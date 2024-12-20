2025'te çeyizleri hazırlayın: Bu burçlar nikah masasına oturacak

YENGEÇ BURCU

Duygusal yapıları ile bilinen Yengeç burcu bilindiği üzer tam bir aşk insanı. Hayal dünyalarında defalarca kurdukları o aşk ve evlilik sahneleri 2025 yılında gerçek oluyor.



Hassas yengeçler evliliğe bir adım daha yaklaşıyor.