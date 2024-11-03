2024 Kasım aylık burç yorumları

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 2024 Kasım ayı Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

2024 Kasım aylık burç yorumları - 1

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, kasım ayı pek çok hesaplaşmanın olduğu, geçmiş ile vedalaştığımız, hesaplaştığımız bir dönem vurgusu olacağını gösteriyor. Çürüyen pek çok yapının temizlenmesi, geçmişe yönelik adalet ve hukuk arayışlarının vurgusunu hem adalet saraylarında hem de sokaklarda arama potansiyelimiz yüksek. Hükümetin alacağı kararların çok konuşulacağı ve halk arasında fikir ayrışmalarının çatışma boyutuna geleceğini gözlemleyebiliriz. 

İlk gün doğumunda gökyüzünde balzamik fazda olan bir ay ön planda olacak. Bu durum hukuk ve adalet mekanizmasında devlet otoritesinin baskısının çok net hissedileceğiniz göstergesi. Akrep burcunun modern ve klasik yöneticileri Plüton ve Mars’ın karşıt pozisyonda olması güç çatışmasının çok fazla olabileceğini gösteriyor. Merkür, Mars ve Neptün aratasında gerçekleşen hava üçgeni sosyalist düşünce yapısının vurgulu bir biçimde ortaya çıkacağını gösteriyor. Ancak işler biraz karışık durumda. Ay yengeç burcunu yönetiyor ve Mars ile karşılıklı ağırlama etkisiyle birleşim enerjisinden doğan bir gücün ortaya çıkacağının vurgusu. Plüton oğlak burcunun son derecesinde ve Satürn tarafından yönetiliyor. Satürn’ün hükümeti ve meclis çoğunluk etkisini sembolize ettiğini düşünürsek, Kasım ayında oluşacak Güneş-Satürn trine açısı sebebiyle istikrarlı olan yapının galip geleceği söyleyebiliriz. Yani meclis çoğunluğunun ortaya çıkaracağı davranış, belediyeler ve hizmet alanları nezdinde hükümeti daha güçlü kılıyor. 

Kasım ayın ilk günü 15:47 saatinde Akrep burcunda bir Yeniay meydana gelecek. Yeniay akrebin kendi evinde dönüşüm getirmeye hevesli bir yapıda olacak. Nusaken sabit yıldızının etkisiyle sanatsal konular ön plana çıkıyor, ülkemizinse 5. Evinde yeniay gerçekleştiği için başarı vaat eden gelişmeler meydana gelebilir. Bu yıldız aynı zamanda komuta etmek, yönlendirmek ile bağlantılı. Mars ve Plüton bağlantılarını dikkate alacak olursak, güvenlik güçleri, polisler ve orduyu ilgilendiren konular gündeme taşınabilir. Ani çıkışlar kayıplara sebep olabilir. Bir süredir takip edilen pek çok şeyin ortaya çıktığı bir etki görülebilir. Toplumsal uyumu, insanlar arasındaki ilişkileri zedeleyecek bir süreç bizleri bekliyor. Spekülasyonlar, manipülatif etkiler başrolde olacak. Borsa yatırımları açısından kazançları kısıtlayacak hatta kayıp yaşatabilecek konular meydana gelebilir. Kimileri çok güçlenirken kimileri tüm varlığını kaybedecek noktaya gelebilir. Bu yeniay sırasındaki gezegen dizilimleri ülkemiz açısında çok önemli bir dönemden geçeceğimizi gösteriyor. Sistem adeta bizi uyandırmak için her alandan uyarı yapar vaziyette. Üniversiteler, devlet kurumları, halkın genel refahı, çocukların ve gençlerin geleceğini etkileyecek pek çok önemli karar bu ay gündeme gelecektir. İlaç fiyatlandırmaları ve eczacıların çalışma mekanizması ile ilgili yeni kararlar, gündemler meydana gelebilir. Sağlık kurumları, sağlık çalışanları açısından sorun yaratabilecek yeni olaylar meydana gelebilir. Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen yenidoğan skandalının devamı niteliğinde haberler alabiliriz. Ülkemizin ittifak kurduğu ülkeler açısından mali sorunlar ortaya çıkabilir. 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

2024 Kasım aylık burç yorumları - 2

2 Kasım gecesi Merkür Yay burcuna geçiş yapıyor, bu durum ülkenin genel refahıyla ilgili konuların gündemde kalacağını gösteriyor. Jüpiter’in ikizler yolculuğu sürerken, Venüs ile karşıtlık pozisyonu oluşacak. Bu durum uluslararası ticari ilişkilerin, ticaretin zorlu bir dönem yaşayacağını gösteriyor. Merkür’ün ilerleyen günlerde Satürn ile yapacağı dik açı, sosyal medya da kısıtlanma, iletişim araçlarının kısıtlanması, ithalat, ihracat konularında bazı kısıtlamalar oluşabileceğini gösteriyor. İşçi sendikaları, çalışanlar açısında yaşanabilecek haksızlıklara itirazların yükseleceği bir dönem yaşanabilir. 10-13 Kasım tarihlerinde aktif olacak Merkür-Satürn karesi ticari faaliyetler açısından verimsiz sonuçlar doğurabilir. Yaşanacak kayıplar büyük ölçekli olacaktır. Bu dönemde yapacağınız yatırımları doğru değerlendirmeniz gerekebilir. Abartıdan kaçınarak, rasyonel karar vermeniz önemli olacaktır. 9 Kasım itibariyle finansal konularda atacağınız adımlara dikkat etmelisiniz. 25 Kasım tarihinde ise Yay burcunda retro hareketine başlayacak, 17 Aralık tarihine kadar evrak işleri, sözleşmeler, seyahatler, vize başvuruları, yer değişiklikleri konusunda aksaklıklar meydana gelebilir. Medya ve iletişim konusunda taraflı olmak tartışmalara yol açabilir. Fanatik fikirlerin ortaya çıkışı, olayları analiz etmeden, inandığı değerler adına savaşma etkisi görülecektir. 

4 Kasım tarihinde Mars Aslan Burcuna geçiyor. Mars eylemlerimiz, fiziksel tepkilerimiz, hırslarımız, motivasyonumuz, enerjimiz ile bağlantılıdır. Mars Aslan burcundayken kişisel hırsların daha fazla sahnede olduğunu görebilirsiniz. Gökyüzünde Güneş Mars’ın yönetimindeyken, Mars’ta Güneş’in yöneticiliğine geçiyor. Bu durum eril enerjinin hakimiyeti ile bağlantılı çalışacaktır. Uzun süreli çalışmalara eklenen bir motivasyon olarak düşünebilirsiniz. Mart ayından bu zamana kadar somutlaştırmak için çabaladığınız, kurmaya çalıştığınız düzeni ateşlemek için bir hareket olarak düşünebilirsiniz. Bunu iyicil anlamda yönetmek önem arz ediyor. Mars’ın Aralık ayında retroya hareketine başlayacağını düşünürsek, bu dönemde atılan pek çok adımın tekrarının geleceğini ve hatalar olabileceğini gösteriyor. Borsa açısından pek çok spekülatif olayların gerçekleşeceği Kasım ayında altın yatırımcılarını sevindirecek gelişmeler meydana gelebilir.

"HAYATINIZDAKİ PEK ÇOK ZARARLI ETKİDEN ARINACAKSINIZ"

Bu ay pek çok ilişkinin sınanacağı, devam ya da tamam kararlarının alındığı bir ay olacaktır. Gökyüzünde pek romantik bir etki maalesef yok, dönüşüm var, yanlış fark etmek için pek çok bilginin ortaya döküldüğü bir süreç var. Hayatımızdaki pek çok zararlı etkiden arınacağımız süreç yaşanacaktır.

5 Kasım tarihinde Amerika seçimleri gerçekleşecek. Şu anki anketler Kamala Harris’in küçük bir farkla önde olduğunu gösterse de, anket değerlendirmelerinin tersine bir sonuç ile karşılaşacağız. Büyük olasılıkla Trump tekrar Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanı olacaktır.

2024 Kasım aylık burç yorumları - 3

12 Kasım tarihinde Venüs Oğlak burcuna geçecek, kendimizi güvende hissetmek adına oldukça zorlanacağımız bir dönem başlıyor. Venüs Oğlak burcunu sevmez, Afrodit’in gençliğine aykırı bir yerleşimdir. Olgun kadınlar, devlet idaresinde çalışan kadınlar, politik kadın liderler ile ilgili konular gündemde olacaktır. Venüs Oğlak, gelenekseldir, anneanneler, babaannelerin aile üyelerine aktardığı bilgilerdir. İlişkiler açısından bu yerleşim, Mars aslan süreci ile beraber imkansız aşkların gerçekleştiği bir doğayı ifade eder. Genç erkekler ve olgun kadınların bir araya geldiği bir deneyim açığa çıkıyor. Ancak Kasımda başlayan aşkların Aralıkta sınanacağını unutmamak gerek. Genç erkeklerin Aralık ayında gurur yaptığı pek çok şey ortaya dökülebilir. 

"16 KASIM'DAKİ BOĞA DOLUNAYI ANİ DEĞİŞİMİN HABERİCİSİ"

16 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Boğa dolunayı pek çok ani değişimin habercisi niteliğinde. Ayağımızın altındaki toprağın kaydığı, güvensiz hissettiğimiz pek çok gelişmenin meydana geldiği bir etki karşımızda olabilir. Perseus takımyıldızında bulunan Capulus sabit yıldızında geçekleşecek olan Dolunay kesici aletler ile yapılan saldırılar, erkeklerin içgüdüsel davranışlarının çok daha fazla ortaya çıktığı. Aşk için işlenen cinayetler ortaya çıkabilir. Kurban, kurtarıcı rollerinin ortaya çıktığı bir etki karşımızda olabilir. Dolunay sırasında Uranüs’ün Algol derecesinde olması Perseus’un savaş tekniklerinin daha fazla ön plana çıkarıyor. Hem yeraltı hem de hava taşımacılığı konusunda yaşanabilecek kazaların meydana gelebileceğini gösteriyor.

Etiyopya, Sudan ile ilgili doğal afetler söz konusu olabilir. İran, Rusya arasındaki siyasi gelişmeler dikkat çekici olacaktır. Bu aya damgasını vuracak Mars, Plüton karşıtlığı güç çatışmalarının önemini vurguluyor. Küresel anlamda savaş hareketliliği artacaktır. İsrail, İran, Lübnan, Rusya, Ukrayna devletleri askeri hareketlilik gösterecekler.

Dolunay, Uranüs ile kavuşum hattında olacağı için birkaç gün öncesinden itibaren hem hava koşullarının ani değişimine hem de yer sarsıntılarına işaret ediyor. Marmara bölgesinde, kuzey ege bölgesinde deniz kazaları meydana gelebilir. Kıbrıs’ta hava koşulları, elektrik, internet sorunları, ulaşım kazaları çok fazla olabilir. 

Dolunay’ın yöneticisi Venüs’ün oğlak burcunda olması, garantici olmak, geleneksel para kazanç yöntemlerinden vazgeçmemek, risklerden uzak durmak gerektiğinin göstergesi. Satürn’ün Dolunay sırasında durağan pozisyonda olması, diğer ülkelerden destek alabilmek adına sıkıntılar oluşabileceğini gösteriyor. Toprak kayması, madenlerde yaşanabilecek kazalar, yeraltı kaynakları ile ilgili yapılan çalışmalar kazalar meydana gelebilir. Müzeler, tarihi dokularda çıkacak yangınlar veya zarar verici davranışlar can sıkıcı olabilir. 

Satürn 16 Kasım tarihinde ileri hareketine başlıyor. Artık bürokrasi, adalet, hukuk alanlarında yapılan hataların, yanlışların düzeltilmesi devri başlıyor. Bu süreçte Merkür ile Jüpiter arasındaki karşıtlık oluşturan yapı, ticari konularda yaşanabilecek sınırlandırılmaları, tüketim boykotu, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak konusunda yaşadığı zorluklar gündeme taşınabilir. Memur ve asgari ücret zam oranları halkın tepkisine yol açabilir. 

2024 Kasım aylık burç yorumları - 4

Dini liderler ve gruplar açısından ayrışmalar, çekişmeler meydana gelebilir. Medyanın ve sosyal medyanın, internetin yavaşlatıldığı süreçler yaşanabilir. 

Plüton 19 Kasım tarihinde tekrar Oğlak burcuna geri dönmemek üzere Kova burcuna geçiyor. Artık bir dönem kapanıyor. Yönetim biçimleri, ülke sınırları, göç konularındaki pek çok gelişmeler Kasım ayından itibaren bizleri etkileyecek nitelikte olacaktır. Komşu ülkelerde meydana gelebilecek savaş ve doğal felaket konuları, siyasi sığınma talepleri bu süreçten sonra ülkemizin de sorunları arasına girebilir. Tüm dünyada saltanat sistemlerine gelecek darbeler ile ilgili süreçler artık tam anlamıyla başlıyor. Monarşinin zayıfladığı, gücün belirli kesimlerde kalmasından ziyade tüm ideolojileri temsil edecek pek çok liderin ortaya çıkacağı bir dönem başlıyor. Ülkemiz adına artık koalisyon hükümetlerinin yani 90’lar siyasi tarihinin dönüşerek günümüze uyarlandığı bir süreç karşımızda olacak. Ülkemiz adına bundan sonraki yıllarda çoklu koalisyon hükümetinin yavaşlığı ilerleme kaydetme açısından riskler barındırabilir. Ancak içinde bulunduğumuz ekonomik durum yavaşlığı tolere edebilecek türde olmayacaktır. Ayın son haftasında halkın refahı ve yaşam kalitesinin artması adına siyasi anlamda hareketli bir dönem olabilir. Alınacak kararlar, hukuki anlamda yapıcı değişiklikler gündeme taşınacaktır. 

2024 Kasım aylık burç yorumları - 5

Plüton Kova sürecinde hayatımız dijitalleşmeye devam ediyor, pek çok enerji kaynağının yerini artık elektrik almaya başlayacaktır. Elektrik ve elektronik gelişmeler, çağ atlatan buluşlar, gezegen keşifleri konusunda şaşırtıcı sonuçlar elde edilebilir. 

2024 Kasım aylık burç yorumları - 6

Koç Burcu: Sevgili Koç, kasım ayında finansal durumunuzu düzenlemek, borç alacak ilişkileri, ortaklıklardan elde edilen gelirler konusu sizin için önemli olacaktır. Aileniz ve işiniz konusunda karar almanız gereken önemli konular olabilir. Bu ay hem ofis hemde ev yaşamınız ile ilgili krizler ortaya çıkabilir. 4 Kasım tarihinden itibaren aşk hayatınız hareketleniyor. Yönetici gezegeniniz Mars’ın Aslan burcuna geçişi, yeni aşklara yelken açabileceğinizi, duygularınızı ifade etmekten kaçınmayacağınızı gösteriyor. Ancak bu durum kendi egonuz etrafında dönmemeli aksi durumda ay sonunda ilişkinizi tehtid edecek durumlar meydana gelebilir. 16 Kasım civarında yapacağınız harcamalara dikkat etmelisiniz. Yatırımlar konusunda sizi boşa çıkaracak hamlelerden uzak durmalısınız. Risk barındıran konular ya tamamen kazanmanızı ya da tüm birikimlerinizi kaybedebileceğinizi gösteriyor. Yer değişiklikleri, seyahatler açısından hareketli bir dönem olabilir. Yapacağınız vize başvuruları için ayın ilk 10 kasım öncesinde yapmanız riskleri minimuma indirecektir. Daha sonrasında bazı sorunlar çıkabilir. Daha önceden almak istediğiniz bir eğitim, yarım kalan işleriniz için 17 kasım sonrasını değerlendirebilirsiniz.

2024 Kasım aylık burç yorumları - 7

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, kasım ayı ortaklıklar ve eş konusundaki krizlerin çözülmesi için bir yeşil ışık yakıyor. Mali açıdan kazançlarınızı arttırabilecek yeni fırsatlar bulabilirsiniz. Bir süredir sağlık konusunda zorlanıyorsunuz kasım ayı yaşanan pek çok rahatsızlığın sebeplerini bulabilmek adına size yardımcı olacaktır. Boyun, boğaz bölgesi, tiroit rahatsızlıkları açısından huzursuz bir ay geçirebilirsiniz. Kimi boğalar küçük operasyonlar yaptırabilir. Başkalarıyla olan ortak gelirleriniz, giderleriniz konusunda muhasebe konusunu tekrar düzenlemek, defter kontrolü yapmak önceliğinizde olabilir. Yatırımlarınızın değer görmesi ve kazançlarınızın artmadı için bu ay zorlanabilirsiniz. Ticari girişimlerinizde prosedürel konular sizi yorabilir. Kısa yolculuklar, seyahat planları, daha önceden gittiğiniz bir ülkeye veya şehre tekrar gidebilirsiniz.

2024 Kasım aylık burç yorumları - 8

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, kasım ayı çalışanlarınız, beraber çalıştığınız insanlar ile oluşturacağınız planlar açısından önemli gelişmeleri karşınıza çıkartabilir. Ayın ilk günlerinde finansal açıdan kriz yönetimi önemli olabilir. Muhasebe konuları, kazançlarınız, harcamalarınız konusunda denge kurmanız önceliğinizde olacaktır. Bu ay 10 Kasım’a kadar ortak çalışmalar açısından verimli olacağınızı gösteriyor. Ancak daha sonraki günlerde otorite figürleri, eşiniz ile aranızda bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Başkalarını dinlemek, anlamak bu ay her zamankinden önemli olacaktır. 12 Kasım sonrasında ortaklıklardan elde edeceğiniz gelirlerde artış söz konusu olacak. Sağlığınız için bu ay kontrollerinizi aksatmamalısınız. Üreme organları ile ilgili rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Göz ve kulak muayeneleri yaptırmanız gerekli olabilir. 17 Kasım itibariyle duygusal açıdan kendinizi ifade ederken sakinliğinizi korumanız önemli olacaktır. Bir süredir sosyal yaşantınızı duraklatan olayların çözümü gelecek. Kasım sonrasında yine eski sosyal yaşamınıza kavuşabilirsiniz. Ancak bu ay biraz daha evde, kapalı alanlarda vakit geçirmeniz gerekecek. Bazı ikizler burçları bu süreçte küçük bir operasyon geçirebilirler. 

2024 Kasım aylık burç yorumları - 9

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, kasım ayı duygularınızı yoğun bir şekilde ifade edeceğinizi ve aşk hayatınızla ilgili önemli gelişmelerin olacağını vurguluyor. Bekar olan yengeçler için bir yeni bir aşk geliyor ancak bunun için hayatınızda kriz gibi görünen eski ilişkileri sonlandırmanız gerekebilir. Çocuklarınızın sağlığı, arkadaşlarınızın sağlığı ile ilgili konular bu ay önemli olacak. Bu anlamda kendinizi çok yorulmuş hissedebilirsiniz. Ancak hayallerinizi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşacaksınız. Finansal açıdan yapacağınız harcamalara dikkat etmelisiniz. Bu ay yapacağınız harcamalar aralık ayında ödemeler konusunda sorunlar çıkarabilir. 12 kasım sonrasında bazı ilişkiler evlilik yoluna doğru ilerleyebilir. Hayatınızda belki de beklemediğiniz gelişmeler olabilir. Çalışma hayatınızla ilgili yaşanacak aksaklıklara 17 Kasım sonrasında dikkat etmelisiniz. 

2024 Kasım aylık burç yorumları - 10

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, kasım ayı eviniz aileniz ve kariyer konusunda meydana gelen tüm krizlerin çözülmesi gerektiğini vurguluyor. Bazı aslan burçları ev alım satım konularıyla ilgilenebilir. Bir ev satıp iş kurmak veya kariyeriniz açısından aldığınız bir teklifi taşınmak pahasına kabul etmek isteyebilirsiniz. Eğlence hayatınız, hobileriniz önceliğinizde olacak. Duygularınızın dinlenmesini, fark edilmeyi bekleyebilirsiniz.4 kasım tarihi itibariyle mars aslan burcuna geçiyor, artık kendinizi göstermek ve fark edilmek sizin için daha önemli hale geliyor. 12 Kasım itibariyle eğlenceyi bir kenara bırakıp günlük rutinlerinizi belirlemek, iş düzeninizi oluşturmak adına harekete geçebilirsiniz.  20 Kasım itibariyle eş ve ortaklıklar açısından gergin bir süre geçirebilirsiniz. Aslında ocak ayına kadar bu süreçte karşılaştığınız pek çok durum ile mücadele etmek durumunda kalacaksınız.

2024 Kasım aylık burç yorumları - 11

Başak Burcu: Sevgili Başak, kasım ayı kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın çevrenizle daha sık görüşeceğinizi gösteriyor. Uzun veya kısa yolculuklar sebebiyle bu ay çok hareketli geçebilir. Bir eğitimi tamamlamak, yaptığınız işleri, projeleri tamamlamak adına yoğun çalışacağınız bir kasım ayı sizi bekliyor. Aşk hayatınızda ufak krizler oluşabilir. Bu krizleri atlatmak adına zihninizi farklı ilgi alanlarına yöneltebilirsiniz. Evinizin dekorasyonu, yaşam alanlarınız için yeni fikirlerinizi hayata geçireceksiniz. Hem evde hem de sosyal hayatınızda oldukça aktif bir dönem sizi bekliyor. Aşk hayatınızla ilgili konularda daha ciddi olmak isteyebilir ve partnerinizin gelecek ile ilgili düşüncelerini öğrenebilirsiniz. Bu ay gelecek planlarınızı oluşturmak ve harekete geçmek adına çok daha fazla efor sarf edeceksiniz. İç dünyanızda sizi üzen veya size gizliden kötülük yapmak isteyen insanlara karşı dikkatli olmalısınız. Bu ay kimin dost, kimin düşman olduğunu daha net gözlemleyeceksiniz.

2024 Kasım aylık burç yorumları - 12

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, kasım ayı kazançlarınızı arttırmak adına fırsatlar ile geliyor.  Bu ay kariyer hayatınızda krizler meydana gelse bile kazançlı çıkabilmenin yollarını mutlaka bulacaksınız. Aileniz ve kariyeriniz konusunda seçim yapmanız gerekebilir. Ancak beraber çalıştığınızı insanların desteğini alarak bu seçim veya ikilik yaratan durumu atlatabilirsiniz. Ev almak, toprak almak gibi öncelikleriniz olabilir. Ve ayın ikinci yarısından itibaren pek çok fırsat ile karşılaşabilirsiniz. Kredi çekmek, borç kapatmak, borç ödemek gibi konular gündeminizde olacaktır. Bu ay beklenmedik yerlerden harcamalar, giderler oluşabilir. Bu nedenle ayın başındaki şanslı durumu iyi değerlendirmelisiniz. Yapacağınız tüm anlaşmalar ay sonunda krizleri lehinize çevirmenize destek sağlayacaktır. 

2024 Kasım aylık burç yorumları - 13

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, kasım ayı tıpkı deri değiştirirmişçesine geçmişi bırakma ayı olabilir. Eşiniz veya ortaklarınız ile yaşadığınız sorunları çözmek adına artık açık açık konuşamaya başlayacaksınız. Bir süredir şüphelendiğiniz veya sizi huzursuz eden durumları ifade etmek, fikir ayrılığı olsa bile anlatmak size iyi hissettirecektir. Bu ayın 16’sına kadar ticari anlaşmalar açısından oldukça hareketli olacaktır. Kazançlarınızı arttırmak ve kariyer hayatınızda ön plana çıkmak adına pek çok şansınız olacak. Görünür olmak ve diğerleri tarafından fark edilmek isteyebilirsiniz. Kariyer hayatınızda hırslarınız ön plana çıkıyor. Başarıya odaklılık yorgun düşmenize sebep olabilir. 16 Kasım tarihinde gerçekleşecek dolunay ile pek çok insan hayatınızdan hızla uzaklaşmaya başlayabilir. Evlilikler ve ortaklıklar açısından gerilimler meydana gelebilir.

2024 Kasım aylık burç yorumları - 14

Yay Burcu: Sevgili Yay, kasım ayı kendi kabuğunuza çekilerek şifalanmayı beklediğiniz bir ay olacak. Konuşmak, anlatmak, anlattıkça iyileşmek isteyeceksiniz. Bir süredir belki de sizi baskılayan unsurlardan uzaklaşmak ve kendinizi kapatmak isteyebilirsiniz. Seyahat etmek, bir eğitime başlamak gibi konular önceliğinizde olabilir. Eviniz ve aileniz ile ilgili beklenen finansal gelişmeler sizi sevindirebilir. Kariyeriniz açısından önemli bir dönem başlangıcı, yıl sonuna kadar daha fazla ön plana çıkacak ve yaptığınız işler ile anılacaksınız. Ayın 16’sı sonrasında boyun ağrıları, boğaz enfeksiyonları açısından sizi zorlayan durumlar yaşanabilir. Bu ay pek çok rutininiz ani değişikliklere uğrayacak. Çalışanlarınız ile ilgili ani gelişmeler meydana gelebilir. Kazançlarınızı arttırabilmek adına harekete geçebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işleriniz 16 Kasım sonrasında aksamalar yaşatabilir. Ev içinde çalışanlar açısından maaş zammı konuşmaları veya genel ihtiyaçlar konusunu konuşabilirsiniz.

2024 Kasım aylık burç yorumları - 15

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, kasım ayı sosyalleşmek, gezmek, yeni insanlar tanımak açısından eğlenceli olacaktır. Ancak bazı arkadaş veya dost bildikleriniz ile aranızda sorunlar çıkabilir. Eşiniz veya ortaklarınız ile ilgili konularda meydana gelen krizler ay ortasından itibaren daha sakinleşmeye başlayacaktır. 12 kasım sonrasında imajınız, bakımınız ile ilgili konular önceliğinizde olacaktır. Kısa yolculuklar yapabilir, akrabalarınız ile daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Bu ay sağlığınız ile ilgili konulara daha fazla özen göstermeniz gerekebilir. Hastane ziyaretleriniz sıklaşabilir. Ateşli hastalıklar, akciğer rahatsızlıkları, üreme organları, kalp ile ilgili konulara dikkat etmelisiniz. 16 Kasım itibariyle aşk hayatınızda ani değişiklikler olacaktır. Bekarsanız yeni birisi ile tanışacak veya hayatınızda birisi varsa aniden ayrılma kararı alabilirsiniz.

2024 Kasım aylık burç yorumları - 16

Kova Burcu: Sevgili Kova, kasım ayı kariyer açısından dönüşüm süreçlerini karşınıza çıkaracaktır. Yapacağınız yeni başlangıçlar uzun vadede gelirlerinizi olumlu etkileyecektir. Ortak iş yaptığınız bazı bağlantılar ile ayrılık zamanı gelmiş olabilir. Eşiniz veya ortağınız ile aranızda ego çatışmaları meydana gelebilir. Aile içindeki yaşça büyük kadınların sağlığı ile ilgili konular sebebiyle hastane ziyaretleriniz olabilir. Finansal açıdan sağlık konusuna bir bütçe ayırmanız gerekli olabilir. Bu ay bir süredir sizi yoran, içsel anlamda huzursuz eden pek çok şeyi çözümlemek adına bir profesyonel ile çalışmaya başlayabilirsiniz. Ruh sağlığınız artık günlük yaşantınızı çok fazla etkiliyor, kendi zihninizi toparlamak ve güçlü olmak adına yeni kararlar alabilirsiniz. Ayın ilk haftalarında size düşman gibi davranan insanlara ay sonu itibariyle gereken tepkileri göstermek isteyeceksiniz. Ancak bu durumun geri dönüşü olmayabilir. 

2024 Kasım aylık burç yorumları - 17

Balık Burcu: Sevgili Balık, kasın ayı yolculuklar, eğitimler, sınavlar açısından oldukça yoğun geçecek. Bu ay çalışma hayatınız, sorumluluklarınız ve arkadaşlarınız konusunda oldukça hareketli bir zaman sizi bekliyor. Haziran sonundan itibaren sizi zorlayan, sınırlarınızı aşan insanlara durmaları gerektiği yeri yeniden hatırlatacaksınız. Ailenizde kalp ile ilgili rahatsızlığı olan bireyler bu dönem dikkatli olmalılar. Özellikle yakın akraba, kardeşler açısından riskler ortaya çıkabilir. Arkadaşlarınızın desteğini almak, onların manevi desteğini hissetmek sizi güçlendirebilir. Yolculuk planlarınızı yaparken hazırlıklarınıza ve tüm değişkenleri düşündüğünüze emin olmalısınız. Kariyeriniz açısından ticari hayatınızı kısıtlayacak konular oluşabilir. Kendinizi tam anlatamadığınızı ve otorite figürlerinin sizi anlamadığını düşünebilirsiniz. 17 Kasım tarihine kadar yaptığınız işleri daha sonrasına tekrar yapmanız gerekebilir. 

DAHA FAZLA GÖSTER