2023 Mayıs aylık burç yorumları

Merhaba sevgili astrolojiseverler. Baharın “ben buradayım” dediği zamanlardayız. Gökyüzü baharın iklimsel kararsızlığı gibi stabil olmayan bir süreçte, tatlı, tuzlu dönüşümünü tamamlıyor.

Mayıs ayına baktığımızda en önemli gökyüzü olayının 5 Mayıs'ta gerçekleşecek olan 14 derece Akrep burcundaki Ay tutulması olduğunu söylemeliyim. Bu tutulma hayli sevimsiz Güney Kiffa sabit yıldızının üzerinde gerçekleşecek. Genel anlamıyla olumlu bir tutulma gibi görünse de konumu ve içinde bulunduğu burç nedeniyle temkinli olmayı elden bırakmamak gerekecek.

Ayın 19’unda yaşanacak olan 28 derece Boğa burcundaki yeniay ise özellikle maddi konularda ve sağlık alanında bizi tazeleyip “Yeniden, tekrar başlıyorum” dedirtebilir. Bu hafta yaşanacak olan gerilimi hafifletecek nitelikte olan bu yeniayı avantaja dönüştürüp belirttiğim gibi maddi ve sağlık konularda hareket alabilirsiniz.

Bunun dışında bu ay 20 Mayıs'ta mücadele gezegeni Aslan burcuna geçecek ve güç delisi Plüton ile karşı karşıya gelerek o tarihlerde kaza riskimizi artıracak da diyebiliriz. 7’sinde ise güzellik ve para tanrıçası Venüs Yengeç burcunu şereflendirecek ve hanelerimizi çok daha güzelleştirmek için bize ilham vermeye başlayacak.

Ayın sonuna doğru ise Venüs’ün yaralı şifacı Şiron ile Güneş’in de disiplin gezegeni Satürn ile yapacağı zorlayıcı pozisyondan ötürü kendimizi sıkışmış ve çaresiz hissetmemiz çok mümkün. O nedenle önemli kararlarımızı ay sonuna kaydırmamızda fayda var.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

MAYISTA AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

2 Mayıs 2023 02:52:42 - 2 Mayıs 2023 09:08:56

4 Mayıs 2023 12:16:48 - 4 Mayıs 2023 17:32:16

6 Mayıs 2023 17:37:41 - 6 Mayıs 2023 23:03:49

8 Mayıs 2023 23:27:50 - 9 Mayıs 2023 02:32:53

11 Mayıs 2023 02:52:12 - 11 Mayıs 2023 05:05:19

13 Mayıs 2023 06:15:11 - 13 Mayıs 2023 07:38:56

15 Mayıs 2023 05:56:20 - 15 Mayıs 2023 10:55:38

17 Mayıs 2023 12:09:41 - 17 Mayıs 2023 15:27:32

19 Mayıs 2023 20:50:41 - 19 Mayıs 2023 21:47:43

22 Mayıs 2023 01:11:39 - 22 Mayıs 2023 06:28:27

24 Mayıs 2023 12:11:52 - 24 Mayıs 2023 17:34:40

26 Mayıs 2023 09:38:14 - 29 Mayıs 2023 12:45:39

29 Mayıs 2023 17:50:37 - 31 Mayıs 2023 17:53:28