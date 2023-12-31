2024 yılında burçları neler bekliyor?

BALIK
Sevgili Balık burcu, 2024 yılı başlarken ki hissiyatınız; elleriniz kollarınız bağlanmış, ayaklarınız sanki kök salmış gibi hareket edemiyorsunuz. Hayat kendi zaman akışında devam ederken bu akışa nasıl dahil olacağınız konusundaki şüpheleriniz, kuşkularınız büyük. Kaderinizde ne yazıldı bunu anlamlandırmak için yıllarca çabaladınız, çalıştınız, araştırdınız hayatın ritmine uyumlanmak için ruhunuzun isteklerini görmezden geldiniz. 2024 yılı Satürn’ün balık burcundaki hareketinin devam etmesi ile sınırların belirlendiği, olgunlaştığınız, gerçek bağımlılıklarınızın ne olduğunu idrak edeceğiniz bir yıl olacak.
Satürn kaderi ve kariyeri temsil eden evin yöneticisidir. Bu yıl gerçekleşecek tutulmalar ile kariyerinizi şekillendirmeniz, kazanç sağlayacağınız işleri belirlemeniz ve zor olsa da harekete geçmeniz gereken bir yıl olacak. Plüton gezegeni son 20 yıldır sosyal çevrenizi dönüştürdü, şimdi artık ruhsal yönünüzü dönüştürmeye geldi. Bu yıl 21 Ocak ile 1 Eylül tarihleri arasında Kova burcunda hareket edecek olan Plüton değiştiremediğiniz düşünceleri yıkmak, ruhsal manada yıkıcı olaylar yaşatsa bile toparlanmanız ve gücünüzü tekrar bulabilmenize neden olacak. Jüpiter’in 26 Mayıs tarihine kadar Boğa burcunda hareket etmesi yakın çevrenizden alacağınız desteğin önemini vurguluyor.
Bu transit aynı zamanda seyahat etmenize, yeni anlaşmalar ve sözleşmeler yapmanıza neden olacak. Jüpiter ile Satürn Boğa-Balık burçlarındayken işinizle ilgili harekete geçmeniz önemli. Mart sonunda ödemeler, sigortalar, vergi konularıyla ilgili hazırlık yapmanız gereken bir dönem. Beklentinizin üzerinde ödemeler yapmanız gerekebilir. 8 Nisan tarihinde gerçekleşecek Güneş tutulması ile kariyeriniz ve kazançlarınızın artışı için yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Jüpiter’in 26 Mayıs tarihinde ikizler burcuna geçişi ile aile ve ev yaşantınızla ilgili yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Bu dönemde ailenizle daha sık vakit geçirecek ve destekleneceksiniz. 1 yıllık Jüpiter İkizler burcu transiti ev alım-satımı konusunda sizi destekleyecek.
Bu süreçte yaşam alanlarınızı tekrar düzenleyebilir, ev değiştirebilirsiniz. Bu yıl önemli konulardan bir tanesi sağlık konuları, Satürn yumuşak doku, diş ve kemikler ile ilgili sağlık konusunda sizi zorlayabilir. Ağustos ayında sağlığınıza dikkat etmelisiniz, dolaşım, sinir sistemleri ve kalp ile ilgili rahatsızlıklar bu dönemde tetiklenebilir. 18 Eylül tarihinde gerçekleşecek Ay tutulması ile sağlığınızla ilgili hastane ziyaretleriniz artabilir. Bu dönemde ilaç kullanımına, sıvılarla ilgili zehirlenmelere dikkat etmelisiniz. 2 Ekim tarihinde gerçekleşecek Güneş tutulması ile eş ve ortaklıklardan kazançlarınız artacak. Miras ve sigorta ödemeleri ile ilgileneceksiniz. Bazı balık burçları ruhsal anlamda şifalanabilmek adına eğitimlere, sanatsal faaliyetlere katılacaklar.
Yılın son ayında gerçekleşecek olan iletişim gezegeni Merkür’ün yay burcunda ve hayat enerjimizi gösteren Mars’ın Aslan burcundaki retro hareketleri sağlık konularını tekrar gündeme taşıyacaktır. Bu dönemde hastaneleri daha sık ziyaret edeceksiniz. Beraber çalıştığınız insanlar ile anlaşmazlıklar, yol ayrılıkları yaşanabilir. Aslan burcu kalp ile ilgilidir, Mars gezegeni sağlık evinizde hareket edeceği için kalp konusunda kontrollerinizi aksatmayın. Aynı zamanda Plüton gezegeni ile Venüs’ün de kova burcunda hareket etmesi sinirsel bazı rahatsızlıkların da olabileceğinin göstergesi.
Yılın son ayı sağlığınıza özellikle dikkat etmelisiniz. Sevgili Balık burcu, 2024 seni olgunlaştıran, büyüten, duygusal yüklerinden arındığın bir yıl olacak her zaman yapabildiğin gibi resmin bütününe bakarsan kendi hayatınla ilgili çözümü bütünde görebileceksin.