2023 Mart aylık burç yorumları

Yaşlılar “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” derler. Bunu oldukça enteresan geçen iklim koşullarının dışında bu ayki gökyüzü içinde söylemek pek mümkün.

Bu ayın en önemli gökyüzü olaylarından biri olan 7 Mart günü 16 derece Başak burcunda yaşanacak olan dolunay olacak. Boğa burcunda seyahat eden zorlu gezegen Uranüs’ün de tam destek vereceği bu dolunayda, gündelik hayatımızda hizmet alıp verdiğimiz konularda özellikle yolunda gitmeyen şeyleri bırakıp artık sırtımızda nafile taşıdıklarımızdan kurtulabiliriz. Başak burcu denildiğinde elbette sağlıktan söz etmemek olmaz, sağlık konusunda daha özenli olmakta fayda var. Doğal olarak bu saydığımız bütün temaların ışığında Uranüs’ün de desteğiyle yeni farkındalıklar yaşayıp kendimizi bu başlıklarda disipline etmemiz olası.

Ve bu ay yaşanacak bir başka çok önemli gökyüzü olayı ise; Satürn'ün artık kendi yönettiği Kova burcundan çıkarak Balık burcuna giriş yapacak olması. Balık burcunda Satürn ortalama 5 yıldır Oğlak ve Kova'dan geçerek o sağlam yaptırımcı yanından feragat edip süt dökmüş kediye dönüşecek diyebiliriz. Bu anlamda artık biraz daha derin soluklar almaya başlayacağız. En azından yaptırım gücü zayıflayacağı için sınava hazırlanır gibi yaşamaya biraz ara vereceğiz gibi görünüyor.

Ve ayın 21’inde 0 derece Koç burcunda yaşayacağımız yeniay ise; Plüton gibi hayli ağır ama bir o kadar da radikal güç delisi bir gezegenden tam destek alacak. Bu yeniay bizi hareket almak ve yenilikler yapmak konusunda cesaretlendirebilir veya tatlı tatlı zorlayabilir. Bu anlamda yeni bir iş, yeni bir hayat, yani maddi, manevi her alanda sıfırdan başlamak için etkili çözümleri yaşamamız mümkün duruyor. Elbette işin içinde zorlu Plüton durduğu için yine de hareket alırken şöyle bir sağa sola bakmakta fayda var. Kaş yapalım derken göz çıkarmayalım.

Bu ay genel olarak mevsimde olduğu gibi, maddi ve manevi hayatımızda önemli değişimin başlayacağını söylemek mümkün. O nedenle buna ne kadar direnç göstermezsek o kadar iyi diyebiliriz.

Harika bir ay geçirmenizi diliyorum.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

MARTTA AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR



1 Mart 2023 04:07:10 - 1 Mart 2023 05:40:07

3 Mart 2023 17:22:29 - 3 Mart 2023 18:15:41

6 Mart 2023 06:18:19 - 6 Mart 2023 06:38:28

8 Mart 2023 17:07:11 - 8 Mart 2023 17:43:54

11 Mart 2023 02:36:29 - 11 Mart 2023 03:05:40

13 Mart 2023 09:58:22 - 13 Mart 2023 10:20:42

15 Mart 2023 11:50:06 - 15 Mart 2023 15:05:39

17 Mart 2023 17:13:37 - 17 Mart 2023 17:24:55

19 Mart 2023 13:33:02 - 19 Mart 2023 18:11:57

21 Mart 2023 18:57:50 - 21 Mart 2023 19:01:14

23 Mart 2023 20:12:59 - 23 Mart 2023 21:41:52

25 Mart 2023 19:19:05 - 26 Mart 2023 03:41:29

28 Mart 2023 04:39:10 - 28 Mart 2023 13:21:59

30 Mart 2023 16:45:27 - 31 Mart 2023 01:31:10