2023 Ocak aylık burç yorumları

Koskoca bir yılı devirip, 2023 yılının aylık gökyüzü portresini size yazabileceğim nedense bana hep çok uzak gelirdi, fakat zaman denilen göreceli olguyu şu yazıyı yazarken bir kere daha bu sayede deneyimlemiş oldum. Gönlünüzce bir yıl geçirmenizi yürekten diliyorum.

Evet, Ocak ayının elbette en önemli gökyüzü olayı olarak 7 Ocak’ta Yengeç burcunda yaşanacak olan dolunayı ve 21 Ocak’ta yaşayacağımız Aslan yeniayını sıranın en başına koyacağım.

Bunun yanında İkizler burcunda geri giden savaş tanrısı Mars’ın da artık doğru harekete geçmesi inanılmaz hayırlı bir durum. Çünkü Mars’ın bu geri gidişi gerçekten hepimizi ağırlaştırıp içimizin hiçbir şeyi istememesine neden oldu.

Ayın 3’ünde ise para ve aşk tanrıçası Venüs, Kova burcunu şereflendirerek bize özgürlüğün ve sistemin daha iyi noktalara nasıl gelebileceğini anlatacak. Ve ayın sonunda ise nihayet Venüs rahat ettiği, olması gereken yere, yani Balık burcuna geçecek ve hayatlarımız daha tahammül edilir bir hal alacak diyebilirim.

Yengeç burcunda yaşanacak olan dolunayda ise kadersel noktalar olan Ay düğümleri ve Uranüs ile yapacağı olumlu irtibat sayesinde bizi güvenlik, evimiz, aile, aile kökleri gibi konularda yenileyecek, tamamlayacak. Kova burcunda yaşanacak olan yeniay ise bizi özgürlük, teknoloji, kendi sınırlarımızı belirlemek ve çağdaşlık gibi konularda etkileyecek. Ama bu etkilenme şans gezegeni Jüpiter’in de etkisiyle çok daha olumlu yönde bize yansıyacak.

Türkiye açısından ise Ocak ayı maalesef biraz olaylı geçecek gibi görünüyor. Özellikle ayın başı ve sonunda bazı sevimsizliklerle karşılaşmamız pek mümkün duruyor. Bu sevimsizlikler bu arada bir tek bizim ülkemizde değil bütün dünyada da yaşanabilir. Umarım hiçbirine şahit olmayız.

Ve aynı zamanda ayın ikinci yarısında para konusunda yeni bir yapılanma da söz konusu olabilir. Bu noktada döviz, borsa, kripto para gibi başlıklarda yatırım yapmak isteyenlerin önlerini iyi görmedikleri takdirde bu tip işlere kalkışmamalarında fayda var derim.

İyi kötü her şeye rağmen Ocak ayının damağınızda harika bir tat bırakarak geçmesini diliyorum.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

OCAKTA AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

3 Ocak 2023 01:16:23 - 3 Ocak 2023 05:44:05

5 Ocak 2023 03:07:31 - 5 Ocak 2023 17:14:41

8 Ocak 2023 01:22:53 - 8 Ocak 2023 05:39:59

10 Ocak 2023 04:52:19 - 10 Ocak 2023 18:15:11

13 Ocak 2023 02:06:18 - 13 Ocak 2023 05:56:27

15 Ocak 2023 11:39:35 - 15 Ocak 2023 15:08:17

17 Ocak 2023 17:26:58 - 17 Ocak 2023 20:32:55

19 Ocak 2023 13:08:39 - 19 Ocak 2023 22:11:26

21 Ocak 2023 18:52:09 - 21 Ocak 2023 21:28:41

23 Ocak 2023 13:19:05 - 23 Ocak 2023 20:35:41

25 Ocak 2023 19:11:23 - 25 Ocak 2023 21:47:50

28 Ocak 2023 00:01:07 - 28 Ocak 2023 02:42:22

30 Ocak 2023 08:51:53 - 30 Ocak 2023 11:34:41