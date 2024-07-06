2024 Temmuz aylık burç yorumları

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 2024 Temmuz ayı Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

2024 Temmuz aylık burç yorumları - 1

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, yılın en önemli ayına gelmiş bulunuyoruz. Kadim mısır bilgilerine göre temmuz ayında gerçekleşen Güneş- Sirius kavuşumu dünyanın bir yıllık kaderini belirliyor.   Sirius; Büyük Köpek takımyıldızında bulunur. Pek çok mitolojide veya dini inançlarda izine rastladığımız Sirius yıldızı Yunan mitolojisinde Orion’un köpeği, Türk mitolojisinde ise Asena, Roma mitolojisinde Romelus ve Remus’u emziren kurt, Mısır mitolojisinde ise Anubis’tir.  

Kış üçgeninin en parlak yıldızı olan Sirius, aralık, ocak ve şubat aylarında gökyüzünde gözlemlenebilir durumdadır. Güneşten çok uzak olmasına rağmen ondan 23 kat daha parlak bir yıldızdır.  Güneş’in Sirius ile doğduğu aylarda orta ve kuzey enlemlerde kavurucu yaz sıcakları yaşanmaya başlar. Bir köpek yıldızı olduğu için de bu sıcaklara İngilizce ‘de “Dog Days” ifadesinin kullanılması elbette şaşırtıcı değil. 

Güneş’in, Sirius ile doğduğu zamanlarda köpekler ile ilgili sorunlarda yaşanmaya başlar. Köpek saldırısı, kuduz salgını gibi rahatsızlıklar bu dönemlerde daha yoğun görülmeye başlar.  Sirius tüm inanışlarda, insan ruhunun öte aleme geçtiği kapı, köprü olarak düşünülür.  

Mısırlılar Sirius yıldızına çok önem vermiştir. İsis’in kardeşi olarak tanınan ancak hiç görünmeyen Anubis ölüleri kendi diyarlarına taşıması ve onları koruması için görevlendirilmiştir. Anubis, ölenlerin kalbini (vicdanını) bir tüy ile teraziye koyar ve adil bir şekilde durumu yargılar. Mısır’da ölenlerin Sirius’a gittiğine inanılırdı ve Anubis bu geçişi sembolize eden varlıktı. 

Güneş’in Sirius ile doğduğu günden 35 gün öncesi ve 35 gün sonrası İsis’in hamile olduğu ve gökyüzünde Sirius’un ilk göründüğü zamanı gösteren aralık ayında da oğlu Horus’u doğuracağı düşünülürdü.  Elbette İsis’in gebe olduğu zamanlarda da Nil nehrinin taşması yani doğanın, Tanrı’nın tüm bereketini insanlığa bahşedeceğine inanılır ve kuru topraklar tekrar canlanmaya başlardı. 

"DÜNYADA YENİ BAŞLAYACAK OLAYLARI SEMBOLİZE EDİYOR"

Astrolojik açıdan ele alındığında temmuz ayında gerçekleşen Güneş Sirius kavuşumları bir yıllık sothis veya sodep döngüsünü başlatır. Bu nedenle sadece temmuz ayında yaşanacak olaylarla ilgili değil, 1 yıllık süreçte yaşanacak olaylar ile ilgili deneyimleri anlatır.  Bu yıl bu kavuşum bir yeni ay ile gerçekleşecek. Bu nedenle tüm dünyada da yeni başlayacak olayları sembolize ediyor. Pek çok insanın hayatında, kaderinde önemli başlangıçlara sebep olacak olan bu göksel kombinasyon kış aylarında hazırlanılan, temeli atılmaya çalışan olayları gündemimize taşıyor. Kendimizi güvende hissettiğimiz insanlara çekilecek ve sınırlarımızı şefkat ile belirleyeceğiz.     

İlişkilerde ait olduğumuz, güvende hissettiğimiz insanların arasına çekileceğiz. Bu ay pek çok evliliğin sorgulanacağı, beraberlikler konusunda da yeni kararların alınacağı bir ay olabilir. 

Temmuz ayı yaşanan her duygunun yoğun hissedilmesine, büyümesine katkı sağlayacak. Ancak burada iyi duyguları beslemenin ve büyütmenin çabasında olursak süreci daha olumlu yürütebiliriz. Herhangi bir olayı, nesneyi veya insanı sahiplenme güdüsü artacaktır. Ancak bir şeylerin sahibi olmanın da geçici olabileceğini idrak ettiğimizde etrafımızdan toksik insanların, ilişkilerin de uzaklaşmasına yardımcı olabiliriz. Benim olma, sahip olma dürtüsü insan ilişkilerinde toksik yapılara neden olabilir. Bu bazen bir annenin çocuğuna olan duyguları, hisleri bile olabilir.

Yengeç, annelik duygularını yansıtan, duygu yoğunluklu bir burçtur. Temmuz ayındaki yeniayın yengeç burcunda olması ve karşısındaki oğlak burcunda bir dolunay meydana gelmesi annelik duyguları ve ilişkilerde duyguları ön plana çıkarak bir etkiye sahip olacaktır. Bir anne hayatında bir eş tarafından veya ailesi tarafından sevilmemişse, hayatı paylaşamamışsa kendini çocuğuna adayacaktır. Çünkü annelik duygusunun içinde koşulsuz sevgi, ilgi ve çoğu zaman karşılıksız gibi algılansa da fedakarlık çok fazladır. Bir kadın anne olana kadar ihtiyacı olan sevgiyi, ilgiyi görememişse çocuğuyla kuracağı ilişkiden beklentileri daha yüksek olacaktır. Bu durum bazen hem annenin hem de çocuğun kendi sınırlarını belirlemesinde sorunlara neden olabilir. Birbirlerinden ayrı hareket etmeleri sanki bir ihanete uğruyormuş gibi hissetmelerine neden olabilir. Temmuz ayı bu tip ilişkilerin fark edilip, düzeltilmesine yönelik etkiler sağlayacaktır.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

2024 Temmuz aylık burç yorumları - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu ay çocukluğunuza dair anılarına dönebilirsiniz. Mutlu olduğunuz anıları hatırlama çabasında olup, içinizdeki çocuğu neşelendirmeye çalışabilirsiniz. Ev ve aile yaşamınızla ilgili konular öncelikleriniz arasında olacak. Sürekli aileniz ile birlikte olmak ve onlardan hayatınıza destek olmalarını bekleyebilirsiniz. Duygularınızı konuşmak, ifade etmek, fikirlerinizin görünür olmasını isteyebilirsiniz. Ayın ilk haftası aşk hayatınızda iletişim sorunları meydana gelebilir, arkadaşlarınızla aranızda güç yarışına girebilirsiniz. Temmuz ayı finansal açıdan sizi zorlayabilir. Yapacağınız harcamalarda daha dikkatli olmalısınız. Eğlence alanları, müzik ve sanat konularıyla bir işiniz varsa bu ay organizasyon konusunda ve satışlarda iyi kazanç sağlayabilirsiniz. Ayın son haftasında duygusal ilişkilerde gerilimlere karşı dikkat etmelisiniz. Arkadaşlarınızla olan ilişkiniz partnerinizle aranızı bozabilir. Yatırım yapacağınız şeyleri dikkatle seçmelisiniz. Ayın son haftasında kısa yolculuklar, yer değişiklikleri meydana gelebilir. 

2024 Temmuz aylık burç yorumları - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu ay kısa yolculuklar, akrabalarınızla olan iletişiminiz, kardeşlerinizle ilgili konular önceliğinizde olabilir. Yeni bir ev kiralamak veya ev yatırımı yapmak isteyebilirsiniz. Evinizle ilgili yeni bir sözleşme yapmanız gerekebilir. Bu ay sağlığınızla ilgili konular, kazalar konusuna dikkat etmelisiniz. Boyun ağrıları, tiroit rahatsızlıkları, boğaz ağrıları meydana gelebilir. Ortaklarınızla yaptığınız işlerden kazanç sağlayabilirsiniz. Ay sonunda seyahat etmek, yer değiştirme konuları sıklaşabilir. Eğitim konusunda artık bir hedefe ulaşabilirsiniz. Çalışmak ve günlük rutinlerinizi belirlemek istediğinizde engeller ile karşılaşabilirsiniz. Özellikle beraber çalıştığınız insanlar ile ilgili gerilimler çalışmalarınızı tamamlamanıza engel olabilir. 

2024 Temmuz aylık burç yorumları - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu ay finansal konular, kazançlarınızı arttırma konusu önceliğinizde olabilir. Hayatta değer verdiğiniz gerçek şeylerin ne olduğunu daha net görebileceksiniz. Başkaları tarafından değer görmek, takdir edilmek adına harekete geçeceksiniz. Yaptığınız işlerin beğenilmesi ve değerinin artması söz konusu olabilir. Kısa yolculuklar, kardeşleriniz ile ilgili konuları daha fazla önemseyeceksiniz. Bu ayın ilk haftası veya son haftasında yapacağınız anlaşma ve sözleşmeler yılın sonunda bozulabilir. Seyahat konusunda yapacağınız planlarda kolay seçimlere yönelmelisiniz. Sosyal çevreniz ve aşk hayatınızla ilgili konularda iletişim aksaklıkları meydana gelebilir. Bazı işlerinizi tamamlamak adına çok fazla efor sarf etmeniz gerekebilir. Ayın sonunda ödemeler ve borçlar konusunda hayatınıza bir denge getirmeye çalışabilirsiniz.

2024 Temmuz aylık burç yorumları - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bu ay duygularınızı ifade etmenin en güçlü yönlerini fark edeceksiniz. Diğer insanlar ile olan duygusal bağlarınız güçlenebilir. İlişkilerinizi tekrar gözden geçirecek ve değer verdiğiniz şeylerin veya kişilerin size gerçekten değer vermediğini görebileceksiniz. Maddi kazançlarınız veya kayıplarınızı da bu ay gözden geçirebilirsiniz. Eşiniz veya ortaklarınızla aranızdaki meseleleri konuşacak ve çözüme kavuşturmak isteyeceksiniz. Bazı yengeçlerde bu dönemde partnerlerinden uzakta kalmayı tercih edebilir. Aileleri ile vakit geçirmek isteyebilirler. Hukuksal konularda güzel haberler alabilirsiniz. Eşiniz veya ortaklarınızda seyahate çıkabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınız, dostlarınız ile aranız açılabilir. Geri dönüşü zor kavgalar meydana gelebilir. 

2024 Temmuz aylık burç yorumları - 6

Burcu: Sevgili Aslan, bu ay kendinizi inzivaya çekmek, diğer insanlar ile aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz. Temmuz ayı içsel anlamda pek çok şeyi fark etmenize sebep olabilecek. İşiniz, kariyeriniz, arkadaşlarınızla ilgili konularda mücadele etmeniz gereken konular olabilir. İletişim kurmak, kendinizi anlatmak istediğinizde partnerinizle aranızda bir rekabet oluşabilir. Sevginizi, aşkınızı ifade etmek isterken engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Ortaklıklar konusunda bazı problemler meydana gelebilir. Mide ve akciğer rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz.  

2024 Temmuz aylık burç yorumları - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu ay etrafınız kalabalıklaşıyor. Yeni bir yer görmek, yeni insanlar tanıyacaksınız. Katılacağınız toplantılar, organizasyonlarda tanışacağınız insanlar ile uzun süreli ilişkiler kurabilirsiniz. Geleceğe yönelik planlar yapmak, taşınma kararları almak, yer değişimleri yapmak isteyebilirsiniz. İletişim konusunda olayları kontrol etme çabasına girebilirsiniz. Beraber çalıştığınız insanlar ile aranızda bazı iletişim sorunları meydana gelebilir. Eşiniz ile tatile çıkmak, eskiden gittiğiniz yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Çocuklar konusunda ayın sonunda diş ağrıları, soğuk algınlıkları meydana gelebilir. Ay sonunda duygularınızı ifade etmek ve partnerinizle ilişkinize dair sohbetler yapabilirsiniz. 

2024 Temmuz aylık burç yorumları - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu ay kariyerinizde yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaderinizi değiştirecek olayların başlangıcı bu ayda olacak. Bu ay kazalar konusunda dikkatli olmalısınız. Özellikle araç kullanırken hasarlı kazalar meydana gelebilir. Uzak yolculuklar, seyahatler konusunda oldukça hareketli bir dönem sizi bekliyor. Bu ay bazı arkadaşlarınızla aranızda tartışmalar meydana gelebilir. Bu nedenle aileniz ile daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Sosyal çevrenizde yeni insanlar ile tanışacak, eğlenceli bir dönem geçireceksiniz. Kalabalık ortamlarda insanların dikkatlerini üzerinize toplayabilir ve popülerliğinizi arttırabilirsiniz. Ayın son haftasında ev değişimleri, yer değişiklikleri gündeminizde olabilir. Bu ay aile içindeki sağlık sorunlarına daha fazla vakit ayırmanız gerekebilir.

2024 Temmuz aylık burç yorumları - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bu ay yolculuklar yoğun olabilir. Bu yolculuklar kimi zaman çocukluğunuza, çocukluğunuzda yaşadığınız alanlara kimi zaman uzak diyarlara… hayallerinizi gerçekleştirebilmek adına harekete geçeceksiniz. Ancak ortaklıklar veya eşinizle ilgili konusunda bazı gerilimler meydana gelebilir. Kariyer konusunda yeni teklifler, yeni projeler üstlenebilirsiniz. Yaptığınız işlerin toplum tarafından beğenilecek ve takdir görecektir. 21 temmuz sonrası sağlık sorunları, ameliyat konuları gündeme gelebilir. Kariyer konusunda yeni anlaşmalar, sözleşmeler yapabilirsiniz.  Çocuklarınızın eğitimleri ile ilgili konularda sizi zorlayacak sorunlar meydana gelebilir. Ayın son haftasında ödemeler ve borçlar konusunda harekete geçmeniz gereken durumlar olabilir.

2024 Temmuz aylık burç yorumları - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu ay duygularınızı içinizde yaşayacak ve derinlerdeki hislerinizin ne olduğunu anlamlandırmaya çalışacaksınız. Ruhsal açıdan pek çok açılımın yaşanacağı temmuz ayı aile ile olmak, güvende hissetme konularını hatırlatacak. Finansal açıdan yapacağınız yeni harcamalar olabilir. Operasyonlar, estetik müdahaleler için bu ay harekete geçebilirsiniz.  Seyahat planlamak, yeni yolculuklara çıkmak isteyebilirsiniz. Temmuz ayı kendi kararlarınızı alıp uyguladığınız bir ay olacak, çalışma hayatınızda sadece fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz. Çalışanlarınızın sağlığı ile ilgili konular gündeminizde olabilir. 

2024 Temmuz aylık burç yorumları - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bu ay duygularınızı konuşmak, ifade etmek isteyeceksiniz. Ortaklarınız ile bir arada olmak yeni işler için adım atabilirsiniz. Ortaklarınızla ve eşinizle olan gelirleriniz artış gösterebilir. Ödemeler, muhasebe konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Bu ay sorumluluklarınız artmaya başlıyor. Hayatınız hareketli geçebilir ancak sağlığınızı ihmal etmemelisiniz. Özellikle üst solunum yolu rahatsızlıkları konusunda daha özenli olmalısınız. Çalışanlarınız ile ilgili sağlık sorunları gündemde olabilir. Ayın son 10 günü harcamalar ve yatırımlar konusunda dikkatli olmalısınız. Beklenmedik kayıplar meydana gelebilir. 

2024 Temmuz aylık burç yorumları - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu ay sağlığınızla ilgili konulara öncelik vereceksiniz. Çalışma hayatınızdaki insanlar ile bir arada olmak, günlük rutinlerinizde aile ile bir arada olmak isteyebilirsiniz. Ev içinde tadilat yapmanız gereken konular meydana gelebilir. Eşiniz veya ortaklarınızla aranızda gerilimler meydana gelebilir. Bu ay hastaneler, ameliyatlar konusu gündemde olabilir. Diş, baş ağrılarını ay sonunda çok fazla hissedebilirsiniz. Ayın son günlerinde zehirlenme veya sindirim sorunları çok fazla gündemde olabilir. 

2024 Temmuz aylık burç yorumları - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu ay aşk hayatınızda yeni başlangıçlar meydana gelebilir. Hobilerinize vakit ayırmak, eğlenmek, spora başlamak, diyete başlamak isteyebilirsiniz. Sahne sanatlarına ilginiz artabilir, sanatsal faaliyetlere, spor müsabakalarına katılabilirsiniz. Bu ay günlük hayatınızda pek çok şey değişmeye başlıyor. Çalışma hayatınızda eğlenceli insanlar ile bir araya gelebilir veya çalışanlarınızdan destek alabilirsiniz.  Ayın son haftalarında arkadaşlarınızla olmak, seyahat etmek isteyebilirsiniz. Kazançlarınızla ilgili yeni iş bağlantıları kurabilir, çalışma hayatınıza yeni insanlar dahil edebilirsiniz. Ay sonunda sosyal hayatınız hareketlenecek, seyahat planları oluşturabilirsiniz.

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