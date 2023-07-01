2023 Temmuz aylık burç yorumları

Merhaba astrolojiseverler, bu ayki gökyüzünün genel durumuna her zaman olduğu gibi dolunay ve yeniayın etkileri üzerinden başlıyorum. Bu iki önemli gökyüzü olayının burcunuzdaki genel etkilerini aylık ve haftalık burç yorumlarından okuyabilirsiniz.

3 Temmuz’da Oğlak burcunda yaşanacak olan dolunay ile aya başlıyoruz. Bu dolunay finans ve bedensel, yani dünyevi her konuda elimizi destekler nitelikte olacak ve bize değişim ve dönüşümde aklımızı doğru kullanmamızı ve daha dengeli bir hayat için güzel adımlar atabileceğimizi söyleyecek. 17’sinde yaşanacak olan Yengeç burcundaki yeniay ise daha çok aile ve aile ile ilgili konularda bizi biraz sert bir yenilenmeye yönlendirirken, diğer yandan gayrimenkul konularında da şaşırtıp yorabilir diyebilirim.

Ayın ortalarında ise Güneş ile savaş gezegeni Mars’ın diğer gezegenlere olan zorlayıcı pozisyonları bize maddi manevi anlamda ciddi bir zorluk yaşattırmayacak olsa da “Öf şimdi uğraş dur!” dedirtecek gibi görünmekte. O nedenle, Oğlak, Yengeç, Terazi ve Koç burçları biraz daha sabırlı davranırlarsa onlar için çok daha iyi olacaktır.

Ayın sonlarına doğru ise Merkür ve Venüs‘ün iyicil bir pozisyonda ay düğümlerine gülümsemeleri bizleri soluklandıracak diyebiliriz.

Temmuz genel anlamda iş ve ev koşullarını iyileştirmek doğrultusunda ilerleyecek. Geleceğe doğru yatırım için bu ay yaşanacak olan yeniay ve dolunay hareketlerini kullanmamızda çok fayda var.

Her şeyin gönlünüzce geliştiği harika bir temmuz ayı yaşamanızı dilerim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

TEMMUZDA AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

2 Temmuz 2023 16:33:17 - 2 Temmuz 2023 20:20:06

4 Temmuz 2023 19:45:24 - 4 Temmuz 2023 20:29:56

6 Temmuz 2023 16:41:42 - 6 Temmuz 2023 20:32:25

8 Temmuz 2023 21:21:56 - 8 Temmuz 2023 22:19:00

11 Temmuz 2023 02:11:00 - 11 Temmuz 2023 02:55:27

13 Temmuz 2023 09:10:38 - 13 Temmuz 2023 10:25:54

15 Temmuz 2023 15:35:22 - 15 Temmuz 2023 20:13:20

18 Temmuz 2023 06:05:55 - 18 Temmuz 2023 07:39:25

20 Temmuz 2023 17:08:25 - 20 Temmuz 2023 20:12:37

23 Temmuz 2023 07:05:58 - 23 Temmuz 2023 08:54:09

25 Temmuz 2023 18:05:12 - 25 Temmuz 2023 19:55:18

28 Temmuz 2023 01:35:52 - 28 Temmuz 2023 03:23:56

30 Temmuz 2023 02:51:13 - 30 Temmuz 2023 06:44:08