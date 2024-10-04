2024 Ekim aylık burç yorumları

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, hayatlarınızda pek çok dengenin değişeceği, vazgeçemediğiniz, bırakamadığınız toksik pek çok insanın hayatınızdan uzaklaşacağı bir ay sizleri bekliyor. Ekim ayı duygusal anlamda size zarar veren insanları ve olayları hayatınızdan uzaklaştırmanıza yardım edecek.

Eylül ayı ruhsal anlamda pek çok şeyi sorguladığınız, içinize sinmeyen durumları tekrar tekrar düşündüğünüz ve kararsızlıklarınızdan bir karar çıkarmaya çalıştığınız bir ay olarak geride kaldı. Şimdi terazinizde dengeyi bozan unsurlar neyse bunları kaldırmak için veya hayatınıza yeni şeyler katmak için bir serüvene başlıyorsunuz.

"YEPYENİ BAŞLANGIÇLARA YELKEN AÇACAKSINIZ"

Ekim ayına başlarken hem kendiniz ile ilgili hem de kendinizden ayırmadığınız insanlar, sevdikleriniz ile ilgili yeni kararlar alarak başlayabilirsiniz. Eylül ayının başından itibaren duygusal anlamda kafa karışıklığına ve dengesizliğe sebep olan pek çok şey ile ilgili yeni bir düzen oluşturma kararı ile harekete geçeceksiniz. Hayatınızda engeller yaratan, engel olarak gördüğünüz kişi ve olaylardan uzaklaşma çabasına girip yepyeni başlangıçlara yelken açacaksınız.

Ayın ilk günlerinde Merkür, Güneş kavuşum enerjisi iletişim, bağlantı kurma, hareketlilik enerjisini destekler nitelikte olacak. Geçmişte alamadığınız pek çok kararı şimdi almak isteyeceksiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken şey başkalarının düşünce ve fikirlerinin etkisinde harekete geçmemek olacaktır.