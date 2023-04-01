2023 Nisan aylık burç yorumları

Baharı artık iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir ayın kapısını açıyoruz. Nisan ayında en önemli gökyüzü olayı elbette 20 Nisan'da yaşanacak olan 29 derece Koç burcundaki Güneş tutulması olacak.

Sonuçta tutulmalar astrolojide kadersel noktalar olan kuzey ve güney ay düğümlerine en yakınlarında gerçekleşen yeniay ve dolunay döngüleridir. Nisan ayında ise ilk gökyüzü olayımız 6‘sında 16 derece Terazi burcunda yaşayacağımız yeniay olacak.

Bu yeniay Koç - Terazi burcu aksında olduğu için öncelikle ilişkiler, diplomasi, harekete geçmek, ben ve biz vb. başlıklarda bize farkındalıklar yaşatacak gibi görünmekte. Yaralı şifacı Şiron’un da etkili bir biçimde işin içinde olacağı bu yeniay da artık taşıyamadığımız yükleri sırtımızdan atabilir ve yeni maceralara yelken açabiliriz.

Yeniay döneminde aynı zamanda güzellik tanrıçası Venüs, hayaller gezegeni Neptün ile olumlu bir görünüm içinde olacak, fakat bu süreçte para harcarken dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim çünkü aldanma ve manasız alışverişler yapma olasılığımız hayli fazla.

Ayın ortasında ise Güneş şans gezegeni Jüpiter ile kavuşarak gücümüzü pekiştirecek de diyebiliriz. Ayın sonralarına doğru ise malum Koç burcundaki zorlu Güneş tutulmasını bir kenara koyarsak gökyüzünün genel anlamda olumlu bir görünümde olduğunu söylemek pek mümkün.

Bu ayın ekonomik portresinde ise, daha çok ayın sonuna doğru ekonomik anlamda bir kıpırdanma beklenmekte. Bu süreçte yine de yatırımlarınızda, paranızın kontrolünde fazla maceracı davranmamaya gayret edin derim.

Harika bir nisan ayı yaşamanızı gönülden dilerim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

NİSANDA AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

2 Nisan 2023 09:02:55- 2 Nisan 2023 13:57:18

4 Nisan 2023 16:49:55 - 5 Nisan 2023 00:51:03

6 Nisan 2023 15:42:46 - 7 Nisan 2023 09:29:15

9 Nisan 2023 12:09:09 - 9 Nisan 2023 15:56:33

11 Nisan 2023 13:47:43 - 11 Nisan 2023 20:33:04

13 Nisan 2023 17:14:09 - 13 Nisan 2023 23:42:06

15 Nisan 2023 18:15:42 - 16 Nisan 2023 01:56:44

17 Nisan 2023 21:56:50 - 18 Nisan 2023 04:09:12

20 Nisan 2023 07:12:30 - 20 Nisan 2023 07:29:37

22 Nisan 2023 06:41:09 - 22 Nisan 2023 13:10:54

24 Nisan 2023 15:14:56 - 24 Nisan 2023 21:58:25

27 Nisan 2023 02:40:40 - 27 Nisan 2023 09:29:45

29 Nisan 2023 13:52:45 - 29 Nisan 2023 21:59:09