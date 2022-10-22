25 Ekim Akrep burcunda Güneş tutulması (Güneş tutulmasının burçlara etkisi)

Güneş bu tutulmada zor durumda.

25 Ekim, saat 13:49'da 2 derece Akrep burcunda birebir Venüs’ün de içinde olduğu bu tutulma bizi sağlık ve para konuları başta olmak üzere, küllerimizden tekrar kendimizi yaratmak için destek verecek.

Malum Akrep burcu kaos burcudur ve özellikle karışıklıklar, olağan üstü durumlar karşısında nasıl tepki verdiğimizi bize gösterir. O nedenle bu tutulmada artık yeni başlangıçlara bu saydığım temalar başta olmak üzere hayatımızın hemen hemen her alanında yenilenmeye zorlanabiliriz. Bu durum şimdiye kadar akıllı davrananlar için kolay ve fakat duygularıyla hareket edip, vurdum duymaz davrananlar için de hayli zor olacak gibi duruyor.

Bu tutulma Princeps adlı sabit yıldızın hemen üzerinde gerçekleşecek Princeps tarihi kayıtlarda prenslerin, prenseslerin, yani asillerin yıldızıdır diye tanımlanmakta. Satürn, Merkür doğasındadır ve diğer yandan gücü elinde bulundurmayan ama asillere yakın duran kuklaların zenginliğini de anlatmakta. Yani doğal olarak bu tutulmada çıkarcıların düzeni bozulabilir, hak yiyenlerin ipliğinin bir kere daha pazara çıkmasına neden olabilir.

Türkiye açısından ise bu tutulma, haritanın 5. evinde ve Güneş’inin üzerinde gerçekleşecek. Mundane Astroloji'de (politik, ülkeler, dünya astrolojisi) 5. ev; sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı yerler, alanlar, mekanlar, parklar, bahçeler, meydanlar, spor aktivitelerinin yapıldığı yerler, doğum oranı, ülkenin genç nüfusu, çocuklar, ülkenin ünlüleri, elçiler, borsa ve spekülatif piyasalar, casuslar, ünlüler ve halkın moral motivasyonunu anlatır. Güneş ise; cumhurbaşkanı, yönetici pozisyondaki kişiler, yöneticiler, hükümet, ileri gelen liderler, göz önünde olan ünlü kişiler, ekonomik kurumları yöneten kişiler ve madenlerden altını gösterir. Yukarıdaki saydığım başlıklarda tutulma öncesi ve sonrası iki hafta özellikle dramatik değişiklikler görülebilir.

Bu tutulma özellikle döviz, altın, borsa, kripto para gibi konularda önemli değişimler gösterebilir. Çok ama çok dikkatli olmakta fayda var ve aynı zamanda yönetici vasfındaki kişilerin ve tanınmış sanatçıların da sağlık konusunda daha dikkatli olması gerekmekte. Bu tutulma gündemi oldukça hızlı bir biçimde değiştirecek gibi durmakta.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)