2024 Eylül aylık burç yorumları

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 2024 Eylül ayı Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

2024 Eylül aylık burç yorumları - 1

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, mevsim değişimiyle beraber hayatlarımızın da değiştiği aya gelmiş bulunuyoruz. Eylül ayı bizi boğmadan ısıtan ve hafif serinliği ile artık nefes alabilmemize yardımcı olan pek çok kişi tarafından da en çok sevilen aydır.  Güneş’in başak burcunda hareket ettiği zamanlar hasat zamanıdır. Ancak elde edilen hasadın ayıklanması ve temizlenme süreci vardır. İşte bu sembolik, başak burcu semboliğidir. Bu sebeple yılın bu zamanları günlük rutinler değişime uğrar. Hizmet alanında çalışanların, çiftçilerin, memurların, işçilerin, emekçilerin ayıdır. 

Eylül ayına başlarken, Ay’ın Aslan burcunda ve Balzamik fazda oluşu verimliliğin düşük olacağının göstergesi. Bu ay çürük olan veya bir şekilde işe yaramayan pek çok yapının elendiği bir ay olabilir. Uranüs durağan pozisyondayken başladığımız eylül ayı toprak ve finans ile ilgili konularda hareketliliğin normal düzlemden daha fazla hissedilir olacağını gösteriyor. 

Plüton Eylül ayında Oğlak burcunun son derecesine tekrar geri dönüyor, 13 Ekim tarihine kadar geri hareketini sürdürecek.  3 Eylül tarihinde Aslan takımyıldızının sırtında olan Zosma isimli sabit yıldız hattında bir Yeniay meydana gelecek. Zosma, Aslan takımyıldızının sırtındadır ve astrolojik anlamı kurban olmak ile ilgilidir. Duygusal, ruhsal veya fiziksel olarak diğerlerinden bağımsız olmak hayattaki her şeyden önemlidir. Bu durum kurban rolünde olanların kendilerini savunmaya geçeceği bir etkiyi karşımıza çıkarabilir. Ya da kurban olarak görülen kimseler adına harekete geçen başkaları olabilir.

"HER BAŞLANGICIN ÖNCESİNDE BİR SONLANMA HİKAYESİ VARDIR"

Yıldızın etkileri arasında saldırganlık, sürekli çalışan bir zihin, melankoli, utanmazlık, muhakeme yeteneğinin ortadan kalktığı, korkuların, zehirlenme etkilerinin yoğun yaşandığı, sindirim ile ilgili sorunların çok fazla meydana geldiği bir süreç yaşatabilir. Okulların açıldığı bu süreçte bağışıklık konusunda daha dikkatli olmak gereklidir. Yeniaylar yeni başlangıçları temsil eder ancak her başlangıcın öncesinde bir sonlanma hikayesi vardır. Bu sonlanma etkisini venüsyen konularda deneyimleyeceğiz.

Yeniay sırasında Venüs, 25 Mart tarihinde gerçekleşen Ay tutulmasının derecesine geliyor. Bu süreden itibaren hayatınızda sürüncemede kalan olayları tekrar gözden geçirebilirsiniz. İlişkiler, ortaklıklar, birliktelikler, diplomatik konularda sınırları iyi belirlenememiş her şey bitmeye mahkûm kalacak. Yeniay sırasında, Mars-Neptün dik açısı aktif olacak. Hem yeniayın hem de Mars’ın yöneticisi Merkür gölge etkisini sürdürürken ego ile hareket edilen her olayda sorunlar çıkabileceğini gösteriyor. Akciğer rahatsızlıkları, ilaç yan etkileri, ruhsal bozukluklar daha yoğun hissedilecek.  7 Eylül tarihinde Merkür ile Uranüs arasında dik açı gerçekleşiyor bu durum ani tepkilerin yoğun olacağını gösteriyor. Ticari konular için verimsiz bir gün, herhangi bir sözleşme imzalamak için 12-15 Eylül tarihleri daha uygun olacaktır. 

15 Eylül tarihinde Venüs ile Jüpiter arasında güzel bir açı meydana gelecek, sevgimizi ifade etmek, ilişkileri geliştirmek adına ayın şanslı günü diyebileceğim bir gün.  

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

2024 Eylül aylık burç yorumları - 2

18 EYLÜL KISMİ AY TUTULMASI 

Eylül ayı bitiş döngülerini fazlasıyla içinde barındıran bir ay olarak geride kalacak demek isterdim ancak bu Ay tutulmasının etkisini 6 ay boyunca hissetmeye devam edeceğiz.  Ay tutulması, Pegasus takımyıldızındaki Sadalbari sabit yıldızı hattında başlayıp, neredeyse Markab sabit yıldızının üzerinde geçişini tamamlayacak.  

Pegasus, Medusa’nın kafası kesildikten sonra boynundan akan kanların toprak ile birleşmesi sonucu doğmuştur. Doğduktan hemen sonra yeryüzünden ayrılıp tanrılar diyarına uçmuştur. Tanrılar diyarında, Zeus’un yıldırımlarını getirmek ile görevlendirilmiştir. Pegasus aynı zamanda kahramanlık öyküleri İlyada destanında bile geçen Bellerophontes’in en büyük yardımcısıydı. Cinayet suçlamasıyla sürgün edilen Bellerophontes, Tiryns kralının merhameti üzerine sarayına sığınmıştır. Kraliçenin dikkatini çeken genç Bellerophontes, kraliçeden gelen ilgiye hiçbir zaman yanıt vermemiş ve reddetmiştir. Bu durum Kraliçeyi kızdırmış ve Bellerophontes’i kendisine saldırmakla suçlamıştır.

Kral misafirini öldürerek Zeus’u güveninizi zedelemek istemediği için ölümüne sebep olacak bir plan yapar. Chimerayı öldürmesi için Bellerophontes’i görevlendirir. Bu görevi başarısızlıkla sonuçlandıracağına emindir çünkü Likya’yı kavuran, ateş püskürten Chimera’nın karşısında bir şansı yoktu. Bellerophontes bu görevi gerçekleştirmeye giderken bir ünlü bir kâhin olan Polyidus ile karşılaşır. Kâhin daha önce Girit prensinin hayatını kurtamakla ünlüdür. Kâhin, Chimerayı yenebilmesi için Pegasus’u evcilleştirmesi gerektiğini söyler ve bir gün Athena’nın tapınağında kalmasını söyler. Kâhinin söylediklerini yerine getiren Bellerophontes bu yönlendirmelerin sonucunda Pegasus’u evcilleştirerek Chimera’ya karşı savaşını kazandı. Bundan sonrasında pek çok kahramanlık hikayesi olan Bellerophontes’in Pegasus ile tanrılar diyarına uçmak istemesi Zeus tarafından aşırı kibir ve ego olarak algılanır ve Zeus Pegasus’u rahatsız edecek bir at sineği gönderir. Tam tanrılar diyarına uçarken Pegasus huysuzlanır ve Bellerophontes Pegasus’un üzerinden düşer. Mitolojiye göre Bellerophontes Türkiye’ye düşmüş ve düştüğü sırada gözüne batan çalılıklar sebebiyle kör olmuştur. Hayatının kalanını sefalet içinde geçirmiştir. 

Pegasus hem vahşi hem ilahi olan bir gücü sembolize eder. Ona sahip olma düşüncesi ve Tanrılara kafa tutma hırsı Bellerophontes’in hayatında çok büyük bir güce sahipken inançsızlığı sebebiyle ömrünün geri kalanını sefalet içinde geçirmesine sebep olmuştur.  

2024 Eylül aylık burç yorumları - 3

Tutulmanın Pegasus’un ön sağ ve sol ayaklarını sembolize eden Sadalbari ve Matar yıldızlarını sembolize eden bölgede gerçekleşiyor olması, beşerî hayatın gücüne sahip olduğunu düşünüp maneviyattan, inançlarından uzaklaşan insanlığın sınavının tıpkı Bellerophontes gibi olacağını gösteriyor.  Ay Tutulması, Amerika, Avrupa ve Afrika kıtalarından gözlemlenebilecek. Aynı zamanda başkent Ankara’nın batısından da gözlemlenebilecek. 

Bireysel anlamda hayatlarımızda bir döngünün kapandığı, ruhsal anlamda pek çok değişime uğrayacağımız bir süreç bizleri bekliyor.  Bu ay yapacağınız harcamalarda tüm paranızı harcamadığınızdan emin olmalısınız. Tutulmanın etkisi her şeyi elden çıkarmak, harcamaya yönelik hareket etmek olabilir.

Eylül ayı için ayın boşlukta olduğu tarihleri paylaşıyorum, bu tarihlerde herhangi bir şey yapma çabanız sonuçsuz kalabilir. 

2024 Eylül aylık burç yorumları - 4

Koç Burcu: Sevgili Koç, eylül ayı sağlık konularıyla ilgili dikkatli olmanız gereken bir ay. Ayın ilk haftasında sorumluluklarınız, çalışma koşullarınız ile ilgili konularda otorite figürleri ile aranızda gerilimler meydana gelebilir. Yeni çalışan arayışı, çalışma alanlarınızda yapmak istediğiniz değişiklikler konusunda bu ay harekete geçmeniz gerekebilir. Kadınlar ile ilgili konularda sizi zor durumda bırakacak durumlar oluşabilir. Annenizin sağlığı ile ilgili hastane kontrolleri, genel sağlık durumu ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Evinizde mutfak ve yemek yeme alanlarıyla ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Bu ay terapiye gitmek, ruhsal anlamda sizi sıkıntıya sürükleyen durumları biraz olsun rahatlatabilir. Eşiniz veya ortağınızla son 6 aydır aranızda geçen konular gündeminizde olabilir.

Mart ayından itibaren ortaklık ve evlilik konusunda attığınız adımlar konusunda sizi yavaşlatan durumlar meydana gelebilir. Finansal açıdan son 6 aydır yükselen kazançlarınızla ilgili dar bir döneme girebilirsiniz. Ani yükseliş sonrası durgun bir dönem sizi bekliyor. Kardeşleriniz, akrabalarınızla ilgili sağlık sorunları gündeminizi meşgul edebilir. Eşiniz ile geçmişte yaşadığınız sorunları konuşmak ve çözümlemek adına harekete geçebilirsiniz. Evli olmayan ancak ilişkisi olan koçlar için ay ortasında gerilimler meydana gelebilir. Çocuğu olan koçların yine ay ortasında çocuklarının sağlığı ile ilgili konularla ilgilenecekler. Genel anlamda sağlık temalarının çok fazla gündemde olduğu, etrafınızdaki insanların da sağlık sorunları gündemde olabilir. Çalışma alanlarınızda değişiklik yapmak isterken elde ettiğiniz sosyal statünüzün etkilenmemesi adına çaba sarfetmeniz gerekebilir. 

2024 Eylül aylık burç yorumları - 5

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu ayın ilk haftalarında çocuklarınız ile daha yakından ilgilenebilirsiniz. Sosyal çevrenizin değişime uğrayacağı Eylül ayı üretkenlik konusunda sizi verimli hale getirecektir. Ayın ilk haftalarında hobileriniz ile ilgilenmek, zamanı daha akışta yaşamak isteyebilirsiniz. Ev içindeki eğlence alanları, medya, iletişim cihazlarıyla ilgili yenilikler yapabilirsiniz. Eğlence merkezleri, tatil, seyahat konuları açısından aktif bir zaman yönetiminiz olabilir.

Bu ay mart sonunda yollarınızın ayrıldığı çalışma arkadaşlarınız ile tekrar bir araya gelebilirsiniz. Harcamalar ve yatırımlar konusunda dikkatli davranmanız gerekebilir. Toprak, gayrimenkul veya araç alımı yapmak isteyen boğalar ayın ilk günlerinde şanslı bağlantılar kurabilirler. Ancak yüklü yatırımlar ve harcamalar konusunda dikkatli olmanız gerekebilir. Ayın son haftalarında arkadaşlarınız ile aranızda bazı anlaşmazlıklar veya hayal kırıklıkları meydana gelebilir. Ortak iş yapacağınız arkadaşlarınız ile ilgili yatırım paylarınıza özen göstermeniz gerekebilir. 

2024 Eylül aylık burç yorumları - 6

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu ayın ilk haftalarında ev düzenleme, ev kiralama veya taşınma gibi konular gündeminizde olabilir. Kardeşlerinizin veya aile bireylerinizden bazıları evden taşınma kararı alabilir. Mart sonundan itibaren çocuklar veya aşk hayatınızda yaşanan süreçler iyileşmeye başlıyor. Sevginizi, duygularınızı daha fazla ifade edeceğiniz aynı zamanda üretkenliğinizi olumlu etkileyecek motivasyon konuşmaları yapabilirsiniz. 19 Eylül civarında kardeşleriniz veya akrabalarınız ile ilgili şaşırtıcı haberler alabilirsiniz. Aynı zamanda kazalar konusunda bu dönemde dikkat etmelisiniz. 18 Eylül sonrasında kariyer konusunda daha fazla görünür olabilirsiniz ancak aceleci davranmadan ve kendinize olan inancınızı kaybetmeden hareket etmelisiniz. Ev hayatınızdaki düzeninizde değişiklikler meydana gelebilir.

Çalışma hayatınızla ilgili daha fazla hareket etmeniz, evden uzakta olmanız gereken durumlar oluşabilir. Hayatınızdaki kadınlar ile ilgili konular bundan sonraki 6 aylık süreçte gündemde olacaktır. Bir süredir üzerine çalıştığınız projeleri teslim etme zamanı gelmiş olabilir. Bu döneme kariyer hayatınızla ilgili konularda karar alırken dikkatli davranmanız gerekebilir. Başkalarının sizinle ilgili düşüncelerinden ziyade sizin insanlara ne göstermek veya anlatmak isteyeceğiniz önemli olacaktır. Zorlu değişim süreçlerinden geçebilirsiniz burada her zaman yaşadığınız ikili durumlar arasında kalmak olacaktır. Seçim yapmak her zamankinden daha zor olabilir.  

2024 Eylül aylık burç yorumları - 7

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, ayın ilk haftalarında ticaret ve finansal konular daha fazla gündeminizde olacaktır. Bu ay kardeşleriniz, komşularınız, akrabalarınızla olan iletişiminiz oldukça yoğun olacaktır. Araba alım-satım konuları, yer değişikleri en belirgin konular arasında. Hem kısa yolculuklar hem de uzun yolculuklar konusunda hareketli bir ay sizi bekliyor. Bu aydan sonra başka bir ülkeye gitmek, yerleşmek veya gezmek adına daha fazla deneyim yaşayacaksınız. Uzak akrabalarınız veya eşinizin ailesi ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Uzaktaki akrabalar ile ilgili vefat haberleri alabilirsiniz. Evinizde bir süredir yapmak istediğiniz dekorasyon değişikliklerini yaptırabilir, yaşam alanlarınızla ilgili konularla uzaktan da olsa ilgilenebilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili daha fazla mücadele vermeniz gerekebilir ancak yurt dışı bağlantılı çalışanlar için yeni fırsatlar gündeme gelebilir. Ay ortasında yapacağınız ani harcamalar finansal açıdan sizi zor bir duruma sürükleyebilir. Hukuksal konular, mahkemeler konusu gündeminizde olabilir. İçinde bulunduğunuz mahkeme olayları hakkında iyi haberler alabilirsiniz. 

2024 Eylül aylık burç yorumları - 8

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, ayın ilk haftalarında kazançlarınızı artırabilecek ticari fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu ay araba alabilir, arabanızı değiştirebilirsiniz. Ay ortasında iş hayatınızda önemli değişiklikler meydana gelebilir. Aslan burçları bu ay işten ayrılabilir veya çalıştıkları yerde itibar kaybı yaşayabilirler. Kimileri yeni bir iş teklifi alabilir. Ay sonunda miras, sigorta ödemeleri veya tazminat ödemelerinden toplu ödemeler alabilirsiniz. Arkadaşlarınızın sağlığı ile ilgili konular üzüntü duymanıza sebep olabilir. Bu ay sosyal gruplar içinde uyumsuzluklar meydana gelebilir. 19-22 Eylül civarında ortaklıklar veya iş teklifleri konusunda şanslı fırsatlar ile karşılaşabilirsiniz. Bu ay biraz daha hareketsiz kalmak isteyebilir, sağlığınız ile ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Bazıları için ameliyat konuları gündeme gelebilir. Ayaklar konusunda oluşabilecek burkulma veya sakatlanmalara dikkat etmelisiniz. 

2024 Eylül aylık burç yorumları - 9

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu ay bir süredir kendiniz için istediğin şeyleri yapmak adına harekete geçebilirsiniz. Kariyer konusunda değişiklikler meydana gelebilir. Otorite figürleri ile aranızdaki gerilimlere dikkat etmeniz gerekebilir. Ancak maaş artışları ve kazançlar konusunda sizi sevindirecek gelişmeler meydana gelebilir. Bu ay eşiniz ve varsa ortaklarınızla ilgili konularda ifade etmek istediğiniz pek çok şeyi ortaya koyabilirsiniz. Bir süredir sizi rahatsız eden olayları konuşmak ve çözümlemek adına harekete geçebilirsiniz. Eşinizin sağlığı ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Evli veya uzun ilişkisi olan bazı başaklar ilişkilerini gözden geçirebilirler. 18 Eylül civarında ilişkiler konusunda ani karar almaktan kaçınmalısınız. Bazı başakların eşleri yurt dışı bağlantılı iş anlaşmaları yapabilir ve 6 aylık ayrılık süreçleri meydana gelebilir. 

2024 Eylül aylık burç yorumları - 10

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu ay ruhsal açıdan pek çok açılım yaşayacağınız olaylar ile karşılaşabilirsiniz. Hastaneler ve hastalıklar konusu gündeminizde olabilir. Hayatınızdaki kadınların sağlığı ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Estetik operasyonlar için hastanede kalabilirsiniz. Bunun için 15 Eylül civarı uygun olabilir. Çalışanlarınızın işten ayrılması ve kariyer konusunda sorumluluklarınızın artmasına sebep olabilir. Sağlığınızla ilgili konularda şüphe duyduğunuz konularda iyi haberler alabilirsiniz. Çalışma alanlarınızda değişiklikler yapabilir, günlük rutinlerinizi değiştirebilirsiniz. Bu ay özellikle aile içindeki pek çok konu ile ilgili mücadele etmeniz gerekebilir ancak ay sonunda pek çok düzensizlik yerini değişmişte olsa başka bir düzene bırakacak. Ay ortasında yurt dışı bağlantılı konular gündeminizde olabilir. İşinizle ilgili bazı yatırımlarınızı veya kariyerinizi başka bir ülkeye taşımak adına harekete geçebilirsiniz. 

2024 Eylül aylık burç yorumları - 11

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, ayın ilk haftalarında sosyal sorumluluk projeleri, hizmet alanlarıyla ilgili sorumluluklarınız artabilir. Genişleyen sosyal çevrenizdeki sorumluluklarınız artacaktır. Başkalarına yardım etme, dayanışma konuları içsel huzurunuzu yakalayabilmeniz adına size iyi gelecek. Bu ay yapacağınız harcamalar, yatırımlar konusunda dikkatli davranmanız gerekebilir. Çocuklarınızın hayatıyla ilgili harcamalarınız, ödemeleriniz gündeme gelebilir. Ortaklarınız varsa ay ortasında aranızda ticari anlaşmalarınız konusunda tartışmalar meydana gelebilir. Beklediğiniz ödemelerin gelmesi nakit akışınız açısından sizi rahatlatabilir. Ay sonunda aşk hayatınızla ilgili bir karar almanız gerekebilir. Sınırlarınızın aşılması ilişki içinde huzurlu hissetmenize engel olsa da bu yakınlık sizi iyi hissettiriyor olabilir. Ancak en yakınlarınızı bile kendinize bu kadar yakınlaştırmamanız özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissettirebilir. Yine de karar almadan önce duygularınızdan emin olun. Borsa veya gayrimenkul yatırımlarınızı yurt dışına taşımak adına harekete geçebilirsiniz. 

2024 Eylül aylık burç yorumları - 12

Yay Burcu: Sevgili Yay, ayın ilk haftalarında görünür olmak, konuşmak ve düşüncelerinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili sorumluluklarınız ön plana çıkıyor. Otorite figürleri ile olan iletişiminizde bazı gerilimler meydana gelebilir. Uzak akrabalarınız, eşinizin ailesi ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Bu ay hayatınıza yeni arkadaşlar girebilir veya arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebilirsiniz. İş ortaklarınız ile sosyalleşmek, gezi planlamak gibi konular gündeminizde olabilir. Ev ve yaşam alanlarınızla ilgili konularda değişiklikler yapabilirsiniz. Ailenizdeki kadın figürlerin sağlığı ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Ev içinde banyonuz veya su giderlerinin olduğu bölgelerde sorunlar meydana gelebilir. Banyonuzda bir tadilat yaptırabilirsiniz. Bazı yay burçları kariyer hayatlarında ve yaşam alanlarında değişiklikler yapabilirler. Ofisin taşınması, işin değişmesi ile ev değişikliği yapmak gibi konular gündemde olabilir. Veya ortak iş sürdürenler ortaklarıyla farklı lokasyonlarda çalışmaya başlayabilirler. Evinizde tadilat yaptırmak konusunda çok fazla harcama yapmanız gerekebilir. Mutfağınızda ocak, fırın arızalanmaları meydana gelebilir. 

2024 Eylül aylık burç yorumları - 13

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, ayın ilk haftalarında yurt dışı bağlantılı konular, ticari anlaşmalar, eğitim yeni eğitime başlama konuları gündeminizde olabilir. Bu ay özgürleşmek, uzaklaşmak adına yurt dışı seyahati veya yurt içinde seyahatler yapabilirsiniz. Kariyer hayatınızda 6 ay önce biten ilişkiler, iş bağlantıları ile ilgili konularda gelişmeler meydana gelebilir. Kariyer hayatınızda kadınlardan destek alabilir ve daha dikkat çekici işler ortaya koyabilirsiniz. İş birlikleriniz başkalarının dikkatini çekebilir. Ay sonundan itibaren hukuksal alanlarda size zarar verebilecek sorunlar meydana gelebilir. Kardeşleri ile mahkemelik olanlar veya boşanma aşamasında olan oğlaklar açısından avukat seçimi oldukça kritik durumda. Hakkınıza açılan davalarda kayıp yaşamamak adına dikkatli olmalısınız. 

2024 Eylül aylık burç yorumları - 14

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu ay muhasebe düzenlemeleri, ortaklıklardan elde edilen gelirler konusu gündeminizde olabilir. Miras, sigorta, borçlar konusunda toplu ödemeler alabilirsiniz. Babanızın sağlığı ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Sindirim ve bağışıklık konularında dikkatli olmanız gerekebilir. Aile içinde, kardeşleriniz ile aranızda iletişim sorunları meydana gelebilir. Özellikle 19 Eylül civarında eşiniz ve aileniz arasında gerilimler yaşanabilir. Bu ay diyete başlama, günlük hayatınızı düzenlemek adına harekete geçebilirsiniz. Çalışma ortamınızda değişiklikler olabilir veya çalışanlarınızın sağlığı ile ilgili konular gündemde olabilir. Sorumluluklarınız adına daha fazla mücadele etmeniz gerekebilir. Ancak ay sonundan itibaren finansal dengeniz ile çalışma hayatınızdaki dengeleri oturtmaya başlayacaksınız. Harcamalar konusunda biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir.  

2024 Eylül aylık burç yorumları - 15

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu ayın ilk haftalarında eşinizin veya ortaklarınızın sorumlulukları artabilir. Çalışma hayatınızda, günlük rutinlerinizde bazı değişiklikler meydana gelebilir. Ayın ilk günlerinde zehirlenme, ateşli hastalıklar, bağışıklık konularına dikkat etmelisiniz. Eşiniz veya ortaklarınızın sağlığı ile ilgili 7-8 eylül civarında dikkatli olmanız gerekebilir. 10 Eylül sonrasında hayatınız biraz daha düzene girse bile bu ay başkalarının istekleri veya başkalarının beklentileri sebebiyle fiziksel veya mental olarak çok yorulmuş hissedebilirsiniz. Özellikle tutulmanın gerçekleştiği 18 Eylül günü kendinizi çok gergin hissedebilirsiniz. Ancak kardeşleriniz, eşiniz veya ortaklarınızla konuşarak bu gerilimi azaltabilirsiniz. Kendinizi anlatmak konusunda zorlandığınız bir ay olabilir bu durum ay tutulması ile sizde bir duygusal patlamaya sebep olabilir. Eylül sonundan itibaren spora başlamak, hareketlenmek, hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sanatsal yönünüzü oldukça ortaya çıkartacak bir eylül ayı karşınızda.

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