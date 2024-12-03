2024 Aralık aylık burç yorumları

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 2024 Aralık ayı Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

2024 Aralık aylık burç yorumları - 1

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, Aralık ayına Yay burcundaki Yeniay ile başlıyoruz. Akrep takımyıldızının Antares sabit yıldızında gerçekleşecek olan yeniay askeri hareketliliğe sebep olabilir. Yeniay’ın Mars ile olumlu açısı ateşkes yapılması muhtemel süreçleri gösterse de, Mars retro hareketine geçtikten sonra verilen sözlerin tersine hareket verebilir. 

Bu ay kapalı alanlarda meydana gelebilecek çatışma haberleri, hastaneler, sağlık çalışanları ile ilgili konular gündemi meşgul edecektir. Halkın genel refahını, rahatını olumsuz etkileyecek olaylar söz konusu olabilir. Anayasa ile ilgili değişim istekleri tepkisel durumlara neden olabilir. Kadınlar ve çocuklar ile ilgili koruma yasalarının tartışılması, değiştirilmesi gibi süreçler yaşanabilir. 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

2024 Aralık aylık burç yorumları - 2

17 ARALIK'A KADAR RETRO DEVAM EDİYOR

Merkür 17 Aralık tarihine kadar retro hareketine devam ediyor, bu süreçte anlaşma, sözleşme yapmak, yeni bir işe başlamak, seyahat etmek çok iyi sonuçlar doğurmayabilir. Özellikle yolculuklar sırasında oluşabilecek aksaklıklar, gecikmeler, araç arızaları söz konusu olabilir.

6 Aralık tarihinde Mars retro hareketine başlıyor. 6 derece Aslan burcunda başlayan bu retro, Mayıs 2023 tarihinde alınan kararların tekrar gündeme geleceği gösteriyor. O tarihlerde ülkemizde genel seçimler yapılmıştı. Seçim ile ilgili konular tekrar gündemimizi meşgul edebilir.

Aslan burcunda gerçekleşen bu retro, kalp krizleri, damar tıkanıkları açısından riski olan bireylerin sağlık kontrollerini aksatmamaları önemli. 8 Aralık sonrasında eğlence alanlarında meydana gelebilecek kazalara dikkat edilmesi önemli olacaktır. Bu tarih sonrasında vergi yönetimi, ek ücretlendirmeler konusunda yeni uygulamalar açıklanabilir.

2024 Aralık aylık burç yorumları - 3

HAVA KOŞULLARI SERTLEŞECEK

Eğitim konusunda alınacak kararlar, eski uygulamaların tekrar gündeme gelmesi, eğitime ara verilmesi gibi süreçler gündemde olacaktır.

15 Aralık tarihinde İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu dolunay ile hava koşullarının sertleşmesine neden olacaktır. büyük baş hayvanların zarar görebileceği bu dolunayda hayvancılık yapanların önden önlem almaları önemli olabilir. Bu ay tarım ve hayvancılık konusundaki ticari konularda bazı sorunlar meydana gelebilir. Özellikle ithalat ve ihracat konularında yeni düzenlemeler yapılabilir, yeni kararlar alınabilir.

2024 Aralık aylık burç yorumları - 4

Meclis içinde bazı değişim kararları gündeme gelebilir. Emlak ve toprak satışları ile ilgili yeni yasa düzenlemeleri yapılabilir. Kadınların güvenliğine dikkat etmesi, aile içinde çıkabilecek çatışmalara karşın dikkatli olmak gerekebilir. 

Aralık ayının son günü sınırlarda güvenlik sorunları, askeri hareketlilik söz onusu olabilir. 

2024 Aralık aylık burç yorumları - 5

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu ay yurt dışı seyahat, vize başvuruları, eğitim konuları ile ilgili yarım kalan işlerinizi tamamlamak adına hareket edeceksiniz. Evli olan koçların eşlerinin ailesi ile ilgili konularla daha yakından ilgilenmeleri gerekebilir. Yolculuklar, seyahatler konusunda oldukça hareketli bir ay sizleri bekliyor. Taşınmak, seyahat etmek öncelikleriniz arasında olacak. Ticaret ile ilgilenen koçlar için oldukça hareketli bir ay olacak. Iptal olan işleriniz için üzülmemelisiniz, daha sonrasında büyük problemlerden korunmanız adına iyi olabilir. Yönetici gezegeniniz Mars bu ay Aslan burcunda retro yapacak, 6’sı itibariyle etkisini yaşamaya başlayacaksınız. Çocuklar ve aşk hayatınızla ilgili bazı anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Harcamalar konusunda daha dikkatli olmalısınız. Çocukların eğitim ödemeleri, partnerinize alacağınız hediyeler konusunda oldukça cömert davranacaksınız. Ayın son günü kariyer hayatınız hatta hayatınız ile ilgili yeni başlangıçlar yapmaya karar verebilirsiniz.

2024 Aralık aylık burç yorumları - 6

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu ay maddi kaynaklarınızı yönetmek adına harekete geçeceksiniz. Vergi ödemeleriniz, sigortalar, miras konuları gündeminizde olacaktır. Bu ay sağlığınıza dikkat etmeniz önemli, karaciger, şeker, dolaşım sorunları ile ilgili sıkıntılar ani bir hastalığa sebep olabilir. Bu ay kazançlarınızı arttırabilecek güzel fırsatlarınız olacaktır. Ayın ilk günlerinde fiziksel değişim, imaj değişiklikleri konusu gündeminizde olabilir. Yılın son günlerinde seyahat için harcamalar yaoabilir, imajınızı değiştirmek için harekete geçebilirsiniz.

2024 Aralık aylık burç yorumları - 7

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu ay eşiniz ve ortakalarınız ile ilgili konular gündeminizde olacaktır. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün Yay burcundaki retrosu kasın ayında yaşanan sorunlar ve aksaklıklar ile ilgili tekrar tekrar konuşmanıza neden olabilir. Eşiniz veya ortaklarınızın öfkeli tutumları ay içinde iletişim konusunda sizi zorlayabilir. İş hayatınız ile ilgili önemli değişiklikler yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda iş hayatınız oldukça yoğun geçecektir. Zamanı yönetebilmek adına daha planlı hareket etmeniz önemli olacaktır. 15 Aralık tarihinde meydana gelecek İkizler Dolunayı bazı ilişkilerin sonlanmasına sebep olabilir. Burada merkür’ün pozisyonu kalıcı enerjileri gösteriyor. Bu ay pek çok kişi ile fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz.

2024 Aralık aylık burç yorumları - 8

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bu ay sağlığınız, günlük yaşantınız, kariyeriniz açısından oldukça hareketli bir zaman geçireceksiniz. Çalışma düzeninizle ilgili bazı değişiklikler meydana gelebilir. Çalışanlarınız, yabancı çalışanlar, ev yardımcıları, evcil hayvanlar ile ilgili sağlık sorunları meydana gelebilir. Aileniz ile ilgili sağlık konuları ile daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Özellikle sağlık harcamalarınız oldukça yüksek olacak. Bu dönemde yeme-içme düzeninize, beden sağlığınıza dikkat ertmelisiniz. Ayın ikinci yarısında sağlık kontrolleriniz, hastane ziyeretleriniz artabilir. 

2024 Aralık aylık burç yorumları - 9

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bu ay aşk hayatınız oldukça hareketli geçecek. Duygularınızı ifade etmek için çok aceleci davranabilirsiniz. Partneriniz ile arkadaşlarınız arasında çekişmeli bir durumda kalabilirsiniz. Sosyal yaşantınız partnerinizin kıskançlık duygularını harekete geçirebilir. Yatırımlarınız konusunda 6-8 Aralık tarihlerinde bazı sorunlar meydana gelebilir. Bu ay Mars Aslan burcunda retro hareketine başlayacak, özellikle Temmuz doğumlu Aslan burçlarının sağlıklarına dikkat etmeleri önemli olacaktır. Kalp rahatsızlığı, damar tıkanıklık sorunları olanlar bu ay kontrollerini aksatmamalılar. Ayın ikinci yarısından itibaren sosyal yaşamınız hareketlenmeye başlıyor. Arkadaşlarınız ile seyahat etmek, eğlenmek, eşiniz ile başka bir ülkeye gitmek için plan yapabilirsiniz.

2024 Aralık aylık burç yorumları - 10

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu ay ev ve kariyer hayatınız ile ilgili önemli değişiklikler meydana gelebilir. Aileniz ve ev içinde yaşananlardan ötürü iş hayatınıza gereken özeni gösteremeyebilirsiniz. Ayın ilk 15 günlük periyodunda aileniz ve ev yaşantınız ile ilgili konular daha fazla ön plana çıkacak. Ev içinde dekorasyon değişiklikleri, bazı eşya değişikliği gibi konular ile ilgilenebilirsiniz. Aileniz ve eşiniz arasında kalabilir bazı ufak tartışmalarda denge sağlamaya çalışabilirsiniz. Ayın ikinci yarısında merkür ileri harekete geçince aile ile ilgili sorunları daha net ifade edeceksiniz. Otorite figürleri ile aranızda bazı anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Bazı başaklar için ayın sonunda kariyer açısından önemli fırsatlar doğacak hatta terfi bekleyen, görev değişikliği bekleyenler için güzel haberler gelebilir.

2024 Aralık aylık burç yorumları - 11

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu ay kardeşleriniz ve yakın çevrenizle ilgili önemli değişiklikler olabilir. Kardeşleriniz ve arkadaşlarınız ile seyahate gidebilir eğlenceli bir aralık ayı geçirebilirsiniz. Bu ay oldukça fazla yer değişikliği yapacaksınız. Kısa yolculuklar, akraba ziyaretleri, komşu ziyaretleri gibi konular daha çok önceliğinizde olacak. Ayın ikinci yarısında yeni bir eğitime başlamak, yurt dışı seyahate gitmek, akademik konularda başarı elde etmek gibi gelişmeler sizi bekliyor. Yeni yıla girerken kalabalık aileniz ile beraber olacaksınız. 

2024 Aralık aylık burç yorumları - 12

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bu ay finansal durumunuzla ilgili konular daha çok önceliğinizde olacak. Kazançlarınızı ve giderlerinizi yönetmek adına bazı yapılandırma değişiklikleri yapabilirsiniz. Kariyer hayatınız ile ilgili konularda beklediğiniz terfi ile ilgili süreçler gündeminizde olabilir. 2023 yılının mayıs ayında bir iş değişikliği yaptıysanız bu aralık ayında tekrar bir değişiklik söz konusu olabilir. Kariyer hayatınızda bazı projelerinizi tekrar yapmanız gerekebilir. Otorite figürleri ile aranızda bazı anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Aile içinde sağlık konularına dikkat etmelisiniz. Bu ay hem kendi sağlığınız hem de ailenizdeki insanların sağlığı ile ilgili konulara çok fazla harcama yapmanız gerekebilir. Ayın ikinci yarısında vergi ve sigorta ödemeleriniz ile ilgili konular gündeminizde olabilir.

2024 Aralık aylık burç yorumları - 13

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu ay hayatınızda yeni başlangıçlar meydana gelebilir. Fiziksel olarak oldukça hareketli bir ay sizi bekliyor. Seyahat etmek, başka ülkelere gitmek gibi öncelikleriniz olabilir. Finansal açıdan sizi kazançlı çıkaracak fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu ay eşiniz veya ortaklarınız ile aranızda bazı anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Merkür’ün yay burcundaki retrosu sebebiyle konuşmalarınız yanlış anlaşılabilir, kendinizi ifade etmekte güçlük çekebilirsiniz. Ayın ikinci yarısında eşiniz ve ortaklarınız ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Hayatınızla ilgili eşiniz ve ortaklarınızın desteğine ihityaç duyabilirsiniz. Aileniz ve ev yaşamınız ile ilgili bazı değişiklikler söz konusu olabilir.

2024 Aralık aylık burç yorumları - 14

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bu ay içsel olarak motivasyonunuzu toplayıp harekete geçmek adına plan program yapacaksınız. Sağlığınız ile ilgili konulara dikkat etmeniz önemli olabilir. Özellikle bağışıklığınızı düşürmemeye dikkat etmelisiniz. Ayın ilk haftalarında hastane ziyaretleri, küçük operasyonlar ile ilgili konular gündemde olabilir. Bu ayın ilk haftasında fiziksel olarak toparlanmak adına harekete geçeceksiniz. Işlerinize odaklanmak ve imajınızla ilgili bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Ayın ikinci yarısından itibaren çalışma hayatınız, çalışanlarınız ile ilgili konulara daha fazla ilgi göstereceksiniz. Günlük rutinlerinizin aksaması gibi durumlar oluşabilir. Üst solunum yolu rahatsızlıklarına bu ay dikkat etmelisiniz. Alerjik durumlar oluşabilir bu nedenle kullandığınız ilaçlar varsa unutmamaya özen göstermelisiniz.

2024 Aralık aylık burç yorumları - 15

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu ay arkadaşlarınızla beraber çok eğlenecek ve tamamen sosyal çevrenize odaklanacaksınız. Arkadaşlarınızın sizden borç istemesi gibi durumlar oluşabilir, bu durum eşiniz ile aranızda bazı sorunlara sebep olabilir. Mars retrosu evlilik ve ortaklıklar evinizde olacak. Bu durum geçmişe yönelik pek çok hesaplaşmanın yaşanacağını gösteriyor. Aşk hayatınızla ilgili konularda artık bir karara varmanız gerekebilir. Çocuklarınız ile ilgili konular önceliğinizde olacak. Onların eğitim hayatlarıyla ilgili yeni planlamalar yapabilirsiniz.

2024 Aralık aylık burç yorumları - 16

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu ay kariyer hayatınız ve aile yaşantınız ile ilgili konular gündeminizde olacak. Ayın ilk günlerinde kariyeriniz açısından önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Yeni bir işe başlamaktan öte mevcut yarım kalan işlerinizi tamamlamak bu dönemi en verimli şekilde değerlendirebileceğinizi gösteriyor. Bu ay otorite figürleri ile aranızda bazı sorunlar meydana gelebilir. Özellikle iş ve aile içindeki bireyler ile tartışmamaya özen göstermelisiniz. Ayın ikinci yarısında eviniz ile ilgili konular, ailenizle ilgili konular zihninizi çok daha fazla meşgul edecek. Bu dönemde ev ve iş sorumluluklarınız sebebiyle sıkıldığınızı, sıkıştığınızı hissedebilirsiniz. Ayın son günlerinde seyahat veya eğitim konularına daha fazla özen göstereceksiniz.

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