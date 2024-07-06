2024 Temmuz aylık burç yorumları

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, yılın en önemli ayına gelmiş bulunuyoruz. Kadim mısır bilgilerine göre temmuz ayında gerçekleşen Güneş- Sirius kavuşumu dünyanın bir yıllık kaderini belirliyor. Sirius; Büyük Köpek takımyıldızında bulunur. Pek çok mitolojide veya dini inançlarda izine rastladığımız Sirius yıldızı Yunan mitolojisinde Orion’un köpeği, Türk mitolojisinde ise Asena, Roma mitolojisinde Romelus ve Remus’u emziren kurt, Mısır mitolojisinde ise Anubis’tir.

Kış üçgeninin en parlak yıldızı olan Sirius, aralık, ocak ve şubat aylarında gökyüzünde gözlemlenebilir durumdadır. Güneşten çok uzak olmasına rağmen ondan 23 kat daha parlak bir yıldızdır. Güneş’in Sirius ile doğduğu aylarda orta ve kuzey enlemlerde kavurucu yaz sıcakları yaşanmaya başlar. Bir köpek yıldızı olduğu için de bu sıcaklara İngilizce ‘de “Dog Days” ifadesinin kullanılması elbette şaşırtıcı değil.

Güneş’in, Sirius ile doğduğu zamanlarda köpekler ile ilgili sorunlarda yaşanmaya başlar. Köpek saldırısı, kuduz salgını gibi rahatsızlıklar bu dönemlerde daha yoğun görülmeye başlar. Sirius tüm inanışlarda, insan ruhunun öte aleme geçtiği kapı, köprü olarak düşünülür.

Mısırlılar Sirius yıldızına çok önem vermiştir. İsis’in kardeşi olarak tanınan ancak hiç görünmeyen Anubis ölüleri kendi diyarlarına taşıması ve onları koruması için görevlendirilmiştir. Anubis, ölenlerin kalbini (vicdanını) bir tüy ile teraziye koyar ve adil bir şekilde durumu yargılar. Mısır’da ölenlerin Sirius’a gittiğine inanılırdı ve Anubis bu geçişi sembolize eden varlıktı.

Güneş’in Sirius ile doğduğu günden 35 gün öncesi ve 35 gün sonrası İsis’in hamile olduğu ve gökyüzünde Sirius’un ilk göründüğü zamanı gösteren aralık ayında da oğlu Horus’u doğuracağı düşünülürdü. Elbette İsis’in gebe olduğu zamanlarda da Nil nehrinin taşması yani doğanın, Tanrı’nın tüm bereketini insanlığa bahşedeceğine inanılır ve kuru topraklar tekrar canlanmaya başlardı.

"DÜNYADA YENİ BAŞLAYACAK OLAYLARI SEMBOLİZE EDİYOR"

Astrolojik açıdan ele alındığında temmuz ayında gerçekleşen Güneş Sirius kavuşumları bir yıllık sothis veya sodep döngüsünü başlatır. Bu nedenle sadece temmuz ayında yaşanacak olaylarla ilgili değil, 1 yıllık süreçte yaşanacak olaylar ile ilgili deneyimleri anlatır. Bu yıl bu kavuşum bir yeni ay ile gerçekleşecek. Bu nedenle tüm dünyada da yeni başlayacak olayları sembolize ediyor. Pek çok insanın hayatında, kaderinde önemli başlangıçlara sebep olacak olan bu göksel kombinasyon kış aylarında hazırlanılan, temeli atılmaya çalışan olayları gündemimize taşıyor. Kendimizi güvende hissettiğimiz insanlara çekilecek ve sınırlarımızı şefkat ile belirleyeceğiz.

İlişkilerde ait olduğumuz, güvende hissettiğimiz insanların arasına çekileceğiz. Bu ay pek çok evliliğin sorgulanacağı, beraberlikler konusunda da yeni kararların alınacağı bir ay olabilir.

Temmuz ayı yaşanan her duygunun yoğun hissedilmesine, büyümesine katkı sağlayacak. Ancak burada iyi duyguları beslemenin ve büyütmenin çabasında olursak süreci daha olumlu yürütebiliriz. Herhangi bir olayı, nesneyi veya insanı sahiplenme güdüsü artacaktır. Ancak bir şeylerin sahibi olmanın da geçici olabileceğini idrak ettiğimizde etrafımızdan toksik insanların, ilişkilerin de uzaklaşmasına yardımcı olabiliriz. Benim olma, sahip olma dürtüsü insan ilişkilerinde toksik yapılara neden olabilir. Bu bazen bir annenin çocuğuna olan duyguları, hisleri bile olabilir.

Yengeç, annelik duygularını yansıtan, duygu yoğunluklu bir burçtur. Temmuz ayındaki yeniayın yengeç burcunda olması ve karşısındaki oğlak burcunda bir dolunay meydana gelmesi annelik duyguları ve ilişkilerde duyguları ön plana çıkarak bir etkiye sahip olacaktır. Bir anne hayatında bir eş tarafından veya ailesi tarafından sevilmemişse, hayatı paylaşamamışsa kendini çocuğuna adayacaktır. Çünkü annelik duygusunun içinde koşulsuz sevgi, ilgi ve çoğu zaman karşılıksız gibi algılansa da fedakarlık çok fazladır. Bir kadın anne olana kadar ihtiyacı olan sevgiyi, ilgiyi görememişse çocuğuyla kuracağı ilişkiden beklentileri daha yüksek olacaktır. Bu durum bazen hem annenin hem de çocuğun kendi sınırlarını belirlemesinde sorunlara neden olabilir. Birbirlerinden ayrı hareket etmeleri sanki bir ihanete uğruyormuş gibi hissetmelerine neden olabilir. Temmuz ayı bu tip ilişkilerin fark edilip, düzeltilmesine yönelik etkiler sağlayacaktır.