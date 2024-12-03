2024 Aralık aylık burç yorumları

17 ARALIK'A KADAR RETRO DEVAM EDİYOR

Merkür 17 Aralık tarihine kadar retro hareketine devam ediyor, bu süreçte anlaşma, sözleşme yapmak, yeni bir işe başlamak, seyahat etmek çok iyi sonuçlar doğurmayabilir. Özellikle yolculuklar sırasında oluşabilecek aksaklıklar, gecikmeler, araç arızaları söz konusu olabilir.

6 Aralık tarihinde Mars retro hareketine başlıyor. 6 derece Aslan burcunda başlayan bu retro, Mayıs 2023 tarihinde alınan kararların tekrar gündeme geleceği gösteriyor. O tarihlerde ülkemizde genel seçimler yapılmıştı. Seçim ile ilgili konular tekrar gündemimizi meşgul edebilir.

Aslan burcunda gerçekleşen bu retro, kalp krizleri, damar tıkanıkları açısından riski olan bireylerin sağlık kontrollerini aksatmamaları önemli. 8 Aralık sonrasında eğlence alanlarında meydana gelebilecek kazalara dikkat edilmesi önemli olacaktır. Bu tarih sonrasında vergi yönetimi, ek ücretlendirmeler konusunda yeni uygulamalar açıklanabilir.