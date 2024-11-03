2024 Kasım aylık burç yorumları

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, kasım ayı pek çok hesaplaşmanın olduğu, geçmiş ile vedalaştığımız, hesaplaştığımız bir dönem vurgusu olacağını gösteriyor. Çürüyen pek çok yapının temizlenmesi, geçmişe yönelik adalet ve hukuk arayışlarının vurgusunu hem adalet saraylarında hem de sokaklarda arama potansiyelimiz yüksek. Hükümetin alacağı kararların çok konuşulacağı ve halk arasında fikir ayrışmalarının çatışma boyutuna geleceğini gözlemleyebiliriz.

İlk gün doğumunda gökyüzünde balzamik fazda olan bir ay ön planda olacak. Bu durum hukuk ve adalet mekanizmasında devlet otoritesinin baskısının çok net hissedileceğiniz göstergesi. Akrep burcunun modern ve klasik yöneticileri Plüton ve Mars’ın karşıt pozisyonda olması güç çatışmasının çok fazla olabileceğini gösteriyor. Merkür, Mars ve Neptün aratasında gerçekleşen hava üçgeni sosyalist düşünce yapısının vurgulu bir biçimde ortaya çıkacağını gösteriyor. Ancak işler biraz karışık durumda. Ay yengeç burcunu yönetiyor ve Mars ile karşılıklı ağırlama etkisiyle birleşim enerjisinden doğan bir gücün ortaya çıkacağının vurgusu. Plüton oğlak burcunun son derecesinde ve Satürn tarafından yönetiliyor. Satürn’ün hükümeti ve meclis çoğunluk etkisini sembolize ettiğini düşünürsek, Kasım ayında oluşacak Güneş-Satürn trine açısı sebebiyle istikrarlı olan yapının galip geleceği söyleyebiliriz. Yani meclis çoğunluğunun ortaya çıkaracağı davranış, belediyeler ve hizmet alanları nezdinde hükümeti daha güçlü kılıyor.

Kasım ayın ilk günü 15:47 saatinde Akrep burcunda bir Yeniay meydana gelecek. Yeniay akrebin kendi evinde dönüşüm getirmeye hevesli bir yapıda olacak. Nusaken sabit yıldızının etkisiyle sanatsal konular ön plana çıkıyor, ülkemizinse 5. Evinde yeniay gerçekleştiği için başarı vaat eden gelişmeler meydana gelebilir. Bu yıldız aynı zamanda komuta etmek, yönlendirmek ile bağlantılı. Mars ve Plüton bağlantılarını dikkate alacak olursak, güvenlik güçleri, polisler ve orduyu ilgilendiren konular gündeme taşınabilir. Ani çıkışlar kayıplara sebep olabilir. Bir süredir takip edilen pek çok şeyin ortaya çıktığı bir etki görülebilir. Toplumsal uyumu, insanlar arasındaki ilişkileri zedeleyecek bir süreç bizleri bekliyor. Spekülasyonlar, manipülatif etkiler başrolde olacak. Borsa yatırımları açısından kazançları kısıtlayacak hatta kayıp yaşatabilecek konular meydana gelebilir. Kimileri çok güçlenirken kimileri tüm varlığını kaybedecek noktaya gelebilir. Bu yeniay sırasındaki gezegen dizilimleri ülkemiz açısında çok önemli bir dönemden geçeceğimizi gösteriyor. Sistem adeta bizi uyandırmak için her alandan uyarı yapar vaziyette. Üniversiteler, devlet kurumları, halkın genel refahı, çocukların ve gençlerin geleceğini etkileyecek pek çok önemli karar bu ay gündeme gelecektir. İlaç fiyatlandırmaları ve eczacıların çalışma mekanizması ile ilgili yeni kararlar, gündemler meydana gelebilir. Sağlık kurumları, sağlık çalışanları açısından sorun yaratabilecek yeni olaylar meydana gelebilir. Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen yenidoğan skandalının devamı niteliğinde haberler alabiliriz. Ülkemizin ittifak kurduğu ülkeler açısından mali sorunlar ortaya çıkabilir.