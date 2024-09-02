2024 Eylül aylık burç yorumları

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, mevsim değişimiyle beraber hayatlarımızın da değiştiği aya gelmiş bulunuyoruz. Eylül ayı bizi boğmadan ısıtan ve hafif serinliği ile artık nefes alabilmemize yardımcı olan pek çok kişi tarafından da en çok sevilen aydır. Güneş’in başak burcunda hareket ettiği zamanlar hasat zamanıdır. Ancak elde edilen hasadın ayıklanması ve temizlenme süreci vardır. İşte bu sembolik, başak burcu semboliğidir. Bu sebeple yılın bu zamanları günlük rutinler değişime uğrar. Hizmet alanında çalışanların, çiftçilerin, memurların, işçilerin, emekçilerin ayıdır.

Eylül ayına başlarken, Ay’ın Aslan burcunda ve Balzamik fazda oluşu verimliliğin düşük olacağının göstergesi. Bu ay çürük olan veya bir şekilde işe yaramayan pek çok yapının elendiği bir ay olabilir. Uranüs durağan pozisyondayken başladığımız eylül ayı toprak ve finans ile ilgili konularda hareketliliğin normal düzlemden daha fazla hissedilir olacağını gösteriyor.

Plüton Eylül ayında Oğlak burcunun son derecesine tekrar geri dönüyor, 13 Ekim tarihine kadar geri hareketini sürdürecek. 3 Eylül tarihinde Aslan takımyıldızının sırtında olan Zosma isimli sabit yıldız hattında bir Yeniay meydana gelecek. Zosma, Aslan takımyıldızının sırtındadır ve astrolojik anlamı kurban olmak ile ilgilidir. Duygusal, ruhsal veya fiziksel olarak diğerlerinden bağımsız olmak hayattaki her şeyden önemlidir. Bu durum kurban rolünde olanların kendilerini savunmaya geçeceği bir etkiyi karşımıza çıkarabilir. Ya da kurban olarak görülen kimseler adına harekete geçen başkaları olabilir.

"HER BAŞLANGICIN ÖNCESİNDE BİR SONLANMA HİKAYESİ VARDIR"

Yıldızın etkileri arasında saldırganlık, sürekli çalışan bir zihin, melankoli, utanmazlık, muhakeme yeteneğinin ortadan kalktığı, korkuların, zehirlenme etkilerinin yoğun yaşandığı, sindirim ile ilgili sorunların çok fazla meydana geldiği bir süreç yaşatabilir. Okulların açıldığı bu süreçte bağışıklık konusunda daha dikkatli olmak gereklidir. Yeniaylar yeni başlangıçları temsil eder ancak her başlangıcın öncesinde bir sonlanma hikayesi vardır. Bu sonlanma etkisini venüsyen konularda deneyimleyeceğiz.

Yeniay sırasında Venüs, 25 Mart tarihinde gerçekleşen Ay tutulmasının derecesine geliyor. Bu süreden itibaren hayatınızda sürüncemede kalan olayları tekrar gözden geçirebilirsiniz. İlişkiler, ortaklıklar, birliktelikler, diplomatik konularda sınırları iyi belirlenememiş her şey bitmeye mahkûm kalacak. Yeniay sırasında, Mars-Neptün dik açısı aktif olacak. Hem yeniayın hem de Mars’ın yöneticisi Merkür gölge etkisini sürdürürken ego ile hareket edilen her olayda sorunlar çıkabileceğini gösteriyor. Akciğer rahatsızlıkları, ilaç yan etkileri, ruhsal bozukluklar daha yoğun hissedilecek. 7 Eylül tarihinde Merkür ile Uranüs arasında dik açı gerçekleşiyor bu durum ani tepkilerin yoğun olacağını gösteriyor. Ticari konular için verimsiz bir gün, herhangi bir sözleşme imzalamak için 12-15 Eylül tarihleri daha uygun olacaktır.

15 Eylül tarihinde Venüs ile Jüpiter arasında güzel bir açı meydana gelecek, sevgimizi ifade etmek, ilişkileri geliştirmek adına ayın şanslı günü diyebileceğim bir gün.