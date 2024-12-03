2024 Aralık aylık burç yorumları
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 2024 Aralık ayı Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, Aralık ayına Yay burcundaki Yeniay ile başlıyoruz. Akrep takımyıldızının Antares sabit yıldızında gerçekleşecek olan yeniay askeri hareketliliğe sebep olabilir. Yeniay’ın Mars ile olumlu açısı ateşkes yapılması muhtemel süreçleri gösterse de, Mars retro hareketine geçtikten sonra verilen sözlerin tersine hareket verebilir.
Bu ay kapalı alanlarda meydana gelebilecek çatışma haberleri, hastaneler, sağlık çalışanları ile ilgili konular gündemi meşgul edecektir. Halkın genel refahını, rahatını olumsuz etkileyecek olaylar söz konusu olabilir. Anayasa ile ilgili değişim istekleri tepkisel durumlara neden olabilir. Kadınlar ve çocuklar ile ilgili koruma yasalarının tartışılması, değiştirilmesi gibi süreçler yaşanabilir.