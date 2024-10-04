2024 Ekim aylık burç yorumları

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 2024 Ekim ayı Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

2024 Ekim aylık burç yorumları - 1

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, hayatlarınızda pek çok dengenin değişeceği, vazgeçemediğiniz, bırakamadığınız toksik pek çok insanın hayatınızdan uzaklaşacağı bir ay sizleri bekliyor. Ekim ayı duygusal anlamda size zarar veren insanları ve olayları hayatınızdan uzaklaştırmanıza yardım edecek. 

Eylül ayı ruhsal anlamda pek çok şeyi sorguladığınız, içinize sinmeyen durumları tekrar tekrar düşündüğünüz ve kararsızlıklarınızdan bir karar çıkarmaya çalıştığınız bir ay olarak geride kaldı. Şimdi terazinizde dengeyi bozan unsurlar neyse bunları kaldırmak için veya hayatınıza yeni şeyler katmak için bir serüvene başlıyorsunuz. 

"YEPYENİ BAŞLANGIÇLARA YELKEN AÇACAKSINIZ"

Ekim ayına başlarken hem kendiniz ile ilgili hem de kendinizden ayırmadığınız insanlar, sevdikleriniz ile ilgili yeni kararlar alarak başlayabilirsiniz. Eylül ayının başından itibaren duygusal anlamda kafa karışıklığına ve dengesizliğe sebep olan pek çok şey ile ilgili yeni bir düzen oluşturma kararı ile harekete geçeceksiniz.  Hayatınızda engeller yaratan, engel olarak gördüğünüz kişi ve olaylardan uzaklaşma çabasına girip yepyeni başlangıçlara yelken açacaksınız. 

Ayın ilk günlerinde Merkür, Güneş kavuşum enerjisi iletişim, bağlantı kurma, hareketlilik enerjisini destekler nitelikte olacak. Geçmişte alamadığınız pek çok kararı şimdi almak isteyeceksiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken şey başkalarının düşünce ve fikirlerinin etkisinde harekete geçmemek olacaktır. 

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2024 Ekim aylık burç yorumları - 2

2 EKİM HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI

Ekim ayının ikinci gününde Halkalı Güneş Tutulması meydana gelecek. Bu tutulma toksikleşen ilişkilerin sonlanmasını, birbirine zarar veren insanların uzaklaşmasını sağlayacak. 

Tutulma geçmiş ile bağlantılı pek çok konuyu karşımıza çıkarabilir. 2005 yılında benzer bir tutulma yaşadık. Hayatlarınızda o dönemde yaşanan olayları hatırlayarak günümüzde nasıl bir etki alabileceğini saptayabilirsiniz. Aynı zamanda 2015 yılında hayatınızda sonlanan ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi veya o dönemde yaşanan olayları tekrarlanması gibi bir etki karşımızda olabilir.  Uyum, ahenk konusunda ayın ilk günleri olumlu enerjiler barındırıyor. Estetik, güzellik, mimari çalışmalar, sanatsal faaliyetler açısında elverişli bir gökyüzü olacak.   

13 Ekim itibariyle yatırımlar konusunda dikkat edilmesi gereken bir süreç başlıyor, elinizdeki değerleri kaybetmemek adına ani kararlar ve değişiklikler yapmaktan kaçınmalısınız. 

14 Ekim itibariyle Merkür akrep burcuna geçiyor, fikirlerin, düşüncelerin açıkça konuşulmasındansa gizliliğin daha fazla önem kazandığı bir sürece doğru ilerliyoruz. Bu süreçte gizlilik esası oldukça önemli olacaktır. 

16 Ekim tarihinde Venüs ile Neptün arasında güzel bir açı meydana gelecek. Aşk ve tutkunun en özel ve romantik zamanları yaşanabilir. Ancak bu tutkulu gün bazı vedaların başlangıcı olabilir. 

2024 Ekim aylık burç yorumları - 3

17 EKİM KOÇ BURCUNDA AY TUTULMASI 

Koç burcundaki Ay tutulması, dürtüsel başlayan pek çok şeyin sonlanmaya mahkûm olacağını niteleyen bir etkiye sahip. Yöneticisi Mars’ın pozisyonu gerilimlerin ve kaçınılmaz sonların gündemde olacağını gösteriyor.  

18 Eylül tarihinde Venüs Yay burcuna geçiyor, 12 Kasım tarihine kadar bu transit devam edecek. İlişkiler konusunda özgürlüğün, bağımsızlığın devri başlıyor. Sımsıkı tuttuğunuz o kalbi hiç düşünmeden bırakma eğiliminde olabilirsiniz. Özgürlüğünüz ilişkinin önüne geçerek sizi her şeyden bağımsızlaştırabilecek bir felsefeye itebilir. Hayatta değer ve kıymet verdiğimiz şeylerde derinlik arayışına girebiliriz. Eğlenmek, gezmek, farklı kültürleri araştırmak yeni hobileriniz arasında olabilir. 

24 Ekim tarihi itibariyle hayatınızın kontrolünü ele alarak bütün gemileri yakma eğiliminde olabilirsiniz. Sizi sınırlayan, özgürlüğünüzü kısıtlayan enerjilerden uzaklaşma çabasına girebilirsiniz. Artık düzenin devam etmesinden ziyade sizi iyi hissettiren kişi ve olaylara daha çok yakın olma ihtiyacı içinde olabilirsiniz.  

Ay sonu geldiğinde tutkuyla peşinden gittiğiniz fikirler ani bir olay ile tamamen değişime uğrayabilir. 

2024 Ekim aylık burç yorumları - 4

Yukarıda ayın boşlukta olduğu zamanları paylaşıyorum, bu zamanları daha meditatif şekilde geçirmek, beklentilerimizi düşürmek, bir şeyleri tamamlamaya çalışmak veya başlatmak yerine durmayı ve sakin kalmayı deneyin.

2024 Ekim aylık burç yorumları - 5

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu ay ilişkiler ve ortaklıklar konusundaki değerlerinizi arttıracaksınız. Güneş tutulması ilişkiler evinizde gerçekleşiyor, evlilik konusunda bir adım atabilir, ilişkinizi farklı bir noktaya taşımak isteyebilirsiniz. Evli olan koç burçları için boşanma ve ayrılık süreçleri gündeme gelebilir. Ev kiralama ve sözleşme konularında hareketlilik söz konusu. Annenizin sağlığı ailenizdeki kadınların sağlığı ile ilgili konular önceliğinizde olabilir. 6 Ekim itibariyle yatırımlar, iş geliştirme süreçlerinde bereketli bir döneme giriyorsun. Daha önce seyahat ettiğiniz yerlere gitmek, seyahat etmek gibi konularda hareketlilik kazanacaksınız. 13-14 Ekim itibariyle hukuksal konularda ceza almamak adına avukatlarınız ile daha yakın temasta olmanız gerekebilir.

Ayın ikinci yarısında para yönetimi ile ilgili konular önceliğinizde olacak. 16 Ekim tarihinde borçlar ve alacaklar konusunda bereketli bir gün olabilir. Aşk hayatınızda romantizm ve tutku ön plana çıkıyor. 17 Ekim itibariyle ilişkiler konusunda kıskançlıklar ve aile içinde gerilimler meydana gelebilir. 18 Ekim itibariyle yurt dışına seyahat etmek, uzak akrabalarınızla görüşmek ve hukuksal konularda gelişmeler meydana gelecektir. 24 Ekim sonrası aşk hayatınızda üzülebileceğiniz konular gündeme gelebilir. Çocuklarınızın sağlığı ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Ayın son günü ticari anlaşmalar ve finansal kayıplar yaşamamak adına fevri kararlardan kaçınmalısınız. 

2024 Ekim aylık burç yorumları - 6

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu ay çalışma koşullarınız, günlük rutinleriniz değişikliğe uğrayacak. Sağlığınız ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Ortaklarınız ile kazançlarınızı arttıracak iş bağlantıları kurabilirsiniz. 6-7 Ekim itibariyle çalışma hayatınızla ilgili konular ve sağlığınızla ilgili konular gündeminizde olabilir. Uranüs algol derecesine geri dönüyor, boyun ağrıları, tiroit rahatsızlıkları, sırt ağrıları rahatsız edebilir. Harcamalar konusunda abartılı davranışlardan kaçınmalısınız.

Çalışma hayatınızla ilgili sözleşme, anlaşmalar konusunda hareketlilik yüksek olacak. İlişkiler konusunda kavgalar, ani ayrılıklar söz konusu olabilir. 17 Ekim sonrasında mide rahatsızlıkları, kafa darbeleri, kazalara dikkat etmelisiniz. Ay sonunda gezi ve seyahatler konusunda harcamalar yapabilirsiniz. 24 Ekim itibariyle ev, aile, eş ve ortaklıklar konusunda gergin diyaloglar gelişebilir.

2024 Ekim aylık burç yorumları - 7

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu ay aşk hayatınız, eğlence hayatınız oldukça hareketli olacak. Partneriniz ile keyifli zaman geçirebilmek, tatil veya hobilerinize yönelmek isteyebilirsiniz. Çocuklarınız konusunda oldukça şanslı etkiler alıyorsunuz. İstedikleri bir düzeni yapmak, onlara yatırım yapmak gibi öncelikleriniz olabilir. Çalışma hayatınız ve kazançlarınız konusunda şanslı bir döneme giriyorsunuz.6-7 Ekim civarında yatırımlar, satış anlaşmaları konusunda bazı tatsızlıklar meydana gelebilir.

Araç alım, satım konuları bu ay gündeminizde olacaktır. Çalışanlarınız ile ilgili olumlu gelişmeler söz konusu olacak. Ancak iletişim konusunda bazı aksaklıklar gerçekleşebilir. Üreme organları ve karın bölgenizde bazı rahatsızlıklar meydana gelebilir. 13-14 Ekim itibariyle partneriniz ile aranızda bazı gerilimler meydana gelebilir. Çalışma hayatınızda gizlilik arz eden konular önem kazanacak. Çalışma stratejilerinizi planlayıp, yoğun bir çalışma temposuna girebilirsiniz. Bu dönemde fikirsel anlamda pek çok insan ile aranızda anlaşmazlıklar çıkabilir. 18 Ekim sonrasında eşiniz ve ortaklarınızdan destek almaya başlayacaksınız. Ancak kariyer konusunda otorite figürleri ile ay sonunda bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. 

2024 Ekim aylık burç yorumları - 8

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bu ay ev ve yaşam alanlarınız, kariyeriniz konusunda önemli kararlar almanız gerekebilir. Ev taşımak, yeni yaşam ve çalışma alanları inşa etmek için harekete geçeceksiniz. Kimi yengeçler işlerinden ayrılıp başka bir işe girecek, kimileri evde dinlenmeyi seçecekler. Ev dekorasyonu, ev alışverişleri, tadilat konuları bu ay en çok para harcayacağınız konular arasında olacak. Aşk hayatınızda tutku, heyecan ön planda olacak. Arada kıskançlık konuları gündeme gelebilir.

Ortaklarınız konusunda bazı gergin zamanlar yaşanabilir. Özellikle 13-14 Ekim tarihlerinde iletişim konularına dikkat etmelisiniz. Evinizdeki ustalar ile tartışmamaya özen gösterin. 18 Ekim sonrasında çalışma hayatınızla ilgili rahatlamaya başlayacaksınız. Sağlığınız ve görünümünüz konusunda bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Ay sonunda sağlık konusuna dikkat, kontroller ve hastaneler için çok fazla para harcamanız gerekebilir. Sigorta ödemelerinizi kontrol ettirmeyi ihmal etmeyin. 

2024 Ekim aylık burç yorumları - 9

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bu ay seyahatler, yer değiştirme konuları, taşınma, ev almak gibi süreçler gündeminizi meşgul edebilir. Aile gelirleri, ev, arazi yatırımları konusu gündeminizde olacaktır. 13-14 Ekim civarında kazalara dikkat etmelisiniz.  14 Ekim itibariyle ev yaşamınızla ilgili düzenlemeler yapabilir veya gizli olan bilgileri araştırmaya, gün yüzüne çıkarmaya çalışabilirsiniz. 17 Ekim itibariyle seyahatler, eğitimler konusunda hareketlenmeye başlayacaksınız. İlişkiler konusunda özgürleşme ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Sizi kısıtlayan ilişkilerden ayrılıp çok kısa sürede başka ilişkilere başlama potansiyeliniz yüksek. 24 Ekim itibariyle hayatınızdaki dengeler değişmeye başlıyor. Hem sağlığınız, günlük rutinleriniz değişirken, ilişkiler konusunda zorlu bir süreç başlıyor olabilir.

2024 Ekim aylık burç yorumları - 10

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu ay finansal açıdan oldukça bereketli bir dönem geçireceksiniz. Ancak harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Lüks tüketim konusunda ilk defa abartılara doyamayacaksınız. Ticari anlaşmalar konusunda hareketli bir dönem olsa da yorulmadan işlerinizi tamamlayacaksınız. Kariyer konusunda yaz döneminden yarım kalan projelerinizi önceliklendirebilirsiniz. Ay sonunda bazı başarılar görünüyor ancak engeller dikkat etmelisiniz. Sevginizi, duygularınızı ifade etmek ve anlatma ihtiyacında olacaksınız.13-14 akimde içinize kapanmak ve ilişkilerinizi gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Sağlık konusunda alerjilere dikkat etmelisiniz. Ay ortasından itibaren borçlar konusunda kendinizi toparlamanız gerekebilir. 

2024 Ekim aylık burç yorumları - 11

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu ay kendinizle ve sağlığınızla ilgilenmek isteyeceksiniz. Fiziksel durumunuz, gücünüz kazançlarınızı arttırmanıza yardım edecek. Estetik ve güzellik konularında bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Yakın çevreniz ile keyifli vakit geçireceksiniz. Komşularınız, kuzenleriniz veya kardeşleriniz ile tatile gidebilirsiniz. Kardeşlerinizin finansal durumu ile ilgilenmeniz gerekebilir. İlişkiler konusu hayatınıza yeni bir boyut getiriyor. Başkalarının bencil davranışları, kendilerini düşünmeleri yalnız hissetmenize neden olabilir.

2024 Ekim aylık burç yorumları - 12

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bu ay estetik ve güzellik konuları sizin için önemli olacak. Duygularınızı sonuna kadar yaşamak ve tutkunun, aşkın peşinden gitmek isteyebilirsiniz. Gizlediğiniz, bir süredir açığa çıkmayan düşünceleriniz, duygularınızı ifade etmek için beklediğiniz zaman geldi. Bazı insanları hayatınızdan uzaklaştırmak isteyebilirsiniz. 6-7 ekim tarihlerinde arkadaşlarınız, finansal durumunuz ile ilgili gelişmelerde aceleci davranmamaya özen göstermelisiniz. Arkadaşlarınızın size değer vermediğini düşünebilir ve bazı kırgınlıklar yaşayabilirsiniz.

Eşiniz veya ortaklarınız ile aranızda bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Özellikle 24 Ekim sonrasında çalışanlarınız, çalışma arkadaşlarınız ile yollarınız ayrılabilir. Çalıştığınız işten ayrılmak veya bitirmeye odaklandığınız projelere odaklanabilirsiniz. Bu ay hukuki süreçlerde canınızı sıkacak gelişmeler olabilir. Destek beklediğini arkadaşlarınızın ortadan kaybolması sizi zor durumda bırakabilir. Güveneceğiniz insanları doğru seçmenizde fayda var. Finansal açıdan 18 Ekim sonrasında eliniz rahatlayacak, kazançlarınızı arttırabilmek adına harekete geçeceksiniz. Seyahatler konusunda harcamalarınız artabilir. Sağlık konusunda ay sonunda üreme organları, mide ve sindirim sorunlarına dikkat etmelisiniz. 

2024 Ekim aylık burç yorumları - 13

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu ay sosyal çevreniz büyüyor, arkadaşlarınız ile daha fazla vakit geçirmeye başlıyorsunuz. Arkadaşlıklar konusunda veya aşk hayatınızda şanslı bir dönem başlıyor. Seyahat etmek, başka bir şehre, ülkeye gitmek, yerleşmek için kararlar alabilirsiniz. Ayın 18’i sonrasında güzellikle ve estetik konularına vakit ayırabilirsiniz. Ancak abartıdan uzak durmanız önemli, bir hafta sonrasında kararlarınızı tekrar sorgulayabilirsiniz. Ortaklıklar konusunda ve aile ilişkilerinde bazı gerginlikler söz konusu olabilir. 17 Ekim tarihinde gerçekleşecek dolunay sonrasında duygularınızı ifade ederken daha sakin olmalısınız. Partneriniz ile aranızda bazı anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Çocuklarınızın sağlığı ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Ateşli hastalıklar, diş ağrıları ile ilgili sağlık sorunları gündeme gelebilir. 

2024 Ekim aylık burç yorumları - 14

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bu ay kariyer hayatınızda önemli başlangıçlar yapabilirsiniz. Otorite figürleriyle ilgili bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Çalışma hayatınızda uzun süredir emek verdiğiniz çalışmaların sonucunu almak üzeresiniz. Kazançlarınız artacak ve verdiğiniz mücadeleye değecek. Bu ay sadece sağlık konusunda kendinize daha çok dikkat etmeniz gerekli. Göğüs, akciğer, mide rahatsızlıkları görülebilir. Ortak çalışmalarınız konusunda bazı anlaşma iptalleri gerçekleşebilir. Bu ay hayatınıza girecek olan insanlar sizi zorlayabilir. Eşiniz ile aranızda sorumluluklarınız, iş hayatınız, kariyeriniz konusunda önemli kararlar almanız gerekebilir. İnsanların sizden beklentileri ile sizin hayattan beklentileriniz uyuşmazlık içinde olabilir. Bu durum kendi kaderinizi, rotanızı belirlemek adına sizi zorlayabilir. 17 Ekim sonrasında seyahatler, yolculuklar konusunda hareketlilik olacak. Eşinizin ailesi veya uzak akrabalarınız ile ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir.  

2024 Ekim aylık burç yorumları - 15

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu ay yurt dışı seyahatler, eğitimler konusunda oldukça şanslı bir dönemden geçiyorsunuz. Sizi kısıtlayan pek çok şeyi geride bırakmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz her şeyden önce gelebilir. Ayın ilk haftasında beklentinizin üzerinde harcamalar, ödemeler yapabilirsiniz. Bu ay sonunda iş ve kariyer konusunda beklenmedik gelişmeler meydana gelebilir. Aileniz ile aranızda bazı tartışmalar meydana gelebilir. Ev satışı, gayrimenkul konularında aileniz ile alım-satım işlemleri ile ilgilenebilirsiniz.

Ofisinizi değiştirmek, ofisinizi taşımak gibi gündemleriniz olabilir. Kardeşleriniz ile seyahat etmek, akrabalarınızı ziyaret etmek gibi öncelikleriniz olabilir. 17 Ekim sonrası hayatınız hareketlenecek, eğitim, seyahat konusunda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ay sonunda seyahat ederken kazalar konusunda dikkatli olmalısınız. Maddi hasarlı kazalar, bedensel alınan darbeler konusunda ay sonunda hastaneleri sıklıkla ziyaret etmeniz gerekebilir. Bazı anlaşmalar, sözleşmeler ay sonunda sonlanabilir. 

2024 Ekim aylık burç yorumları - 16

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu ay finansal açıdan yeni kararlar ve stratejiler geliştirebilirsiniz. Ortaklarınız ile gelirleriniz artabilir, yurt dışı bağlantılı iş fırsatları ile karışabilirsiniz. Aşk hayatınızda sizi huzursuz eden şeyler olabilir. Üretkenliğiniz ön plana çıkacak, hobilerinizi veya sevdiğiniz şeyleri yapmak için çok fazla enerji harcamanız gerekebilir. 17 Ekim sonrasında yatırımlar konusunda dikkatli olmalısınız. Kazançlarınız düşebilir, beklenmedik borç ödemeleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Çocuklarınızın sağlığı ile ilgili konular gündeminizde olabilir. 18 Ekim sonrasında evinizde olmak, evinizde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ay ortasında eşiniz ve aileniz ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Ailedeki kadın figürler ile aranızda bazı tartışmalar meydana gelebilir. Ay sonunda ticari yaşantınız, sözleşmeleriniz, anlaşmalarınız konusu gündeme gelebilir. 

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