2024 yılında burçları neler bekliyor?

KOÇ

Sevgili Koç burcu 2024 yılında maddi gelirlerinin arttığı, çok sık seyahat edeceğin, güçlü arkadaş çevresi edineceğin, arkadaşlarınla iş adımları atacağın ve içsel dünyanda seni engelleyen düşünce ve duyguların farkına varacağın, yeni ortaklıklar, evlilik veya uzun süreli ilişkilerin başlangıçlarını yaşayacağın deneyimler seni bekliyor. Mayıs ayının son günlerine kadar Jüpiter’in Boğa burcundaki seyahati maddi gelirlerinle ilgili bolluk ve bereket etkisini hayatında çok fazla hissedeceksin. 8 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Güneş tutulması hem fiziksel güçlü hissetmene hem de yeni girişimler konusunda seni destekleyen etkilerle geliyor. Bu dönemde gerçekleşen tutulma aile içinde sağlık konularını gündeme taşıyabilir.

Bu yıl diş, kemik rahatsızlıklarına dikkat etmelisin. Haziran ayından sonra hayatında sık sık seyahat etmeye başlayacak, sürekli yer değişikliği yapacaksın. Yapacağın yeni anlaşmalar, sözleşmeler seni farklı bir noktaya taşıyacak. Sosyal çevrenden aldığın destek ile bu yılın çıkış yapanları arasında olacaksın. Sonbahar döneminde bazı koç burçları yeni ortaklıklar kurabilir veya evlilik adımları atabilir. Bu yıl dikkat etmen gereken konu, yılın son ayında gerçekleşecek Mars retrosu başlayacak. Yılın son ayında çocuğu olan Koç burçları bazı sağlık konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilir, aşk hayatınızla ilgili yılın son ayı sizi biraz zorlayabilir.

Sevgili Koçlar bu yıl şans sizden yana olacak, karamsarlığı bir kanara bırakıp her zaman içinizde olan o girişimci ruhu ortaya çıkarın. Hayatınızda gerçek dostlukları, sizi gerçekten sevenleri fark edeceğiniz bazı insanları hayatınızdan çıkardığınız ancak yerine gelenler ile uzun bir yolculuğa çıkacağınız bir dönem var önünüzde. Tutulmaların etkisiyle hayatınızda 19 yıllık yeni bir döngü başlıyor, bu yıl hayatınızda başlayan konu her ne ise, 19 yıllık süreçte onun gelişimi ve sizin gelişiminizle ilgili pek çok olaya sebebiyet verecek. Başlangıçlar önemlidir, bu nedenle odaklanın ve her zamanki gibi cesaretinizi toplayın. Sevgili Koç burcu 2024 yılı harekete geçen ve risk almaktan çekinmeyenlerin yılı olacak, bu nedenle korkmayın ancak başkalarının da tecrübelerini gözlemleyerek yola çıkın.