00:30:16

4 Kasım 2023 06:27:43 - 4 Kasım 2023 10:20:56

6 Kasım 2023 10:25:14 - 6 Kasım 2023 22:39:02

9 Kasım 2023 07:55:08 - 9 Kasım 2023 11:07:50

11 Kasım 2023 18:05:28 - 11 Kasım 2023 21:39:09

14 Kasım 2023 02:03:26 - 14 Kasım 2023 05:22:50

16 Kasım 2023 01:56:58 - 16 Kasım 2023 10:41:27

18 Kasım 2023 11:27:20 - 18 Kasım 2023 14:27:28

20 Kasım 2023 13:49:51 - 20 Kasım 2023 17:29:00

22 Kasım 2023 18:09:33 - 22 Kasım 2023 20:19:26

24 Kasım 2023 20:40:27 - 24 Kasım 2023 23:28:33

27 Kasım 2023 00:51:48 - 27 Kasım 2023 03:39:54

29 Kasım 2023 04:03:08 - 29 Kasım 2023 09:53:35