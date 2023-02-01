2023 Şubat aylık burç yorumları

Yılın en minik ama en romantik ayı Şubat dersem çok mu abartmış olurum bilmem. Romantizmi bir kenara bırakırsak eğer, Şubat ayının en önemli gökyüzü olayı malum dolunay ve yeniayı.

5 Şubat'ta Aslan burcunda yaşanacak olan dolunay, Uranüs’ten sert etki aldığı için maddi konularda bazı ufak tefek sarsıntılar yaşayabileceğimizi, aynı zamanda doğa olayları hakkında da aşırılıklara maruz kalabileceğimizi de söylemek mümkün.

20 Şubat'ta Balık burcunda yaşanacak olan yeniay ise ay başındaki dolunaydan çok daha insaflı bu yeniayda. Kendimizi, inançlarımızı ve her şeyden önce yaşamda artık ciddi bir biçimde yük olanları bırakıp yeni başlangıçları vaat eden bu yeniay, herhangi bir gezegenden olumsuz bir etki almadığı gibi üstüne kadersel noktalar olan kuzey ve güney ay düğümleri ile de muhteşem bir pozisyonda. O nedenle 20’si civarlarında yaşamınızda neyi değiştirmek istiyorsanız artık bunlara detaylı bir el atmak için ideal zamanlar diyebiliriz.

Ay ortasında güzellik ve sanat tanrıçası Venüs’ün, hayaller gezegeni Neptün ile kavuşumu özellikle yaratıcı çalışmalar için ideal durmakta. Bu arada, ay başında Venüs tam tersi eril disiplin olan Mars ile sevimsiz bir yerden konuşacağı için duygusal ilişkilerde krizlere neden olabilir. Çok fazla ayın ilk yarısında sevgilinizle içli dışlı olmayın derim, çünkü aynı dönem iletişimin haylaz çocuğu Merkür, güç delisi Plüton ile yan yana olacak. Bu da iletişimde iyi veya kötü en söylenmemesi gerekenlerin pat diye dudaklarınızdan dökülebileceğini anlatıyor. Aman dikkat! Sonra bunu 14 Şubat Sevgililer Günü'nde telafi edemeyebilirsiniz.

Ülkemiz açısından ise bu ayın ilk yarısı yine pek sevimli durmamakta. Kalabalıklara dikkat edin! Ve ayrıca abartılı, ani doğa olayları da kapımızı çalabilir. Ekonomide ise hareketlilik daha çok ay sonuna doğru görünmeye başlayacak diyebilirim. Ama bunun çok da kriz havasını estireceğini söyleyemem.

Şubat ayının size huzur ve mutluluk, bol para ve sağlık getirmesini yürekten diliyorum.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

ŞUBATTA AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

1 Şubat 2023 14:58:05 - 1 Şubat 2023 23:11:19

4 Şubat 2023 09:18:56 - 4 Şubat 2023 11:48:22

6 Şubat 2023 17:15:22 - 7 Şubat 2023 00:14:05

9 Şubat 2023 09:40:00 - 9 Şubat 2023 11:46:32

11 Şubat 2023 19:41:14 - 11 Şubat 2023 21:34:27

14 Şubat 2023 02:51:58 - 14 Şubat 2023 04:31:07

16 Şubat 2023 04:05:46 - 16 Şubat 2023 07:59:37

18 Şubat 2023 07:17:47 - 18 Şubat 2023 08:34:37

20 Şubat 2023 05:00:15 - 20 Şubat 2023 07:55:58

22 Şubat 2023 07:05:24 - 22 Şubat 2023 08:13:48

24 Şubat 2023 10:21:49 - 24 Şubat 2023 11:29:01

26 Şubat 2023 17:42:23- 26 Şubat 2023 18:47:34